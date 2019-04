Dha İstanbul Bülteni - 2

(ek görüntüyle) 1- BÜYÜKÇEKMECE'DE "SAHTE SEÇMEN" İNCELEMESİ SÜRÜYORHaber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - İstanbul DHA Büyükçekmece'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt kontrolü sürüyor.

(ek görüntüyle)



1- BÜYÜKÇEKMECE'DE "SAHTE SEÇMEN" İNCELEMESİ SÜRÜYOR



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - İstanbul DHA



Büyükçekmece'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt kontrolü sürüyor.



Sahte seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapacak polisler bu sabah saatlerinde bir spor salonunda bir araya geldi. Ellerinde kontrol edilecek adreslerin yazılı olduğu kağıtlar bulunan polisler belirlenen adreslere çıktı.



İlçede çok sayıda sahte seçmen kaydı bulunduğu iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün de ilçe emniyet müdürlüğünde toplanan yaklaşık bin 500 polis ile adres kayıt kontrolü yapmıştı.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Toplanan polislerden görüntü



-Adreslere çıkmaları



-Polislerin adreslerdeki incelemeleri (ek görüntü)



============================



2 - SAHTE SEÇMEN İNCELEMELERİNİN SÜRDÜĞÜ BÜYÜKÇEKMECE'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ



Görüntü Dökümü:



-----------------



-İlçenin havadan görüntüleri



=====================================



3 - ARNAVUTKÖY'DE 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ



istanbul DHA



Arnavutköy'de 3 kişinin öldüğü çatışmanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.



Arnavutköy'de geçen Mart ayında minibüs hatları yüzünde çıkan kavgada silahlar ateşlenmiş çatışmada Hasan Yıldız, Şahin Yıldız ve Fırat Yıldız hayatını kaybetmişti. 2 kardeşini kaybeden Yaşar Yıldız ise aynı akşam taziyelerin kabul edildiği evlerinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti.



Yaşanan silahlı çatışmaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tartışmanın çıktığı sokakta, vatandaşların tartışmayı izlediği görülüyor. Tartışmada bir anda silahlar çekilirken vatandaşların çevredeki iş yerlerine kaçtığı görülüyor. Elindeki pompalı tüfekle ateş eden kişi mermisi bitince silahını sopa gibi kullanıyor. 2 kardeşi ve kuzenini çatışmada kaybeden Yaşar Yıldız'ın da çatışma sırasında kardeşlerini vuran kişiye ateş ettiği görülüyor. Sokakta çok sayıda kurşunun sektiği görülürken vurulan bir kişi de yere düşüyor.



Görüntü Dökümü;



-----------



-GÜVENLİK KAMERASI



-Tartışmayı izleyenler



-Kaçışanlar



-Ateş edenler



-Yere düşen kişi



-Ateş eden başka bir kişi



-Kaçışanlar



-Olay günü çekilen görüntüler



=========================



(havadan görüntüyle)



4- TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 174'ÜNCÜ YILI TAKSİM'DE KUTLANDI



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,- Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Taksim'de düzenlenen törenle kutlandı.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü'nde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Kökten, polis okulu müdürleri, il emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, şube müdürleri ile polis meslek yüksekokulu öğrencileri katıldı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan adına konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Kökten, " Devletimizin adalet timsali milletimizin vicdanının sesi Türk emniyet teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Geldikleri gibi giderler diyerek bağımsızlık ateşini yaktığınız dünyanın göz bebeği İstanbul'da adaletin ilk kapısı İstanbul Emniyeti olarak anayasa ve hukuk pusulamızda İstanbul'u vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için canla başla görevimizi ifa etmekteyiz" dedi. Konuşmanın ardından polis mehteran birliği kısa gösteri yaptı. Gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------



-Drone tören alanı



-Polis meslek yüksek okulu öğrencilerin alana gelişi



-Tören alanındaki yabancı polisler



-Taksim Caminden töreni izleyen işçiler



-Çelenklerin sunulması



-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı



-İl Emniyet Müdürü Sinan Kökten'in konuşması



-Mehteran birliğinin gösterisi



-Vatandaşların gösteriyi ilgiyle izlemesi



-Genel ve detaylar



===================



5- BAŞAKŞEHİR'DEKİ KAZADA SIKIŞAN SÜRÜCÜNÜN ELİNİ BİR AN BİLE BIRAKMADI



Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,



Başakşehir'de meydana gelen kazada kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyona arkadan çarpan minibüs sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Kazanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen kamyon şoförü aracıyla olay yerinden kaçtı. Minibüs sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çalışmalar sırasında olay yerine sonradan gelen genç bir kadın, minibüsün arkasına girerek yaralı sürücünün elini bir an olsun bile bırakmadı.



Kaza saat dün akşam 21.00 sıralarında Başakşehir Arnavutköy-Sultangazi yolu Fenertepe Kışlası önünde meydana geldi. Arnavutköy'den Sultangazi istikametine gitmekte olan Celal Yıldırım (48) idaresindeki 34 LTN 278 plakalı minibüs, Fenertepe Kışlası önünde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüste sürücü Celal Yıldırım şoför mahallinde sıkıştı. Kazanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen kamyon şoförü kamyonuyla birlikte olay yerinden kaçtı.



Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir yandan da Celal Yıldırım'ın yardımına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan minibüs sürücüsüne müdahale etti. Bu sırada olay yerine gelen sağlık görevlileri de araç içerisinde sıkışan yaralıya müdahale etti. Polis ekiplerinin olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldığı görüldü. Kaza sonrası, Arnavutköy-Sultangazi istikametinde trafikte aksamalar yaşandı.



YARALININ ELİNİ SIMSIKI TUTTU



Kaza sonrası bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım ederken, bazılarının da cep telefonuyla görüntü çekmeye çalışması dikkat çekti. İtfaiye ekipleri araç içersinde sıkışan Celal Yıldırım'ı kurtarmaya çalışırken, sağlık görevlileri de yaralıya serum bağladı. Bu sırada kazayı duyan minibüs sürücüsü Yıldırım'ın yakını olan genç bir kadın olay yerine geldi. Genç kadının bir eliyle serumu tuttuğu diğer eliyle de yaralının elini sımsıkı tuttuğu görüldü. Araç içinde sıkışan sürücü yaklaşık 30 dakika sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının elini sımsıkı tutan yakınının ise bir an olsun yanından ayrılmadığı görüldü. Minibüs sürücüsü Celal Yıldırım 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü dökümü:



-------------------



-Olay yeri



-Kadının sürücünün elini tutması



-İtfaiy ekiplerinin çalışmaları



-Kadının serumu tutması



-Sürücünün araçtan çıkarılması



-Ambulansa konması



-Kadının ambulansa binmesi



-Görgü tanıkları ile röp



-Genel ve detaylar



=======================



(ÖZEL)



6- ARNAVUTKÖY'DE KASABIN KASASINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA







Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,



Arnavutköy'de 5 ay önce açılan ve son bir ay içerisinde ikinci kez soyulan kasap dükkanındaki hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir ay içinde ikinci kez soyulan kasap, hırsızlara seslendi; "Bu kadar uğraşmanıza gerek yok, et lazımsa gelin vereyim. Kasayı boşuna kurcalamayın" dedi.



Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerindeki bir kasap dükkanında yaşandı. Geçtiğimiz ay 3 hırsızın girdiği ve kasada bulunan 2 bin lirayı alarak kayıplara karıştığı kasap dükkanı bu kez yine hırsızların hedefindeydi. Çalan alarma ve güvenlik kameralarına aldırış etmeyen hırsızlar, iş yerindeki yazar kasayı aldıkları gibi kaçtı. Arnavutköy'deki hırsızlık olayı kameralara yansıdı. Kasap dükkanının sahibi Hacı Polat, "Kasanın içinde para yoktu. Ama kasa da değerli birşey. Bu kadar uğraşmanıza gerek yok, et lazımsa gelin vereyim. Kasayı boşuna kurcalamayın" dedi.



Görüntü dökümü:



----------------



-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Hırsızların kapıyı zorlaması



-İçeri girmesi



-Kasayı almaları



-Aktüel kamera



-Polat ile röp



-Genel ve detaylar



======================



7- SOSYAL MEDYA İÇİN YEMEK I TÜYOLARI



Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR/ İSTANBUL,



Sosyal medyada yemek fotoğraflarına sıkça rastlanıyor. Ancak bir yemeğin resmini profesyonel olarak fotoğraflamak ciddi bir eğitim gerektiriyor. Sosyal medyada yemeğin görüntüsünü iyi yakalamak isteyenlere ipuçları veren Yemek Stilisti Mustafa Dorsay, açının ve ışığın çok önemli olduğunu söyledi.



Bir yemek resmini profesyonelce fotoğraflamak sosyal medyaya atılan yemek resimlerinden çok daha farklı bir bilgi ve beceri gerektiriyor. Görsel ve yazılı mecralarda bazı küçük numaralar yapılarak yemekler daha iştah açıcı ve daha göz alıcı hale getirilir. Bu noktada yemek stilistliği ve fotoğrafçılığı günümüzde en önemli mesleklerden biri haline geldi.



Gastronomi ve fotoğraf sanatının bir araya gelerek oluşturduğu bu alan ciddi bir eğitim sürecini de içinde barındırıyor. İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. İlkay Gök, "Servisler en güzel görselle, soslarla, renklerle, onu besleyen ve tamamlayan yenilebilir bitkilerle süsleniyor. Bir de bunun fotoğraflanması, görsel ve yazılı basında sunulması, menülere konulması var. Dolayısıyla da bu yemeklerin görsel olarak 'en lezzetli benim, beni ye' duygusunu uyandırması lazım. Tüketiciye bu duyguyu yaşatabilmesi için kişilerin ciddi bir eğitimle bunu sağlayabilmesi gerekiyor. Bu anlamda biz İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü olarak müfredatımıza yemek fotoğrafçılığını koyduk. Öğrencilerimiz yemeklerini pişirip, sonrasında fotoğraf sanatı için gerekli olan her şeyi hocalarından öğreniyorlar. ve burada o yemekleri fotoğraflamayı öğreniyorlar" dedi.



DONDURMA YERİNE PATATES PÜRESİ



"Fotoğrafçılıkla ilgili bu dersimizi daha çok görsel yemek kitaplarında, gazetelerde yer alan ve de profesyonel çekimler için veriyoruz" diyerek sözlerine devam eden Dr. Öğr. Üy. İlkay Gök, "Dolayısıyla o anda yiyeceğin özelliğine göre daha parlak görünmesi için yağlayabiliriz, çok iyi pişirmek zorunda değiliz. Örneğin dondurmanın çok kısa sürede erimesi ve çekimlerin de uzun sürmesi nedeniyle en güzel duyguyu yaratabilmek için dondurma yerine renklendirilmiş patates püresi kullanılabilir. Yenmesi şart değil. Duyguyu bize vermeli. Bütün bu dokuyu oluşturup görsel olarak çekilebilir formata getirilince fotoğraflanıyor. Kolay bir süreç değil. Gastronomi bölümü öğrencilerimiz bütün bu çekimle ilgili hile ve detayları, fotoğrafçılıktaki bilgileri de öğrenerek eğitimlerini tamamlıyorlar. Mezun olduktan sonra ise sadece mutfakta aşçı olarak değil profesyonel fotoğraf stilistliği ile ilgili alanlarda da çok rahat iş bulabiliyorlar" ifadelerini kullandı.



PROGRAMLARLA YEMEĞİN ALBENİSİ ORTAYA ÇIKARTILIYOR



İstanbul Okan Üniversitesi'nde Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılık dersi veren Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Mustafa Dorsay ise sosyal medyada yemeğin görüntüsünü iyi yakalamak isteyenlere ipuçları verdi.



Bir çikolata tabağının telefonla çekiminin nasıl yapacağını göstererek anlatan Öğr. Gör. Mustafa Dorsay, "Sosyal medyada bolca gıda ve yemek fotoğraflarına rastlıyoruz. Burada ışık çok önemli. Fotoğrafı çekeceğiniz mekanda ışığı bilmeniz gerekiyor. Açı önemli. Bunun dışında cep telefonlarında bazı programlar var. Onlarla fotoğrafı istediğiniz gibi düzeltip, albenisini ortaya çıkartabiliyorsunuz" diye konuştu.



Görüntü dökümü:



----------------------



-Yemek detayları



-İlkay Gök röp.



-Mustafa Dorsay röp.



-Sosyal medya için yemek fotoğrafı çekimi detayı



-Yemek stilistliği ve fotoğrafçılığı dersinden detaylar

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Oyuncu Tolga Çevik'ten İstanbul Oylarının Yeniden Sayılmasına İlginç Yorum

Arnavutköy'de 3 Kişinin Öldüğü Çatışma Anı

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak

Son Dakika! Gözler Beştepe'de! Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı