Dha İstanbul Bülteni - 2

DHA
İSTANBUL BÜLTENİ- 2
1- ÇEKMEKÖY'DE ORMANLIK ALANDA BULUNAN HAVAN MERMİSİ PATLATILDI
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, Çekmeköy
'de eski askeri bölgede havan mermisi bulundu. Mermi, olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Eski askeri bölgedeki ormanlık alan içinde spor yapan bir vatandaş, çalılıklar arasında askeri bir mühimmat görerek durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri, merminin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek, bomba imha uzmanlarına haber verdi. Bomba imha ekipleri, paslanmış, vasfını kaybetmiş olduğunu belirledikleri havan mermisini fünye ile patlattı.
Görüntü dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Güvenlik şeridi çekmesi
-Bomba imha ekipleirdne görüntü
-Fünye hazırlaması
-Patlama anı
-Olay yeri inceleme ekipleirnden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
01.04.2019 - 12.27 Haber Kodu : 190401119
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2- BAŞAKŞEHİR'DE OTO SANAYİDE İLGİNÇ OLAY...
*Gürcistana'na gitmek için otobüsün şanzıman boşluğuna gizlenen yabancı uyruklu bir kişi, otobüs oto tamirciye gelince yakalandı.
*Otobüs şoförü ve oto tamircisi oraya nasıl girdiğini çözememiş.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,
Gürcistan seferi yapan otobüsünün şanzıman boşluğuna gizlenen bir kişi, otobüs Gürcistan yerine bakım için oto tamirciye gelince yakayı ele verdi. Fatih
'ten Başakşehir
'deki sanayi sitesine kadar gizlendiği yerde yolculuk yapan kişi şans eseri yara almazken, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
İlginç olay Başakşehir'de bulunan İkitelli Dolapdere Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Gürcistan- İstanbul
arası sefer yapan bir otobüs firmasının şoförü Aksaray Uluslararası Emniyet Otogarı'ndan Sanayi Sitesi'ne otobüsü tamir için getirdi. Oto tamirciye sokulan otobüste usta otobüsün altında bir hareketlilik gördü. Şanzıman boşluğunda birisinin olduğunu gören oto tamir ustası büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine sanayi sitesine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şanzıman boşluğuna giren kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen olan Azim Muhammed Gürcistan'a gideceğini düşündüğü otobüsün şanzıman boşluğuna saklandı. Otobüs Gürcistan yerine oto tamirciye gelince de bulunduğu yerde fark edildi. Şans eseri herhangi bir yara almayan adam ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
USTA FARKETTİ
Büyük şaşkınlık yaşayan ve oraya nasıl girdiğini kendinin de anlamadığını söyleyen otobüs şoförü, "Emniyet Otogarı'ndaydı araba. Sabah
çalıştırdım yıkadım temizledim buraya geldim, yağları değiştirmek için. Baktık adam otobüsün altında. Usta farkettmiş ayakları oynayınca. Nasıl girdiğini biz de çözemedik" diye konuştu.
Görüntü dökümü:
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-Otobüsten görüntü
- İtfaiye
ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Adamın polis aracına götürülüşü
-Otobüsten ve gizlendiği yerden görüntü
-Şoför ile röportaj
-Diğer detaylar
01.04.2019 -12.24 Haber Kodu : 190401118
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3- PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,
Fatih'te İETT
otobüsüne tutunarak paten kayan gençler görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Tehlikeye aldırmadan akan trafiğe karışan patenli gençler, hem kendilerinin hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Refik Saydam
Caddesi Eminönü
istikametinde dün akşam saat 20.00 sularında cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 6 kişilik bir grup gencin, İETT otobüsüne tutunarak, diğer araçlara aldırış etmeden patenle kaydığı görülüyor. Unkapanı Atatürk Köprüsü'ne kadar bu şekilde devam eden gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir süre sonra otobüsün arkasından ayrılmalarıyla son buluyor.
Görüntü dökümü:
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-Patenlilerin görüntüleri
-Genel ve detaylar
01.04.2019 -09.50 Haber Kodu : 190401098