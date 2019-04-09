Dha İstanbul Bülteni - 2

21- BÜYÜKÇEKMECE'DE "SAHTE SEÇMEN" İNCELEMESİ (2)Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - Onur MERİÇ- İstanbul DHABüyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah inceleme başlattı.

DHA İSTANBUK BÜLTENİ- 2



1- BÜYÜKÇEKMECE'DE "SAHTE SEÇMEN" İNCELEMESİ (2)



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - Onur MERİÇ- İstanbul DHA



Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah inceleme başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol ediyor. Emniyet kaynakları herhangi bir yakalama ya da gözaltına alma işleminin olmadığını kaydetti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.



Görüntü Dökümü:



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-Polislerin görüntüsü



-Polislerin adreslerdeki incelemesi



09.04.2019 - 09.31 Haber Kodu : 190409019



09.04.2019 -09.47 Haber Kodu : 190409022



09.04.2019 -10.27 Haber Kodu : 190409033



09.04.2019 -10.35 Haber Kodu : 190409034



09.04.2019 -11.21 Haber Kodu : 190409054



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(havadan görüntülerle)



2- BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇMEN KAYDI BULUNAN BOŞ DAİRELER GÖRÜNTÜLENMİŞTİ



Haber: İstanbul DHA



Yerel seçimleri öncesi Büyükçekmece'de seçmen kaydı bulunan boş daireler görüntülenmişti.



Büyükçekmece'de genel seçim ve referandumlarda yüzde 6 olan seçmen artış sayısının yerel seçimlerde yüzde 17.5'lere çıkması üzerinde başlatılan incelemede son bir yıl içinde 12 binden fazla kişinin seçmen olarak kaydedildiği tespit edilmişti.



Yapımı devam eden inşaatlara yüzlerce seçmen kayıtlı olduğu ortaya çıkarılmıştı.



Seçimden 1 ay önce, 80 kişinin kaydolduğu Fatih Mahallesi'ndeki Batıkent Sitesi, 100 kişinin kaydolduğu Pınartepe Mahallesi'ndeki Yalıkent Sitesi ile 120 kişinin kaydolduğu Ayışığı Sokak'taki boş siteler böyle görüntülenmişti.



Görüntü Dökümü:



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-Boş sitelerin görüntüleri



-İlçenin havadan görüntüleri



09.04.2019 -10.26 Haber Kodu : 190409032



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3-ÇİFTLİKBANK İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,



Kurucusu Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlikbank iddianamesi kabul edilerek duruşma günü verildi.



İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 48 sanıklı Çiftlikbank iddianamesini kabul ederek duruşma günü verdi. Mahkeme ilk duruşmanın 10 Mayıs Cuma günü yapılmasına karar verdi. 13 Mayıs Pazartesi günü yeniden başlayacak olan duruşmalar, 17 Mayıs Cuma gününe kadar kesintisiz sürecek.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3 bin 762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.



11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ



30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari.



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4-ŞİŞLİ'DEKİ OTOBÜS KAZASI GÜVENLİK KAMERASINDA



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



Şişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsünün, 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptığı ve 24 kişi yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Büyükdere Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 21.30 sıralarında freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü önünde ilerleyen 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarpmış, kazada ise 24 kişi yaralanmıştı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen yolcu otobüsünün önündeki otobüse çarptığı görülüyor. Kaza nedeniyle otobüsteki yolcular panikle kendilerini dışarıya atıyor.



Görüntü Dökümü:



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(GÜVENLİK KAMERASI)



-Trafik ışıklarında bekleyen otobüse arkadan gelen otobüsün çarpması



-Kaza nedeniyle yolcuların otobüsten inmeleri



-Yaşanan panik anları



-Genel ve detaylar



09.04.2019 - 10.41Haber Kodu : 190409039



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5 - ŞİŞLİ'DE TERS YÖNE GİREN OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADAN YENİ GÖRÜNTÜ



Şişli'de ters yöne giren bir otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonucu havalanarak, metrelerce uzağa savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.



Kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.



Haber: Zeki GÜNAL- Emin YEŞİL/ İSTANBUL,



İstanbul'da ters yöne giren bir otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonucu havalanarak, metrelerce uzağa savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anıyla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



HAVALANARAK METRELERCE UZAĞA SAVRULDU



Kaza, geçen hafta Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Zincirlikuyu istikametine seyreden bir otomobil sürücüsü, ters yöne girdi. Karşıdan gelen 34 HB 6474 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü, havalanarak metrelerce uzağa savrulması sonucu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.



KAZA ANI KAMERADA



Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı görüntülerde, Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün, dönüşün yasak olduğu yerden ters yöne giriyor. Karşı yönden gelen başka bir otomobil sürücüsü önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırıyor. Ters yöne giren otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü havalanarak, metrelerce uzağa savruluyor.



Görüntü Dökümü:



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-Kaza anı yeni görüntü



-Kaza anından daha önce geçilen görüntü



09.04.2019 -11.05 Haber Kodu : 190409050



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6-THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ'DEN BOEİNG AÇIKLAMASI



İbrahim YILDIZ-Enver ALAS/İSTANBUL,



BOEİNG 737 MAX tipi uçakları ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Amerika Sivil Havacılık Örgütü (FAA) MAX'leri sertifiye ettiği zaman ben yüzde 110 eminim ki bunu THY Genel Müdürü olarak değil bir baba olarak söylüyorum, ben çoluk çocuk bu uçaklara rahat ve güvenilir bir şekilde binerim" dedi.



THY, Etiyopya'da meydana gelen uçak kazasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) talebi doğrultusunda filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi uçağını yere indirmiş ve uçuşlarını askıya almıştı. Uçaklarla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Amerika Sivil Havacılık Örgütü'nün (FAA) yazılımın değişmesi ve yeniden sertifiye edilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.



MAX tipi uçaklarla ilgili yazılım problemi olduğunun altını çizen Ekşi, " Şu an Amerika Sivil Havacılık Örgütü (FAA) bu yazılımın değişmesi ve yeniden sertifiye edilmesini istedi. bununla alakalı çalışmalar devam ediyor. FAA bütün ciddiyeti ile ve bütün kredibilitesini üzerine koyarak MAX'leri yeniden sefere vermek istiyor. FAA, bugün MAX'leri sertifiye ettiğinde ben yüzde 110 eminim ki ben bunu sadece THY Genel Müdürü olarak söylemiyorum bir baba olarak söylüyorum ben çoluk çocuğum ile MAX'lere çok rahat binerim. Çünkü FAA'nın bir daha hata yapma lüksü yok. bütün gözler onun üzerinde zaten açıklamalarında da bunu söylüyor. Biz MAX'lerin inşallah kısa bir sürede FAA tarafından yeniden sertifiye edilerek, ve uçuş güvenliğini yüzde 110 garanti ederek, seferlere verileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla MAX'ler yeniden seferlere verildiğinde MAX'ler güvenilir ve emniyetli uçaklar olacaktır" dedi.



BAZI UÇUŞLARIMIZI AZALTMAYA GİDEBİLİRİZ



Filolarında bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı seferden çektiklerini hatırlatan Ekşi, "Bizim toplam 330 uçağımız var. Bu sene 12 MAX'in üzerine 12 uçak daha gelecekti. 2019 tarifemizi buna göre hazırlamıştık bu uçakların yerde olması tarfilerimizde sıkışıklık ve sıkınhtılar olmaya başladı. Zaman zaman bazı tehirler yapmak zorunda kaldı. Yüzde 10 uçağımız filodan çıktı. Dolayısıyla bu süreç uzarsa bu sene MAX'lerle alakalı planladığımız bazı uçuşlarımızda azaltmaya gitmek zorunda kalabiliriz. Bununda olmaması için çalışıyoruz" diye konuştu.



MADDİ ZARARLA KARŞILAŞTIĞIMIZI ONLAR DA GÖRÜYOR



THY'nin Boeing ile uzun yıllara dayalı bir ticari ilişkileri olduğunu söyleyen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Onların Türk Hava Yolları'nın yaşadığı bu sıkıntıları anlayacaklarına inanıyoruz. maddi zararlarla karşılaştığımızı onlar da görüyor. Biz bununla ilgili yazımızı yazdık ve Boeing'ten cevap bekliyoruz. Elbette ben herhangi bir firmanın yüzünden zarara uğramışsam bunu karşılıklı iyi niyet çerçevesinde bir şekilde karşılanması ya da buna uygun bazı çözümler üretilmesi gerekiyor. bunu karşılıklı iyi niyetle çözeceğimize inanıyorum."



Görüntü Dökümü:



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-Bilal Ekşi'nin açıklamaları



-Detay görüntüler



09.04.2019 -10.36 Haber Kodu : 190409036



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(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)



7-ÇAMLICA TV KULESİ'NDE YAŞAM ALANLARININ BULUNDUĞU KATLARIN MONTAJI TAMAMLANDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandı. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.



2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR



Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti.



SOSYAL ALANLARIN BULUNACAĞI ALANLAR TAMAMLANDI



Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri sürüyor. Bugüne kadar 17 kat hidrolik krikolarla yerine yerleştirildi. Restoran ve seyir teraslarının bulunacağı bu alanlardaki iç dekorasyon işleri ise kaplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlanacak.İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.



HEM GÖRSEL HEM DE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK



Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kuleler de sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.



Görüntü Dökümü:



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-Kulenin havadan çekilen görüntüleri

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