Dha İstanbul Bülteni - 2

2(havadan görüntülerle) 1-'MAVİ VATAN TATBİKATI'NDAN DÖNEN GEMİLER BOĞAZ'DAN GEÇTİHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ- Çağatay KENARLI - Çağrı ÇALIŞKAN - Yılmaz BEZGİN - İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHATürkiye'yi çevreleyen üç denizde gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019...

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



(havadan görüntülerle)



1-'MAVİ VATAN TATBİKATI'NDAN DÖNEN GEMİLER BOĞAZ'DAN GEÇTİ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ- Çağatay KENARLI - Çağrı ÇALIŞKAN - Yılmaz BEZGİN - İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA



Türkiye'yi çevreleyen üç denizde gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı tamamlayan savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.



3 denizde 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda Karadeniz'de görevli



TCG Barbaros, Oruçreis, Kemalreis, Yıldırım firkateynleri, Burgazada, milli gemi Bandırma korvetleri ve hücum botları ile denizaltılardan olan 11 Türk savaş gemi saat 10.00'da İstanbul Boğazı'na girdi. Peş peşe ilerleyen gemiler havadan da görüntülendi.



Gemiler, Beşiktaş sahilindeki Barbaros Hayrettin Paşa türbesinin önünden geçerken aynı anda selam tutarak, geleneksel denizci düdüğünü çaldı. Gemiler üslerine dönmek üzere Boğaz'dan çıktı.



Görüntü Dökümü:



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-Gemilerin 3. köprü altından geçişleri



-Boğazda ilerleyişleri (havadan görüntülerle)



-Beşiktaş'taki selamlamaları



-İlerleyişleri



09.03.2019 - 12.15 Haber Kodu : 190309071



09.03.2019 - 12.30 Haber Kodu : 190309072



09.03.2019 - 12.33 Haber Kodu : 190309074 (havadan)



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(ÖZEL)



2- AVCILAR'DA PARK HALİNDEKİ KAMYONET YANDI



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - AVCILAR'da kundaklandığı öne sürülen kamyonet hasar gördü.



Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. G58 sokak üzerinde park halindeki kamyonet iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Kamyonetin sahibi aracının yandığını görünce su bidonlarını alıp söndürmek için dışarı çıktı. Kamyonetini söndürmeye çalışan araç sahibi, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası kamyonette hasar oluştu. Polis de olay yerine gelerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi alan polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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Olayın meydana geldiği yer



Yanan kamyonetin görüntüsü



Polis ekiplerinin önlemi ve çalışması



Genel ve detaylar



09.03.2019 - 09.26 Haber Kodu : 190309021



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(ÖZEL)



3-PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - SULTANGAZİ'de park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.



Cebeci Mahallesi P Caddesi'nde park halindeki otomobilde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın camına vurdu. Otomobilde yatan kişinin cevap vermemesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri aracın camını kırarak sürücü kapısını açtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu hayatını kaybeden kişinin Ayhan Tanış olduğunu belirledi. Tanış'ın yakınlarını olay yerine çağırdı. Ayhan Tanış'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.



Görüntü Dökümü:



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Olayın meydana geldiği yer



Park halinde duran otomobil



Polis ekiplerinin inceleme yapması



Yakını ile röp



Cenazenin kaldırılması



Genel ve detaylar



09.03.2019 - 09.38 Haber Kodu : 190309023



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4-HAFRİYAT KAMYONUNA ARKADAN ÇARPAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ YARALANDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL-DHA



Sultanbeyli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü viraja girdikten sonra park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Fatih Bulvarı üzerinde ilerleyen 34 RMRT 78 plakalı minibüs sürücüsü Ercan Öztaş saat 07.00 sıralarında viraja girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem aldı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Öztaş'ı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bir görgü tanığı virajda çok sık kazalar olduğunu belirterek, "Burası virajdan sonra kör nokta. Sürücüler fark edemiyor. Bu arkadaşta park halindeki kamyona arkadan çarptı" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Yaralının görüntüsü



-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü



-Kazaya karışan aracın görüntüsü



-Park halindeki kamyonun görüntüsü



-Çevredeki vatandaşlar ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



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5-BAYRAMPAŞA'DA YANAN DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA



Bayrampaşa'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken daire kullanılmaz hale geldi.



Kartaltepe Mahallesi Beyaz Lale Sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri ve yangın çıkan dairede bulunan bir kişi kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:



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-Yanan daireden görüntü



-İtfaiye ekiplerinden görüntü



-Genel ve detaylar



09.03.2019 -10.42 Haber Kodu : 190309039



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6-FATİH'TE OTURMA İZNİ BULUNMAYAN 437 YABANCI SINIRDIŞI EDİLECEK



Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA



Fatih'te oturma izni bulunmayan 437 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek.



İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih'te çeşitli noktalarda oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, 2 ay boyunca yabancı uyruklu kişilere yönelik 4 farklı denetim yaptı. Denetimlerde 818 yabancı uyruklu kişinin kimlikleri ve oturma belgeleri kontrol edildi. Oturma izni bulunmayan 437 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin hakkında işlem yapılarak sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Görüntü Dökümü:



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(POLİS KAMERASI)



-Polis ekiplerinin şüphelileri araması



-Uygulamalarda oturma izni olmadığı için yakalanan şüpheliler



-Kimlik ve belge kontrolü yapılması



-Genel ve detaylar



09.03.2019 -10.46 Haber Kodu : 190309040



40 GÜNLÜK ANNEYE MEME KANSERİ TEŞHİSİ



Prof. Dr. Leyla Zer,



"Son 20 yılda 2.5 kat artış oldu"







İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, - HAMİLELİĞİNİN son ayında göğsünde bir kitle fark edilen ve bebeği henüz 40 günlükken meme kanseri teşhisiyle sevinç ve hüznü bir arada yaşayan Nurşen Bütüner Işık, hastalığı kızının sevgisiyle yendi. 1,5 yıllık kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak takip sürecine giren genç anne, "Zor bir misafir salonumuza geldi ve bir süre sonra gidecek. Hastalığıma hep böyle baktım. Bu dönemde kızımın bir gülüşü bana yetti" dedi.



İstanbul'da yaşayan ve özel bir şirkette mühendis olarak çalışan 37 yaşındaki Nurşen Bütüner Işık, bundan 1.5 yıl önce ilk çocuğu Melisa'ya hamile kaldı. Hamileliğinin son ayında tesadüfen göğsünde bir kitle fark eden genç kadın, bunu eşi Emrah Işık ile paylaştı. Genç kadın acilen Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Leyla Zer'e başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın göğsünde kitle saptandı. Bebeği dünyaya geldikten 40 gün sonra açıklanan sonuçlarında göğsündeki kitlenin bir tümör olduğunu öğrenen Nurşen Işık, ameliyat masasına yattı. Önce göğsündeki tümör alınan, ardından 1.5 yıl süren zorlu kemoterapi süreci başlayan hasta, bu süreçte bebeğini hiç emziremeyeceğini öğrendi. Doğumdan aylar önce bebeğini emzirme hazırlıkları yapan genç anne, bu haberle adeta yıkıldı. Kızı Melisa'yı mamayla beslemeye başlayan genç kadın, hem kemoterapi sürecini sırtladı, hem de bu süreçte bebeğine tek başına bakamadığı için kayınvalidesinin evine taşındı. Eşinin ve minik kızının desteğiyle kemoterapi ve radyoterapi sürecini atlatan Işık, şimdilerde ise kontrol amaçlı olarak takip ediliyor.



"TEK KELİMEYLE ÇARESİZDİM"



Annelik sevincini yaşadığı dönemde bir hastalık haberi almanın kendisini çok üzdüğünü belirten Nurşen Bütüner Işık, "Kendime hastalığı konduramadım ve şok oldum. Annem de rahim kanserini atlatmıştı. Babam beni arayıp, 'Senin çocuğun var ve çok küçük, ayakta durman gerekiyor' dedi. 40 günlük bir bebek söz konusuydu. O anda kitlenin vücuduma ne kadar yayıldığını bilmiyordum, şaşkındım. Tek kelimeyle 'çaresizdim.' Tedaviye başlanması için bebeğin doğması beklendi. O süreçte belirsizlikler beni bir süre yordu.Her anne gibi ben de bebeğimi emzirme konusunda çok hassastım,ona mama vermek istemiyordum. Ancak doğum olduktan hemen sonra kemoterapi tedavisine başlandı. Ama o dönemde kemoterapi aldığımdan, bunun olumsuz etkilerinden zarar görmemesi için bebeğime süt veremedim. Bebeğime süt sağmak için aldığım süt pompalarını maalesef 'ona süt vermemek' için kullandım. O süreç benim için gerçekten zordu" dedi.



"EŞİM VE KIZIM EN ÖNEMLİ DESTEKÇİLERİMDİ"



Kemoterapi tedavisi gördüğü dönemlerde yorgunluk hissettiğini belirten Işık, "Yürümeye dahi gücümün kalmadığı dönemler oluyordu. Eşim, ailesi ve kendi ailem bana çok destek oldu. Aileniz size destek olursa bu süreci çok güzel atlatabiliyorsunuz. Zor bir misafir salonumuza geldi, oturdu ama bir süre sonra kalkıp gidecek. Ben hastalığıma hep böyle baktım. Çocuğum bu süreçte benim hep destekçimdi. Onun bir gülüşü bana yetti. Yorgun düştüğüm dönemlerde kızımla halası ve babaannesi ilgileniyordu ancak, biraz kendime geldiğimde onunla oynamak çok güzel bir duyguydu. Acısı ve tatlısıyla o süreci atlattığıma şükrediyorum" diye konuştu.



"MELİSA DA ANNESİYLE BERABER BİR SAVAŞÇIYDI"



Genç annenin tedavi sürecini gerçekleştiren Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Genel Cerrahi-Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Leyla Zer ise hastalık süreci hakkında şunları söyledi:



"Nurşen Hanım, her kontrole geldiğinde bebeğini biraz daha büyümüş gördük. Bebek aileye yeni katılan bir birey olduğundan o süreci yürütmek hastalık olmadığında dahi zordur. Bebek ve hastalık deneyimini bir arada yaşamak ise daha da zor oldu. Fakat Nurşen Hanım, bu süreci çok güzel yürüttü. Kontrollerine düzenli olarak geldi. Bebek şu anda 1,5 yaşında her şey gayet güzel gidiyor. Aslında bebek de bir savaşçı diyebiliriz. Çünkü o da annesi ile birlikte yola çıktı. Şu anda gayet sağlıklı bir bebeğimiz var. Annenin tedavisi halen devam ediyor, ancak hastalıkla mücadelesini ve gidişatı ben iyi görüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte hastalık, bir daha karşımıza çıkmayacak. Kendisinin bir sözü var; 'hastalık misafir olarak geldi ve kalkıp gidecek' diyor. Kalkıp gitti diyebiliriz"



20 YAŞINDAN SONRA PERİYODİK MUAYENE ŞART!



Meme kanseri teşhisinde periyodik muayenelerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Leyla Zer, "20 yaşından sonra kadınlar kendi muayenelerini yapmalı. Özellikle adet döneminin başlangıcından 7-10 gün sonra elle muayene yapmalılar. Eğer genetik kökenli bir durum varsa mutlaka erken yaşlarda tetkik ve taramalara başlanmalı. 40 yaşına gelmiş her kadın mutlaka bir meme cerrahı tarafından muayene edilmeli. Mamografi taramalarına 40 yaşından itibaren başlanarak her yıl mutlaka bir kez mamografi çekilmelidir" uyarısında bulundu.



"SON 20 YILDA 2.5 KAT ARTTI"



Türkiye'de meme kanseri vakalarında son 20 yılda 2.5 kat artış olduğunu belirten Prof. Dr. Zer, "Bunun en önemli nedeni modern hayatın getirdiği hareketsiz yaşam, obezite, organik olmayan gıdalar, çevresel faktörler. Bunlar meme kanseri için risk oluşturmaktadır. Her 8 kadından biri hayatının bir döneminde mutlaka meme kanserine yakalanacaktır. Bu da önemli bir rakam ve bu nedenle koruyucu önlemlere dikkat etmek gerekir" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Prof. Dr. Leyla Zer, Nurşen Bütüner Işık ve Melisa'nın detayları



Nurşen Bütüner Işık röportajı



Prof. Dr. Leyla Zer röportajı



Prof. Dr. Leyla Zer'in Nurşen Bütüner Işık'ı muayene detayları



09.03.2019 -11.33 Haber Kodu : 190309058_

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