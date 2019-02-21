Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 2

Dha İstanbul Bülteni - 2

1 saat önce

Avcılar'da ayağı ağacın dalları arasına sıkışan bir güvercin belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Dha İstanbul Bülteni - 2, System.String[]


Avcılar'da ayağı ağacın dalları arasına sıkışan bir güvercin belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Merkez Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'ndan geçenlerin yem attığı güvercinlerden birinin ayağı konduğu dalda sıkıştı. Kanatlarını çırparak kurtulmaya çalışan güvercini görenler arasında bulunan bir genç ağaca tırmanarak, kurtarmak istedi. Haber verilmesi üzerine gelen belediye görevlileri,  gencin düşme tehlikesi olduğunu belirterek tırmanışa izin vermedi. Avcılar Belediyesi'ne ait sepetli kamyon yarım saat içerisinde parka geldi ve bir görevli sepete binerek ulaştığı dalı keserek güvercini aldı. Bacağından yaralandığı anlaşılan kuş, veteriner müdürlüğünde tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Ağaçtaki daldan kurtulmaya çalışan güvercinin görüntüleri

-Toplanan meraklılar

-Bir genç ağaca tırmanıp kuşu kurtarmak isterken, görevli kendisini engellerken

-Gelen sepetli araç

-Görevli ağaçtaki güvercini kurtarırken ve indirirken

-Güvercin görevlinin elinde ve araçla veterinere götürülürken - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:52 Kaynak: DHA

Merkez, İstanbul, Avcılar, Güncel
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