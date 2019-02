Dha İstanbul Bülteni - 2

1 - MAGANDANIN AMBULANSA "YOL VERMEME" ÇABASI KAMERADAHaber: Birkan YILDIZ - İstanbul DHAİstanbul'da bir trafik magandasının ambulansa yol vermeme çabası arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi.

1 - MAGANDANIN AMBULANSA "YOL VERMEME" ÇABASI KAMERADA



Haber: Birkan YILDIZ - İstanbul DHA



İstanbul'da bir trafik magandasının ambulansa yol vermeme çabası arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi.



Görüntüler, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarfediyor. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor. Ambulans yan yola girmek için manevra yaptığı sırada bile maganda sürücü yolu kapatarak ilerlemesine engel oluyor. Maganda sürücü bir süre yan yolu kapattıktan sonra D-100'e geri dönünce ambulans yan yola girerek yoluna devam ediyor.



(ÖZEL)



2- TRAFİK TARTIŞMASINDA KURŞUNDAN MUCİZE KURTULUŞ



Esenyurt'ta ters yönden gelen sürücüsü kendisine uyarı amaçlı korna çalan sürücünün minibüsüne silahla ateş etti.



Arka kapıdan giren mermi kabin bölmesini de delerek sürücü koltuğunun başlığına saplanıp kaldı.



Sürücünün santim farkla hayatta kaldığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,



Olay Esenyurt Yenikent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Kısa minibüsüyle Halkalı'dan bir hastaneden dönüyordu. Cadde üzerinde ilerlediği sırada ters yönden gelen bir otomobil çıktı. Otomobile çarpmamak için frene basan Kısa, uyarı amaçlıda korna çaldı.



KORNAYA ÖFKELENDİ SİLAHINA SARILDI



Korna çalınmasına öfkelenen otomobil sürücüsü beraberindeki arkadaşıyla araçtan inerek minibüse doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada kısa süreli duraklayan minibüs sürücüsü Ahmet Kısa, yoluna devam etti. Diğer sürücü ise belinden çıkardığı silahla Kısa'nın kullandığı minibüsün arkasından bir el ateş etti.



KOLTUK BAŞLIĞI HAYATINI KURTARDI



Mermi ilk olarak minibüsün arka kapısından girdi ardından kabin bölmesini de delerek koltuk başlığına saplanıp kaldı. Santim farkıyla merminin kafasına isabet etmesinden kurtulan minibüs sürücüsü Kısa, bir süre daha ilerledikten sonra durdu. Kapıyı açmasıyla mermi çekirdeğinin yere düştüğünü gören sürücü durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüste ve olayı yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Yaşadığı olayı anlatan Kısa, " Hastaneden geliyordum. Aracın biri ters yönden geldi uyarı amaçlı korna çaldım. Kafa kafaya çarpışıyorduk. Bunlar araçtan 3-4 kişi indiler. Bekle bekle diyerek direk ateş ettiler. Aramızda bir tartışmada olmadı. Kim oluklarını bilmiyorum. Sağ taraftan girdi mermi başlıktan çıktı" diye konuştu.



Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.



GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ



-Araçların kafa kafaya gelmesi



-Sürücünün araçtan inmesi



-Silahla ateş edip uzaklaşması



AKTÜEL GÖRÜNTÜLER



-Olay yerinden görüntü



-Minibüs sürücüsü ile röportaj



-Kovan ve mermi çekirdeğinden görüntü



-merminin isabet ettiği yerlerden görüntü



-Diğer detaylar



3- BAĞCILAR'DA KADIN ÖĞRETMENE SALDIRI KAMERADA



Haber: İstanbul DHA



Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmene önce sözlü tacizde bulunan daha sonra da tokat atan kişi olay yerinden kaçtı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan saldırganı arıyor.



Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmen kısa süre sonra bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kadın öğretmen, tepki gösterdikten sonra yoluna devam etti. Ancak saldırgan kendisini takip etmeye başladı. Bir süre sonra da kadının önüne çıktı. Bir kez daha sözlü tacizde bulunan saldırgan tokat attı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine ise saldırgan kaçtı. Olaydan sonra öğretmen, polise giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



(havadan görüntülerle)



4- BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA



Beykoz'da sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü.



Olay, Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun yağış sonrası istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle taşlar ve toprak yola düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Çökme sonucunda aydınlatma direği de devrilerek yola düştü. Patlayan su borusu, İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Yola dökülen taş ve toprak nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Trafik ekipleri çökmenin meydana geldiği noktada trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde vermeye çalıştı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.



-Çöken istinat duvarının görüntüsü



-Yola saçılan toprak ve kaya parçaları



-Devrilen aydınlatma direği



-Ekiplerin çalışması



-Polis ekiplerinin trafiği kontrol etmesi



-Vatandaşlar ile röp



-Genel ve detay görüntüler



5- 4 İLDE PKK OPERASYONU: 11 GÖZALTI



Çağatay KENARLI/İSTANBUL,



Terör örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'lı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler hakkında polis ekipleri yaptığı teknik takipte suç unsuru içeren görüşmeler yaptığını tespit ettiği kişilerin adreslerini belirledi. TEM ekipleri şüphelilerin İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi ve Kartal ilçeleri ile Zonguldak, Muş ve Mardin'de yaşadıklarını belirleyerek gece saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 11 şüpheyi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütle ilgili kitaplar ve şüphelilere ait dijital veriler ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.



6- AVM'YE BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞI DAVASI: 4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ



Özden ATİK/ İSTANBUL,



Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 28 Ekim 2017'de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı 4 terör örgütü üyesinin aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Diğer sanıklar hakkında da 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mücahit Şahin, Güven Güler, Ferhat Kahraman, Can Yenil, Sezgen Pekdemir, Hatice Yurdakul ve Serdarbek Hojiev katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu.



SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ



Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, 27 Ekim 2017'de Esenyurt ve Arnavutköy'deki adreslerde eş zamanlı yangın olduğu bilgisinin alındığı, ikametlerde toplam 26 mutfak tüpünün açık olduğu, gübre ve benzin olduğunun tespit edildiği ve Esenyurt'tan motosikletli bir süphelinin kaçtığı, bu adreslerde yaşayan sanıkların İstanbul'da terör eylemleri gerçekleştirmek üzere hazırlık yaptıklarının değerlendirildiği belirtildi. Esenyurt'ta sanık Mücahit Şahin'in, Arnavutköy'de ise sanık Sezgen Pekdemir'in ikamet ettiğinin tespit edildiği belirtildi. 28 Ekim 2017'de sanıklar Mücahit Şahin, Sezgen Pekdemir, Can Yenil ve Hatice Yurdakul'un Bayrampaşa'daki Forum AVM'nin otoparkında yakalanarak gözaltına alındıkları, sanıkların araçlarında ve AVM emanet dolaplarında yapılan aramalarda 109 adet el yapımı bomba, 2 silah ve 7 bıçağın ele geçirildiği anlatıldı.



Olay günü alışveriş merkezinin açık otoparkında emniyet birimlerinin intikal ettiği, sanıklar Sezgen Pekdemir, Hatice Yurdakul ve Mücahit Şahin'in birlikte, görevli polislere fiziki saldırıda bulunmaları üzerine sanık Can Yenil'in "Kafirler hepiniz cehenneme gideceksiniz" diye bağırdığı, diğer sanıkların da "Hepiniz öleceksiniz siz kafirsiniz" diye bağırdıkları, tüm sanıkların etkisiz hale getirilerek yakalandıkları belirtildi. Bombalı eylem girişiminin DEAŞ terör örgütü mensubu sanıklar tarafından İstanbul en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Forum İstanbul'a yönelik olarak, en kalabalık günlerden olan Cumartesi günü ve bir gün sonra Cumhuriyet Bayramı'nın da olacağı gün seçilerek yapılmaya çalışıldığı kaydedildi.



CEZA İSTEMLERİ



Savcı sanıklar Can Yenil, Hatice Yurdakul, Mücahit Şahin, Sezgen Pekdemir hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis talep etti. Sanıklar hakkında "Örgüt üyeliği", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Nitelikli mala zarar verme", "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından da 23 yıldan 62 yıla kadar hapis istendi.



Sanıklar Abdulmenaf Ubin, Ferhat Kahraman, Mustafa Eren ve Güven Güler hakkında "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis isteyen savcı, sanıklar Akramjon Kuziboev ve Derdarbek Hojiev hakkında ise, "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti. Sanıklar Emre Buğa ve Arzu Kutlu hakkında ise "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istendi. Sanıklar Daud Abubakarov ve Markha Abumakarov'un haklarında yakalama kararı bulunmasından dolayı dosyalarının ayrılmasını talep edildi.



SON SAVUNMALAR İÇİN SÜRE VERİLDİ



Mütalaaya karşı savunması sorulan sanıklardan Can Yenil, "Kamera kayıtları kontrol edilmiş olsaydı İstanbul'un kalbinde elimde bombalarla olduğum belli olurdu. Ben aslında eylemi 27 Ekim'de gerçekleştirmek istiyordum. İlk hedefim Eminönü'nü patlatmak, daha sonra AVM'ye gitmekti. Bana kimse bomba ve silah yardımında bulunmadı. Her şeyi kendim yaptım. Her şeyi bile isteye itiraf ettim" dedi. Diğer sanıklar da savunmalarını yapmak üzere süre talep ettiler. Sanıklara son savunmalarını yapmaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



7- ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİNDE YENİ 5 KAT YOLDA



Ali AKSOYER/İSTANBUL, - ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 388,5 metre yüksekliğinde olacak kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar da bir bir yerine yerleştiriliyor. Bugüne kadar 10 katı yerine yerleştirilen kulede 5 katlık yeni bölümün inşası kulenin dip kısmında, sıfır noktasında sürüyor. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor



2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR



Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti.



SOSYAL ALANLARIN BULUNACAĞI İLK 10 KAT TAMAM 5 KAT DAHA YOLDA



Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri sürüyor. Çalışmalar kulenin 221 metre yüksekliğinden sürüyor. Bugüne kadar 10 kat hidrolik krikolarla yerine yerleştirildi. Restoran ve seyir teraslarının bulunacağı yeni 5 katın inşaatı ise kulenin "0" noktasında sürüyor. Yapılacak 5 katlık blok daha sonra, yine hidrolik krikolarla önceden yapılan 10 katın üzerinde bir noktaya yerleştirilecek.



HEM GÖRSEL HEM DE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK



Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kuleler de sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.



KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK



İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacağı belirtildi. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.



8- TUZLA'DAKİ KOKU SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİNİN İFADESİ



Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA



Tuzla'da kanalizasyondan yayılan kokuya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan C. A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Vidanjörün kendisine ait olduğunu kabul eden C. A., kimyasal atıkla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında elde edilen numunelerinin insan, hayvan ve bitki yaşamı üzerinde tehlike oluşturup oluşturmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi.



Tuzla İçmeler Mahallesi'nde kanalizasyon sisteminden yayılan kokuya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjörün sahibi C.A., dün savcılık tarafından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.



'ŞANS ESERİ BU OLAYLA İLİŞKİLENDİRİLDİM'



İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen C.A., sorgusunda, kokuya neden olan atığı kanalizasyon sistemine bırakan vidanjörün sahibi olduğunu belirterek, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Vidanjör bana aittir. Benim kimyasal atıkla herhangi bir ilgim yoktur. Tamamen şans eseri bu olayla ilişkilendirildim" dedi.



Aldıkları atıkları geri dönüşüm tesislerine ya da arıtma tesislerine götürdüğünü savunan C.A., "Bunun dışında benim başkaca bir yere atığı dökmem mümkün değildir. Çünkü evraklı olan atığı kesinlikle arıtmaya götürmemiz gerekmektedir. Suçsuzum. Adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.



20 BİN TL GÜVENCE BEDELİ ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ



Savcılığın şüpheli hakkında talep ettiği adli kontrol tedbiri yönündeki talebi kabul eden mahkeme, C.A.'nın, pazar günleri karakola giderek imza atmasını karara bağladı. Şüpheli C.A.'nın yurt dışına çıkışını da yasaklayan mahkeme, birden çok kişinin yaralanması ve suç konusunun önemini gerekçe göstererek 7 gün içinde 20 bin TL güvence bedelini Maliye Hazinesi'ne peşin olarak yatırmasına hükmetti.



NUMUNELER ADLİ TIP KURUMU TARAFINDAN İNCELENECEK



Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında elde edilen 5 adet kimyasal swap, 1 adet kimyasal katı-sıva madde ve 2 adet sıvı numunenin insan, hayvan ve bitkilerin yaşamsal faaliyetleri açısından tehlike oluşturup oluşturmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini talep etti.



Talebi kabul eden İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında elde edilen numunelerin insan, hayvan ve bitkilerin yaşamsal faaliyetleri açısından tehlike oluşturup oluşturmadığı, tehlike arz ediyorsa bunun etkisinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na inceleme izni verilmesine karar verdi.







