Dha İstanbul Bülteni - 2

Fikirtepe'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.



Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında elektrik kablolarında yangın çıktı. Binanın 3'üncü katına kadar sıçrayan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Duman yükselen binadaki yangın yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı.



2-İSTANBUL'DA KOBRA ZEHRİ OPERASYONU (1)



Haber: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA



İstanbul'da düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra zehiri ele geçirildi.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla kobra zehiri getiren kişileri tespit etti. Güngören'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra yılanı zehri ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kobra zehrinin piyasa değerinin 9 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.



Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı biliniyor.



3-GAZİOSMANPAŞA'DA ANNENİN ENDİŞE DOLU ANLARI



Oğlunun kurtarılmasını endişeli gözlerle bekledi



Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,



Gaziosmanpaşa'da bir binanın zemin katında çıkan yangında, içeride bulunan bir çocuk mahsur kaldı. Oğlunun içeride mahsur kaldığını öğrenen anne büyük korku yaşadı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, içeride mahsur kalan biri çocuk iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.



Karayolları Mahallesi'nde bir binanın girişinde bulunan ayakkabılıkta bilinmeyen bir yangın çıktı. Binayı duman kaplarken, durumu fark eden apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. Binada yaşayanların bir bölümü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, zemin katta Feyzi Emiç ve 12 yaşındaki Yusuf Can Güneş mahsur kaldı. Evde yalnız olduğu öğrenilen Yusuf Can Güneş, pencereye çıkarak yardım istedi. Alışverişe giden anne Rabia Güneş, oğlunun içeride mahsur kaldığını öğrenince koşarak geri döndü. Korku ve panik anne yaşayan Güneş oğlunun itfaiye tarafından kurtarılmasından sonra rahat bir nefes aldı.



MAHSUR KALAN ÇOCUK: ÇOK KORKTUM



Yangında mahsur kalan bina sakinlerinden Feyzi Emeç, "İçeride yatıyordum. Alt katta ayakkabılık yanmış. Dumanları gördüm. İçeride mahsur kaldım. İtfaiye ekipleri geldi ondan sonra çıktık" derken, Yusuf Can Güneş ise, "Evde tek başımaydım. Kapıyı açtığımda baktım her yer dumandı. Annemde gelmedi. Bende cama çıktım baktım, herkes burada toplanmıştı. Camın orda öyle kaldım. Bir tane itfaiyeci abi geldi. Kapıyı çaldı. Açtım kapıyı. Bana maske verdi. Maskeyi taktım. Beni çıkardı. Çok korktum" diye konuştu.



4- ÇORLU HAVALİMANI'NIN YENİ ADI 'ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI' OLDU



Havalimanının giriş noktasına "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı" yazılı tabela asıldı.



Haber: Enver ALAS İSTANBUL/ DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'da düzenlediği mitingde Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nın adının Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti.



Bu açıklamanın ardından Çorlu Havalimanı'nın adı Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi. Havalimanının giriş noktasına da "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı" yazılı tabela asıldı.



KAYMAKAM SARILI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU



Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, konu ile ilgili sosyal medya hesabından, havalimanının yeni tabelasının bulunduğu fotoğrafı da paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin tensipleriyle Çorlu Havalimanı'nın ismi Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı oldu" açıklamasını yaptı.



5-BOĞAZDA YUNUS ŞÖLENİ



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA



İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü DHA kamerası tarafından kaydedildi. Beşiktaş, Arnavutköy açıklarında gruplar halinde ilerleyen yunuslar gemilere aldırış etmeden ilerledi. Yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.



6-DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE OYUNLAR ÜCRETSİZ SAHNELENECEK



Haber: Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL DHA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü ücretsiz sahneleyeceği 8 oyunla kutlayacağını duyurdu.



İBB Şehir Tiyatroları'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tatlı Kaçık, Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde Söz Veriyorum, Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Felatun Bey ile Rakım Efendi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Can Yeleği, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Aşk Bir Zamanlar(Gazele), Ümraniye Sahnesi'nde Ocak'ta Bahar, Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Nora-Bir Bebek Evi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Amanvermez Avni adlı oyunlarımız bugün 20.30'da ücretsiz olarak sahne alacak" denildi.



Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:



"Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro Günü'nde, o tarihten beri her yıl ulusal ve uluslararası bildiriler sahnelerde okunuyor. Ülkemizde ise Dünya Tiyatro Günü ile ilgili ilk ulusal bildiriyi, Muhsin Ertuğrul yazmıştır. Bu yıl yayımlanan ulusal bildiriyi ise Prof. Dr. Hülya Nutku yazdı. Nutku, bildiride tiyatro sanatının birleştirici gücüne, sanatın yazara büyük bir sorumluluk yüklediğine, bölge tiyatrolarının yaygınlaştırılmasının önemine, sanatın ve sanatçının dünyayı güzelleştirdiğine vurgu yaptı. Ayrıca Atatürk'ün 'Sanat bir milletin kültür seviyesinin aynasıdır' sözünün anlamına da değindi.



Dünya Tiyatro Günü, bugün Türkiye'de tiyatro bölümlerinin, konservatuarların, özel ve devlet tiyatrolarının etkinlik ve gösterimleriyle kutlanacak."



