Dha İstanbul Bülteni - 2

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için Twitter'dan yaptığı açıklama ile ilgili konuştu. Erdoğan, Trump'ın "52 yılın ardından ABD için Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir" demesini eleştirerek, "Dün Amerika Başkanı Trump'ın Goran Tepeleri ile ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri 1967'de bu yana İsrail'in işgali altında bulunmaktadır. 1967 senesindeki İsrail işgali sadece bölgedeki Arapları değil Türkmenleri de kendi topraklarından göçe zorlamıştır. Türkiye'nin ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hassas bir meselede sessiz kalması emrivakilere boyun eğmesi düşünülemez. Golan Tepelerinin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz. Veremeyiz. Bununla beraber Müslümanların huzurunu bekasını hayat hakkını hedef alan her kritik hadise her saldırı biz ve teşkilat için önemlidir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslam Dünyası ile tüm insanlığın geleceğini tehdit eden olaylar karşısında bigane kalması kayıtsız kalması düşünülemez. Bu hassas süreçte doğrudan bizi ilgilendiren hususlarda daha aktif daha girişken olmamız mesuliyet üstlenmemiş gerekiyor" dedi.



2- BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TERÖRE KARŞI TEPKİMİZİ BEYANLARIMIZLA VE FİİLİ ADIMLARIMIZLA İNŞALLAH GÖSTERECEĞİZ



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,



Dışişleri Bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı başladı. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Tüm bu nefret söylemlerine, bunun olağan kıldığı şiddet ve teröre karşı tepkimizi, beyanlarımızla ve fiili adımlarımızla inşallah göstereceğiz. Hiçbir din ve inanç şiddet ve terörle tanınamaz." dedi.



Toplantıya katılan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters de terörist Brenton Tarrant'ın hayatının geri kalanını Yeni Zelanda'da tek başına bir hücrede geçireceğini belirterek, ülke tarihinin en büyük soruşturmasının açıldığını söyledi.



Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısının ardından organize edilen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı Sarıyer'de bir otelde toplandı. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yousef Al Othaimeen ve 57 ülkeden çok sayıda temsilcileri ile 4 semavi dinin temsilcileri katıldı.



Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasına terör saldırısını lanetleyerek başladı. Çavuşoğlu, "Tam bir hafta 51 vatandaşımız, sapkın düşüncelere sahip bir cani tarafından gerçekleşitirlen menfur terör saldırılarının kurbanı oldular. Cuma namazını eda edenler hunharca katledildi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir insanlık dışı eylemin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Yeni Zelanda'ya gittik. Hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralılarla orada duygusal anlar yaşadık. Sıcak karşılama için Yeni Zelanda yönetimine teşekkür ediyorum. Yeni Zelanda halkının da bu ziyaretten çok mutlu olduğunu gördük. Yeni Zelanda hükümeti ve halkına tekrar başsağlığı diliyorum. Yeni Zelanda yönetiminin saldırıdan sonra gösterdikleri örnek tutumu takdir ediyoruz. Ülkede yaşayan Müslümanları sahiplenmelerini ve samimi dayanışma mesajlarını vermesini önemsiyoruz." dedi.



"BEKLENTİMİZ BU İSLAM DÜŞMANI TERÖRİSTLERİN ARKASINDAKİ SİYASİ DESTEĞİN BİR AN ÖNCE SON BULMASIDIR"



Çavuşoğlu,""Aynı zamanda dünya genelinde İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığına karşı tek vücut olduğumuzu göstermek için bir aradayız. Son zamanlarda İslam karşıtlığının artması ve eyleme dönüşmesi endişe vericidir. Göç karşıtı popülist söylemlerin artması ile benzer eylemler özelikle Avrupa'da artmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde Müslümanlar ayrımcılığa ve eylemlere maruz kalıyor. Sadece ABD baktığımızda da nefret söylemi kullanan grupların sayısı 4 yılda bir buçuk kat arttı. Ayrıca nefret suçu sayısında da bir sıçrama vardır. Biz insanların inançlarını, kimliklerini, hayatlarını hedef alan saldırıları tasvip etmiyoruz. Beklentimiz, bu İslam düşmanı teröristlerin arkasındaki siyasi desteğin bir an önce son bulmasıdır. Bu olayların artmasını engellemek için tedbirlerin alınması şarttır." diye konuştu.



"ABD BAŞKANI'NIN GOLAN TEPELERİ'NE YÖNELİK AÇIKLAMALARI KABUL EDİLEMEZ"



Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50'inci kuruluş yılında üzüntümüz sadece bu terör saldırısı değildir. İsrail, Müslümanların ibadet özgürlüğünü kısıtlama ve Kudüs'ün İslami kimliğini yok etme gibi eylemlerini arttırıyor. Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde çağın en büyük zulümleri yaşanıyor. İsrail'in de tıpkı Yeni Zelanda'da da camiyi kana bulayan zihniyet gibi ne inançlara ne de kutsal mekanlara saygısı ve tahammülü vardır. Bu vesile ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan tepelerine yönelik kabul edilemez açıklamaları da bu çarpık zihniyetleri besleyecek niteliktedir.ö İfadelerini kullandı.



"TERÖRE KARŞI TEPKİMİZİ BEYANLARIMIZLA VE FİİLİ ADIMLARIMIZLA GÖSTERECEĞİZö



Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Tüm bu nefret söylemlerine, bunun olağan kıldığı şiddet ve teröre karşı tepkimizi beyanlarımızla ve fiili adımlarımızla inşallah göstereceğiz. Bugün İstanbul'a gelmeniz, dünyanın her yerinde Müslümanlara karşı yapılanlara kayıtsız kalmamanızın bir göstergesidir. Yükselen ırkçı terörün ayak izlerini geriye doğru izlediğimizde İslam düşmanı, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı söylemlerin ve bunları yayan siyasetçilerin ve hatta medyanın sorumluluklarını görüyoruz. Hiçbir din ve inanç, şiddet ve terörle tanımlanamaz. Barış, bizim dinimiz İslam'ın adında ve merkezindedir. Müslümanların karşılaştığı sorunlar ile bunların çözümü konusunda çok taraflı uluslararası platformlarda süreklilik arz edecek şekilde hep birlikte çalışmamız önemlidir. Bu tür saldırılar İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir mekanizma tarafından yakından izlenmeli, kayıt altında tutulmalı ve bunlar Batı dünyası ve kamuoyları nezdinde kararlı bir şekilde gündeme getirilmelidir."



"MÜSLÜMANLARA KARŞI NEFRET SÖYLEMİNİ ENGELLEMEZSEK BU TÜR SALDIRILAR DEVAM EDECEKTİR"



Ardından söz alan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ise, "Bütün liderlere şunu söylememiz lazım; bu terörün dili, dini, ırkı yok, terör her zaman terör olmaya devam etmiştir. Biz dillerimizi yumuşatmazsak, Müslümanlara karşı nefret söylemini engellemezsek bu tür saldırılar devam edecektir. Bu saldırı, aslında bizim için bir dönüş noktası sayılabilir. Müslümanlara yapılan bu saldırı, türünün en vahşi örneğiydi. Yeni Zelanda'da yapılan bu saldırı hiçbir şekilde atacağımız adımların azaltılmasına ya da bitirilmesine engel olamayacak." dedi.



"MÜSLÜMANLARA YAPILAN SALDIRI HEPİMİZE YAPILAN SALDIRIDIR"



Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters de konuşmasında terörsit Brenton Tarrant'ın hayatının geri kalanını Yeni Zelanda'da tek başına bir hücrede geçireceğini belirterek, ülke tarihinin en büyük soruşturmasının başladığını açıkladı. Peters, "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır.ö dedi.



3- YENİ ZELANDA DIŞİŞLERİ BAKANI: HAYATININ GERİ KALAN KISMINI TEK BAŞINA BİR HÜCREDE GEÇİRECEK (1)



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA



Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında camilere düzenlenen saldırıyla ilgili konuştu. Winston Peters, "Hayatının geri kalan kısmını Yeni Zelanda'da tek başına bir hücrede geçirecektir" dedi.



Winston Peters, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın açılışında konuştu.



"Selamün Aleyküm" diyerek konuşmasına başlayan Dışişleri Bakanı Peters, "Öncelikle Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetlerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Yeni Zelanda kabinesinin iki üyesi olarak bugün buraya gelmenin çok önemli olduğunu inandığımız için buradayız. Bugün kabine temsilcisi olarak iki kişi geldik. Temel amacımız; Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıyı ne kadar lanetlediğimizi ifade etmektir. Dışişleri bakanlığından meslektaşlarımızda programlarını değiştirerek bu önemli, toplantıya katıldılar. Gerçekten çok zorlayıcı şartlar altında yaşıyoruz" dedi.



"YENİ ZELANDA TARİHİNİN EN BÜYÜK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI"



Terör saldırısıyla ilgili konuşan Peters, "1 hafta önce Yeni Zelandalı olmayan bir korkak hepimizi terörize etmeye çalıştı. Ülkemizi parçalamaya çalıştı. Geçen Cuma Yeni Zelanda'da Cuma namazını kılmak amacıyla camiye giden kişiler tamamen korkak menfur bir saldırıya maruz kaldı. 50 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Bu noktadan itibaren söz konusu kişi Yeni Zelanda kanunlarına tabi olacaktır. Hayatının geri kalan kısmını Yeni Zelanda'da tek başına bir hücrede geçirecektir. Ancak bu konuda araştırılmadık bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez. Ama kurbanların ailelerinin adalete kavuşacaklarını garanti edebiliriz" diye konuştu.



4- İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ACİL İCRA KOMİTESİ TOPLANTISI İSTANBUL'DA BAŞLADI



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA



Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı İstanbul'da başladı.



Toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam edilecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılımcılara hitap edecek.



5- FETÖ OPERASYONU: ÇOĞU AVUKAT 114 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Özden ATİK/İSTANBUL,



FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yargı organlarına kendi örgüt üyelerini yerleştirebilmek amacıyla Ankara ve İstanbul'da oluşturdukları "hücresel hakim ve çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen 108'i avukat 114 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, örgütün kendi üyelerini yargı organlarına yerleştirebilmek için Ankara ve İstanbul'da "hücresel hakim ve çalışma evleri" oluşturdukları ortaya çıktı. Bu evlere yerleştirildikleri itirafçı beyanları ve Bylock içeriklerinde isimleri çıkan 126 şüphelinin sınav tarihlerinde kullanmış oldukları telefon hatları üzerinden alınan HTS (Baz) kayıtları incelendiğinde İstanbul ve Ankara'da bulunan örgüt evlerinde mahrem örgüt abileri ve aynı dosya şüphelileri ile birlikte ortak baz bilgisi verdikleri de belirlendi.



GSM Hatları üzerinden eve çağırılma ve mülakata hazırlık dönemlerinde ankesörlü telefonlardan aranıp aranmadıkları yönünde yapılan çalışmalarda ise hedef şahısların ankesörlü telefonlar üzerinden sorumlu örgüt mensupları tarafından arandıkları, bu yönde dosya şüphelileri ile ardışık aramalarının olduğu, örgüt tarafından bahse konu evlere sabit telefon hat kurdurulduğu, bu hatların sadece dışarıdan gelen aramalara açık olduğu tespit edildi. Sınavı kazanan hakim, savcı aday adaylarının mülakat evleri adı verilen evlere yönlendirildikleri ve mesleğe örgüt tarafından sızdırılmaya çalışıldıkları, sınavı veya mülakatı kazanamayan hakim savcı aday adaylarının ise örgütün avukatlık yapılanmasına devredildikleri de soruşturma kapsamında tespit edildi.



108 ŞÜPHELİ AVUKATLIK YAPIYOR



Soruşturmada şüphelilerden 108'inin aktif olarak avukat olarak görev yaptığı, 8'inin daha önce ihraç olan hakim-savcı adayı olduğu, birinin ihraç edilen icra müdürü olduğu, birinin aktif görevde bulunan hakim-savcı adayı olduğu kaydedildi.



12 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA İSTENDİ



12 şüpheli hakkında yurtdışı çıkış kayıtlarının bulunması veya adres tespitlerinin yapılamaması gerekçesiyle savcılıkça doğrudan yakalama kararı talep edildi. 114 şüpheli hakkında ise arama el koyma kararı talep edilerek haklarında gözaltı talimatı verildi.



37 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ



Savcılığın talimatıyla polis tarafından 37 farklı ilde 114 şüpheli için 137 adreste sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri devam ediyor.



6- İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI



Çağatay KENARLI/İSTANBUL,



İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem arayışında olduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.



TEM ekipleri terör örgütü PKK'nın kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a gelerek eylem arayışında olduğu iddia edilen A.A. ve Ş.A.'yı 13 ve 14 Mart'ta düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. A.A. ve Ş.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



7- TAKSİM'DE VATANDAŞLAR KAPKAÇÇIYI BÖYLE YAKALADI



*Kapkaça uğrayan turistin, polis otosuna bindirilen şüpheliye, çalmaya çalıştığı çanta ile vurması cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



Taksim Meydanı'nda bir turist kapkaça uğradı. Vatandaşlar turistin çantasını aldığı iddia edilen kapkaççıyı anında yakalayıp polise teslim etti. Çantanın sahibi turist ise polis geldiği sırada şüpheliye vurmaya başladı. Turisti polisler sakinleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye görüntülendi.



Olay, dün saat 14.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, Bir kişi, meydanda yürüyen iki turistten birinin çantasını bir anda kapıp kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, önünü kestikleri kapkaççıyı yakaladı. Turiste çantası geri verilirken, vatandaşlardan biri polis gelene kadar şüphelinin boynuna sarılıp, onu bekletti. Kapkaç şüphelisi kısa sürede gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kapkaça uğrayan turistin polis otosuna bindirilen şüpheliye elindeki çanta ile vurduğu görüldü. Kapkaça uğrayan turist de ifade işlemeleri için şüpheliyle aynı araçla polis merkezine götürüldü. Yaşanan olay cep telefonu kamerası ile saniye, saniye görüntülendi.



8- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE POLİS ARACI YANDI- 1



Haber: Zeki GÜNAL - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA



15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı.



TEM otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen polis aracı, köprü üzerinde yanmaya başladı. Yangın nedeniyle köprüde trafik durdu. Yangına sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekibi de sevkedildi. Yangın söndürülürken köprüde trafik yoğunluğu sürüyor.



9- BAYRAMPAŞA'DA HAFRİYAT KAMYONU YANDI



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,



Bayrampaşa'da hafriyat kamyonu yandı.



Yangın saat 10.00 sıralarında O3 Otoyolu'nda Otogar yönünde meydana geldi. Musa Gelmez kullandığı hafriyat kamyonu ile Sefaköy'den Bayrampaşa'ya gidiyordu. Gelmez, kamyondan bir ses duydu. Sürücü, yol kenarına çektiği kamyonu kontrol ettiği sırada motor kısmından alevler yükseldi. Sürücü, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Müdahale sırasında trafikte aksamalar yaşandı.



