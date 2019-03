Dha İstanbul Bülteni - 2

Beyoğlu'nda çok sayıda eve para dolu zarf bırakan hayırsever bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı.



Yine evlerin kapısının altından içinde bin lira bulunan zarflar atıldı.



"Hızır" adı verilen hayırseverin para dolu zarflarından alan ihtiyaç sahiplerinden bazıları gözyaşlarını tutamadı.



Müslim SARIYAR -Murat ÇİMEN/İSTANBUL, - BEYOĞLU'nda çok sayıda eve para dolu zarf bırakan hayırsever, bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı. Yine evlerin kapısının altından içinde bin lira bulunan zarflar atıldı. "Hızır" adı verilen hayırseverin para dolu zarflarından alan ihtiyaç sahiplerinden bazıları gözyaşlarını tutamadı.



Beyoğlu Hasköy'de geçen ay çoğunluğu gecekonduların bulunduğu evlerin kapılarının altından içerisinde bin TL bulunan zarflar bırakan kişiler bu kez Regaip Kandili gecesi Başakşehir'e bağlı Şahintepe'de ortaya çıktı. Mahallelilerin "Hızır" adını verdiği hayırsever adına çok sayıda eve para dolu zarf bırakan kişiler DHA kameraları tarafından görüntülendi. Zarfları alanlar hayırsever için "Allah razı olsun" derken, içinde bin TL bulunan zarfın üzerindeki notta, "Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller" yazdığı öğrenildi.



Hasköy'de geçtiğimiz ay geceleri 3 kez gidip para dağıttıran kişiye mahalleli, "Hızır" adını vermişti. O işadamının halen kim olduğu bilinmiyor. Para dağıtanların bu kez adresi ise Başakşehir'e bağlı Şahintepe Mahallesi oldu. Gece lüks araçlarla mahalleye gelenler daha sonra ikişerli halde dağılıp sokaklarda daha önceden belirledikleri evlere içerisinde bin TL olan zarfları dağıttı. Regaip kandili gecesi dağıtılan parayı sabah uyandıklarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimisi okur yazarlığı olmadığı için paraya dokunmazken kimisi ise zarfı alarak, gönderen kişi için dualar etti. Zarfları dağıtanlar ise, bir anda karşılarında gördükleri DHA muhabirinin "Kim bu hayırsever. Herkes merak ediyor" sorusuna yanıt vermeyerek, başka sokaklara girdiler.



ZARFTAKI NOTTA, DUA İSTEDİ



Çok sayıda eve dağıtılan zarfların üzerinde ise, "Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller" yazdığı öğrenildi.



"OKUMUŞLUĞUM YOK PARAYA DOKUNMADIM"



Bazı mahalle sakinleri o gece yaşananları anlattı. 75 yaşındaki Parlak Kalaycı, gözyaşları arasında dualar ederken, "Ben önce kimseyi görmedim. Kapıyı açacaktım. Kapının arasına sıkıştırmışlardı. İçerisinden bin TL çıktı. Allah ayaklarına aracı vermesin, everine şenlik versin. Allah bin defa razı olsun. Okumuşluğum yok paraya dokunmadım. Bir yere koyup bekledim. Bir gün sonra üzerindeki yazıyı okuttum. Yardım olduğunu gördüm. Allah razı olsun. Allah bol kısmet versin" diye konuştu.



Kadir Çeçen de "Lüks araçlarla geldiler. Saat bayağı ilerlemişti. Abiler geldi. Bir miktar zarflarda para bıraktılar. İhtiyaç sahibi olanları sordular. Ben de bildiklerimi söyledim. Onlar da bölge bölge dağıtmaya başladılar. Bu yardımı dağıtandan da dağıttırandan da Allah razı olsun" dedi. Şener Durmuş ise, "Bana gelen olmadı. Gelseler bana da verseler alırdım. Çok mağdur insanlar var. Allah razı olsun bu kişilerden" diye konuştu. Bir başka mahalle sakini Şahin Eren de "Bize uğrayan olmadı. Komşulardan duydum. Lüks araçlarla zarf dağıtmışlar. Bu mahallede kirasını veremeyenler var. Allah adamın işini rast getirsin. Allah razı olsun. Öyle adamın elini ayağını öpüp başımızın üstüne koysak azdır" diye konuştu.



11.03.2019 - 11.28 - Haber Kodu : 190311056



2- THY YOLCULARINI UYARDI, 6 NİSAN'A BÜYÜK TAŞINMA BAŞLIYOR



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, Türk Hava Yolları(THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.



THY'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere" denildi.



3- İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 9 GÖZALTI



Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'lı şüphelilerin kırsal alanda eğitim aldıktan sonra İstanbul'a döndüğünü ve örgütün gençlik yapılanması içinde bulunduğunu belirledi. TEM ekipleri tespit ettiği 11 şüphelinin yakalanması için 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 16 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi ise aranıyor.



4- THY'DEN TÜRBÜLANS SIRASINDA YARALANANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA



-1 YOLCU VE 1 KABİN MEMURUNUN TEDBİR AMAÇLI SAĞLIK GÖZETİMLERİ SÜRMEKTE"



Haber: Enver ALAS/İSTANBUL,



Türk Hava Yolları(THY), dün İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağının şiddetli türbülansa girmesinin ardından uçakta yaralanan



28 yolcu ve 2 kabin personelinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 30 yaralıdan 28'ininin kaldırıldıkları hastaneden taburcu edildiği, 1 yolcu ve 1 kabin memurunun tedbir amaçlı sağlık gözetimlerinin sürdüğü belirtildi.



THY'nin TK01 sefer sayılı İstanbul - New York uçağı, New York John F. Kennedy Havalimanı'na inişinden 40 dakika önce şiddetli bir türbülansa girmiş ve 28'i yolcu, 2'si kabin personeli olmak üzere 30 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. THY'den yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"THY YAŞANAN OLAY NEDENİYLE BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYMAKTA"



"İstanbul'dan 326 yolcu ve 18 kişilik uçuş ekibi ile hareket eden Boeing-777 tipi uçak yaşanan türbülans sonrası Pazar gecesi Türkiye saati ile 02: 30 sularında New York John F. Kennedy havalimanına inişini güvenli şekilde gerçekleştirdi. Uçakta bulunan 28 yolcu ve 2 kabin personeli, türbülansın etkisiyle oluşan hafif yaralanmalar nedeniyle hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolleri yapılan 28 yolcudan, ilk kontrollerde 18'i daha sonra ise 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şu an 1 yolcu ve 1 kabin memurunun tedbir amaçlı sağlık gözetimleri sürmektedir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymakta ve tüm gereklilikleri yerine getirmek için durumu yakından takip etmektedir."



5- ZEYTİNBURNU'NDA AKARYAKIT İSTASYONUNDA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ANLAR



istanbul DHA



Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı. Bir anda alev alan pompadaki alevler çalışanlar tarafından söndürüldü



Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi'ndeki kaza 14 Şubat'ta meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda sürücüler yakıt almayı beklediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç hızla gelerek pompaya çarptı. Çarpma sonucu devrilen pompa alev aldı. araçtakiler çakarken çalışanlar alevlere müdahale etti. Bir çalışan yangın söndürme tüpü ile alevleri söndürdü.



Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



(ÖZEL)



6-SULTANGAZİ'DEKİ OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERADA



Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,



Sultangazi'de önünde duran araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu sola kırdığı otomobil refüje çarparak devrildi. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, dün akşam saat 22.45 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil ara sokaktan yola çıktıktan sonra önünde duran araca çarpmamak için direksiyonunu sola kırdı. Araç refüje çarptıktan sonra ters döndü. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar ilk olarak araçta bulunan üç kişiyi dışarı çıkarttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



KAZA ANI KAMERADA



Bu arada kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün önünde duran araca çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çarparak takla attığı görülüyor.



7- YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜREN OKMEYDANI EĞTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



İstanbul'un önemli sağlık merkezlerinden biri olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin depreme dayanıklı hale getirilmesi için başlatılan yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Modern bir şekilde inşa edilen hastane, yeni haliyle 1 milyon 500 bin ayakta, 50 bin yatan hastaya hizmet vermesi planlanıyor. 10 bin metrekarelik acil servisi bulunan yeni hastane binasının bu yıl içinde hizmete alınması bekleniyor.



1971 yılında Beyoğlu Hastanesi adı altında açılan 1983 yılında da ismi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilen hastanenin yenileme çalışmaları için İslam Kalkınma Bankası'ndan 158 milyon 930 bin Euro fon desteği alınmıştı. Olası bir İstanbul depremine hazır hale gelmesi için yapılan çalışmalar sağlık hizmetlerinin aksamaması için iki aşamada yapılıyor. Hastane yeni yapılan binalara taşındığında, projenin ikinci aşamasına geçilerek diğer bölümlerde inşaat çalışmaları başlanacak.



ODALAR 5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA OLACAK



Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesi tamamlandığında beş yıldızlı bir otel konforunda olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan nitelikli hasta odası kriterlerine uygun bir şekilde tuvaleti, banyosu, en fazla iki hasta yatağı, televizyonu, telefonu, yemek masası, yatak haline gelen refakatçi koltuğu olacak şekilde planlandı.



AMELİYATLAR, DEPREM SIRASINDA BİLE DEVAM EDECEK



Yenilerek modern bir yapıya kavuşacak olan bina tamamlandığında ise sismik izolatör teknolojisi sayesinde deprem sırasında bile ameliyatları devam ettirilebilecek. Çevre dostu niteliklerle donatılan hastane, aynı zamanda Türkiye'nin çevre dostu binaları simgeleyen LEED Gold sertifikasına aday ilk kamu hastanesi olma özelliği de taşıyor.



YILDA 1 MİLYON 500 BİN AYAKTA 50 BİN YATAN HASTA TEDAVİ EDİLECEK



Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, enerji tasarruf sistemleri ile donatılacak. Hastane trijenerasyon merkezi ile kendi elektriğinin önemli bir kısmını doğalgazdan üretebilecek. 753 yataklı olan eski hastane binası yerine yapılan yeni binalar 1000 yatak kapasiteli olacak.. Hastane yıllık 1 milyon 500 bin ayakta hastaya ve 50 bin yatan hastaya hizmet verecek. Hastanedeki ameliyathane sayısı da 18'den 27'ye yükseliyor. Yeni hastane binasında ayrıca acil durumlarda ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla mevcutta bin 300 metrekare olan acil servis alanı 10 bin metrekareye çıkarılacak.Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin toplam kapalı alanı 55 bin metrekare iken yeni yapılacak hastanenin toplam kapalı alanı 250 bin metrekare olarak planlandı.



8- FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI...



Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 12. duruşması başladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve iş adamı Faruk Güllü'nün de bulunduğu 9 tutuklu sanık ile 24 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı ve iş adamı Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 83 iş adamı hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.



9- HALİÇ'TE ERKEK CESEDİ BULUNDU



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



Haliç'te denizde hareketsiz duran bir kişiyi deniz polisi kıyıya çıkarttı. Sağlık ekipleri kıyıya çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi.



Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar sabah 06.00 sıralarında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu gördü. Vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran kişiyi çıkartıp bota alarak Karaköy-Üsküdar iskelesine yanaştı. Sağlık ekipleri yapılan incelemede kıyıya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



10- KALÇA KIRIKLARINDA İLK 24 SAATE DİKKAT



İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL,



Kalça kırıklarının kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görüldüğünü belirterek müdahalede ilk 24 saatin önemine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler, "İlk 24 saat içinde yapılan müdahaleler hastanın ameliyat sonrası dönemdeki 5 yıllık yaşam süresini uzatıyor" dedi.



Dünya nüfusu yaşlandıkça, sağlıktaki gelişmelere paralel olarak insan ömrü de uzuyor. Yaşlılıkta ileri yaş kanserlerinin yanı sıra travmalara bağlı gelişen kalça kırıkları da sıkça görülüyor. Kalça kırıklarının kadınlarda menopoz sonrası, erkeklerde ise daha çok düşmeye bağlı görüldüğünü ifade eden Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler, kalça kırıkları, alınması gereken önlemler ve tedavi yolları hakkında açıklamalarda bulundu.



"OTURDUKLARI YERDEN KALKARKEN BİLE KIRILABİLİR"



Bu kırıkların kemiklerin zayıflamasına paralel olarak kişi oturduğu yerden kalkarken bile görülebileceğini hatırlatan Doç. Dr. Turhan Özler, "Bunun en önemli sebebi yaşlılığa bağlı görülen kemik erimeleri. D vitamini eksiklikleri, böbrek yetmezlikleri gibi hastalıklar nedeniyle ise bu kırıklar yaşamı tehdit eden kırıklara dönüşebiliyor. Kalça kırıkları, kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülüyor. Bunun sebebi de menopoz sonrası kemik yoğunluğundaki azalma. Bu dönemde özellikle kemiğin iç yapısında zayıflama oluyor. Kemiğin dış kabuğu inceliyor. Böylece basit travmalarla kırıklar meydana geliyorö diye konuştu.



"20'Lİ YAŞLARA KADAR KALSİYUMU DEPOLAMALISINIZ"



Bu kişilerin menopoza sağlıklı girmeleri tavsiyesinde bulunan Doç. Dr. Turhan Özler, "Bu hastaların menopoza sağlıklı girmeleri ve kemik yoğunluklarının iyi olması gerekiyor. Bunun için de şu anda okullarda süt kampanyaları oluyor. Bunu çok doğru buluyorum. Çünkü, kemiklerimize mineralleri gelişim çağının sonuna kadar depolayabiliyoruz. 24 yaşına kadar iskelet yapısının geliştiğini düşünürsek 20'li yaşlarınıza kadar alabildiğiniz kadar, ihtiyaç olan kalsiyum ve mineralleri almanız lazım. Geç yaşlarda alınacak fazla kalsiyum vücutta depolanamıyor. Bu nedenle yatırımı gençlikte yapmak ve aktif bir hayat sürmek şart" ifadelerini kullandı.



"AMELİYATIN ZAMANLAMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"



Kalça kırığı yaşayan kişilerin büyük çoğunluğunda aynı zamanda kalp, böbrek, diyabet gibi yan hastalıkların da bulunabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Turhan Özler, müdahalede ilk 24 saatin hayati önemi hakkında şunları söyledi: "Beraberinde birçok hastalığı da barındırdıkları için bu hastalarda kırıklardan sonra ölüm riski yükseliyor. Bunun nedeni hastalar hareketsiz kaldıklarında mevcut hastalıkları çoğalıyor. Özellikle akciğer ve solunum zorlukları artıyor. Bu nedenle ilk 24 saat içinde yapılan müdahalelerde hastanın ameliyat sonrası dönemde 5 yıllık yaşam beklentilerinin uzadığı yönünde. Yaşlı kişilerde ise yaşamda kalma ihtimalini yükseltmek açısından ilk 24 saat içerisinde yapılacak bu ameliyatlar çok önemli. Şu anda teknolojinin ilerlemesine paralel olarak biz her yaşta hastayı tedavi ediyoruz. Benim 102 yaşında ameliyat olan bir hastam vardı. Dolayısıyla hastanın kaç yaşında bu kırığı geçirdiği önemli ancak beraberinde hangi hastalıkları olduğu da önemli. Hastalar uzun süre yatınca kasları zayıflıyor ve yatak yaraları açılıyor. Bir an önce ameliyat edilip bu hastalar ayağa kaldırılmalı."



KIRIK YÜRÜMEYİ ENGELLİYORSA CERRAHİ ŞART!



Bacağın üst kısmında yürümeyi engelleyecek kırıklarda mutlaka ameliyat gerektiğini söyleyen Özler, "Eğer yürümeyi engelleyecek bir kalça kırığı gelişmişse, yani hastanın bacağını leğen kemiğine bağlayıcı noktada kırıklar olmuşsa bu bölgedeki kırıkların mutlaka cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekiyor. Ancak leğen kemiğinin kendisine ait ufak tefek kırıklarda yatak istirahatı ile iyileşme söz konusu olur. Ameliyat sonrasında da hastaları bir an önce ayağa kaldırmayı hedefliyoruz " dedi.



"TEKNOLOJİYE PARALEL İLERLEMELER KAYDETTİK"



Ortopedide teknolojiye paralel olarak çok ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Turhan Özler, "Daha öncesinde bu hastalar ameliyat sonrası bile aylarca ayaklarının üzerine basamıyorken şu anda yaptığımız ameliyatlar ile hastayı ertesi günü yürütüyoruz. Hasta ertesi gün kendisi kalkıp tuvaletine gidebiliyor. Ameliyatın öncesi ve sonrası birbirinden çok farklı oluyor. Bu hastaları tekrar yaşama döndürüyoruz. Diyelim ki kalça kırığı sonrası bir protez ameliyatı yaptık. Hasta ertesi gün rahatlıkla yürür ve 2-3 hafta içerisinde de bir yakınına ziyarete gidecek hale gelebilir. Üzerinden bir 6 ay geçtikten sonra da o kişinin ameliyat olup olmadığını anlayamazsınız. Müdahale edilmez ise hasta bir kenarda oturan ve sürekli bakım isteyen bir kişi haline gelir. Dolayısıyla hareket hayat, hayat harekettir" değerlendirmesinde bulundu.



ODADA MUTLAKA KÜÇÜK BİR IŞIK OLMALI



Yaşlı insanların kazalarla karşılaşmasını önleyici küçük tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler, "Yaşlı insanların uyuduğu odada küçük bir ışık yanmalı. Bu insanlar gece karanlıkta lavaboya kalktıklarında baş dönmeleri olabiliyor. Kalktıklarında yatağın kenarında bir müddet oturmalılar. Ayağa kalkıp başları dönüyor mu, kontrol etmeliler. Ayrıca, düşmeleri önlemek için evin içinde parça halılar bulundurmamak gerekiyor. Tuvaletlerin kenarında da mutlaka tutamaç olmalı" uyarısında bulundu.



