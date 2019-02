Dha İstanbul Bülteni - 2

1- İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.



2- İSTANBUL'DA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ



*Atatürk Havalimanı'na 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 20 uçak iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi.



Haber-Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN/İSTANBUL,



İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesiyle Atatürk Havalimanı'na 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 20 uçak iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi.



SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARA SİS ENGELİ



Yoğun sis, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. Her iki havalimanında seferler de gecikmeler yaşanıyor. Atatürk Havalimanı'na inemeyen THY'nin 4 uçağı ile Sabiha Gökçen'e inemeyen 7 uçağı Çorlu, Yenişehir ve Ankara Esenboğa Havalimanlarına yönlendirildi. Öte yandan uçaklar, her iki havalimanına inmek için havada tur attılar. Ayrıca Anadolujet'in 09.00'da planlanan Erzurum, 09.15'de planlanan Samsun ve 09.55'de planlanan Diyarbakır uçuşları da iptal edildi.



BİLAL EKŞİ: İNİŞ VE KALKIŞ KAPASİTELERİ DÜŞTÜ



Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanındaki yoğun sis sebebi ile zorunlu olarak havalimanı iniş kalkış kapasitesi düşmüştür. Bu sebeple seferlerimizde gecikmeler olmaktadır. Saat 10: 00 lokal itibariyle görüş mesafesinin normale döneceği beklenmektedir. Tüm ekiplerimiz oluşan bu aksaklığın etkilerini azaltmak ve sizleri güvenle ulaştırmak için gayret etmektedirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz."



-ATATÜRK HAVALİMANI



-Sis içinde pist başına giden uçaklar



-Park halinde bekleyen uçaklar



-Apronda sis altındaki uçaklardan görüntüler



-Kuleden görüntüler



-Hareket halindeki uçaklar



-Genel ve detaylar



-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI



-Terminal içerisinden yolcu detayları



-Terminal binasının sisli görüntüleri



-Terminalde sis detayları



-Genel detaylar



3- İSTANBUL'DA YOĞUN SİS : TRAFİK AKSIYOR



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat SOLAK/İstanbul DHA



İSTANBUL'u sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle TEM ve D-100'de de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Üsküdar'da bir ambulans trafik nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.



-Haliç'te trafik



-Cevizlibağ D-100 karayolu



-Metrobüslerden inen yolcular



-Üsküdar'dan görüntü



-15 Temmuz Şehitler Köprüsü



4- İSTİNYE'DE İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA



Sarıyer İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir otomobil galerisinin konteyner ofisi de inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor. Otomobil galerisi ortaklarından Metin Ay, daha önce de istinat duvarında çökme yaşandığını belirterek, "Bunun altına püskürtme beton yaptılar ama sağlıklı bir şey yapmadılar. Normalde kazık çakıyorlardı, bu maliyeli olduğu için yapmadılar" iddiasında bulundu.



Çökme İstinye Nadide Çıkmazı Sokak'ta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmeyle birlikte inşaat alanının hemen bitişiğinde bulunan bir otomobil galerisine ait konteyner ofisi de çöken alana yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.



Çöken alanda aralıklarla toprak kaymaları da yaşanırken, belediye ekipleri sokağa şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Oto galerisinde bulunan araçlar ile park halindeki diğer araçlar yeni bir göçme ihtimaline karşı daha güvenli alana götürüldü. Öte yandan olay yerine Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin de yetkililerden bilgi aldı.



DAHA ÖNCE DE ÇÖKME YAŞANMIŞ



İnşaat alanının hemen bitişiğinde bulunan otomobil galerisinin ortaklarından Metin Ay, daha önce de istinat duvarında çökme yaşandığını belirterek, "Bizim burada iş yerimiz vardı, iş yerimiz çöktü. Daha önce de burada istinat duvarı oldu toprak çöktü. Biz kendilerini ikaz ettik. Sadece burayı kapattılar. Sarıyer Belediyesi'ne şikayet ettik ama sonuç alamadık. Daha önce iki ay önce burası çökmüştü bugün de komple çöktü. Toprakla birlikte çöken konteynerde Allahtan kimse yoktu. Normalde 10 dakika erken gelirlerdi, bugün geç gelmişler. Bunun altına püskürtme beton yaptılar ama sağlıklı bir şey yapmadılar. Normalde kazık çakıyorlardı, bu maliyeli olduğu için yapmadılar" dedi.



AFAD ve Belediye ekipleri çöküntü alanında ve yan tarafıtaki iki binada incelemelerde bulundu.



-Çöken alandan görüntü



-İnşaat alanına çöken konteyner



-İtfaiye ekiplerinin incelemeleri



-Olay yerindeki polis ekipleri



-Araçların çekilmesi



-Sarıyer Kaymakamının olay yerinde incelemelerde bulunması



-Galeri sahibi ile röp.



-Genel ve detaylar



5- KADIKÖY'DE ÜNİVERSİTENİN TRAFOSUNDA YANGIN ÇIKTI



Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,



Kadıköy'de bulunan İstanbul Medeniyet Üniversite'sinin güney kampüsünün trafo merkezinde yangın çıktı. İtifayenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülürken,maddi hasar meydna ageldi.



Yangın saat 08.00 sıralarında Göztepe 'de bulunan üniversitenin kampüsünün trafo merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Trafo merkezinden dumanlar yükseldiğini gören görevliler hemen yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.



-Üniversiteden görüntü



-İtfaiye ekiplerinin üniverisye girişi



-Yangına müdahale



-Görevlilerden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



6- 'KİTAP AVCILARI' BU KEZ ÜSKÜDAR VAPURUNDA



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Toplu ulaşım araçlarında kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen 'Kitap Avcıları Yollarda' projesi kapsamında lise öğrencileri metrobüs, tramvaydan sonra Üsküdar vapuruna binerek yolculuk boyunca kitap okudu.



Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kitap Avcıları Yollarda' projesi kapsamında arkasında 'Hiçbir taşıt bizi okumak kadar uzaklara götüremez' yazılı beyaz renkli tişörtlerini giyen çeşitli liselerden öğrenciler toplu ulaşım araçlarına binmeyi sürdürdü. Final Lisesi'nden 16 öğrenci, iki öğretmenleri ile birlikte Eminönü'ne gelerek Üsküdar vapuruna bindi. Üzerlerinde ön tarafında 'Kitap Avcıları Yollarda' yazılı tişörtler bulunan liseli öğrenciler, ellerindeki kitapları açarak okumaya başlayınca, kısa sürede dikkatleri üzerlerinde topladı.



Üsküdar'a gidip-dönen öğrenciler, yolculuk sonunda yanlarında oturan yolculara üzerinde projenin amacını anlatan kaşe basılı kitap ve ayraçlardan bir bölümünü hediye etti. Öğrencilere eşlik eden proje sorumlularından Tayfun Usta, toplumda kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için farkındalık yaratmayı hedeflediklerini anlatırken, "Kitap Avcılarını İstanbul'un her yerinde toplu ulaşım araçlarında görebileceksinizö dedi.



Vapurdan inen, Eminönü'nde bir süre kitap okuyan gençler, cep telefonu bağımlılığına karşı kitap okumayı ön plana çıkartmaya çalıştıkları için mutlu olduklarını söyledi.



-'Kitap Avcıları' projesi kapsamında daha önceki metrobüs, tramvay yolculuklarından görüntüler



-Öğrenciler, Eminönü'nde toplu halde



-Öğrenciler yürürken ve İDO iskelesinde turnikeden geçerken



-Öğrenciler Üsküdar vapurunda kitap okurken



-Kitap okuyan öğrenciler ile ilgili diğer yolcuların görüşleri



-Öğrencilerin öğretmeni ile röportaj



-Küçük çocuğuna cep telefonu veren anne ve röportajı



-Proje ile ilgili Tayfun Usta konuşurken



-Öğrenciler, Eminönü Meydanı'nda kitap okurken



-Genel görüntüler

