Dha İstanbul Bülteni - 2

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı:



"Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de şu ana kadar gerçekleştirmiş bulunuyoruz"



Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,



Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı'ndan taşınmayla ilgili açıklama yaptı. Aycı "Bizim açımızdan da son derece profesyonelce hazırlanmış taşınma planlarımız uluslararası danışmanlarla yerel otoritelerle ve tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili paydaşlarla yapılmış stratejik önemi olan çalışmalara dair tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olmakla birlikte ve bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de şu ana kadar gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geriye artık büyük kısmı kaldı" dedi.







2- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI BÜYÜK TAŞINMAYA HAZIR



Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL, ATATÜRK Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması sürecinde yolcular sorun yaşamadan uçabilmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih ederken yaşanabilecek yoğunluk için tüm önlemler alındı.



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma süreci bu hafta sonu başlıyor. Taşınma 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00'de başlayacak ve 45 saat sürecek. Taşınma, 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23: 59'da tamamlanacak. Taşınmanın planlanan şekilde gerçekleşebilmesi için, 6 Nisan saat 02: 00 ile 14: 00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. Bu süreçte yolcular sorunsuz bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirebilmek için İstanbul'un yeni şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen'e yöneldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yolcuların mağdur olmaması ve uçuşlarını sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için çok sayıda önlem alındı.



Buna göre Sabiha Gökçen Havalimanı pisti taşınma takvimi süresince yani 48 saat boyunca açık kalacak. Pasaport bankolarının tamamı da yine 24 saat boyunca açık kalarak pasaport işlemleri sırasında sıra oluşmasının önüne geçilecek. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin operasyon birimleri taşınma takviminde 24 saat hizmet vererek oluşabilecek sorunların önüne geçecek.



"BİN 400 UÇUŞ BEKLİYORUZ"



Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi olan İSG'nin Operasyon Direktörü Göksu Güney, taşınmanın gerçekleşeceği 5-6 Nisan tarihleri arasında toplam bin 400 uçak beklediklerini belirterek, şunları söyledi:



"Atatürk Havalimanı'nın kapanması sürecinde biz de İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı olarak bütün koordinasyonu buradaki paydaşlarımız ile birlikte kurmaktayız. 5-6 Nisan tarihleri arasında toplam bin 400 uçak bekliyoruz. Bunların yaklaşık 170 tanesi ilave uçak olarak gelecek. Yine bunların içerisinde 32 adet büyük gövdeli uçak da bulunuyor. Bu uçaklar Atatürk Havalimanı yerine bize gelecekler. Hemen hemen hepsi yurt dışı bağlantılı uçaklar. Haliyle uluslararası gidişteki yoğunluğumuz artacak."



"YOLCULARIMIZIN 3 SAAT ÖNCEDEN GELMELERİ GEREKİYOR"



Yolcuların uçuşlarına 3 saat kala havalimanına gelmeleri gerektiğini belirten Göksu Güney, "Yolcularımızın önceden bilmesi gerekiyor ki bu tarihlerde bir yoğunluk olacak. Havalimanına 3 saat önceden gelmeleri gerekiyor. Kabin bagajı ile uçan yolcularımızın ilgili hava yolu şirketlerinden online check-in yapmalarını rica ediyoruz. Böylece çok daha kısa zamanda güvenlik kontrollerinden geçerek uçaklarının bekleme alanlarına geçebilirler. Buradaki başta Mülki İdare Amirliğimiz olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü, aynı zamanda Gümrük Hizmetleri ve burada bulunan tüm hava yolu ve yer hizmetleri paydaşlarımızla çok yoğun bir koordinasyon halindeyiz. 5-6 Nisan tarihlerinde vardiyalarımızı iki katına çıkardık. Hepimiz sahada olacağız ve 5-6 Nisan tarihlerinde yolcularımızın geçişlerinde bir sıkıntı yaşamamasını sağlayacağız" dedi.



SABİHA GÖKÇEN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDNA YOLCULARA UYARI



Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG, sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yolcularını yoğunluktan etkilenmemeleri yönünde uyardı. Yapılan açıklamada, "5-6-7 nisan tarihlerinde havalimanımızda yaşanabilecek olası yoğunluktan etkilenmemek için uçuşunuzun kalkış saatinden 3 saat önce terminalimizde olmanızı ve kabin bagajı ile yolculuk yapacak yolcularımızın check-in işlemlerinin online olarak gerçekleştirmelerini önemle arz ederiz" denildi.



3- HIRSIZLIK ÇETESİ KULLANDIKLARI OTOMOBİLİN GPS KAYITLARINDAN YAKALANDI



Ali AKSOYER/İSTANBUL,



İstanbul'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 6 kişilik çete, kullandıkları kiralık lüks otomobilin GPS kayıtlarından yakalandı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Esenyurt, Başakşehir, Zeytinburnu, Bahçelievler, Çekmeköy ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları otomobilin plakasını tespit etti.



GPS KAYITLARI YAPTIKLARI HIRSIZLIKLARI ORTAYA ÇIKARDI



Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından takibe alınan şüphelilerin kullandığı otomobili 13 Mart 2019'da Esenyurt'ta ele geçirdi. Otomobilde takılı GPS cihazı kayıtlarını inceleyen dedektifler bu aracın, hırsızlık olaylarının meydana geldiği 16 ayrı adreste de kullanıldığını ortaya çıkardı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Hasan E.(20) ile birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda poliste kayıtları olduğu ortaya çıktı. Hasan E.'nin daha önceden 13 hırsızlık, başkasına ait kimlik kullanmak, mala zarar verme, oto hırsızlığı, 2 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığından daha önceden polis tarafından gözaltına alındığı tespit edildi. Diğer şüpheliler Ekin B.(20)'nin işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, yağma hırsızlık oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı suçlarından, Emrecan B.(22)'nin işyeri ve ev hırsızlığı, hükümlü ve tutuklunun kaçması, oto hırsızlığı, ruhsatsız silah suçlarından, Yunus G.(25)'in hırsızlık, oto hırsızlığı, Muhammet H.(22)'nin hırsızlık,yaralama yağma suçlarından, Burak Y.(22)'in ise hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.



TUTUKLANDILAR



Hırsızlık Büro Amirliğinde 8 işyeri hırsızlığı 8 evden hırsızlık suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



4- ŞİŞLİ'DE TERS YÖNE GİREN OTOMOBİL DEHŞET SAÇTI



Şişli'de ters yöne giren bir otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonucu havalanarak, metrelerce uzağa savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.



Haber: Gamze ŞİMŞEK- Emin YEŞİL/ İSTANBUL,



İstanbul'da ters yöne giren bir otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonucu havalanarak, metrelerce uzağa savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



HAVALANARAK METRELERCE UZAĞA SAVRULDU



Kaza, Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Zincirlikuyu istikametine seyreden bir otomobil sürücüsü, ters yöne girdi. Karşıdan gelen 34 HB 6474 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü, havalanarak metrelerce uzağa savrulması sonucu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.



KAZA ANI KAMERADA



Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı görüntülerde, Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün, dönüşün yasak olduğu yerden ters yöne giriyor. Karşı yönden gelen başka bir otomobil sürücüsü önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırıyor. Ters yöne giren otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü havalanarak, metrelerce uzağa savruluyor. Kaza anında yol kenarında piknik yapan vatandaşların panik ve korkuyla sağa sola kaçmaya başladığı görülüyor.



5- ACE OF M.I.C.E. AWARDS 2019 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU



Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKÇİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,



Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards 2019 Etkinlik ve Toplantı Ödülleri sahiplerini buldu.



Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün akşam gerçekleştirilen 7'nci ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, eski bakanlardan Egemen Bağış, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, Yıldırım Mayruk, Suzan Kardeş, Wilma Elles, Tan Sağtürk, Saba Tümer, Ivana Sert, Ahmet San, Çiğdem Tunç, Tuğba Özerk, Aslı Şafak ve Ömür Gedik'in de aralarında bulunduğu siyaset, iş, medya ve sanat dünyasından isimler katıldı.



Demirören Medya Grubu'nun ana medya sponsorluğunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin tarihi, kültürel, coğrafik ve gastronomik zenginliğe sahip olduğunun altını çizerek şunları söyledi:



"Ama bakıyoruz, M.I.C.E. alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Birliği (ICCA)'nin yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye 2017 yılında, düzenlemiş olduğu kongre ve toplantılarla dünyada ancak 49'uncu sırada. İstanbul'a baktığımız zaman, İstanbul, 130'uncu sırada. Bunlar bize yakışmıyor. Onun için ne yapmalıyız; çok çalışmalıyız. Noktaları kamu ve özel sektör olarak birleştirmeliyiz. Bunun için çalışacağız. İstanbul'un alt yapısını biliyoruz, İstanbul'un tarihini biliyoruz, İstanbul'un konferans merkezlerini biliyoruz, kongre merkezlerini biliyoruz. ICE of M.I.C.E. ödülleri bu açıdan çok büyük önem taşıyor." dedi.



ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN SON SEFER SİNGAPUR'A OLACAK



Türk Hava Yolları (THY) adına onur ödülünü de alan THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe ise Atatürk Havalimanı'ndan taşınacaklarını hatırlatarak "THY Şu günlerde çok yoğun, stresli ve aynı zamanda bizim için heyecan verici. Üç gün sonra, bizim için big bang dediğimiz, büyük göç dediğimiz, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya başlıyoruz. Atatürk Havalimanı'nda, 6 Nisan 14.00'da Singapur uçağıyla seferimizi yapmış olacağız. 6 Nisan saat 14.00'da, Türk Hava Yolları olarak artık bütün operasyonlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan yapacağız" diye konuştu.



TÜRSAB Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri de şunları söyledi: " ICE of M.I.C.E., Türkiye'de toplantı, kongre, etkinlik ve insentive, yani MICE diye adlandırdığımız çok önemli bir endüstri. Turizmin ana çatısı altında, bu saydığım başlıkları kapsayan bir endüstri. Bu gece ICE of M.I.C.E.'de, bir yıl süresince yapılan çalışmalarıyla ödül almak üzere, yarışmaya adaylıklarını koyan meslektaşlarımızın kendi kategorilerinde önemli bir jüri tarafından değerlendirmeleri ve finalistler arasından bir kişinin ödül almasıyla neticelendirilecek bir gece. TÜRSAB olarak M.I.C.E. endüstrisinde hizmet veren seyahat acentalarımızı, turizm sektöründe yarattıkları katma değerli hizmetleri için çok önemsiyoruz. Bu ihtisasta faaliyet gösteren acentalarımız, turizm sektöründü çok önemli işler yapıyorlar.



Ulusal alanda, tatil sezonunun tam tersi olan bahar ve kış aylarında düşük turizm sezonunda ulusal toplantı, etkinlik ve kongre organizasyonlarını gerçekleştirirken, doluluk oranları düşük olan otellerimizi dolduruyorlar. Aynı zamanda 40'tan fazla sektöre iş imkanı ve istihdam yaratıyorlar. Ülke ekonomimize böylesine önemli katma değer yaratan acentalarımız, turizm sektörünün sessiz kahramanlarıdır.



ÖDÜL ALAN FİRMA VE İSİMLER



İnsan ve yapay zekanın birleşmesiyle dans şovu ve sahne performanslarının da sergilendiği törende, Etkinlikler ve Etkinlik/Toplantı Yönetim Firmaları adı altında 2 ana başlıkta dağıtılan ödülleri kazanan isim ve firmalar şunlar oldu:



Onur Ödülü - Türk Hava Yolları, Şekip Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı)



En İyi Etkinlik - Figür Turizm



En İyi Etkinlik Jüri Ödülü - Heymo The Eşperience Design Company



Portaxe En İyi Davet Etkinliği - Loby Event Factory



MICE Sektörüne Katkı Ödülü - Elif Balcı Fisunoğlu (ICCA Derneği Avrupa Bölge Direktörü)



Başarı Ödülü - Yeliz Gül Ege (Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü



D&R En iyi Gerilla Etkinliği - Proset Event



En İyi Yurt Dışı Turizm Yatırımı - Merit Grand Mosta Hotel



En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - Vestel



En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Jüri Özel Ödülü - Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD)



Ramada Kazdağları En iyi İncentive Etkinliği - Semtur



EtsMICE En İyi Etkinlik Teknolojisi - Ouchhh Yeni Medya Ajansı



En İyi Stant Ödülü - Maestro DMC



En İyi Spor Etkinliği - Uzunetap Tanıtım Organizasyon



En İyi Spor Etkinliği Jüri Özel Ödülü - Nirvana Plus



En İyi Festival - Ark Organizasyon & Bebekliler Derneği



En İyi Festival Jüri Özel Ödülü - Ceo Event



SKYhub En İyi İncentive Firması - Pronto MICE DMC



W İstanbul En iyi Uyarlama Etkinlik - Heymo The Eşperience Design Company



En iyi Roadshow - Atölye Grup



Lionel Hotel İstanbul En iyi Sahne Tasarımı - Illusionist



En İyi Konser - Tema Menajerlik



En İyi Etkinlik Prodüksiyonu - Hezarfen Danışmanlık



En İyi Çocuk Etkinliği - Elli5 Event



En İyi Stant ve Etkinlik Alanı Tasarımı - BRF MICE



Ramada Plaza By WYNDHAM İstanbul Airport Asia En iyi Lansman Etkinliği - Capital Event



En İyi Etkinlik/Toplantı Yönetimi Firması - Krea MICE



Canon En İyi Ses-Görüntü-Işık Uygulaması - Tema CC



En İyi Çıkış Yapan Etkinlik/Toplantı Yönetimi Firması - Heymo The Eşperience Design Company



Türkkan Turizm En İyi Teknolojik Altyapı - Biletino



En İyi AVM Etkinliği - Kamp Pozitif & Outdoor



