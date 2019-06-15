Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
Son Dakika Güncel Haber

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

4 saat önce

Sultangazi'de dışarı çıktıklarında evlerinin anahtarını kapıda unutan aile üyelerinin, "Kedi balkonda sıkıştı" diyerek itfaiyeyi çağırdı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2, System.String[]

Sultangazi'de dışarı çıktıklarında evlerinin anahtarını kapıda unutan aile üyelerinin, "Kedi balkonda sıkıştı" diyerek itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekipleri asılsız ihbara rağmen aileye yardım etti.
İddialara göre, Sultançiftliği Mahallesi 167 Sokak'taki 5 katlı apartmanın ikinci katında ikamet eden aile üyeleri, dün akşama doğru market alışverişi yapmak için evden çıktı. Alışverişten döndüklerinde evin anahtarını kapının arkasında unuttuklarını fark eden aile üyeleri, çilingir çağırmak yerine, itfaiyeyi aradı. İtfaiyeye "kedi balkonda sıkıştı" ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asılsız  ihbar ile karşılaştı. Buna rağmen anahtarını evde unutan aile üyelerine yardımcı oldu. Ev sahibi, itfaiye merdiven aracı yardımı ile evin açık olan camından içeriye girerek kapıyı açtı. Diğer aile bireyleri ve meraklı gözlerle olan biteni izleyen sokak sakinleri de itfaiyeyi alkışladı. İtfaiyeyi asılsız ihbar ile çağıran aileye işlem yapılmadığı öğrenildi.


Görüntü Dökümü:
-----------------
-İtfaiye ekipleri
-Ekiplerin ev sahibini açık pencereden içeri geçirmesi
-Sokaktakilerin alkışlaması 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:55 Kaynak: DHA
İstanbul, İtfaiye, Sultangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli: Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimidir Canan Kaftancıoğlu başörtülü fotomontaja yanıt verdi: Yakışmış Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde? Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:30:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]