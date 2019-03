Dha İstanbul Bülteni - 2

(Ek bilgilerle yeniden)1- CEZAEVİNDEN ÇIKTI KATLİAM YAPTI: 5 ÖLÜBir yıl önce cezaevinden çıkan kişi, 2'si oğlu olmak üzere 5 akrabasını öldürdü.

(Ek bilgilerle yeniden)



1- CEZAEVİNDEN ÇIKTI KATLİAM YAPTI: 5 ÖLÜ



Bir yıl önce cezaevinden çıkan kişi, 2'si oğlu olmak üzere 5 akrabasını öldürdü.



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA



İstanbul güne katliamla uyandı. Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürdü.



İLK OLARAK BAŞAKŞEHİR'DE BACANAĞININ EVİNİ BASTI



16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan dün gece adeta ölüm kustu.



Şinasi Gürkan, ilk olarak Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alihan Tiz de hastanede hayatını kaybetti.







AVCILAR'DA DA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ



Şahintepe'den sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kardeşi Mühendis Gürkan'ın evine gitti. Kardeşi Mühendis Gürkan'ı otomobilin içinde öldüren Şinasi Gürkan olay yerine geldiği otomobile binerek kaçtı



Olayın, ortaya çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği sokakta bulunan otomobilin içinde Mühendis Gürkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Mühendis Gürkan'ın cesedi otopsi yapılaması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.







POLİS EVE GİRDİĞİNDE 2 OĞLUNUN CESEDİ İLE KARŞILAŞTI



Polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan evine Özel Harekat Timleri ile baskın yaptı. İçeri giren polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın öz çocukları Göksal Gürkan(21) ile Gökmen Gürkan(16)'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Göksal Gürkan'ın asker olduğu ve izne geldiği öğrenildi.







POLİS KATİL ZANLISININ YAKALANMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON YAPTI



Şinasi Gürkan'ın 5 kişiyi öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından yakalanması için İstanbul genelinde gidebileceği adreslere operasyonlar düzenlendi. Esenyurt'ta bir adrese yapılan baskını Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel bizzat kendi yönetti. Yapılan operasyonda polis ekiplerinin ellerinin sürekli tetikte olması gözlerden kaçmadı.







İLK İFADESİNDE EŞİNE SAHİP ÇIKILMADIĞINI SÖYLEDİ



Şinasi Gürkan'ın kullandığı otomobilin tespit edilmesi üzerine polis peşine takıldı. Şişli'ye kadar kaçan Şinasi Gürkan burada otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti. Ancak saat 01.30 sıralarında polis ekipleri, Gürkan'ı Şişli'de yakaladı.



Şinasi Gürkan, sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. 16 yıl önce iki kardeşini öldüren Gürkan'ın cezaevindeyken kendisinden boşanan eşinin de yaklaşık iki yıl önce bir cinayete kurban gittiği öğrenildi.



Gürkan'ın ilk ifadesinde cezaevindeyken eşine sahip çıkılmadığı gerekçesiyle cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi



GÖKMEN'İN SOSYAL MEDYA HESABINDA BABASIYLA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI



16 yaşındaki Gökmen Gürkan'ın sosyal medya hesabında, babası ile çekilmiş videoları ortaya çıktı. Videoda, Şinasi Gürkan'ın otomobili kullanırken çalan müziğe Gökmen'in eşlik ettiği görülüyor.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------



-Avcılar'da polis ekiplerinin çalışması



-Cenaze aracına bir cesedin konulması



-Polisin bir adrese operasyon düzenlemesi



-Polislerin elleri tetikte beklemesi



-Esenyurt'ta olay yerinden görüntüler



-Sağlık ekiplerinin binaya giriş çıkışı



-Mahalle sakinlerinin toplanması



-Pencere ve balkondan çalışmaları izleyen mahalle sakinleri



-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması



-Olay yeri inceleme polislerinden görüntüler



-Cenaze aracının gelişi



-Cesetlerin cenaze aracına alınması



-Şinasi Gürkan ve iki oğlunun fotoğrafı



-Küçük oğlu Gökmen Gürkan'ın babasıyla olan videosu



-Genel ve detay görüntüler







07.03.2019 - 06.51 Haber Kodu : 190307008







===================================



2- SILA İLE AHMET KURAL DAVASI: KURAL SAVUNMASINI YAPIYOR (1)



Özden ATİK/ İSTANBUL,



Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görülüyor



İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ahmet Kural savunma yapıyor.



"1.5 AY EVDEN ÇIKMADIM"



Kural, "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim" dedi.



"EVİ TERK ETMESİNİ İSTEDİM. ARAMIZDA TARTIŞMA OLDU"



6 ay sonra Sıla'nın 'sana ihtiyacım var' diye mesaj yolladığını kaydeden Kural, "Daha sonra teyzesini, araya kuzenim ortak arkadaşlarımızı soktu. Bana 'Boş ev' diye bir şarkı yazdığını söyledi. Aklımda hala 3. şahıs vardı. Ona üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili 3 defa o soruyu sordum. Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü annem ve ablalarımın geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumeli hisarında bulunan evin merdivenin de inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy'deki benim evime geçtik. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. Evet 'senin canını yakmak için yaptım' dedi. Kendisinden evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu" diye konuştu.



'SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL' DEDİ.



Sıla'ya 'Defol git' dediğini belirten Kural, "Şoförünü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Birkaç kez 'yalvarırım git diye bağırdım'. Kendisi bana 'Yapma Ahmet ne olur konuşalım' diye bağırdı. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.



Görüntü dökümü:



------------------



-Sıla ve Kural'ın adliyedeki görüntüleri



=============================



3- BAHÇELİEVLER'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI



Murat SOLAK/İSTANBUL, BAHÇELİEVLER'de 3 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangın saat 09.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi Altın 1 Sokak'taki 3 katlı bir binada çıktı. Binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Çatısı yanan binada ölen ya da olmazken, yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.



Görüntü dökümü:



----------------------



-Çatısı yanan binadan görüntü



-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları



-Vatandaşlardan görüntü



-Genel ve detaylar



===================================



4- 'ARAP EMRAH' OPERASYONUNDA 16 GÖZALTI



Çağtay KENARLI- İstanbul DHA - 'Arap Emrah' olarak tanınan Emrah Sever'in yakalanmasının ardından Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, adamlarına yönelik bu sabah düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 21 Eylül 2017 günü çatışma çıkmış, 1 kişi yaralanmıştı. Her iki grup arasında daha önce yaşanan cinayet olayının davasında taraflar adliye önünde karşı karşıya gelmişti. Çatışmanın ardından bazı çete üyeleri yakalanırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir araştırma başlatmıştı. Polis, elebaşılığını Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in yaptığı çete ile Volkan Reçber elebaşılığını yaptığı çeteye ulaşmıştı.



Polis, iki şebekeye yönelik yaptığı operasyonlar sürüyor. Emrah Sever'in yakalanmasının ardından polis, bu sabah yeni bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve işlerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.



Görüntü Dökümü:



----------



-Arşiv



====================================



5- LÜKS OTOMOBİLLİ DÜĞÜN KONVOYU YOL KAPATIP "DRİFT" YAPTI



İstanbul DHA



İstanbul'da çok sayıda lüks aracın yer aldığı düğün konvoyu Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii yol kesip drift yaptı. Yol kesmelerini profesyonel kameralarla kaydettiren konvoydakilen drone ile bile çekim yaptırdı



İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü bir çiftin düğünü vardı. Düğün için onlarca lüks araç, İSTOÇ'dan hareket etti. Düğün konvoyu ilerlerken drone ve profesyonel kayıttaydı. Konvoy Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken Başakşehir mevkiinde durdu. Yol kesen konvoy otomobilleriyle "drift" denilen hareketi yaptı. Konvoydakiler kimseye umursamazken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Lüks düğün konvoyunun yolculuğu yol keserek ve drift yaparak Başakşehir'e kadar sürdü.



Görüntü Dökümü:



---------



-Konvoyun görüntüsü



-Dritf yapmaları



-İlerleyen konvoyun görüntüsü



===============================



6- HASAN ŞAŞ'A HAKARETE 1500 TL PARA CEZASI



Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA



Galatasaray Spor Klübü Futbol Antrenörü ve eski milli futbolcu Hasan Gökhan Şaş'a sosyal medya hesabı twitter'dan hakaret eden tutuksuz sanık Murat Koç (42) ilk duruşmada bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Para cezası ertelendi. Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Koç ve şikayetçi Hasan Gökhan Şaş katılmadı. Hakim, sanık Koç'un Sivas'ta talimatla ifadesinin alındığını açıkladı. Sanık Koç'un ifadesinde suçlamaya konu tweeti kendisinin attığını söylediği ifade edildi. Söz alan Hasan Gökhan Şaş'ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Davayı karara bağlayan mahkeme, "Hakaret" suçundan sanık Koç'u bin 500 TL adli para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



İDDİANAME



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hasan Şaş'ın Galatasaray Futbol Klübü yardımcı antrenör olarak görev yaptığı 4 Aralık 2018 tarihinde Sivasspor - Galatasaray futbol karşılaşması sırasında sinirlenen Sivasspor taraftarı olan şüpheli Murat Koç'un twitter üzerinden hakaret içeren mesaj yazdığı anlatılıyordu. İddianamede şüpheli Murat Koç'un 3 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.







==============================



7- ANNE OLMAYI 7 KEZ DENEDİ, SORUN BAĞIRSAKLARINDA ÇIKTI



İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL,



İlk çocuğunu kucağına aldıktan 8 yıl sonra ikinci kez anne olmak isteyen Özlem Sucu, doğal yollarla hamile kalamayınca farklı tedaviler araştırmaya başladı. 2 yıl boyunca süren, 6 aşılama ve 1 tüp bebek tedavisi başarısız olan genç kadının, ultrason muayenesinde bağırsakların tüplere (döllenmiş yumurtayı rahme taşıyor) yapışık olduğu ve rahminin T şeklinde dar olduğu tespit edildi. Operasyonla bağırsakları tüplerden ayrılan Sucu, şimdi anne olmak için gün sayıyor.



İstanbul'da yaşayan Özlem (34) ve Hayrettin Sucu (37) çifti ilk çocuklarını bundan tam 10 yıl önce doğal yollarla kucaklarına aldı. Genç çift, 2 yıl önce ikinci çocuklarını dünyaya getirmeye karar verdi. Genç kadın doğal yollarla hamile kalamayınca Sucu çifti, tedavi yollarını araştırmaya başladı. Onlarca hastane gezen genç kadına 6 aşılama bir de tüp bebek tedavisi uygulandı. Sucu çifti, 2 yıl süren tedavilerden olumlu bir sonuç alamadı. Son olarak VM Medical Park Pendik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Murat Bozkurt'a başvuran genç kadının ultrason muayenesinde alışılmışın dışında bir durumla karşılaşıldı. Muayenede döllenmiş yumurtayı, yumurtalıklardan rahme taşıma görevi gören tüplere bağırsakların yapıştığı tespit edildi. Ayrıca rahminin T şeklinde olmasından dolayı dar olduğu farkettik. Laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat yöntemi) ile genç kadının bağırsakları tüplerden ayrıldı. Rahim genişletildi. Gördüğü tedaviden 3 ay sonra,genç anne adayıdoğal yollarla hamile kalarak 2 yıl süren hasretini sona erdirdi.



"İLK DUYDUĞUMDA ÇOK ŞAŞIRDIM"



Şimdi 4 aylık hamile olan ve bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlananÖzlem Sucu, tedavi öncesi sürekli karın ve baş ağrısı şikayetlerinin olduğunu belirtti. Anne olamamasının önündeki engelin bağırsaklardan kaynaklandığını duyunca çok şaşırdığını ifade eden Özlem Sucu, "10 yaşında bir kızım var ve bundan 2 yıl önce ikinci çocuğa karar verdik. Doğal yollarla hamile kalamadığımdan daha önce çok hastaneye gittim. 6 kez aşılama bir kere de tüp bebek denemesi yapıldı. Buna rağmen hamile kalamadım. Yapılan kontrollerde bağırsaklarımın tüplere yapışık olduğu söylendi. Ben çok şaşırdım, beklemediğim bir durumdu ve bunu ilk defa duymuştum. Sürekli karın ve baş ağrım oluyordu ancak ağrılarımın buna bağlı olduğunu bilmiyordum. Tedaviden 3 ay sonra hamile kaldım. Şu an çok mutluyum. Anne adayları vazgeçmesinler, tedavi yöntemlerini denesinler ve asla pes etmesinler" dedi.



"BAĞIRSAKLAR TÜPLERİN YÜZEYİNİ KAPATMIŞTI"



Genç kadının yaşadığı sağlık problemini değerlendiren Doç. Dr. Murat Bozkurt, "Yumurta bir tarafta duruyor. Tüp geliyor yumurtayı tutuyor ve döllenme tüp içerisinde gerçekleşiyor. Fakat tüpün fonksiyon görebilmesi için ucunun açık olması gerekli. Bazen hastanın geçirmiş olduğu enfeksiyonlar ya da çikolata kisti hastalığı tüplerin tıkanmasına yol açıyor. Bazen deenfeksiyonlar bağırsakların tüpe yapışmasına ve tüpü tamamen kapatmasına yol açıyor. Yaptığımız kontrollerde Özlem Hanım'ın bağırsaklarının da tamamen tüplerin yüzeyinde yapışık olduğunu ortaya çıkardık. Yaptığımız işlemle önce bağırsakları yukarıya çektik. Daha sonra da tüpleri serbestleştirdik. Tüplerin uçlarının tıkalı olduğunu fark ettik. Yumurtayı tutabilecek bölüm çalışmıyordu. Kapalı ameliyat yöntemiyle tüpleri açtık. Hastamız yaptığımız bu işlem sayesinde 3 ay sonra doğal yollarla gebe kaldı" diye konuştu.



TÜPLERİN TIKANMASINA HANGİ HASTALIKLAR NEDEN OLUR?



Enfeksiyon sonucu tüplerin tıkanabileceğini anlatan Doç. Dr. Murat Bozkurt, "Bazen hastalar yüksek ateş, alt karın ağrısı ve kasık ağrısı çekebiliyorlar. Burada asıl etkili olan enfeksiyonlar. Enfeksiyonlar tüpleri tıkayabiliyor. Bazen de bağırsak hastalıkları bu tür durumlara yol açabiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de Endometriozis(çikolata kisti)hastalığı. Bu hastalar, ciddi adet sancıları çekiyorlar, ilişki sırasında ağrı duyuyorlar ve kronik pelvik ağrı dediğimiz geçmeyen ağrıları oluyor. Bu tür şikayetleri olan kişilere uygulanacak ultrason muayenesi tanıyı koymaya yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.



"35'TEN SONRA KADINLARIN YUMURTA KALİTESİ BOZULUYOR"



Anne adayı ne kadar gençse yumurta kalitesinin de o denli uyu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bozkurt, anne olmayı planlayan kadınlara şu tavsiyelerde bulundu: "Kadının yaşı ilerledikçe sürekli yumurta kaybı yaşanıyor. İki önemli yaş var; biri 35 diğeri ise 37. Anne adayları bu yaşları geçince yumurta rezervleri ve kapasiteleri ciddi anlamda düşüyor. Sayısal düşüşün yanı sıra kalite olarak da bir düşüş görünüyor. Yumurtanın kalitesi de 35 ve 37'iyi geçtikten sonra ciddi oranda bozuluyor. 35 yaşından sonra ise bu süre 6 aya iniyor. Bir kadın 12 ayda gebe kalamıyorsa altta yatan bir sorun olabilir. Bir yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamayan kadınlara bir kadın doğum uzmanına başvurmalarını öneriyorum. Kadına uyguladığımız testler zahmetli ve maliyetli olduğundan ben kadınlardan önce erkeklerin araştırılması gerektiğini öneriyorum. Erkeklerde öncelikle sperme bakıyoruz, sperm parametreleri normal mi, bir sorun var mı? Bunları araştırıyoruz. Sonra da kadının durumunu tetkik ediyoruz."



Görüntü dökümü:



----------------------



-Kadın ve eşinin doktorla görüşmesi



-Doktorun detayları



-Kadınla röportaj



-Doktorla röp



-Muayeneden detaylar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cezaevinden Çıkıp Ailesinden 5 Kişiyi Katleden Zanlının İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Eşime Sahip Çıkmadılar

İstanbul'da Onlarca Lüks Araç Yol Kesip Drift Yaptı

Ekrem İmamoğlu, "Kimin Parasını Kime Veriyorsun" Diyen Erdoğan'a Canlı Yayında Cevap Verdi

Malatya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı