DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEMOKRATİK GÖREVLERİNİ TÜM İSTANBULLU HEMŞEHRİLERİMİN HAKKIYLA YERİNE GETİRMELERİ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"İnanıyorum ki özellikle İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor"

"Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz"

"(Af yasası)Adalet Bakanlığı'mız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman zaten bunu kamuoyuyla paylaşacağız"

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde Cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağırlıklı olarak adayımız Binali Bey'in çalışmaları, gayretleri var. Bütün parti teşkilatımızın şu anda yapmakta olduğu çalışmalar var. İnanıyorum ki özellikle İstanbul dışına çıkmış

vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin tabi bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimin

hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor" dedi.

"BU HAKLARI KİMSE KUSURA BAKMASIN BİZ HİÇ İLGİSİ ALAKASI OLMAYANLARA DA YEDİRTMEYİZ"

Doğu Akdeniz'deki süreçle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, biz özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemiler olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların da çalışmaları var. Onların korumaları noktasında yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili fırkateynler olsun hepsi bölgedeler. Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz" diye konuştu.

"ADALET BAKANLIĞI'MIZ BU ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR"

Af yasası ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet Bakanlığı'mız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman zaten bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan camide bir süre vatandaşlar sohbet etti, ardından da camiden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması

-Genel ve detaylar

07.06.2019 - 14.34 Haber Kodu : 190607082

07.06.2019 - 15.00 Haber Kodu : 190607086 (AKTÜEL)



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2- (ÖZEL) BAŞAKŞEHİR'DE MOLOZLARIN ARASINDA OYNAYAN ÇOCUK ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İlkay DİKİCİ - Cemal YURTTAŞ, İstanbul, DHA

Başakşehir'de yıkılmış bir evin molozları arasında oynayan 14 yaşındaki oğlunun elektirik akımına kapıldığını söyleyen baba İrfan Bakadur, "Çocuğun durumu çok kötü. 2 gün önce yoğun bakımdan çıktı. Çocuğum ne yemek yiyebiliyor, ne konuşabiliyor. Ölü gibi. Çocuğumuz da biz de çok zor durumda. Bizim çocuğun başına geldi, başka çocukların başına gelmesin" dedi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

İddiaya göre Başakşehir Güvercintepe Mahallesi 1102. Sokak'ta bulunan müstakil evin yıkımı yaklaşık bir ay önce yapıldı, aradan geçen sürede yıkımın alanında molozlar kaldırılmadı, çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. 29 Mayıs günü de arkadaşlarıyla birlikte molozların arasında oyun oynayan 14 yaşındaki Adem Bakadur, yıkımın ardından elektriği kesilmeyen evin elektrik akımına kapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda birinci derece yanıklar oluşan Bakadur önce mahalleliler tarafından sağlık ocağına götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Bakadur daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da bir süre tedavi gören Adem Bakadur daha sonra Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Bakadur, 2 gün önce yoğun bakımdan çıkarıldı.

"ÇOCUĞUM NE YEMEK YİYEBİLİYOR, NE DE KONUŞABİLİYOR"

Hastanede tedavisi devam eden Adem Bakadur'un Ailesi DHA'ya konuştu. Baba İrfan Bakadur, "Çocuğun durumu çok kötü. 2 gün önce yoğun bakımdan çıktı. Çocuğum ne yemek yiyebiliyor, ne konuşabiliyor. Ölü gibi. Çocuğumuz da biz de çok zor durumda. Bizim çocuğun başına geldi, başka çocukların başına gelmesin. Burada bir ihmal var. İnşaat yıkılıyor ama kablonun ne işi var. İşçiyim, çalışıyorum. Şimdi işe gitmezsem maaşım kesilebilir. Durumum fazla yok. Dava açacağız ama avukat tutacak gücüm de yok. Yardım da bekliyorum" dedi.

"BU BAYRAM BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKALARININ CANI YANMASIN"

Dayı Bilal Şahin ise, "Olay bir hafta önce oldu. 3 çocuk geliyor buraya ve kabloya dokunduğu anda elektrik çarpması ve patlama oluyor. Bu esnada elektrik akımı çocuğu fırlatıyor. Buradaki komşular, patlamanın ardından olay yerinde büyük bir yangın çıktığını söylüyor. Çocuk şuanda Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor. Bu bayram bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Gördüğünüz gibi halen burada çocuklar oynamaya devam ediyor. Bu çevrede herhangi bir güvenlik yok. Bizim amacımız adamı kötülemek değil. Derdimiz başka hayatların canı yanmasın. Bizim çocuğumuz burada ölebilirdide. Çünkü şiddetli bir akım var burada. Çocuğun annesinin bir haftadır gözüne uyku girmiyor. Bizler halen bu olayın şokundayız. Biz yasal yollara da başvuracağız. Halen daha bu kablolar burada duruyor. Olayın olduğu gün gelip kablonun başına beyaz bir apart taktılar. Zaten kör olmayan bir insan bunun yeni takıldığını anlar. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

"BURAYA BİR ÇARE BULUNMASI LAZIM"

Olayın yaşandığı gün mahallede büyük bir patlama sesi duyduğunu kaydeden semt sakini Mahfuz Şengel ise "Koştum geldim baktım çocuğa elektrik çarpmış. Çocuk simsiyah olmuştu. Burası ile ilgilensinler. Ben burada yaşıyorum, en azından insan yıkar temizler. Bir de elektriği kesmeden yıkım yaptılar. Burada bir komşumuz geldi ve kendince bir önlem almaya çalıştı. Biz kaç gündür buraya oyun oynamaya gelen çocukları kovuyorduk. Önlem alınmış ama yine korkuyoruz. Dün benim çocuğum vardı, sonra başka çocuklar da gelmiş. Oradan kovdum. Buraya bir hal çare bulunması lazım" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kablonun ucuna beyaz apartın takılması

-Yanmış trafo kutusu

-Molozların arasında oyun oynayan çocuklar

-Baba ile röportaj

-Dayı ile röportaj

-Semt sakini ile röportaj

-Olayın ardından hastanede çekilen cep telefonu görüntüleri

-Adem Bakadur'un vesikalık fotoğrafı

-Genel ve detaylar

07.06.2019 - 14.28 Haber Kodu : 190607080

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3- OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI KURYE 10 METREDEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/ İstanbul, DHA

Kağıthane'de, yolcu otobüsünün çarptığı motosikletli kurye, 10 metreden şarampole yuvarlandı. Otobüsün çarpması nedeniyle sol bacağından yaralanan kurye, alt yola düşmekten bankete çarparak kurtuldu. Olay, TEM Hasdal bağlandı yolu Edirne yönünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YN 0291 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Yılmaz Sazaklı, viraja girdiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, o sırada yanından geçmekte olan, soyadı henüz öğrenilemeyen Abdullah isimli kuryenin kullandığı 34 TR 6025 plakalı motosiklete sol tarafından çarptı. Savrulan motosiklet demir bariyere çarparken, sürücüsü düşerek şarampole yuvarlandı. 10 metre yükseklikten yeşillik alana yuvarlanan kurye, alt yola düşmekten bankete çarparak kurtuldu. Sürücü Sazaklı, motosiklete çarptıktan bariyere vurarak şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtulan otobüsü güçlükle durdurabildi. Otobüs yolcuları ilk şoku atlattıktan sonra motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Abdullah adlı kuryeye müdahalede bulundu. Otobüsün çarpması sonucu sol bacağından yaralanan kurye, vatandaşların da yardımıyla ambulansa bindirildi. Motosikletli kurye, Fatih Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün yolcularından Aynur Ay, Eyüpsultan Camii ziyaretinden döndüklerini ifade ederek "Aniden oldu, saniyelik. Araba gidiyordu, motor ilerideydi. Tır tır yaptı araba. Eğer şoför kıvırmamış olsaydı. hepimiz aşağıya uçuruma gidecektik. O motor nasıl oraya yetişti ben çözemedim. Allah kurtardı bizi. Verilmiş sadakamız varmış. Allah yaralanana da acil şifa versin" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-(özel)Uçuruma yuvarlanan yaralıdan genel ve yakın görüntüler

-(özel) Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-(özel Uçurumdaki yaralının bariyerlerin üstünden ambulansa alınması

-(özel) Ambulanstan detay görüntü

-(özel) Yolcu Aynur Ay ile röportaj

-(özel) Otobüsteki yolculardan detay görüntü

-Kazaya karışan motosikletten görüntü

-Kazaya karışan otobüsten görüntü

-Bariyerlerden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Otobüs sürücüsünden detay görüntü

-Yoldan detay görüntü

-Genel ve detaylar

07.06.2019 - 12.00 Haber Kodu : 190607048

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4 - BAKAN SOYLU GAZİOSMANPAŞA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri kapsamımda Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaparak destek istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Soylu, ziyaret ettiği esnaflardan 23 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerde kendilerini desteklemelerini istedi. Soylu, vatandaşlar ile fotoğraf çekti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Görüntü dökümü:

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-esnaf ziyaretinden görüntüleri

-Sokakta vatandaşlar ile bayramlaşması ve fotoğraf çektirmesi

-Küçük bir çocuğun elini öperek oyuncak vermesi

-Yoldan geçen bir cenaze arabasındakilere başsağlığı dilemesi

-Bir apartmanın balkonundakilere el sallaması



07.06.2019 - 14.30 Haber Kodu : 190607081

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5- SAHTE VEKALETNAMEYLE DAİRE SATIŞI YAPAN 2 ŞÜPHELİYE OPERASYON KAMERADA

Haber: İSTANBUL,

Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satışı yapan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satışının yapıldığı bilgisi üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 31 Mayıs günü yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu Tuerxun H.(34) suç üstü, diğer şüpheli Wusman A.(30) de yine aynı gün yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polisin şüphelileri suçüstü yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Polisin şüphelileri suçüstü yakalaması

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerden görüntü

-Emniyetten çıkarılmaları

-Genel ve detaylar



07.06.2019 - 09.54 Haber Kodu : 190607019



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6- TGC: GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRIYI KINIYORUZ

Haber: İstanbul DHA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde haber takibindeki gazetecileri taşıyan balıkçı sandalına Maça Kızı Otel'e ait bir sürat teknesinin çarpmasını kınadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bodrum'da bayram tatili sırasında üç gazeteciye yönelik bir saldırı yaşanmıştır. Bu saldırıyı kınıyoruz. Güvenlik kamerası görüntülerinde sürat teknesinin hız kesmeden Hürriyet gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk TV muhabiri Onur Aydın'ın içinde bulunduğu tekneye çarptığı görülmüştür. Gazetecilerin büyük bir tehlike yaşamasına, teknenin kaptanının ağır yaralanmasına neden olan bu saldırının meslektaşlarımızın görüntü almasını engellemek için yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından vahimdir. Kaptanın tutuklanması ise sevindiricidir. Ama olaya azmettiren kişilerle ilgili de gerekli yasal süreç başlatılmalı ve sorumluların cezalandırılması sağlanmalıdır. Meslektaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. Soruşturmanın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."



