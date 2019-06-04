DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(GENİŞ HABER)

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (S-400'LER) GERİ ADIM ATMAK GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ""S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Burada biz Amerika'ya karşı teklifimizi de yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da aynı camide bayram namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından camide bulunanlarla bayramlaştı. Daha sonra Erdoğan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BAYRAMLAŞMA REKORU

Erdoğan, bir gazetecinin "Bayramlaşma rekoru oldu mu?" sorusu üzerine "Siz ne tahmin ediyorsunuz?" dedi. Gazetecinin "Cami, 30 bin kişilik olduğuna göre..." demesi üzerine Erdoğan'ın, "30 binin üzerine çıkmadık mı? Demek ki bayram namazına alışman lazım" diye yanıt verdi. Erdoğan, "30 binin üzerinde olduğunu arkadaşlar söylüyorlar. Aksatmadan bayramlaşmamızı yapmış olduk. Bu da öyle zannediyorum ki anlamlı bir buluşma oldu. Her şeyden önce, Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara rabbimin bizleri kavuşturmasını özellikle niyaz ediyorum. Alem-i İslam'ın, tüm insanlığın birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorumö diye konuştu.

PENÇE HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok farklı bir dönemde bayramı kutluyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e rabbim bizleri kavuşturduğu gibi aynen bayrama da kavuşturdu. Böylece şu anda bayramla da müşerref olduk. Bütün temennimiz ülkemizde birliğin ve beraberliğin daim olması. Bugün İçişleri Bakanımız Kato dağında Jandarma Genel Komutanı ile beraber. Onlarla bir telefon görüşmesi yaptık. Ardından Pençe Harekatı'nı yürütmek üzere Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız sınır boylarında. Onlarla yine aynı şekilde telefonda bir görüşme yaptık. Bütün hassasiyetiyle Pençe Harekatı devam ediyor. Bu noktada en ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecekö şeklinde konuştu.

"YSK'YA BU KONUDAKİ İTİRAZI KAYDIMIZI DÜŞTÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları, tekrar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile görev alacaklar 23 Haziran'da. Bununla ilgili değerlendirmeniz var mı?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Orada zannediyorum yanlış anlaşılma var. Bu daha netleşmiş değil. Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK'ya bu konudaki itirazİ kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor. Sandık kurulları ile alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur. Bildiğiniz gibi burada bir incelik var, o da şudur. Hakimlerle ilgili konuda karar merci YSK değildir. Hakimler ile ilgili konularda, yani onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi, bu konular tamamen HSK'ye aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Ancak tüm bunlarla beraber böyle bir sürecin içinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Onun için burada gerek HSK'nin gerekse YSK'nın da hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler gözetilerek bu adımlar atılacaktır" dedi.



İDLİB'DE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'teki son durumun sorulması üzerine ise "İdlib'le ilgili 2-3 gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili bu konuya tekrar görüştük. Ondan 2-3 gün önce de Trump'la bu konuları görüştük. Şu anda Suriye, İdlib, Menbiç, Fırat'ın doğusu üzerinde, malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülke ile Türkiye olarak görüşmeleri devam ettiriyoruz. Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Şu anda malum Trump'ın zaten bir İngiltere seyahati var. Herhangi bir durum muaccel olarak gerekirse biz yine kendileriyle bu görüşmeyi yaparız. Sayın Putin'le bu görüşme gerekirse onunla da yaparız fakat temennimiz burada bu varil bombalarıyla yapılan saldırılar özellikle siviller üzerinde hakikaten üzüntü verici. Bundan da biran önce sıyrılmanın gayreti içindeyiz. Oradaki örgütler konusundaki hassasiyetimiz özellikle istihbarat örgütlerimiz vasıtasıyla da devam etmektedir. Temennimiz bir an önce burada bir sulhü sükun hakim olsun" şeklinde konuştu.

S-400'LER KONUSU

Erdoğan, bir gazetecinin S-400'lerle ilgili son durumu sorması üzerine, "S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Burada biz Amerika'ya karşı teklifimizi de yaptık. Bunlardan bir tanesi, gerek Amerika gerekse bizim tarafımızdan gelen heyetler oluşturalım bu heyetlerimiz çalışma yapsın. Bunun dışında bir başka adım da Biz Amerika'ya siz de bize Patriotlar verin ama şartları da en az Rusya kadar olumlu istikamette olmalı. Eğer Rusya gibi olumlu bir teklif gelirse biz Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriotlar konusunda da bize Amerika tarafından da S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Uluslararası ticarette kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereği. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şey almaya ne mecburuz ne mahkumuz. Bunu Amerika nasıl kendi menfaatine göre hassas davranacaksa Türkiye olarak bizler de menfaatimizi düşünerek bu adımları ona göre atacağız" diye konuştu.

"PARAMIZLA İSTİYORUZ, PARAMIZLA İSTEDİĞİMİZ HALDE BİZ BUNU ALAMIYORUZ"

Erdoğan, "ABD ile bir de NATO konsepti içinde stratejik ortaklık ilişkilerimiz bulunuyor. Stratejik ortak olarak da şu anda özellikle Amerika'nın terör örgütlerine vermiş olduğu silah mühimmat desteği üzüntü vericidir ve bu rakam öyle az rakamlar değil. Biz ise paramızla istiyoruz, paramızla istediğimiz halde biz bunu alamıyoruz. Bunlar da tabii düşündürücüdür ve zamanın bizi haklı çıkaracağına inanıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram programının ne olduğunu sorulması üzerine, ağırlıklı olarak İstanbul'da olacağını belirtti. Açıklamanın ardından gazetecilerle bayram hatırası fotoğrafı çektiren Erdoğan, basın mensuplarına dilimlediği börekten ikram etti.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın açıklamaları

Erdoğan'ın börek dağıtması

Detaylar

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PENÇE HAREKATINDAKİ ASKERLERE BAYRAM TELEFONU

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe harekatına katılan askerlerle telefonla görüşerek moral verdi.

Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından, Pençe Harekatı'nda görev yapan askerlerle telefonla görüştü, bayramlarını tebrik etti.

Erdoğan telefon görüşmesinde, askerlere "Allah yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Pençe Harekatı'nın da zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın telefonla görüşmesi

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3- EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE HÜZÜNLÜ BAYRAM

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Murat SOLAK - İSTANBUL

Şehit yakınları Ramazan bayramının ilk günü Edirnekapı şehitliğine akın etti.

Aileler mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, mezar taşlarını yıkadı. Bir şehit ailesi, evlatlarının mezar taşının başına cam kase içerisinde bayram şekeri bıraktı.

SÜREKLİ ŞEHİTLİKTEYİM...

2016 yılında Vezneciler'de şehit olan Şehit Polis Gökhan Topçu'nun annesi Fadime Topçu, içinin buruk olduğunu belirterek, "Bugün bayram, içim buruk ama gurur duyuyorum. Oğlum şehit, acılıyız ama çok gururluyuz. Şehit anasıyım ben, oğlumu ziyarete geldim. Sürekli geliyorum, hatta haftada 3-4 gün ziyaret etmeye çalışıyorum. Oğlumla zaman geçiriyorum, onunla konuşuyorum. Çok acı ama çok gururluyum" dedi.

OĞLUMLA GEÇMİŞ GÜNLERİMİZİ YAD EDİYORUM

Bingöl Havaalanı yolunda şehit olan Hasan Koçer'in babası Hamza Koçer ise, şehitliğe gelerek oğluyla dertleştiğini belirtti.

Hamza Koçer, "Oğlumla birlikte burada eski günleri yad ediyorum. Çok zor ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok şükür ki evladım bir vatan haini değil, şehitlik mertebesinde rabbim herkese böyle bir konum nasip etsin. Dayanması çok zor, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Şehitlikten görüntü

-Şehit ailelerinden görüntü

-Şehit aileleri ve vatandaşların mezar taşlarını yıkaması

-Dua edilmesi

-Şehit aileleriyle röportaj

-Şeker kasesi

-Genel ve detaylar

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4- İMAMOĞLU'NDAN BAYRAM NAMAZI SONRASI AÇIKLAMALAR

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Tuba KARA - İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Asla şartlı bir süreci kabul etmemekle beraber, İstanbul konusu üzerinde konuşmada hemfikirim" dedi.

İmamoğlu, bayram namazını Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kıldı. Camiden çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Sabah Twitter üzerinden bayramımı tebrik eden sayın Binali Yıldırım'a, eşi hanımefendiye ve bütün ailesine, Saadet Partisi adayı Necdet Bey'e ve ailesine, Vatan partisi adayı ve ailesine, kısacası bu süreçte koşacak olan tüm rakiplerimize iyi bayramlar diliyorum. Umut ederiz, centilmence, bundan sonrası için güzel cümlelerin kurulduğu ve insanların birbirine güzel mesajlar verebildiği bir kampanya süreci olur. Bu anlamda ben de rakiplerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

"BU ÇAĞDAŞ BİR ORTAMIN GEREĞİ"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın ortak TV programı açıklaması sorulması üzerine İmamoğlu,

"Biz zaten fikrimizi defalarca söylemiştik. Bu çağdaş bir ortamın gereği. Asla şartlı bir süreci kabul etmemekle beraber, İstanbul konusu üzerinde konuşmada hemfikirim. Tabi İstanbul'un geçmişi, geleceği ve 31 Mart'ta yaşadığı seçim süreci var. Bunları da tartışacağımız bir programı çok isterim. Sanırım 17 yıldır memleket böyle bir görüntüyü görmedi. Bunun görülmesi ülkemizin demokrasisi adına sevindirici bir hareket olacaktır. Umuyorum gerçekleşir. Arkadaşlarım görüşecekler" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ AĞIR DARBE ALMIŞTIR"

YSK'nın seçim kurullarıyla ilgili kararını üzücü olarak değerlendiren Ekrem İmamoğlu, "Ramazan ayının girişinde böyle bir karar verip, son gününde böyle bir karara imza atarak aslında gerekçeli kararlarının hiçbir anlam ifade etmediğini ortaya koymuş oldular. Demokrasi ağır darbe almıştır" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar

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5- EKREM İMAMOĞLU BABA EVİNDE BAYRAM KAHVALTISI YAPTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - TUBA KARA/İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bayram namazının ardından baba evinde ailesiyle bayram kahvaltısı yaptı.

İmamoğlu, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından baba evinde ailesiyle kahvaltı yaptı. Evin bahçesinde basın mensuplarıyla sohbet eden İmamoğlu ağaca çıkarak kiraz topladı.

Ekrem İmamoğlu, "Bayram başka bir şey tatil başka bir şey, mutlaka bayramın birinci günü aile büyükleriyle bir araya gelmek lazım, ikinci gününe bir şey diyemem ama en azından birinci gününü öyle geçirmek lazım" dedi.

İmamoğlu "Bütün hemşehrilerimiz nerede olurlarsa olsunlar 23 Haziran'da burada olmaları gerekiyor. Çünkü önümüzdeki 5 yılı kimin yöneteceğine karar verecekler, hatta bazen söylüyorum 19-20 yaşlarındaki gençleri daha çok ilgilendiriyor. Çünkü hayatlarının en önemli 5 yılını nasıl bir İstanbul'da yaşayacaklarına karar verecekler. Dolayısıyla yoğun bir katılımın gerçekleşmesi lazım. Yazın ortasına denk geldi gibi bir bahane oluşturmamaları gerekiyor. Ben ilgi olacağını düşünüyorum. Birçok kişinin de seyahatini iptal ettiğini biliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İmamoğlu evin bahçesinde basın mensuplarıyla sohbeti

-İmamoğlu'nun kiraz ağacına çıkması

-Ailesi ile kahvaltı

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve Detaylar

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6- THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYCI: 501 KALKIŞLA BURANIN (İSTANBUL HAVALİMANI) REKORUNU KIRDIK



Enver ALAS/İSTANBUL, TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 9 günlük bayram tatili boyunca 14 bin 311 sefer ile 2 milyona yakın yolcu taşıyacaklarını söyledi. Tatilin ikinci günü İstanbul Havalimanı'nda büyük bir gururu yaşadıklarını belirten Aycı, "Özellikle 2 Nisan Pazar günü itibariyle bu havalimanından 7'nci haftamızda bir gurur daha yaşadık ve 501 kalkış gerçekleştirdik. Bu 501 kalkışla buranın rekorunu kırmış olduk. Bu anlamıyla yüzde 85 doluluk oranıyla seferlerimizi icra ettik" dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan gazetecilerin Ramazan Bayramını kutladı. Basın odasında açıklamalarda bulunan Aycı, THY'nin bayram tatiliyle birlikte gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Aycı, "Türk Hava Yolları, bayram boyunca 14 bin 311 sefer gerçekleştirecek ve 2 milyona yakın yolcu taşıyacak. Şu ana kadar bize gelen rakamlar 1 milyon 927 bin civarında. Ama talebin, bayram sonuna doğru bir tık daha artmasıyla bu rakam 2 milyonu da geçebilir. Özellikle Pazar günü bu havalimanından 7'nci haftamızda bir gurur daha yaşadık ve 501 kalkış gerçekleştirdik. Bu 501 kalkışla buranın rekorunu kırmış olduk. Bu anlamıyla dün yüzde 85 doluluk oranıyla seferlerimizi icra ettik" dedi.

İlker Aycı, "Doluluk oranlarımız arife günü çok arttığı için bugün bir miktar daha aşağıda. En yoğun günümüzü 1- 2-3 Haziran'da yaşadık. Dönüşleri de büyük bir heyecanla bekliyor olacağız" şeklinde konuştu.

"ZAMANINDA KALKIŞ PERFORMANSIMIZI YÜZDE 90'LARIN ÜZERİNE TAŞIDIK"

Taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'ndan yapılan operasyonlarda 7'nci haftanın içinde olduklarını vurgulayan İlker Aycı, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere taşınma operasyonunu 45 saat yerine 32 saatte tamamlayarak çok başarılı bir şekilde kazasız, belasız, hasarsız bir taşınmayı gerçekleştirmiştik. Operasyonlarımıza çok hızlı bir şekilde başlamıştık. O tarihten itibaren kademe kademe uçuş sayılarımızı artırarak tam kapasiteye ulaşmıştık. 7 haftalık süreçte geldiğimiz nokta özellikle zamanında kalkış performansımızı yüzde 90'ların üzerine taşımayı başardık. 7'nci haftaya gelindiğinde bayram yoğunluğuna rağmen güneyli rüzgar var. Atatürk Havalimanı'da güneyli operasyon olduğunda günlük zamanında kalkış performansımız yüzde 50-60'larda seyrederdi. Bugün güneyli operasyon olmasına rağmen İstanbul Havalimanımız'da yüzde 87 zamanında kalkış performansıyla seferlerimizi icra ediyoruz. Bunun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. 7'nci haftada bu performansı yakalamak, Türk sivil havacılığı için THY ve İstanbul Havalimanı için bir gururdur" diye konuştu.

"HER DAİM KALPLERİNİ KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Yolcuların mutluluğu ve memnuniyeti için azami gayretin gösterildiğini aktaran İlker Aycı, bu süre içinde meydana gelen aksaklıklar, eksiklikler nedeniyle yolcuların affına sığındıklarını ve THY olarak her daim onların kalbini kazanmak için mücadele edeceklerinin altını çizdi. İstanbul Havalimanı'na erken gelmeleri konusunda yaptıkları uyarılara yolcuların başarıyla uyduğunu kaydeden Aycı, özellikle yolculara bavullarında kıymetli eşya taşımamaları konusunda da ikazda bulunarak, "Kıymetli eşya taşıma yöntemleri bellidir. Elektronik eşyaların ve özellikle ziynet eşyalarının taşınmasında çok dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

BOEİNG CEO'SU İLE YAPILAN KRİTİK TOPLANTI

Açıklamalarının ardından İlker Aycı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir soru üzerine Aycı, Boeing 737 - Max tipi uçakların arka arkaya gelen kazaları ve filodaki aynı tip 12 uçağın Mart ayında yere indirilmesinin ardından geçen hafta Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Kevin G. McAllister ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.



"ÜMİDİMİZ BİR AN ÖNCE BU SÜRECİN TAMAMLANMASIDIR"

Boeing CEO'su McAllister ile İstanbul'da gerçekleşen toplantıda konunun tüm yönleriyle ele alındığını belirten Aycı, kritik görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Tüm ekibimizle beraber, kendisiyle oturup enine, boyuna tartıştık. Ekibimizle birlikte Türk Hava Yolları'nın kayıplarını, çektiği sıkıntıları paylaştık. Takdir edersiniz ki bu durum, Max sahibi olan dünyadaki bütün şirketlerin bir sorunu. Onlar, bir an önce bu sorunun aydınlığa kavuşturulup, uçakların uçurulması konusunda gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Bize söylediklerine göre benim edindiğim izlenim, kesin olmayan bir bilgi olmakla birlikte; ağustos ayına kadar uçakları havalandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlar. İlgili otoritelerden onay almadan, bizim, uçakları uçurmamız mümkün değildir. İlgili otoritelerden onay alındıktan sonra dünyadaki tüm uçaklarla birlikte biz de uçaklarımızı uçuracağız. Ancak bu süre içerisinde özellikle Nisan ayında (taşınma süreci) kapasite kesmiştik, uçuş sayısında azalma olmuştu. Ondan sonra gelen ramazan ayı ile birlikte kapasitede bir miktar düşen yoğunluk var. Bu anlamda Max'lerin sıkıntısını arkadaşlarımızla birlikte iyi yönettik. Ama bayram sonrası gelecek olan yaz döneminde, yoğunluğun devam etmesi durumunda özellikle haziran ayının ikinci yarısı ve temmuz başındaki süreci yönetmek mecburiyetindeyiz. Ümidimiz bir an önce bu sürecin tamamlanmasıdır."

Kayıpların telafisi için iki tarafın, iyi niyetli bir şekilde konuyu ele aldığını ve durumun çok boyutlu olarak görüşüldüğünü vurgulayan Aycı, sürecin THY yöneticileri tarafından yakinen takip edildiğini dile getirdi.



THY'NİN İLK ÇEYREK BİLANÇOSU

THY'nin 2019 yılının ilk çeyrekteki bilançosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İlker Aycı, havacılık sektörünün bütün dünyada mevsimsellikler içeren bir sektör olduğuna işaret etti. Sektörde, ilk çeyreklerin diğer çeyreklere göre daha zayıf geçtiğini aktaran Aycı, şöyle devam etti:

"Bu yıl içerisinde de özellikle dünyada rekabet ettiğimiz büyük, bayrak taşıyıcılar ile karşılaştırdığımızda ilk çeyrekteki kayıplarımız onların kaybından daha iyi durumda. Biz, onlardan çok daha iyi durumdayız. Özellikle Avrupalı ve bölge taşıyıcıların bizden daha fazla kayıplarla seneye başladıklarını görüyoruz. İlk çeyrek sonuçları bizim beklediğimiz gibiydi. Özellikle Paskalya tatilinin de nisan ayına kaymasından dolayı ilk çeyrekte bir miktar yoğunluk kayması nisan ayına geldi. Nisan ayında, bizim kapasite kestiğimiz (taşınma süreci) bir ay yaşandı. Türk Hava Yolları, gerek ileri rezervasyonlar gerek şu an yaşadığımız doluluk oranları bakımından son derece iyi durumdadır. Kur etkisinden arındırılmış bakıldığında iki puanlık artışımız gözükmektedir. Bu anlamıyla kurdan arındırılmış gelirlerimizde bir artış söz konusudur. Uzun yıllara baktığınız zaman, ilk çeyreklerin hep mevsimsel etkilerinin en fazla görüldüğü ve kayıpların en fazla görüldüğü çeyrek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamıyla, bu yıl ki kaybımız 2017 ile çok benzer. Ekstra bir kayıp yok. Genel olarak kur hareketlerinin bilançomuzda bir miktar etkisi var. Özellikle uzun dönemde bakıldığında bunlar da birbirini dengelediği için, kur dalgalanmaları da uzun dönemli bilançolarda çok daha iyi durumda olacak. Sene sonu bilançosu çıktığında Türk Hava Yolları'nın bilinen performansını ve başarısını göreceğiz."



'DREAMLİNER' VE KABİN EKİPLERİNİN YENİ ÜNİFORMALARI

Bir gazetecinin, bu ayın sonunda filoya katılacak 'Boeing 787- Dreamliner' tipi uçaklarla gerçekleştirilecek operasyonlar ve kabin ekiplerinin yeni kıyafetlerinin ne zaman kullanmaya başlayacağıyla ilgili sorusuna Aycı, şu yanıtı verdi:

"Dreamliner'ların gelişine çok az kaldı. Hepimiz çok heyecanlıyız. Haziran'da filomuza katılacak olan yeni geniş gövdeli uçaklarımız, uzun menzilde bize çok ciddi avantajlar getirecek. Yeni konfigürasyonumuzu, yolcularımızla tanıştıracağız. kabin kıyafetlerimiz de bu yaz içerisinde tüm filoda görülmeye başlanacak. Tam tarih vermek istemiyorum. İlgili firmalar, tedarik ve dikim noktasında çok hassas. Ellerinden gelen en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Bu açıdan 'şu tarih veya bu tarih' dememek lazım. Ama yaz içerisinde tüm filoda görmeye başlayacaksınız. Zannedersem yeni gelecek 'dreamliner'lar içerisinde çok yakışacaktır. tüm uçaklarımızın, havalimanımızın içerisinde de çok yakışacaktır." dedi.

Bayramlaşma programına İlker Aycı'nın yanı sıra THY'nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal ile ilgili yöneticiler katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Aycı'nın açıklamaları

-Detaylar

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7 -SULTANGAZİ'DE MEZAR ZİYARETİ TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL- Ali AKSOYER/ İSTANBUL,

Sultangazi'de Ramazan bayramının ilk günü mezarlık ziyareti nedeniyle trafik felç oldu.

Ramazan bayramının ilk günü vatandaşlar Sultangazi Yayla Mezarlığına akın etti. Yayla Mezarlığına gelen çok sayıda vatandaş, yakınlarının kabri başında Kuran-ı Kerim okudu, dua etti ve mezarlıkları temizledi. Binlerce vatandaşın akın ettiği Yayla Mezarlığı yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Durma noktasına gelen trafik nedeniyle araçlarından inen bazı vatandaşlar yola yaya devam etti. Uzun kuyrukların oluştuğu Yayla Mezarlığı Yolu'nda maddi hasarlı kazalar da yaşandı. Mahalle sakinlerinden Ali Karaca, "Alternatif yollar olmasına rağmen her bayram bu trafik sıkışıklığı burada yaşanıyor. Bu trafik yoğunluğu ortalama 6-7 saat sürüyor" dedi.

Saatlerdir trafikte olduğunu söyleyen sürücüler ise, her bayram trafik yoğunluğunun yaşandığını belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini söylediler.

Görüntü Dökümü:

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-Trafik yoğunluğu

-Yoğunluktan detay

-Röportaj

-Mezarlığın havadan görüntüsü

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8- AVM'DEKİ DÖNERCİYİ SOYAN HIRSIZ KAMERADA



Ali AKSOYER/İSTANBUL, ESENYURT'ta bir AVM içerisinde bulunan döner lokantasına girerek kasadaki paraları çalan şüpheli Muhammet B.(18) polis tarafından yakalandı.

Esenyurt'da bulunan bir AVM'de 12 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen olayda yemek katında bulunan bir dönercinin işletme müdürü M.A. polise başvurarak işyerinin soyulduğunu söyledi. M.A. müracaatında gece AVM içinde bulunan işyerini temizledikten sonra ayrıldıklarını, 1 gün sonra geri döndüklerinde kapının zorlandığını kasada bulunan paraların ise yerinde olmadığını gördüğünü söyledi.

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada güvenlik kameralarını incelediğinde gece yarısından sonra içeri giren bir kişinin kasada bulunan paraları aldıktan sonra servis kapısından kaçtığı tespit edildi. Aynı kişinin gündüz saatlerinde de işyerine geldiği ve keşif yaptığı ortaya çıktı. Polis şüpheli kişinin kimliğini kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli 18 yaşındaki Muhammet B.'nin daha önceden de 2 kez işyerinden hırsızlık suçundan yakalandığı ortaya çıktı. Poliste işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Muhammet B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü

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Şüphelinin dönerciye girişi ve paraları alıp kaçışı (Güvenlik kamerası)

Adliyeye sevki