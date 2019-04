Dha İstanbul Bülteni - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan," 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur. Çünkü İstanbul'da bu işin çok daha huzurlu olabilmesi için burada hakikaten bütün yasal olarak müracaat edilmesi gerekli itiraz mercileri neresidir? İlçe, il seçim kurulu. Bir üstü YSK'dır. Bu itirazlar biter çıkan netice de başımız gözümüz üstüne deriz. Olay bu kadar basit" dedi.



"NEREDEYSE BÜTÜNÜ USULSÜZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. İstanbul'da devam eden geçersiz oyların sayımı hakkında konuşan Erdoğan, "Usulsüzlükler tabii bazı değil, neredeyse bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için bu yola başvuruluyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç bunun yargı sürecidir. Yargı sürecinde de bu işin patronajı biliyorsunuz YSK'dır. Burada YSK özellikle tüm siyasi partileri, bu sadece AK Parti'ye ait bir şey değil. Bizler, bize gönül vermiş tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını kullanma noktasında onların hukukunu da bizim yine koruma mecburiyetimiz var" diye konuştu.



Erdoğan, şöyle konuştu:



"Biz burada organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz diyorlar. Bizler de siyasi parti olarak örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız. Zaten YSK'ya giderken biz bu belgelerle, bilgilerle hatta televizyon, kamera tespitleri var. Bütün bu tespitlerle beraber nerede, nasıl ne gibi yolsuzluklar yapılmış? Boş arazide, tarlalar adres olarak gösterilmek suretiyle, bundan daha delillendirilmiş bir şey olabilir mi? Bu adımı atacağız. Ortada 320, 330 bin civarında geçersiz oy var. 'Bunun sayımını yapamayız' diyorsanız o zaman bunun ötesinde bir şey var. Yapılabilecek hukuk içerisinde bir şey var. Bizim de YSK'dan beklemek en tabii hakkımızdır. Geçmişte Yalova'da Ağrı'da bunların örnekleri var. Dünyada bırakın itirazları, Amerika'da yüzde 1 gibi bir sıkıntılı oy miktarı olsa bakıyorsunuz erken seçime gidiyor orada. Veyahut da erken demeyeyim, yeniden seçime gidiyor. Şimdi 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur. Çünkü İstanbul'da bu işin çok daha huzurlu olabilmesi için burada hakikaten bütün yasal olarak müracaat edilmesi gerekli itiraz mercileri neresidir? İlçe, il seçim kurulu. Bir üstü YSK'dır. Bu itirazlar biter çıkan netice de başımız gözümüz üstüne deriz. Olay bu kadar basit" ifadelerini kullandı.



2- CHP'DEN İL SEÇİM KURULUNA "MAZBATA" DİLEKÇESİ



Haber-Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ/ İstanbul, DHA



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını belirterek mazbatasının verilmesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi.



Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partinin avukatlarıyla birlikte bu sabah Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi için Çağlayan'daki İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. Kaftancıoğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte basın mensuplarına açıklama yaptı. Seçimlerin üzerinden 8 gün geçtiğini belirten Canan Kaftancıoğlu, AK Parti yetkililerinin yanlış rakamlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini öne sürdü. Kaftancıoğlu, "Bu sabah sandıkların yüzde 91'i açılmıştır, aradaki fark 15 bin 494'tür. Yani görünmektedir sandıkların tamamı, geçersiz oyların tamamı sayıldığında da aradaki fark kapanmayacaktır. ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı bir kez daha tescillenmiştir" şeklinde konuştu. Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile İl Seçim Kurulu'na gelerek İmamoğlu'na mazbata verilmesi için dilekçe sunduklarını belirtti. Kaftancıoğlu, birleştirme tutanağını göstererek İmamoğlu'na mazbatasının bir an önce verilmesini istedi.



3-FATİH'TE RESTORANDA ÇIKAN YANGIN BİNAYI SARDI



Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA



Fatih'te bir restoranın bacasından çıkan yangın nedeniyle binanın dış cephesi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada maddi hasar oluştu.



Vatan Caddesi'nde 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan restoranın bacasından saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesine sıçradı. Binanın dış cephe kaplaması alev alev yandı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın itfaiyenin çalışması sonucunda kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın dış cephesinde maddi hasar oluştu.



4- D100'DE DEVRİLEN OTOMOBİL TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU



Haber-Kamera: Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,



Yenibosna D-100 karayolu Avcılar istikametinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazaya karışan otomobillerden birinin yan yatması nedeniyle yoldu uzun araç kuyrukları oluştu.



Kaza saat 10.30 sıralarında Yenibosna D100 karayolu, Avcılar yönünde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EA 6480 plakalı otomobille 33 DHE 05 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EA 6480 plakalı otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki sürücüler yan yatan aracı iterek kaldırdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik Avcılar yönünde durma noktasına geldi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Tek şeritten verilen trafik yan yatan otomobilin kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.



5- DOĞUŞTAN İKİ KOLU YOK, SOL AYAĞIYLA 50 YAĞLI BOYA TABLO YAPTI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Küçükçekmece'de, doğuştan iki kolu olmayan 15 yaşındaki Muhammet Uğur Bitkay'ın, sol ayak parmaklarıyla 50'ye yakın yağlı boya tablo yaptı. Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet, derslerindeki başarısıyla dikkat çekiyor.



ÖĞRETMENİ: DERSLERİNDE SON DERECE DİKKATLİ VE BAŞARILI



Doğuştan iki kolu olmayan 15 yaşındaki Muhammet Uğur Bitkay, ayak parmaklarını kullanarak, hem birbirinden güzel yağlı boya resimler yapıyor, hem de okuluna devam ediyor. Küçükçekmece Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Muhammet özel durumu nedeniyle sınıfta ön sıralardan birinde tek başına oturuyor. Sağ ayak bileğinde saati bulunan, sol ayağının iki parmağı arasına sıkıştırdığı kalemi ile arkadaşları ile birlikte derslere katılan Muhammet Uğur, aynı zamanda çok seviliyor. Matematik öğretmeni Simge Samatyalı, iki kolu olmamasına rağmen Muhammet Uğur Bitkay'ın diğer öğrencilerinden gibi geometrik şekilleri çizip, işlemleri eksiksiz yaptığını söyledi. Samatyalı, "Muhammet'i diğer öğrencilerimden ayırmıyorum. Derslerinde son derece dikkatli ve başarılı" dedi.



YAĞLI BOYA RESİMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR



Annesi Zeynep Tüzün, oğlunun doğuştan iki kolu olmadığını, tüm olumsuzluklara rağmen Muhammet Uğur'un eğitimini başarı ile sürdürürken, aynı zamanda ayak parmakları ile tuttuğu fırça ile birbirinden güzel 50'ye yakın yağlı boya resim yaptığını söyledi. Bugüne kadar bir bölümünü sattıkları 50'ye yakın resim yapan Muhammet Uğur Bitkay, en fazla matematik ve görsel sanatların yanı sıra Türkçe derslerini sevdiğini ve bunlara önem verdiğini söyledi. Bitkay, "Resim güzel ve eğlenceli geçiyor. Güzel resimler çiziyoruz. Son resim ödevini öğretmenim çok beğendi" dedi.



(Ek bilgilerle)



6-SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL, YOLCU SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI



*Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA



Sancaktepe TEM Otoyolu yan yolda bir otomobille yolcu servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 06.30 sıralarında Sancaktepe TEM Otoyolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre içinde 5 kişinin bulunduğu 34 ES 8718 plakalı otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, Ali Korkmaz yönetimindeki 34 FF 9492 plakalı özel bir şirkete ait yolcu servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü ağır, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Servis minibüsünün sürücüsünün de kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan 2 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sezgin Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri de kaza nedeniyle yolu bir süre trafiğe kapattı.



7- BİNLERCE İNSAN HASTALIĞINI BİLMEDEN YAŞIYOR'







Buse ÖZEL/FETHİYE (Muğla), - TÜRKİYE'de 800 bin kişi, çarpıntı, bayılma, halsizlik, yorgunluk ile kendisini gösteren aritminin (kalp atışında düzensizlik) en yaygın türü olan atriyal fibrilasyon hastası. Ancak çok sayıda hasta, 60 yaş üzeri her 4 kişiden birinde görülmesine rağmen teşhis edilemeyen hastalığından habersiz yaşıyor. Bu da inme ve ölüm riskini artırıyor. Türk Kardiyoloji Derneği Aritmi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İlyas Atar inmelerin yüzde 20'sine atriyal fibrilasyonun neden olduğunu, hastalığın ölüm riskini en az 2 kat artırdığını söyledi. Avrupa'daki hasta sayısının 11 milyon olduğunu kaydeden Prof. Dr. Atar, "Binlerce insan, hastalığından habersiz olarak yaşamına devam ediyor" dedi.



Türk Kardiyoloji Derneği tarafından uluslararası katılımlı olarak Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde düzenlenen aritmi toplantısında önemli veriler paylaşıldı. Türkiye'de yaklaşık 800 bin insanın aritminin en yaygın türü olan atriyal fibrilasyon hastası olduğu, 60 yaşın üzerindeki her 4 kişiden 1'inde görülmesine rağmen birçok kişinin teşhis almadığı için hastalığından habersiz yaşadığı ifade edildi.



ÖLÜM RİSKİNİ EN AZ 2 KAT ARTTIRIYOR



Türk Kardiyoloji Derneği Aritmi Çalışma Grubu Başkanı ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İlyas Atar, ülkemizde aritmi hastalıklarına sık rastlandığını bunlar içerisinde de en çok atriyal fibrilasyon hastalığının görüldüğünü belirterek, konuştu:



"Türkiye'de minimum 800 bin, kötümser bir tahmin ile de 1 milyon 600 bin insanın atriyal fibrilasyon hastası olduğunu düşünüyoruz. Atriyal fibrilasyon tüm inmelerin yüzde 20'sinden sorumlu ve kalp yetmezliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Ölüm riskini 2 kat arttıran bir ritm bozukluğu. İlaç tedavisi ve ablasyon yöntemi denilen bir teknik ile tedavi edilebiliyor. Atriyal fibrilasyon ile pıhtı riskinin artması nedeniyle kan sulandırıcı ilaçlar ile pıhtıyı engellemeye çalışıyoruz. Ayrıca halk arasında yakma tedavisi olarak bilinen ablasyon tedavisi yapıyoruz."



"ÜLKEMİZDE TEDAVİYE ULAŞAN İNSAN SAYISI ÇOK DÜŞÜK"



Ülkemizde her yıl yaklaşık 70 bin insanın atriyal fibrilasyon tanısı aldığının tahmin edildiğini ve inme vakalarının yüzde 20'sinin atriyal fibrilasyon nedeniyle yaşandığını belirten Prof. Dr. Atar, "Bu aslında tedavi edilebilir bir hastalık. Almanya'da her yıl 1 milyon 600 bin insan atriyal fibrilasyon için ablasyon tedavisi görürken bu rakam ülkemizde yüzde 2 civarında. Totalde ülkemizde yaklaşık 2 bin insanın ablasyon tedavisine ulaştığını düşünüyoruz. Bu çok düşük bir sayı" dedi.



BELİRTİLERİ NELER?



Prof. Dr. Atar, 50 yaş üstündeki tüm hastaların kontrol amaçlı muayene olmaları gerektiğini ifade etti ve hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı: Özellikle istirahat halindeyken hissedilen çarpıntı, Bayılma, Halsizlik, bitkinlik, Nefes darlığı, Göğüs ağrısı ve göğüste baskı hissi, Kalp atımında düzensizlik hissi



"60 YAŞIN ÜSTÜNDE 4 KİŞİDEN 1'İNDE VAR"



Türk Kardiyoloji Derneği Aritmi Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Sabri Demircan ise aritminin düzenli kalp atışındaki bozulma olduğunu belirterek, "Aritmi kalp atışındaki herhangi bir bozulmadır. Artması, düşmesi, normal düzenin dışında bir ritm oluşması aritmidir. Aritmi bir yaşlılık hastalığıdır. Risk faktörleri de yaşla birlikte artar. Atriyal fibrilasyon gençlerde de olabilir, bazı kişileri hiç etkilemeyebilir, bazı kişiler acil servise sık sık başvuruyor olabilir. Farklı hasta profilleri var. Ancak atriyal fibrilasyon yaş ile çok alakalı bir hastalık. 60 yaşın üzerinde minimum yüzde 20 oranında yani 4 insandan birinde görülüyor" dedi.



"KALP DAMAR HASTALIKLARINDAN YÜZDE 90 ORANINDA KORUNMAK MÜMKÜN"



Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol ise nisan ayının ikinci haftasının Dünya Kalp Sağlığı Haftası olduğunu vurgulayarak, kalp damar hastalıklarından korunmanın mümkün olduğunu belirtti. Prof. Dr Erol, doğru bir yaşam tarzı ile risk faktörlerinin yüzde 90 azaltılabileceğini ifade ederek şunları söyledi:



"Toplumun bilinçlendirilmesi ve risk faktörlerinin azaltılması kalp damar hastalıklarından korunmada oldukça önemli. Kuruluş amacımız da mesleki ve toplumsal eğitimi arttırarak Türk halkının kalp damar sağlığını korumak. Bu amaçla birçok toplantı yapıyoruz. Bugünkü toplantımız da aritmi çalışma grubumuzun yapmış olduğu bir toplantı. Son derece başarılı geçiyor. 600 civarında katılımcımız var ve üyelerimizin eğitim düzeyini arttırmaya çalışıyoruz."



8- TAV, ATATÜRK HAVALİMANI'NA VEDA ETTİ



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, - TAV Havalimanları, büyük taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'na hazırladığı bir video filmi ile veda etti. 6 Nisan saat 02.00'da Türk Hava Yolları'nın Singapur uçuşu ile ticari uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı'na veda filminde TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve çalışanlar yer aldı. Filmde havalimanında yapılan son anons da yer alırken, çalışanlar duygusal anlar yaşadı.



