Dha İstanbul Bülteni - 2

21-FETÖ SORUŞTURMASINDA 295 MUVAZZAF ASKERE GÖZALTI KARARIHaber: Özden ATİK - İstanbul DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 295 muvazzaf askere gözaltı kararı verildi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1-FETÖ SORUŞTURMASINDA 295 MUVAZZAF ASKERE GÖZALTI KARARI



Haber: Özden ATİK - İstanbul DHA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 295 muvazzaf askere gözaltı kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 147'si Kara Kuvvetleri, 27'si Hava Kuvvetleri, 91'i Deniz Kuvvetleri, 22'si Jandarma Genel Komutanlığı, 8'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli toplam 295 muvazzaf askere gözaltı kararı verildi.



2'si albay, 1'i yarbay, 8'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 73'ü üsteğmen, 8'i teğmen, 185'i astsubay, 8'i uzman çavuş rütbesinde bulunan şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından devam edildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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-Arşiv



22.02.2019 - 08.38-Haber Kodu : 190222023



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2-ABD'Lİ SARAİ SİERRA'YI ÖLDÜREN SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINDA



Sanık Ziya Tasalı,



"Öldürdüm, ama tecavüz etmedim"



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra'nın öldürülmesine ilişkin "Kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası onanan ancak "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay'da bozulan sanık Ziya Tasalı yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada esas hakkında mütalaasını bildiren savcı, sanığın 14 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Ziya Tasalı ise savunmasında, "Ben öldürdüğümü kabul ediyorum. Ancak tecavüz etmedim" dedi.



Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi. Duruşmaya, katılan Bexiada Jimenez'in avukatı Ceren Şarman ve Aile Bakanlığı'nın avukatı Nuray Yiğit de katıldı.



ŞİKAYETÇİLER: CİNSEL SALDIRI SUÇU TAMAMLANMIŞTIR



Aile Bakanlığı'nın avukatı Nuray Yiğit söz alarak Yargıtay'ın aleyhte olan hususlarını kabul etmediğini, sanığın cinsel saldırı suçunu tamamlamış olduğunu, buna göre ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Müşteki Bexiada Jimenez'in avukatı Ceren Şarman Tunç da, "Yargıtay'ın üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği yönündeki bozma ilamına katılıyoruz. Ancak cinsel saldırı eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı yolundaki görüşüne katılmıyoruz. Biz cinsel saldırı eyleminin tamamlandığı kanaatindeyiz" dedi.



SAVCI: CİNSEL SALDIRI EYLEMİ TAM GERÇEKLEŞMEDİ' DEDİ



Cumhuriyet Savcısı Kadir Nazmi Yelkenci esas hakkındaki görüşünde, sanık Ziya Tasalı'nın Fatih Sirkeci ile Cankurtaran semtleri arasında Sahil Kenedy Caddesi Ahırkapı Feneri civarındaki surların arkasında fotoğraf çekmek isteyen maktulü gördüğünü anlattı. Mütalaada, sanık Ziya Tasalı'nın, Sarai Sierra'ya yaklaşarak onu öpmek istediği, Sierra'nın direnerek itekleyip sanığı yere düşürdüğü, sanığın Sierra'yı ikinci kez öpmek istediği anlatıldı. Sanığın, Sarai Sierra yine direnince bu kez ayaklarından tutarak surların içinde yatmak için kullandığı yere getirerek pantalonunu çıkararak cinsel saldırıda bulunmak istediği, Sierra ile sanık arasında boğuşma yaşandığı, maktulün üst giysileri hariç diğer giysilerini çıkardığı, ancak aralarındaki boğuşma sırasında sanık Ziya Tasalı'nın eylemini gerçekleştiremeden orgazm olduğu belirtildi. Savcı maktulün bedeninde ve elbiselerinde sanığa ait sperm ve DNA bulgularına rastlandığını, ancak maktulün cinsel bölgesinde sperm hücrelerini rastlanmadığını belirtti. Cinsel saldırıda bulunan sanığın bunu tam olarak başaramamamın verdiği infialle maktulü öldürdüğü de ifade edilen mütalaada, sanığın cinsel saldırıya teşebbüs ve nitelikli hırsızlık suçlarından 14 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi.



"ÖLDÜRDÜM, TECAVÜZ ETMEDİM"



Müşteki avukatları, cinsel saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı yönündeki savcının görüşüne katılmadıklarını belirtti. Sanık Ziya Tasalı ise "Ben maktulü öldürdüğümü kabul ediyorum. Ancak tecavüzde bulunmadım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



CİNAYET 6 YIL ÖNCE İŞLENMİŞTİ



ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013'te bulunmuştu. Genç kadının sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlenmişti. Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014'te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sarai Sierra'yı "Kasten öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezasına, "Cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Görüntü



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(ARŞİV)



22.02.2019 - 10.33-Haber Kodu : 190222048



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(ÖZEL)



3-BAYRAMPAŞA'DA CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA KAMERADA



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA



Bayrampaşa'da hızla ilerleyen otomobil caddeye çıkan otomobile çarparak savruldu. Çevredeki 2 aracın da hasar gördüğü kazada 4 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.



Kaza, dün saat 22.20'de Bayrampaşa'da meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki aracın sürücüsü, bir anda yola çıkınca hızla gelen otomobille çarpıştı. Savrulan araçlar sürüklenirken çevredeki 2 araç daha hasar gördü. Savaş alanına dönen caddede kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.



Öte yandan kaza caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin yola çıkan araçla çarpıştığı görülüyor. İki otomobil savrulurken sesi duyan çevredekiler koşarak olay yerine geliyor.



Görüntü Dökümü:



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(GÜVENLİK KAMERASI)



-Kaza anı



(AKTÜEL)



-Kazaya karışan araçlardan görüntü



-Polis ekipleri



-Çekici yardımıyla araçların kaldırılması



-Genel ve detaylar



22.02.2019 - 09.48-Haber Kodu : 190222028



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4-BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI



Parçalanan araçtaki 4 kişi ufak sıyrıklarla kazayı atlattı



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- BEYOĞLU'nda otomobil yol kenarındaki beton bariyere çaparak takla attı.



Kaza Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Erol Yöke'nin kullandığı otomobil, Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim istikametine ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kamer Hatun Camii önündeki beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobilin sağ ön tekeri koparken, ters dönen otomobilin içindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde otomobil sürücüsünün 0.70 promil alkollü belirlendi.



Görüntü Dökümü:



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-Takla atan otomobil



-Kaza sonucu kopan otomobilin tekeri



-Otomobil sürücüsünün görüntüsü



-Araçtaki diğer kişilerin görüntüsü



-Ambulansın Kaza yerine gelmesi



-Otomobil sürücüsüne polisin alkol testi yapması



-Genel ve detaylar



22.02.2019 -08.30- Haber Kodu : 190222020



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5-ÇARPTIĞI KADINI YARALI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Beylikdüzü'nde, bir kargo şirketine ait kamyonetle sitenin içerisinde geri geri giderken çarptığı kadının yaralandığını gören sürücü gözyaşlarını tutamadı.



Kaza, dün öğle saatlerinde Belediye Evleri Sitesi'nde meydana geldi. Site sakinlerine gönderilerini dağıtmak için geldiği kargo şirketine ait kapalı kasa minibüsü ile geri geri giden Ömer Kartay, eşi ile birlikte yürüyen Kezban Kuzu'ya (65) çarptı.



"ONA BİR ŞEY OLURSA, VİCDAN AZABINDAN YAŞAYAMAM"



Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın yaralandı. Aracından inen Kartay, kadının yaralandığını görünce gözyaşı döktü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Kezban Kuzu'yu ambulansa yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının ambulansa konulmasına yardım eden Ömer Kartay, 'İlk kez kaza yapıyorum. Ona bir şey olursa, vicdan azabından yaşayamam. Aracın arkası sürücüler için 'kör nokta' olarak nitelendirilen görünmeyen bir noktadaydı" dedi.



Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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-Kaza yerinden görüntüler



-Polis ve sağlık ekipleri



-Sürücünün kazayı anlatması



-Yaralının ambulansa alınması



-Genel ve detaylar



22.02.2019 -10.00- Haber Kodu : 190222031



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6-SULTANGAZİ'DE 6. KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ



Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,



Sultangazi'de, oturdukları binada 6. kattan düşen 52 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, dün saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 85 Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı binanın çatı katında oturan Ruhiye Keser (52), yaklaşık 20 metre yükseklikten bilinmeyen bir nedenle düştü. Sesi duyan apartman sakinleri ve sokaktan geçen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bölgeye şerit çekerek olay yeri incelemesi yaptı. İncelemenin ardından Ruhiye Keser'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



"AŞAĞI İNDİĞİMDE EŞİMİN CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜM"



Ruhiye Keser'in düştüğü sırada evde bulunan eşi Mustafa Keser, polise verdiği ifadesinde, "Ben oturma odasında namaz kılarken, bir ses duydum. Pencereden aşağıya bakarken kalabalığı fark ettim. Aşağı indiğimde eşimin cansız bedeni ile karşılaştım. Eşimin psikolojik sorunları vardı. Düştü mü, intihar mı etti? Bilmiyorum. Eşim 2018 yılında da bir defa intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.



Öte yandan kadının düşme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı



Görüntü Dökümü:



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(GÜVENLİK KAMERASI)



-Kadının yere düşme anı



-Eşinin gelmesi



-Eşinin kadını kontrol etmesi



(AKTÜEL)



-Polis ekipleri



-Güvenlik şeridi



-Olay yeri inceleme çalışmaları



-Mahalleli ile röp.



-Genel ve detaylar



22.02.2019 -10.13- Haber Kodu : 190222033



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7-ESENYURT'TA BAĞIŞ KUTUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul



Esenyurt'ta pastanedeki bağış kutusunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece saat 01.45 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Kanarya Sokak da bulunan bir pastanede meydana geldi. Pastaneye giren kimliği belirsiz bir kişi, bitişikteki cami için bağış toplanan içerisinde 150-200 lira olduğu tahmin edilen kutuyu çaldı. Şüpheli ayrıca, pastanenin kasasında bulunan 150 lirayı da alarak kayıplara karıştı. Olay anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı olayı anlatan pastanenin işletmecisi Şükrü Kaya, "Apartmanın dış kapısından girerek sadaka kutularını ve kasada bulunan bozuk paraları alarak gitmişler. Burayı yeni açtık. 3 ay oldu. Mahalleliye hizmet etmek ve kendi rızkımızı çıkarmak için bu pastaneyi açtık. Apartmanın içerisinden imalathaneye girmişler. Oradan da içeriye girmişler. Kasada nakit 150 lira vardı. Bağış kutularında da 150-200 lira vardı. Dün akşam bir alt sokakta arkadaşın arabası çalınmış. Buralarda çok sayıda hırsızlık olayı oluyor" dedi.







Görüntü Dökümü:



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(GÜVENLİK KAMERASI)



-Şüphelinin içeri girmesi



-İçeride bir şeyler araması



-Bağış kutusunu çalarak dışarı çıkması



(AKTÜEL)



-Pastaneden detaylar



-Şükrü Kaya ile röp



-Muhabir anonsu



22.02.2019 -10.04- Haber Kodu : 190222032

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