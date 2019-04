Dha İstanbul Bülteni - 2

1- İTİRAZ EDİLEN İLÇELERDE GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI YAPILIYORİstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine birçok ilçede geçersiz oyların sayımı sürüyor.

2- SABİHA GÖKÇEN'DE TAŞINMA YOĞUNLUĞU







Anıl UÇAN/İSTANBUL, -Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan büyük taşınma nedeniyle yolcuların Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih etmesi sebebiyle yoğunluk yaşandı.



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'nı yapılan büyük taşınma nedeniyle yolcular sorunsuz bir uçuş geçirmek için İstanbul'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih etti. Taşınma nedeniyle birçok yabancı hava yolu şirketi planlamasını Sabiha Gökçen Havalimanı'na göre yaptı. Sabah erken saatlerden havalimanına gelen yolcular, iç hatlar gidiş, dış hatlar gidiş ve terminal içerisinde yoğunluğa neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG'nin aldığı önlemler nedeniyle yolcuların mağduriyetlerinin önüne geçildi. Ayrıca Emiyet görevlilerinin tüm pasaport bankolarını açık tutarak, pasaport kontrol noktalarında oluşacak yoğunluğun önüne geçtiler.



İKİ GÜNDE BİN 400 UÇUŞ



Taşınma takvimi boyunca İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bin 400 uçuş bekleniyor. Bu uçakların 170 tanesi ilave uçak olarak gelirken, 32 tanesi büyük gövdeli uçak olacak. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG, sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yolcularını yoğunluktan etkilenmemeleri yönünde uyardı. Yapılan açıklamada, "5-6-7 nisan tarihlerinde havalimanımızda yaşanabilecek olası yoğunluktan etkilenmemek için uçuşunuzun kalkış saatinden 3 saat önce terminalimizde olmanızı ve kabin bagajı ile yolculuk yapacak yolcularımızın check-in işlemlerinin online olarak gerçekleştirmelerini önemle arz ederiz" denildi.



-Yoğunluktan detaylar



3- ESENYURT'TA BAŞKA BİR KADINLA GÖRDÜĞÜ ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLADI



Esenyurt'ta Suriyeli kadın, başka bir kadınla gördüğü vatandaşı olan erkek arkadaşını elinden bıçakladı. Olayla ilgili Suriyeli 3 kadın gözaltına alınırken yaralı Suriyeli erkek ise hastaneye kaldırıldı.



Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1282 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla yolda yürüyen Suriyeli kadın, vatandaşı olan Muhammed adlı erkek arkadaşını, yine vatandaşı olan başka bir kadınla gördü. Grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu genç kadın, Muhammed adlı erkek arkadaşını bıçaklayarak elinden yaraladı. Yaralı Muhammed, eline ip bağlayarak kan kaybı için önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Suriyeli 3 kadını gözaltına alırken yaralı genci de hemen yakındaki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



-Grup arasında yaşanan kavga



-Çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışması



-Yaralı gencin elini bağlaması



-Polis ekiplerinin gelmesi



-Bir polisin yaralıyı yürüyerek hastaneye götürmesi



4- YERLİ "BONNİE VE CLYDE" YAKALANDI



İstanbul'da otomobilleri park eden kişileri takip ederek, uzaktan kumandanın aracı kilitlemesine engel olarak hırsızlık yapan 1'i kadın 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlıkları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki şüphelinin de hırsızlık, yankesicilik, cinsel istismar, ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan onlarca kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Azılı çift, bir zamanlar Amerika'da onlarca suç işleyen Amerikalı gangsterler Bonnie ve Clyde'ı hatırlattı.



MAĞDURLAR HIRSIZLIĞA ŞAŞIRDI



Beylikdüzü'nde 23 Ocak 2019 tarihinde polise başvuran M.E. Çamlık caddesine markete gitmek için park ettiği otomobiline geri döndüğünde, aracın içinde bulunan dizüstü bilgisayar ve cep telefonunun çalındığını söyleyerek yardım istedi. M.E. poliste verdiği ifadesinde "Otomobilimi kilitlemiştim. Geri döndüğümde kapıların açık olduğunu gördüm. Hiçbir zorlama yok nasıl açmışlar anlayamadım." dedi. Bu olaydan bir gün sonra 24 Ocak 2019'da bu kez Başakşehir'de polise başvuran bir üniversitede öğretim görevlisi olan F.S. park ettiği aracına geri döndüğünde 750 euro ile 150 doların çalındığını söyledi. F. S. de polislere hırsızlığın nasıl olduğunu anlayamadığını anlattı.



KAMERALAR HIRSIZLARIN YÖNTEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler hırsızlar inanılmaz yöntemini ortaya çıkardı. Otomobilini park eden kişileri takip eden şüphelilerin, mağdurun uzaktan kumandayla aracı kilitleyeceği anda otomobilin yanına yaklaşarak ters taraftaki kapıyı fark ettirmeden açtıkları görüldü. Bu sayede otomobilin kilitlenmesini engelleyen şüphelilerin, mağdurun kilitlediğini sanarak uzaklaşmasının ardından hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edildi.



KAÇARKEN TRAFİK SIKIŞINCA YAKALANDILAR



Polis bu kamera görüntülerini kullanarak şüpheliler Sultan K.(26) ile Muammer Ç.(25) adlı şüphelileri takibe aldı. Okmeydanı'nda polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli trafik sıkışınca polis ekipleri tarafından araçlarının içinde gözaltına alındı.



Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Sultan K.(27)'nın daha önceden 17 kez oto hırsızlık, 1 yankesicilik, mala zarar vermek, yaralama suçundan polis tarafından daha öncede gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer şüpheli Muammer Ç.(25)'nin ise 17 kez oto hırsızlığı, 2 kez cinsel istismar, işyerinden hırsızlık, ruhsatsız silah suçlamalarıyla daha öncede gözaltına alındığı ayrıca 7 ayrı dosyadan aranması olduğu ortaya çıktı.



TUTUKLANDILAR



Amerika'da yaptıkları soygun ve işledikleri cinayetlerle ünlenen hayatları filme çekilen gangesterler "Bonnie ve Clyde"'ı akıllara getiren şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan tahkikatın ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması



5- ARACIYLA TAKLA ATAN LİSE ÖĞRENCİSİ YARALANDI



Arnavutköy'de 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaza yaptı. Takla atarak, şarampole yuvarlanan araçta sıkışan ve yaralanan lise öğrencisini yoldan geçenler araçtan çıkardı.



Lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Mustafa Akyürek, dün akşam saatlerinde 06 FJV 07 plakalı aracıyla Arnavutköy Karaburun Yolu'nda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaza yaptı. Takla atarak, şarampole yuvarlanan araçta sıkışan lise öğrencisini fark eden diğer sürücüler, yaralanan Akyürek'i araçtan çıkardı. Kaza sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerinde bulunan ve sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi, yaralı gencin bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti. Elinde kesikler bulunan gencin eline pansuman yapan ve kolunda kırık olma ihtimaline karşın kolunu sabitleyen sağlık çalışanı daha sonra kaza yerinden ayrıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



ÇANTASINI SINIF ARKADAŞI ALDI



Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç kullanılmaz hale geldi. Lise öğrencisi Mustafa Akyürek'in araçta kalan okul çantasını ise aynı okulda okuyan ve tesadüfen kaza yerinden geçen sınıf arkadaşı aldı.



-Olay yeri



-Takla atan, şarampole yuvarlanan araç



-Yaralı sürücü



-Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa koyması



-Arkadaşının çantasını alması



-Genel ve detaylar



6- ADLİ TIP HEM 'SUDE METE'Yİ HEM DE ŞOFÖRÜ EŞİT KUSURLU BULDU



Pendik'te okula giden 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan İETT otobüsü şoförü Tarık Ulka'nın yargılandığı davada Adli Tıp raporu geldi.



Raporda Sude Mete trafik güvenliğini kontrol etmeden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı, şoför de sol taraftan otobüsün önüne gelen yayayı fark etmediği için kusurlu bulundu. Rapor, hem şoföre hem de Sude Mete'ye eşit oranda kusur atfetti.



İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Tarık Ulka ve Avukatı Suat Doğan ile Sude Mete'nin babası Ekrem Mete ve Avukatı İlker Başer katıldı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından tarafların kusur durumuna ilişkin rapor dava dosyasına geldi.



SUDE METE VE ŞOFÖR EŞİT KUSURLU BULUNDU



Raporda, sanık Tarık Ulka'nın olayın meydana geldiği durakta yolcu alıp harekete geçtikten sonra sol taraftan otobüsün önüne doğru koşarak gelen yayayı fark etmeyerek seyrini sürdürdüğü, otobüsün sağ ön kısmı ile çarptığı yayanın üstünden geçtiği, sanık sürücü ve yayanın eşdeğer oranda kusurlu oldukları savunuldu.



Raporda, otobüs şoförü, durakta yolcu aldıktan sonra sol tarafından otobüsün önüne doğru gelen yayayı fark etmediği, bu nedenle etkin fren ve direksiyon manevrasını yapmadığı, kontrolsüzce seyrine devam edip yayaya çarparak üzerinden geçtiği, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesi ile kusurlu bulundu.



Raporda müteveffa Sude Mete'nin olay mahallinde karşıdan karşıya geçmeden evvel yol üzerinde taşıt trafiğini kontrol etmesi gerekirken buna riayet etmediği, kendi can güvenliğini tehlikeye atarak otobüsün önünden karşıya geçtiği esnada meydana gelen kazada kusurlu olduğu görüşüne yer verildi. Raporun sonuç bölümünde sanık şoför Tarık Ulka ve Sude Mete eşdeğer oranda kusurlu bulundu.



MÜŞTEKİ AVUKATI YENİ RAPOR İSTEDİ



Söz alan Ekrem Mete'nin Avukatı İlker Başer, raporda eksiklikler bulunduğunu savunarak, "Sanığın sol gözündeki görme kaybı ve kulağındaki işitme kaybı ve böbrek eksikliğinden dolayı yaşanan endikasyonlar, bir önceki Adli Tıp Raporu'ndaki şoförlük yapamayacağına dair mütalaa rapora yansıtılmamıştır. Bu hususların değerlendirilerek tekrar rapor düzenlenmesi talep olunur" dedi.



Sanığın avukatı da rapora karşı beyanda bulunmak için süre istedi.



Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Tarık Ulka'nın kullandığı İETT otobüsünün 30 Aralık 2016 tarihinde saat 08.40'ta Pendik'te yolun solundan sağına geçmek isteyen Sude Mete'ye (14) tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çarparak ölümüne neden olduğu belirtiliyor. İddianamede sanık Ulka'nın, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.



-Arşiv



7- İLKOKULDAKİ DEPO SANAT ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ



Avcılar'daki bir ilkokulda yıllardan bu yana depo olarak kullanılan bölüm temizlenirken, uzman eğitimcilerin öğrencileri yetenek ve becerilerine göre eğittiği 7 ayrı sanat atölyesine dönüştürüldü.



Merkez Mahallesi'ndeki Abdulkadir Uztürk İlkokulu Müdürü İbrahim Polater ve yardımcıları, kısıtlı olanakları bulunan devlet okulundaki öğrencilerin yeteneklerini geliştirecekleri ortam sağlayarak derslerindeki başarının yanı sıra sosyalleşmeleri ve özgüvenlerinin arttırılması için arayışa girdi. Okulda yıllarca kullanılmayan sadece kullanılmayan masa, sıra gibi malzemelerin konulduğu bodrum katındaki depo, tamamen boşaltılarak temizlendi. Okul Aile Birliği'nin katkıları ile tamamen boyanan ve bazı bölümleri dekore edilen depo 7 ayrı salona ayrıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile Avcılar Halk Eğitim Merkezi, hafta içerisinde derslerin tamamlandığı saat 14.30'dan sonra eğitmen göndermeye başladı.



Sınıf öğretmenleri yakından tanıdıkları öğrencilerini yetenek ve becerilerini göz önüne alarak farklı sanat atölyelerine yönlendirdi. 'Eğitimde İyi Örnekler Uygulamaları' kapsamında dramadan, resime, ritmden dansa kadar çeşitli alanlarda açılan kurslar kısa sürede büyük ilgi gördü. Öğrenciler, davul ve teflerle Mehter Marşı'ndan 10'uncu Yıl Marşı'na, 'Erik Dalı' türküsüne kadar değişik eserleri seslendirirken, resim eğitmenleri öğrencilere kara kalem, sulu ve yağlı boyalarla resim konusunda yardımcı oldu. Ayrıca çeşitli tiyatro oyunları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Dans eğitmeni minik öğrencilere İspanyol, Latin dansları öğretirken, ilk toplu gösterinin 23 Nisan'daki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda velilere sergilenmesi kararlaştırıldı. Projenin koordinatörü olan Abdulkadir Uztürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Selda Kızılkaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın '2023 Eğitim Vizyonu' kapsamında öğrencilerin ilgi duydukları alanda, yeteneklerine göre yetiştirirken özgüvenlerinin yüksek, sosyal bakımdan da gelişimlerine önem verdiklerini söyledi. Kızılkaya, şöyle dedi:



"Yıllardır atıl olan depoları boşalttırdık yetenek atölyelerine dönüştürdük. Şimdi aralarında 'Akıl oyunları'nın da yer aldığı 7 atölyenin her birinde 20-25 öğrenci çeşitli sanat dalları ile ve müzik alanlarında eğitiliyor. Anaokulu öğrencilerimiz de masal dünyası atölyesinden yararlandırılıyor. Buradaki bütün atölye çalışmaları tamamen ücretsizdir. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yaptığımız ortak çalışmanın çok iyi sonuçlarını alıyoruz."



-Okuldaki drama, dans ritm, (Davul-tef), dans, resim atölye çalışmalarından görüntüler



-Daha önce depo olarak kullanılan şimdi koridoru resim sergisi ve dans alanı olarak kullanılan bölüm



-Müdür Yardımcısı Selda Kızılkaya çalışmaları anlatırken



-Genel ve detay görüntüler

