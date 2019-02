Dha İstanbul Bülteni - 2

KARTAL'DA 10 KATLI BİNADA YIKIM TEKRAR BAŞLADI Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı.

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı dün akşam 18.45'te başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi. Yıkım sabah 09.00'da tekrar başladı.



Yıkım çalışmalarını yerinde izleyen mahalleli, o anları cep telefonları ile görüntüledi. İtfaiye ekiplerinin yıkım boyunca sulama yaptığı çalışmalara saat 10.00'da bir süre ara verildi. Bu sırada olay yerine gelen bir kepçe operatörü, binanın önündeki beton yığınlarını temizledi. Yaklaşık bir saat sonra binanın yıkımına devam edildi.







TAKİP ETTİKLERİ MUTEMETTEN 300 BİN LİRAYI BÖYLE ÇALDILAR



İSTANBUL DHA



Tuzla'da çalıştığı şirkete ait maaşları bankadan çekerek otomobille yola çıkan mutemet, kendisini takip eden hırsızlar tarafından, dinlenme tesislerine girdiğinde soyuldu. Aracın arka koltuğunda içinde yaklaşık 300 bin lira bulunan iki çantayı, camı kırarak çalan hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.



Edinilen bilgilere göre, 26 Ocak'ta bankadan şirketine ait maaşları çeken mutemet, TEM otoyolu dinlenme tesislerinde aracını durdurdu. Kendisini bankadan itibaren takip eden hırsızlardan habersiz aracından inen mutemet, paraları arka koltukta bırakıp, aracını kilitleyerek tesise girdi. Aracı gözleyen şüpheliler, çevrede çalışan çöpçünün aracın yanından uzaklaşmasının hemen ardından harekete geçti. Mutemedin aracına yaklaşan hırsızlardan biri mutemete ait aracın arka camını kırdı ve arka koltukta içinde yaklaşık 300 bin lira bulunan iki çantayı çalarak olay yerinden kaçtı.



Aracına geldiğinde arka camın kırık olduğunu ve paraların çalındığını fark eden mutemet durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızların yakalanması için polisin çalışması sürüyor.



MALTEPE'DE MİNİBÜS PASTANEYE GİRDİ



"Alaycı tavırlarla 'Selamün Aleyküm' dedi"



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - Pendik-Kadıköy hattında çalışan bir minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir pastaneye girdi.



Kaza, dün akşam saatlerinde yaşandı. Pendik-Kadıköy hattında çalışan sürücü, 34 M 0759 plakalı minibüsüyle Maltepe yönüne ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir pastaneye girdi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, pastanede ve minibüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kendisine müdahale etmesini istemeyen sürücü ifadesi alınması için Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. Pastaneye giren minibüs trafik polislerinin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla kaldırarak otoparka çekildi.



Olayın ardından bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti. Görüntülerde, minibüsünün pastaneye girdiği ve içeriye hasar verdiği görülüyor. Minibüsün pastaneden çekici yardımıyla çekildiği ve vatandaşların olayı izlediği gözleniyor.



"İÇERİDE 10 KİŞİYDİK"



Olay sırasında pastanede oturan Engin Gürcan, "Bir beyaz araba vardı. Ani bir şekilde durunca minibüs herhalde kontrolü kaybetti. Bilmiyorum, bir anda pastaneden içeriye girdi. Biz de içeride oturuyorduk. Minibüs iki veya üç metre yanımızdan geçti. Yerde fren izleri var. Herhalde süratli bir şekilde geliyordu. Bilmiyorum ama beyaz araba durdu. Fren sesini duyduk, kafamızı çevirdiğimizde içeriye girerken gördük. İçeride 10 kişiydik. Tehlikeli alanda oturan 4 kişi biz vardık, geri kalan kişiler içeride oturuyordu" dedi.



Olayla ilgili konuşan Ferhat Çağlar da, "Minibüs zikzak çizerek pastaneye girmiş bulundu. İçeriye girerken alaycı tavırlarla 'Selamün Aleyküm' dedi. İçeride can kaybımız yok, maddi durum söz konusu. İçeride müşteriler vardı. Panik yaşandı. Allah'tan kapı önünde müşteri olmadığı için manevi bir zarar olmadı" diye konuştu.



Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.







KÜÇÜKÇEKMECE'DE 'ORGANİZE İŞLER'...



İlçede günlerdir lüks araçların direksiyon, ön konsol, vites topuzu gibi parçaları çalınıyor.



O hırsızlıklardan biri güvenlik kamerasına yansıdı



İstanbul DHA



Halkalı'da günlerdir çok sayıda lüks aracının direksiyon ve ön konsolları çalınıyor. Mahalle sakinleri güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızların yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu,



Küçükçekmece Halkalı sakinleri mahallelere dadanan otomobil hırsızları nedeniyle şikayetçi. Lüks araçları hedef seçen hırsızlar, otomobillerin camlarını kırdıktan sonra direksiyon, ön konsol, vites topuzu gibi parçaları çalıyor. İlçede hafta sonu da çok sayıda araç benzer şekilde soyuldu. Son olarak Şehit Yılmaz Özdemir Caddesi'nde sabaha karşı bir aracı soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar beyaz bir araçla hedef seçtikleri otomobilin yanına yaklaşıyor. Araçtan bir kişi inerek otomobilin camını kırıyor. Hırsız, kısa süre araçta bekleyen arkadaşının yanına geri dönüyor. 2 hırsız tekrar hedef seçtikleri aracın yanına gidiyor. Aracın içine giren hırsızlar direksiyonu sökerek geldikleri araca dönüyor. Kısa sürede gerçekleşen hırsızlık sonrası 2 kişi geldikleri araçla kaçıyor. Çalınan direksiyonun yaklaşık 10 bin lira değerinde olduğu belirtilirken hırsızların bunu internet üzerinde ucuza sattığı kaydediliyor.



FETÖ/ PDY SORUŞTURMASI: 57 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI



İSTANBUL



Terör örgütü FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' programını kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 14 ilde yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, silahlı terör örgütü üyelerince kullanılan "Bylock" kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilirken, 57 şüphelinin yakalanması için bugün İstanbul merkezli Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep, Çorum, Bayburt, Bursa, Karabük, Manisa, İzmir, Trabzon Afyonkarahisar, Samsun illeri olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. İstanbul'da 12 şüpheli, il dışından 4 şüpheli olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.



DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAKI MARKASININ İPTALİNİ İSTEDİ







İSTANBUL - DİYANET İşleri Başkanlığı, alkollü içecek şirketine dava açarak içinde "ala" geçen rakı markasının iptalini istedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı dava dilekçesinde, 'ala' sözcüğü için Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan görüş istendiğini, kurulun da "Dinen haram kılınan bir nesne için Allah'ın sıfatlarından birinin marka olarak kullanılmasının doğru olmadığını" bildirdiğini kaydetti.



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne avukatları aracılığıyla başvuran Diyanet İşleri Başkanlığı dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve kendilerine yapılan şikayetler ile 'ala' kelimesinin alkollü bir içecekte marka olarak kullandığının anlaşıldığını anlattı. Şikayetler üzerine 'Ala 'isminin dini bir değer ve sembol içerip içermediği hakkında araştırma yapıldığı kaydedilen dilekçede bu yönde Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan görüş istendiği ifade edildi. Kurul tarafından 25 Ocak'ta kendilerine gönderilen cevapta "Türkçemizde her ne kadar iyi, pekiyi, anlamında kullanılmış olsa da Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında biri olan 'Ala'yı çağrıştırması Kur'an-ı Kerim'de sure ismi olarak geçmesi, gelenekte dini çağrışımı bulunması ve Allah Teala'nın haram kıldığı bir nesneyi övme, yüceltme anlamı taşıması yönleriyle bahis konusu ismin bir içki türüne ad/marka olarak kullanılmasının dinen uygun olmadığı değerlendirilmektedir" denildiği bildirilen dilekçede Din İşleri Yüksek Kurulu'nun dini konularda en yüksek karar ve danışma organı olduğu vurgulandı.



Bu doğrultuda markanın dini değer içerdiğinin ortaya çıktığı kaydedilen dilekçede, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda yer alan "Dini değerleri ve sembolleri içeren işaretlerin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği" yönündeki ifadeye de atıfta bulunuldu.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dilekçesinde "Din İşleri Yüksek Kurulu'nun dinen haram kılınan bir nesne için Allah'ın sıfatlarından birinin marka olarak kullanılması doğru değildir. Ala markasının hükümsüzlüğüne karar verilsin" denildi.

