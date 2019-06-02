DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- HIRSIZLAR, AİLENİN ÇOCUKLARINI İZLEMEK İÇİN KURDUĞU KAMERAYA YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA )İSTANBUL'da gece yarısı bir evden hırsızlık yapan 3 kişi, ev sahibinin işe gittiğinde küçük çocuğunu izlemek için kurduğu güvenlik kamerasında görüntülendi. Polis tarafından yakalanan şüphelilerin bisiklet çalmaktan, hırsızlığa, uyuşturucudan kasten yaralama suçlarına kadar daha önceden onlarca kez polis tarafından yakalandığı belirlendi.

Avcılar'da 4 Mayıs 2019 tarihinde polise başvuran mağdur O.S. Aydınevler Mahallesi'nde bulunan evinin hırsızlar tarafından soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. O.S. evinde bulunan cep telefonu, kol saatleri bilgisayar ve cüzdanın ile otomobilinin kontak anahtarının çalındığını söyledi. O.S. işe gittiklerinde bakıcıyla birlikte evde bıraktıkları çocuklarını izlemek için kurdukları güvenlik kamerasının hırsızları görüntülediğini söyledi.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak önce şüphelilerin eşkalini belirledi. Şüphelilerin eve girdikten sonra oldukça rahat bir şekilde dolaştıkları hırsızlığı tamamlandıktan sonra kaçtıkları görüldü. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden polis, şüpheliler Ozan Ç.(21), Hakan D.(22) ve Mehmet K.(28) gözaltına aldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Ozan Ç.'nin daha önceden 8 kez hırsızlık, oto hırsızlığı, 10 kez kapkaç bisiklet hırsızlık suçlarından daha önce gözaltına alındığını ve 3 ayrı mahkemece arandığını belirlendi. Diğer şüpheli Hakan D.'nin de 9 kez hırsızlık, 3 kez kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Mehmet K. adlı şüphelinin ise hırsızlık, kasten yaralama, başkasına ait kimlik kullanmak, kapkaç suçlarından daha önceden defalarca yakalandığı belirlendi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ozan Ç. ile Hakan D. çıkarıldıkları adliyede tutuklanırken diğer şüpheli Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

--------

-Hırsızlık görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki

=================================

2 - FATİH'TE ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

İstanbul DHA - FATİH'te çok sayıda iş yeri ve evi soyduğu belirlenen hırsızlar yakalandı.

Fatih'te 6 ev ve 1 işyerine giren hırsızları tespit eden polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlar yapılan operasyonla yakalandı. R.K.(18) ve S.D.(25) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. S.D.'nin üzerinde sahte kimlik bulunurken ve 5 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntüleri

================================

(ÖZEL)

3- KAHVEHANEYE POMPALI TÜFEKLE BASKIN

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de kahvehaneye gelen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan daha sonra dışarı çıkarak rastgele ateş etmeye devam etti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, bazı araçlar ile işyerine çok sayıda mermi isabet etti.

Olay, Sultangazi Yayla Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yayla Bulvarı'nda bir kahvehaneye gelen Sercan Y., daha önceden husumetli olduğu Hasan A., ve Muharrem P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sırasında Hasan A., bacağından yaralandı. Saldırgan Sercan Y., daha sonra dışarı çıkarak kahvehaneye rastgele ateş etmeye devam etti. Açılan ateş sonucu işyerinin önünde park halindeki iki araca ve işyerine çok sayıda mermi isabet etti. Saldırı sırasında Muharrem P., kırılan camların ayağına batması sonucu hafif şekilde yaralandı. Saldırı sonrası Sercan Y., geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak şerit çekti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1 SAAT SONRA SAKLANDIĞI MEZARLIKTA YAKALANDI

Polis ekipleri saldırı sonrası vatandaşlardan ve görgü tanıklarından olay hakkında bilgi toplarken, saldırganın saklandığı yeri tespit etti. Sercan Y., olaydan 1 saat sonra Yeşil Yayla Mezarlığı'nda Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro amirliği ve devriye ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Görüntü Dökümü;

------------

-Baskın yapılan kahvenaye

-Kırıkcamlar

-Araçlardaki hasar

-Polisin incelemesi

-Röportajlar

==============================

4 - YAYA GEÇİDİNDE ENGELLİYE DE "YOL YOK"

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yaptığı son düzenlemelerine rağmen araç sürücülerinin, yaya geçidinde yayalara yeterince yol vermediği belirlendi. İstanbul'da yapılan sosyal deney, sürücülerin yayalara ve engellilerin geçişine yasa ile tanınan önceliğe uymadığını gözler önüne serdi.

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarında her yıl yaklaşık 1700 yayanın yaşamını yitirmesi üzerine bu yılın ilk aylarında harekete geçti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı. Düzenleme ile araç sürücülerinin, polis veya trafik ışığı bulunmayan ancak, trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken 'yavaşlamak', buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa 'İlk geçiş hakkını vermesi' zorunlu hale geldi. Bu kurala uymayan sürücülere 488 TL para cezası kesileceği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine 81 ilde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Toplumda 'dezavantajlı grup' olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de katılımı sağlanarak etkinlikler de yapıldı.



ENGELLİDEN SOSYAL DENEY

Henüz 16 yaşında sığ suya yaptığı atlayış ile duran kalbi suni teneffüs ile çalıştırılan ve iki kez belden aşağısı felç olmasına rağmen yaşama sımsıkı sarılan engelli Youtuber, Serhat Erönal (38), düzenlemenin sonuçlarını görebilmek için 'Sosyal deney' yaptı. Kadıköy'deki bir yaya geçidine tekerlekli sandalyesi gelen Erönal'ın yolun karşı tarafına geçmek istediğini gören sürücülerin önemli bölümü durmadığı gibi, direksiyonu kırıp yanından geçmeyi tercih etti. Bazı duyarlı sürücü ve yayaların yardımı ile karşıya geçebilen Serhat Erönal, tekerlekli sandalye kullanmak durumunda kalan engellilerin yayalar gibi hızlı adımlarla seri hareket edemedikleri için çektikleri sıkıntıları gözler önüne sergilemeye çalıştığını söyledi.



Görüntü Dökümü:

------------

-Geçen Şubat ayında araç sürücülerinin yayalara yaya geçidinde öncelik tanımasına ilişkin kampanya görüntüleri (Küçükler yaya geçidinden geçerken, trafik polisleri sürücülere broşür dağıtıp bilgilendirirken)

-Serhat Erönal, sosyal deneyinin amacını anlatırken

-Erönal, tekerlekli sandalyesi ile yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken

-Engelli bireye ve yayalara yol vermeyen araçlardan görüntüler (Belediye otobüsü, polis arabası, otomobiller vs.)

-Bazı duyarlı kişiler trafiği durdurarak Erönal'ın yolun karşı tarafına geçmesini sağlaması

-Sosyal deneyi yapan Serhat Erönal'ın değerlendirmesi

===================

5- BEŞİKTAŞ'TA DENİZE ATLAYAN KİŞİ POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN - İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta denize atlayan kişi, polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Denize atılan can simidiyle kıyıya çıkan kişinin itfaiye ile diyalogları ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Beşiktaş Bebek Sahili'ndeki olay saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Sahildekiler denize bir kişinin atladığı yönünde ihbarda bulundu. Sahile itfaiye ve polis ekipleri sevkedildi. Denizden arama yapılırken yüzen kişi farkedildi. İtfaiye bu kişiye can simidi attı. Can simidine tutunan kişi kıyıya çıktı. Alkollü olduğu belirtilen S.C. yüzmeye girdiğini söylerken bu sırada itfaiye ile aralarında ilginç diyaloglar yaşandı.

S.C. tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------

-Denize atlayan şahsın denizdeki görüntüsü

-İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü

-Deniz polisinden detaylar

-Şahsın denizden çıkması

-Sağlık ve polis ekiplerinin şahsın üzerine battaniye örtmesi

-Ambulansa bindirilmesi

-Genel ve Detaylar



=============================

6- İSTANBUL'DA JANDARMADAN TRAFİK DENETİMİ

Hakan KAYA/İSTANBUL, - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmaya ve meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlere havadan Jandarma helikopteri ve dronla destek verilirken, Jandarma ekipleri durdurdukları araçlara çok kısa sürede sorgulama yapabilen Tak-bul Gözlük ile plaka sorgulaması, barkod okuyucu cihazla da sürücülere GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde dedektör köpekleri de yer aldı. Araç sürücüleri ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. Sürücülere yorgun ve uykusuz seyahat etmemeleri, hız kurallarına uymaları ve dikkatli araç kullanmaları uyarılarında bulunuldu.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA HEDİYELER VERİLDİ

Uygulama noktasında görevli ekipler tarafından kontrol edilen araçlardaki sürücü ve yolculara, çeşitli hediyeler ve çocuklara "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında kullanılan "Kırmızı Düdük" takdim edildi.

DİKKAT SÜRÜCÜLERDEN, NOTLAR ÇOCUKLARDAN

Denetim kapsamında araçlarda bulunan çocuklara, "Bu yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında hazırlanan ve sürücünün trafik kurallarına uyup, uyulmadığı gibi konularını içeren "Sürücü Seyahat Karnesi" verildi. Araçta bulunan çocuklar, dağıtılan karne ile araç sürücüsüne trafik kurallarıyla ilgili notlar verecek.

UYGULAMALARA BAYRAM TATİLİ BOYUNCA DEVAM EDİLECEK

Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ramazan Bayramı tatili boyunca benzer uygulamalara her noktada devam edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Denetimlerden görüntüler

==========================

7 - BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda trafik ışıklarından dönüş yapan otomobile, motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Barbaros Bulvarı'nda kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadoğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın görgü tanığı Arslan Boral, "Motosiklet aşağıdan geliyordu, ışıklarda da otomobil dönüş yapıyordu. Motosiklet kırmızı ışıkta geçince otomobile çarptı " dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

-Kaza yeri

-Kaza karışan motosiklet ve otomobil

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Otomobil sürücüsünün görüntüsü

-Görgü tanığı ile röp.

-Trafik ışıklarından görüntü

-Genel ve detaylar