Dha İstanbul Bülteni - 2

(ÖZEL)1- İSTANBUL'DA GENÇ KIZIN AKIL ALMAZ VAHŞETTEN MUCİZE KURTULUŞUMünevver Karabulut ve Özgecan Aslan cinayetlerinin benzeri İstanbul'da işleniyordu.

(ÖZEL)



1- İSTANBUL'DA GENÇ KIZIN AKIL ALMAZ VAHŞETTEN MUCİZE KURTULUŞU



Münevver Karabulut ve Özgecan Aslan cinayetlerinin benzeri İstanbul'da işleniyordu.



25 yaşındaki Rabia K., erkek arkadaşı tarafından akıl almaz işkencelere maruz kaldı. Boğazı falçatayla kesildi, defalarca bıçaklandı, cinsel saldırıya uğradı, baltayla vuruldu, öldü sanılarak bir çuvalın içinde göl kenarına atıldı.



Genç kız, saatler sonra çuvalın içinde kanlar içinde bulundu. Polisin saniyelerle yarışı sonrası genç kız hayata tutundu.



Boğazı falçatayla kesilen Rabia K., hala konuşamıyor, yaşadığı vahşeti yazarak anlattı.



Genç kızın ailesi de saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.



Ersan SAN - İstanbul DHA - AVCILAR'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından falçatayla boğazı kesilen, defalarca bıçaklanan, elleri bağlandıktan sonra dakikalarca işkenceye uğrayan 25 yaşındaki Rabia K., öldüğü sanılarak bir çuval içinde göl kenarına atıldı. Kaçan saldırgan, telefon ettiği babasına durumu anlattı. Babası da olayı polise bildirdi. Olay yerine giden polisler tarafından yaşadığı belirlenen genç kız, ekip aracıyla hastaneye götürüldü. Polisin saniyelerle yarışı sonucu yaşama tutunan Rabia K., vahşetin izlerini vücudunda taşıyor. Genç kız boğazı kesildiği için konuşamıyor, yaşadıklarını yazarak anlatabiliyor.



"SÜRPRİZİM VAR" DİYEREK KANDIRDI



Avcılar'da vahşet 6 Şubat akşamı yaşandı. Rabia K. yaklaşık 2 yıldır Emre Çiçek ile görüşüyordu. Gençlerin görüştüğünden ailelerinin de haberi vardı. 25 yaşındaki Emre Çiçek kız arkadaşı Rabia K.'yi "sürprizim var" diyerek kiraladığı araçla akşam saatlerinde yemeğe götürdü. Bir lokantada yedikleri yemek sonrası Emre Çiçek genç kıza "Sana çalıştığım yeri gösterip patronumla tanıştırmak istiyorum" dedi. Emre Çiçek, ikna ettiği Rabia K.'yi Avcılar Parseller'de bulunan tekstil atölyesine götürdü.



BİTMEK BİLMEYEN VAHŞET



Emre Ç. burada kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen genç kıza tecavüz etmek istedi. Rabia K. direnince Emre Çiçek genç kızın boğazını falçatayla kesti. Emre Çiçek kanlar içinde yere yığılan Rabia K.'nin ellerini bağladıktan sonra defalarca bıçakladı.



Genç kızın yaşadığı dehşet dolu dakikalar bunlarla da son bulmadı. Emre Çiçek, tecavüz etmeye çalıştığı genç kıza cinsel saldırıda da bulundu. Emre Çiçek, genç kıza baltayla da vurup tekmeledi. 3 saat süren dehşet sırasında kanlar içindeki Rabia K.'nin öldüğünü sanan Emre Çiçek, bir arkadaşına telefon ederek yardım istedi. Çiçek'in çağırması üzerine olay yerine gelen Yunus K. paniğe kapılarak kaçtı. Emre Çiçek, genç kızı atölyedeki büyük bir çuvalın içine koyarak kiraladığı aracın bagajı yerleştirdi. Emre Çiçek içinde Rabia K.'nin bulunduğu çuvalı Firuzköy'de Küçükçekmece gölü kenarını attı.



POLİSLER SANİYELERLE YARIŞTI



Bayrampaşa'daki otogara giden Emre Çiçek buradan babası Ali Çiçek'i arayarak olayı anlattı ve kaçacağını söyledi. Ali Çiçek sorunlar yaşadığı oğlunun anlattıklarını polise bildirdi. Otogara giden polis, Emre Çiçek'i gözaltına aldı. Polis, Çiçek'i de yanına alarak Firuzköy'deki göl kenarına gitti. Saat 04.00 sıralarında polis, Emre Çiçek'in gösterdiği noktada çuvalda kanlar içindeki Rabia K.'nin yaşadığını belirledi. İlk yardımı, ekip aracındaki malzemelerle polisler yaptı. Ambulansa haber veren polis, genç kızı hayatta tutmak için saniyelerle yarıştı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri, ekip aracına aldıkları genç kızı, ambulans beklemeden hastaneye götürdü. Rabia K. hastanede tedavi altına alındı. 6 gün komada kalan genç kız, 1 aylık tedavisinin ardından evine gönderildi. Evinde tedavisi devam eden Rabia K. boğazının kesilmesi nedeniyle hala konuşamıyor.



"BANA BIÇAK VE FALÇATAYLA SALDIRDI"



Genç kız konuşamadığı için olup biteni yazarak anlattı. Rabia K. " 'Sana sürprizim var' diyerek gözlerimi kapadı. Patronuyla tanıştıracağını söyleyerek oraya götürdü. Atölyede, kendisinden ayrılmak istediğimi söyleyince bana bıçak ve falçatayla saldırdı" dedi. Olayın izlerini vücudunda taşıyan Rabia K. Emre Çiçek'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini yine bir kağıda yazarak ifade etti.



"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"



Rabia K.'nin annesi Nurhayat K., "Sesi çıkmasın diye kızımın gırtlağını kesmiş" dedi. Anne Nurhayat K., "O soğuk havada donmak üzereyken bulunmuş. Polis zaman kaybetmemek için ambulans bile beklememiş. Allah onlardan razı olsun" dedi.



Yetkililere seslenen anne, "Bu caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Münevver Karabulut, Özgecan Aslan'ın katilleri gibi en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu cani, benim kızımı da onlar gibi öldürmek istedi. Benim kızım gibi başka kızların böyle canının yanmasını istemiyorum" diye konuştu. Rabia K.'nin babası Şerif K. ise, "Bütün yetkililerin olayla ilgilenmesini istiyorum. Tek istediğim en ağır ceza ile yargılanması" şeklinde konuştu.



PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Saldırgan Emre Çiçek, "Kasten Adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiçek'in ifadesinde aşırı alkollü olduğunu belirterek "Pişmanım amacım öldürmek değildi. Bir anlık sinir ve alkolün etkisiyle bu olay oldu. Polislere olay yerini ve göl kenarındaki yeri gösterdim" dediği öğrenildi.



Bu arada Emre Çiçek'in babası Ali Çiçek'in bir süre önce oğlu hakkında "evden uzaklaştırma" kararı aldırdığı öğrenildi. Evdeki eşyaları alarak sattığı öğrenilen Çiçek'in uzaklaştırma kararı sonrası olayı gerçekleştirdiği atölyede kaldığı belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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-Genç kızın vücudundaki izler



-Genç kızdan detaylar



-Yazarak anlatması



-Annesinin açıklaması



-Babasının açıklaması



-Atölyeden görüntü



-Göl kenarı



-Saldırganın görüntüsü ve fotoğrafları



-Genç kızın saldırı öncesi fotoğrafları



-Muhabir anonsları (Ersan San)



13.03.2019 - 11.43 - Haber Kodu : 190313068



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2- DİDEM SOYDAN'A "ÖRGÜT PROPAGANDASI" SORUŞTURMASINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ



Özden ATİK/İSTANBUL,



Model Didem Soydan hakkında "Terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında açılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.



Didem Soydan hakkında sosyal medya hesabından Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği bir paylaşımı gösterilerek şikayet yapılması üzerine hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Didem Soydan hakkında "söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.



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3- CEZAYİRLİLERLE SURİYELİLER FATİH'TE KAVGA ETTİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Cinayete neden olan kavga olayının bir bilardo salonu girip girmeme nedeniyle çıktığı öğrenildi. Suriye uyruklu şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Molla Gürani mahallesi, Yekta Efendi Sokak üzerinde 5 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayda bir kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri bıçaklanarak ağır yaralanmış Hıçhan Zuozat (29) ve Façhıl Sadouk Bouzıanne (28)'yi ağır yaralı olarak buldu. Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Hıçhan Zuozat hayatını kaybetti.



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayetle biten kavgaya karışan şüphelilerden Basıl E.(25), 8 Mart 2019 tarihinde yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda diğer şüpheliler Ömer R.(19), Musa R.(23) ve Ali K.(18)'de gözaltına alındı.



Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin öldürüp yaraladıkları kişilerle bir bilardo salonuna girip girmeme nedeniyle kavgalı olduğu tespit edildi. Birbirlerini "bu bölgede dolaşmayın" diye tehdit eden iki grubun daha öncede kavga ettikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Basıl E., Ömer R. ve Ali K.'nin tutuklandığı diğer şüphelinin ise serbest kaldığı belirtildi.



Görüntü dökümü:



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-Güvenlik kamerası



-Cinayet olayından sonra kaçış anlarını gösteren kamera görüntüleri



-Aktüel görüntüler



-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri



13.03.2019 - 10.47 - Haber Kodu : 190313046



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4- İKİZ PLAKA OYUNUNU POLİS BOZDU



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



Büyükçekmece'de bankadan para çeken iş adamını takip eden ve otomobilde bıraktığı içinde144 bin lira bulunan çantayı çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalanmamak için ikiz plaka kullandıkları ortaya çıktı.



Büyükçekmece'de 26 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olayda iş adamı M.D. bankaya giderek 144 bin lira çekti. Daha sonra Beykent Sanayi Sitesine giden M.D. parayı otomobilinin içinde bırakarak araçtan ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen M.D. otomobilinin arka camının kırık olduğunu ve para dolu çantanın yerinde olmadığını görerek polise haber verdi.



POLİS 3 ŞÜPHELİYİ YAKALANDI



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı iki otomobilin plakasını tespit etti. Ancak otomobillere ikiz plaka yapıldığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis yaptığı araştırma sonucu otomobillerin birinin Bursa'dan kiralandığını tespit ederek, aracı kiralayan kişinin kimlik bilgilerinden 3 şüpheliye ulaşarak gözaltına aldı.



ŞÜPHELİLERİN İKİZ PLAKA OYUNU



Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Fatih Sercan Ç., Burak Ç. ve Metin N. olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin suçta kullandıkları kiralık araçlara, internetteki satış ilanlarından benzerlerini buldukları araçların plakalarını yaptırarak taktıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle de peşlerine düşecek olan polislere ipucu bırakmayı engellemeyi amaçladıkları öğrenildi.



HIRSIZLIĞI YAPIP PARA SAYMAYA GİTMİŞLER



Şüphelilerin bu araçları kullanarak para çeken iş adamını bankadan itibaren takip ettikleri, olayı gerçekleştirdikten sonra otomobillerden birini terk ederek olay yerinden kaçtıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin olayın ardından gözaltındaki Burak Ç.'nin nişanlısının çalıştığı işyerine giderek parayı saydıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çalınan paranın 32 bin lirasının bulunduğu, geriye kalanın bulunması için çalışmaların sürdüğü öğerenildi.



Görüntü dökümü:



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-Güvenlik kamerası



-Mağduru takip etmeleri



-Mağdurun bankada para çekmesi



-Mağdurun arabayı park ettiği yerde para dolu çamntayı almaları



-Para saymaya gitmeleri



-Boş çantayı çöpe atmaları



-Aktüel görüntüler



-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



13.03.2019 - 11.55- Haber Kodu : 190313074



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(ÖZEL)



5- SULTANGAZİ'DE İKİ MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 4 YARALI



Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,



Sultangazi'de, bir yemek şirketine ait minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek, servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kazada yemek şirketine ait minibüste bulunan ekmek ve yemek kapları yola saçıldı. Yola saçılan ekmek ve yemek kaplarını polis temizledi.



Kaza, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Lütfü Aykaç Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Alibeyköy'den Gazi Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan bir yemek şirketine ait olan Ş.B., yönetimindeki 34 DT 0236 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçti. E.Ç., yönetimindeki 34 LAE 720 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralanırken, yemek şirketine ait minibüste bulunan ekmek ve yemek kapları yola saçıldı.



Yaşanan trafik kazasında sağlık ekipleri aralarında sürücülerin de bulunduğu 4 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.



EKİPLER GECİKİNCE, İŞ POLİSE DÜŞTÜ



Öte yandan kaza sonrası yola saçılan ekmek ve yemek kaplarının temizlenmesi için polis, belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri gecikince yola saçılan ekmek ve yemek kaplarını polis temizledi.



Görüntü dökümü:



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-Olay yeri



-Kazaya karışan araçlar



-Polis ekipleri



-Yere saçılan yemekler



-Polis ekiplerinin kaldırması



-Genel ve detaylar



13.03.2019 - 09.58 - Haber Kodu : 190313034



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(ÖZEL)



6- ZEYTİNBURNU'NDA KAYGANLAŞAN YOLDA TRAFİK KAZASI



Murat SOLAK, Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL,



Zeytinburnu Ambarlı mevkiinde bir pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza Osmaniye Bulvarı Ambarlı Mevkii'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kemal Türken yönetimindeki 34 LU 0397 plakalı pikap seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yan yolda aynı yöne seyir halinde bulunan Salih Ogur yönetimindeki 34 BTA 474 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ogur hafif bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralı Ogur'u, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Osmaniye Bulvarı Zeytinburnu istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kazaya karışan araçlardan görüntü



-Kaza yerinden görüntü



-Genel ve detaylar



13.03.2019 - 11.23 - Haber Kodu : 190313059



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7 - KARTAL'DA SİLAHLA YARALANAN KİŞİ HASTANE ÖNÜNE BIRAKILDI



Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA



Kartal'da, silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı.



Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne silahla bacağından vurulmuş yaralı bir kişi bırakıldı. Güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastane önüne gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Süleyman Tarık Ö. 'yü ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı



Görüntü Dökümü:



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-Yaralı kişinin görüntüsü



-Hastaneye kaldırılması



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8- İÜ-CERRAHPAŞA'DA BİR AMFİYE MEHMET AKİF ERSOY'UN ADI VERİLDİ



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, -



İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ndeki bir amfiye, Türkiye'nin ilk sivil veterinerlerinden İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un adı verildi.



İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 98'nci yıl dönümü nedeniyle İstanbul ÜNiversitesi (İÜ)-Cerrahpaşa'nın Avcılar Kampüsü Veteriner Fakültesi'nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan İÜ-Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın, "İstiklal Marşı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un adını Veteriner Fakültesi'ndeki bir amfiye ismini verdik. Çünkü; kendisi bir veteriner. Mehmet Akif, aslında okullarımızın temellerinin atıldığı Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk mezunu ve okul birincisi. Onun ismini biz de üniversitemiz içerisinde Veteriner Fakültesi'ndeki büyük bir amfisinde yaşatmak istedik. Mehmet Akif Ersoy iyi bir veteriner aslında. O dönem yaklaşık 20 yıl veterinerlik mesleğini icra etmiş bir şair. Ziraat ve Baytar Mektebi'nden mezun olmuş, daha sonra da edebiyat ile de ilgisi devam ederek milli şairimiz sıfatını, yazmış olduğu İstiklal Marşı ile almıştır. Veteriner fakültesindeki öğrencilerimizin de milli şairimizin ismini ve yaptıklarını daha yakından hissetmeleri ve yaşamaları açısından buradaki bir cerrahi amfimize kendi ismini vermiş olduk" dedi.



Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güven Kaşıkçı da, "Herkes, Mehmet Akif Ersoy'u şair tarafıyla tanır. Ama biz meslektaşımız olarak ayrıca seviyoruz. Bu amfiye ismini vermek için bir yıl önce karar aldık. İstiklal Marşımızın kabulünün 98'inci yıldönümüne denk getirip açtık." dedi.



Törende konuşan öğretim üyesi Dr. Altan Armutak da Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'nin ilk sivil veterinerlerinden biri olduğunu, 1889'da Türkiye'de sivil olarak açılan Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'ne girdiğini ve 1893 yılında birincilikle bitirdiğini, 20 yıl mesleğini sürdürdüğünü söyledi. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamını anlatan belgeselin izlendiği törende fakülte öğrencileri müzik dinletisi sundu. Programın sonunda milli şairin yaşamından karelerin olduğu fotoğraf sergisi gezildi.



Görüntü Dökümü:



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-Mehmet Akif Ersoy fotoğrafları ve diploması



-Milli şairin isminin verildiği amfinin görüntüleri



-Törene katılan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü ve Veteriner Fakültesi dekanının konuşmaları



-Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumalarından görüntüler



-Salondan görüntüler



-Öğrencilerin müzik dinletisi



-Rektör ve dekanın DHA'ya açıklamaları



13.03.2019 - 10.23 - Haber Kodu : 190313043

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