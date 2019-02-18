Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 2

Dha İstanbul Bülteni - 2

29 dakika önce

Bakırköy Florya'da motosikleti tek teker üzerinde süren ve trafikteki otomobillerin arasında tehlikeli hareketler yapan sürücü hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Dha İstanbul Bülteni - 2, System.String[]


Bakırköy Florya'da motosikleti tek teker üzerinde süren ve trafikteki otomobillerin arasında tehlikeli hareketler yapan sürücü hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı. 

Yeşilköy Caddesi, Florya Sahil istikametinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü motosikleti tek teker üzerinde sürdü. Motosikletli orta refüje doğru giderken kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra zikzak yaparak ilerleyen motosikletli biraz ileride polis kontrol noktasına geldi. Polis kontrolüne takılmadan geçen motosikletli arkasından polis gelip gelmediğine baktı. Biraz ileride otomobillerin arasına giren motosikletli makas atarak ve motosikleti sağa sola yatırarak ilerledi. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan motosikletli başka bir motosikletlinin kaskında takılı olan kameraya yansıdı. Son olarak yol ayrımından sağa giren motosiklet sürücüsü yine tek teker üzerinde yoluna devam etti. 

Görüntü dökümü:

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-Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli

-Yeşil yanmasıyla hareket etmesi ve motosikleti tek teker üzerinde sürmesi

-Motosiklet orta refüje doğru giderken son anda kurtulması

-Motosikletlinin zikzak yapması

-Polis kontrol noktasını geçmesi

-Otomobillerin arasında makas yapması  

-Motosikleti sağa sola yatırarak tehlike oluşturması

-Yol ayrımından sağa girmesi ve motosikleti tekrar tek teker üzerinde sürmesi

18.02.2019 - 11.55 Haber Kodu : 190218040_ - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:11 Kaynak: DHA

İstanbul, Bakırköy, Güncel
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