Dha İstanbul Bülteni - 2

Beyoğlu
'nda İranlı bir kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre İranlı Vahed S. (28) Çukur
Mahallesi Karanlık Bakkal Sokak'taki evine arkadaşlarını evine davet etti. İddiaya göre evde toplananlar uyuşturucu aldı. İlerleyen saatlerde arkadaşları ayrılırken Vahed S. evde yalnız kaldı. Vahed S. kız arkadaşının telefonunu defalarca aramasına rağmen açmadı. Eve gelen kız arkadaşı kapıyı açıp içeri girdiğinde Vahed S.'nin yerde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri Vahed S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının talimatıyla polis ekipleri ceset üzerinde ve evde inceleme yaptı. Ceset daha sonra cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Vahed S.'nin ayakta durmakta zorluk çeken kız arkadaşı ve olayı haber alıp gelen bazı arkadaşları ifadeleri için polis merkezine götürüldü.
Görüntü dökümü
---------------------
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Savcının binaya girişi
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Cesedin cenaze aracına taşınması
-Vahed S.'nin kız arkadaşının cenaze giderken çığlıkları
-Genel ve detay görüntüler
=============================
(ÖZEL)
6- CANLI 'REFLEKTÖR'
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
- BAYRAMPAŞA TEM
bağlantı yolunda aracının patlayan lastiğini değiştiren sürücünün yanındaki akrabası yola reflektör koymak yerine başına taktığı ışıldakla arkadan gelen sürücüleri uyardı.
Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa
TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Aksaray istikametinde ilerleyen aracın lastiği patladı. Sürücü yedek lastiği takmak için aracını sağa çekip durdurdu. Bu sırada sürücünün yanında bulunan akrabası da herhangi bir kaza yaşanmaması için ilginç bir yönteme başvurdu. Sürücü patlayan lastiği değiştirirken, akrabası da yola reflektör koymak yerine başına taktığı ışıldakla arkadan gelen sürücüleri uyarmaya çalıştı. Sağ şeritte gelen araçlara aldırmadan canını tehlikeye atan kişi, "Karadenizli taktiği, hem beyaz yanıyor hem de kırmızı yanıyor. Bu saatte beyaz daha dikkat çeker diye tercih ettim. Kendim Giresunluyum" dedi. Sürücü aracının yedek lastiğini değiştirdikten sonra akrabasıyla birlikte yola devam etti.
Görüntü Dökümü:
------------
Olayın meydana geldiği yer
Lastiği patlayan aracın görüntüsü
Sürücünün yedek lastik takması
Sürücü ile röportaj
Başında ışıldak olan kişinin görüntüsü
Işıldak takan kişi ile röportaj
Trafikten görüntü
Genel ve detaylar
=============== - İstanbul