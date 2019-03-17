Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 2

Dha İstanbul Bülteni - 2

43 dakika önce

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde taksi turist kadına çarptı.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde taksi turist kadına çarptı. Ayağı taksinin altına sıkışan turist ezilmekten son anda kurtuldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Ailesi ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanına doğru yürüyen Tayland uyruklu turist kadına caddeyi kesen Zambak Sokak'tan gelen taksi çarptı. Ayağı taksinin altında sıkışan kadın vatandaşların yardımıyla ve taksinin geri çekilmesiyle kurtarıldı. O sırada olay yerine çok yakın bulunan trafik polisi ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kadına ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan turist kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Turist kadının İstiklal Caddesi'nde yürümesi, taksinin yaya kadına çarpması, kadının ayağının taksi altında sıkışması, vatandaşların uyarısıyla taksinin geri çekilmesi ve kadının kurtulması yer alıyor.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Turist ailenin İstiklal Caddesi'nde yürümesi

-Taksinin kadına çarpması

-Kadının yere düşmesi

-Kadının ayağının taksinin altında sıkışması

-Vatandaşların taksi sürücüsünü uyarması

-Taksinin geri çıkması

-Kadının ayağının kurtulması

-Trafik polislerinin gelmesi

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER,

-Yerde yaralı yatan turist kadın 

-Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi

-Yaralı kadının yakınları

-Toplanan kalabalık

-Kadının sedye ile ambulansa taşınması

- Polis ekiplerinin yanındaki taksi sürücüsü

-Ambulansın yaralıyı hastaneye götürmesi

-Genel ve detay görüntüler

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 (ÖZEL)

5- 4. KEZ ÇATISINA OTOMOBİL DÜŞTÜ

Evin sahibi yetkililerden bir an önce önlem almalarını istedi. 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA

Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil bir evin üzerine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ev sahibi Beycan Söğüt "Bu evin üzerine düşen 4. araç, bir an önce yetkililerin önlem almasını istiyorum" diye konuştu.

Kaza Dumlupınar Mahallesi Molla Hafız Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddilara göre 34 VY 2114 plakalı otomobilin sürcüsü Muhammet Aydoğdu henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 2 metreden bir evin üzerine düştü. Kazayı gören vatandaşlar itfiaye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldrıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

YETKİLİLER NE OLUR ÖNLEM ALSIN

Evin üzerin uçan otomobil itfaye ve çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ev sahibi Beycan Söğüt "Bu evin üzerine düşen 4. araç. Ne olur yetkilier bir an önce önlem alsın. Daha öncede şikayette bulunduk, kimse gelip ilglilenmedi. İila bir can kaybının yaşanmması mı gerekiyor "diye konuştu.

  Polisn kaza ile ilgli soruşturmasu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evin üzerine düşen aracın görüntüsü

-İtfiayeve polis ekipleirden görüntü

-Ev sahib ile röp

-Vatandaşalr ile röp

-Aracın çıkarılması

-Genel ve detay görünütler

 

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6- SİLİVRİ'DE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

 

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, DHA 

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir TIR'a yaptığı operasyonda sürücü gözaltına alındı, satışa hazır vaziyette kaçak yağlar ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis ekipleri  il dışından bir TIR'la 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıtın İstanbul'a getirileceğini belirleyerek çalışma başlattı. 18 Şubat'ta Silivri'de seyir halindeki TIR'a düzenlenen operasyonda 24 fiber tanka doldurulmuş 29 bin litre satışa hazır vaziyette kaçak akaryakıt ele geçirildi. TIR sürücüsü H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen H.E. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatılarak 19 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.E. çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin TIR'ı durdurarak, TIR sürücüsü H.E.'yi araçtan indirip kimlik göstermesi ve aracın arka kısmını açtırması polis kameralarınca görüntülendi. Polis ekiplerinin TIR'ın arka kısmında bulunan tanklardan numuneler alarak ölçüm yapması görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin TIR'ı durdurması

-TIR sürücüsüne kimlik göstererek aracın arka kısmının açtırılması

-TIR'da bulunan kaçak akaryakıt bulunan tanklar

-Kaçak akaryakıttan alınan numunenin ölçüm yapılması

-Genel ve detaylar

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7- SURİYELİ VELİ VE ÖĞRENCİLERE 'ÇANAKKALE DESTANI'NI ANLATTI

 

Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, DHA  

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Mektep İstanbul Projesi" kapsamındaki bir grup Suriyeli öğrenciye 'Çanakkale Destanı' anlatıldı.

Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yarın 104'üncü yıldönümü kutlanacak 'Çanakkale Zaferi Destanı'nı her yönüyle anlatmak amacıyla sürdürdüğü projeye 'Çanakkale Zaferi Haftası' nedeniyle Suriyeli öğrenci ve veliler de dahil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki örf, adet ve gelenekleri yakından tanınması, kültür alış verişinde bulunarak, sosyalleşmeleri, toplumsal entegrasyonları, Türk kültürü ve dilini öğrenmeleri kapsamındaki 'Mektep İstanbul Projesi' kapsamında 4 okuldaki 28 Suriyeli öğrenci ve velileri davet edildi.  Projeyi hazırlayıp sorumluluğunu üstlenen Emekli Topçu Kurmay Kıdemli Albay Şener Tekbaş, Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bulunan sergi alanına getirilen Suriyeli öğrenci ve velilerine büyük mücadeleyi  haritalar üzerinde, maket gemi, asker, silah, mayın gibi harp silah ve araçlarını kullanarak anlattı. Suriyeliler özellikle 215 kilo ağırlığındaki top mermilerini tek başına taşıyan Seyit Onbaşı hakkında anlatılanlardan etkilendi.

SURİYELİLER'İ ÇANAKKALE'YE GÖTÜRME ÖNERİSİ

Emekli Albay Tekbaş, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi kapsamında bize konuk oldunuz. 45-50 kişi bir araya gelirseniz, tahsis edilecek bir otobüsle sizi günübirlik Çanakkale'ye götürüp ecdadımızın 251 bin şehit verdiği o topraklara götürebiliriz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Türk öğrenciler üzerlerinde ay yıldızlı yelek ve başlarında Mehmetçik şapkalarıyla  

Albay öğrencilerle

Suriyeli veli ve öğrenciler Çanakkale Destanı fuaye alanında

Albay, Suriyeli veli ve öğrenciler Çanakkale Destanı fuaye alanında Çanakkale Destanı'nı anlatırken

Suriyeli öğrenci ve veliler toplu halde

Çanakkale Destanı sergisi gezilirken

Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:33 Kaynak: DHA

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