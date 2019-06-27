DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

1- FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU (3)

- FSM'deki çalışma 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki trafiği yoğunlaştırdı

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ-Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.

52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek. Öte yandan 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 49 seviyesine ulaştı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE YOĞUNLUK

FSM'deki çalışma 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki trafiği yoğunlaştırdı. Alternatif güzergah olarak 15 Temmuz Şehitler köprüsüne yönelen sürücüler yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

Görüntü dökümü:

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-Köprüden her iki yakadan da görüntüler

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

-Havadan görüntüler

-15 temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

27.06.2019 - 07.09 Haber Kodu : 190627013

27.06.2019 - 07.40 Haber Kodu : 190627014

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(ÖZEL)

2- ESENYURT'TA POLİS ARACININ YAPTIĞI KAZA KAMERADA

- Önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra takla atan polis aracı, elektrik direğine çarpıp metrelerce sürüklendi



Haber-Kamera: Ersan SAN -Çağatay KENARLI - İSTANBUL,- ESENYURT'ta polis aracının yaptığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre H.E yönetimindeki 19 EU 440 plakalı otomobil kavşaktan caddeye kontrolsüz bir şekilde çıktı. Polis memuru F.A., bir anda önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. F.A.'nın tüm çabasına rağmen, önüne çıkan araca yandan çarpan ekip aracı takla atıp, elektrik direğine çarptı. Ekip aracı daha sonra yaklaşık 50 metre sürüklendi.

POLİS MEMURU KAZADAN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Polis memuru F.A. takla atan aracın içinden şans eseri burnu bile kanamadan çıktı. Ekip otomobilinin çarptığı araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içinden çıkan polis memuru F.A. ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri elektrik direğinin devrildiği bölgede güvenlik önlemi aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza bir sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ekip aracı önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra takla atıyor. Sağ tarafa devrilen araç yol kenarındaki elektrik direğine vurduktan sonra dönerek, sürükleniyor. Polisin yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

Aracın kontrolsüz şekilde yola çıkması

Ekip otosunun yola çıkan araca vurması

Polis aracının elektrik direğine çarpıp yan yatması

Vatandaşların polis memuruna yardıma koşması

(AKTÜEL)

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri

Yan yatan polis aracı

Kazaya karışan otomobil

Devrilen elektrik direği

Genel ve detay görüntüler

27.06.2019 - 10.33 - Haber Kodu : 190627039

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(ÖZEL)

3- ÜMRANİYE'DE HALI SAHA MAÇINDAN DÖNEN GENÇLERE POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

- Aşırı hızla polisten kaçan sürücü caddeyi savaş alanına çevirdi.

Kaldırıma çarparak havalanan otomobil gençlerin üzerine uçtu.

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ -/ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de polisten kaçan şüphelilerin kullandığı otomobil, halı saha maçından dönen gençlere çarptı. 4 gencin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ VE YANINDAKİLER KAÇTI

Olay, Aşağı Dudullu Mahallesi Şahinler Caddesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Alemdağı Caddesi'nde ilerleyen 34 HZ 8545 plakalı otomobilin sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin, cadde üzerinde denetim yapan bir polis aracının aynasına vurarak kaçmaya başladı. Kovalama sırasında aşırı hızlı giden sürücü Keskin önce kaldırıma çarptıktan sonra havalanarak halı saha maçından dönen 6 gencin üzerine uçtu. Sürüklenen otomobil bir evin duvarına çaparak durabildi. Kazanın ardından sürücü ve yanındaki arkadaşı inerek kaçtı.

2 GENÇ AĞIR YARALANDI

Olay yerinde çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldığı sırada sesleri duyan vatandaşlar otomobilin altında kalan Yaşar Aydın, Salih Aydın, İsmet Aydın, Alper Malkoçoğlu'na yardım etmek için seferber oldu. Gruptan Mikdat Aktaş ve Emrah Hamancı kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardında ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma ve İlhan Varank Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu ağır yaralı olduğu öğrenildi.

KAÇAN 2 KİŞİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Otomobilden kaçan sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin ve yanında bulunan arkadaşı Onur Dikmen kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak polis aracıyla Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve otomobilin içerisinde yaklaşık bir saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin araştırmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırarak bir otoparka götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



FECİ KAZA KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırıma çarparak havalanan otomobilin gençlerin üzerine uçtuğu görülüyor. Otomobil sürüklenerek duvara çarpıyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Yaralılardan detaylar

-Ambulans içerisinde bulunanlar

-Yıkılan duvardan detay

-Polis ekipleri aracı didik araması

-Otomobil sürücü ve arkadaşı yakalanarak ekip aracıyla götürülmesi

-Olay yeri inceme ekiplerin çalışması

-Vatandaşla ile röp.

-Polis aracından detaylar

-Genel ve detaylar

27.06.2019 - 05.47 Haber Kodu : 190627011

27.06.2019 - 11.34 - Haber Kodu : 190627059

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4- EZHEL'E "UYUŞTURUCU KULLANMAK"TAN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, EZHEL olarak tanınan müzisyen Sercan İpekçioğlu, "Uyuşturucu madde" kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İpekçioğlu'nun cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Ercan İpekçioğlu ve Avukatı Fuat Ekin katıldı. İpekçioğlu'nun annesi Ulya Turgut da duruşmayı izledi. İpekçioğlu, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin de 100 bin lira olduğunu söyledi. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan İpekçioğlu, Uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.

Hakim Rana Yazlık'ın kanında uyuşturucu madde tespiti yapıldığını hatırlatması üzerine İpekçioğlu, "Çok sık yurt dışına gidiyorum. Avrupa'da bulunduğum ortamlarda, stüdyoda kullanan şahıslardan dolayı uyuşturucuya maruz kalmış olabilirim. Ben uyuşturucu kullanmadım" dedi. Evindeki aramalarda da uyuşturucu bulunmadığını söyleyen İpekçioğlu, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

İpekçioğlu'nun Avukatı Fuat Ekin, Hollanda'da esrarın serbest olduğunu belirterek, müvekkilinin buradaki kafelerdeki müşterilerin kullandığı esrarın dumanına maruz kaldığını, kanında bu nedenle çok düşük miktarda uyuşturucu tespiti yapıldığını söyledi. Avukat Ekin, müvekkilinin uyuşturucu madde bulundurmadığını ve kullanmadığını söyledi.

Mahkeme, Sercan İpekçioğlu'nu "Uyuşturucu madde" kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı 5 yıl süre ile erteledi.

İKİ DAVADAN DA BERAAT ETMİŞTİ

İpekçioğlu hakkında daha önce de şarkılarında kullandığı sözler ve görseller nedeniyle "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan iki ayrı dava açılmış, her iki dava da beraat ile sonuçlanmıştı. Duruşma çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan İpekçioğlu, bu nedenle birçok kez ifade verdiğini belirterek, "Umarım bir an önce biter. Ben müziğimi yapmak istiyorum" dedi. İpekçioğlu adalete güvendiğini söyledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sercan İpekçioğlu hakkında, "Uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan soruşturma yürütüldüğü, soruşturma kapsamında vücudundan alınan kan örneğinde uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği belirtiliyordu. İddianamede, İpekçioğlu'nun, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

Görüntü dökümü:

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-Ezhel'in görüntüsü

27.06.2019 - 11.03 - Haber Kodu : 190627047

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5- AVCILAR'DA KORKU SAÇAN BİNA YIKILACAK

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

Avcılar'da mahalle sakinlerinin yıkılacağı korkusu ile önünden korkarak geçtikleri, 'Can güvenliğini tehlikeye soktuğu' gerekçesiyle mühürlenen 3 katlı binanın yıktırılmasına karar verildi.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Ahmet Sadık Caddesi 140 numaralı 3 katlı binanın önünden geçenler, yıpranan, dış sıvaları dökülen, yıllardan bu yana boya yüzü bile görmeyen binanın tehlike oluşturduğunu savunarak, defalarca birçok kuruma başvurdu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü şikayetler üzerine yapılan inceleme ardından bina sahibi Abdülkerim Genç'e "Yapınızın can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği bildirilmektedir" yazısı gönderdi. Genç'e binanın detaylı incelenerek risk durumunun tespiti için 6 bin 306 sayılı Afet Riski altındaki yapıların dönüştürülmesi hakkında kanun hatırlatıldı. Avcılar Belediyesi de, binadaki inşaat demirlerinin korozyona uğradığını bildirerek, iskan için tehlikeli olduğu gerekçesiyle mühürlenmesine karar verdi. Ayrıca bina sahibine kentsel dönüşüme başvurup kira yardımı alarak işlemleri yürütebileceği hatırlatıldı.

Bu gelişmelerin ardından 6 daireli binada 4 yıldan bu yana diğer Suriyeli ailelerin kiracı olarak oturduğu evleri boşaltıldı. Boyası dökülmüş birçok yerde tavanı simsiyah olan binanın sahibi Avcılar Belediyesi'ne kısa sürede binayı yıktıracağını bildirdi. Kısa süre içerisinde mühürlenen kapısı dahil, pencere ve birçok kullanılabilecek eşyası sökülen binaya geceleri zaman zaman sokakta barınan kişilerin geldiğini belirten çevredekiler de ' her an yıkılabilir' denilen yapının en kısa sürede yıktırılmasını istedi.

Görüntü dökümü:

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-Binanın içinde kiracılar otururken çekilen hali

-Evdeki rutubet ve bina dışındaki korozyona uğramış demirler

-Boşaltılan binanın görüntüleri

-Binanın açığa çıkan demirlerinden görüntüler

27.06.2019 - 10.11 - Haber Kodu : 190627037

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6- LİSE ÖĞRENCİSİNİN POMPALI TÜFEK DEHŞETİNE 20 YIL HAPİS CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA

Bahçelievler'de 8 ay önce aynı okulda okuduğu Mert Emre Karagöz'ü (14) sokak ortasında pompalı tüfekle 3 kez ateş ederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan lise öğrencisi M.K. (15) 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın ardından gözyaşı döken anne Nurgüzel Karagöz sanığın aldığı 20 yıl hapis cezasının az olduğunu belirterek, "Adalet bu değil. Benim masumumun kanı yerde kaldı. O bir kişiyi değil 5 kişiyi öldürdü. Beni öldürdü, ağabeyini öldürdü, ablasını öldürdü, babasını öldürdü. Hepimizi öldürdü. Ben pırlanta gibi üç tane evlat yetiştirdim. Bu adalet değil" diyerek karara tepki gösterdi.

BABA: EN YÜKSEK CEZAYLA CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık M.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan hayatını kaybeden Mert Emre Karagöz'ün ailesi ve yakınları da duruşmaya katıldı. Söz verilen baba Nihat Karagöz "Herşey ortadadır. Planlı ve kasten bir eylem olduğu, okulun önüne gidip beklediği, soğukkanlılıkla sanki silahı eğitim almış gibi kullandığı ortadadır. Daha sonra da silahı sakladığı bir gerçektir. Planlı yaptığı apaçık ortadadır. Davacıyım. En yüksek cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü çocuğum bunu haketmemişti. Okuldan eve geliyordu. İlim yolunda şehit oldu. Ben onu saat 16.00'da evimde beklerken morgda gördüm. Hala neden öldürüldüğünü anlamış değilim" dedi.

"BİR AN DÜŞÜNCESİZCE YAPTIĞIM HATA NETİCESİNDE HAYATIMI KARARTTIM. PİŞMANIM"

Sanık M.K. "Silahı silahlara olan merakım ve asker uğurlamalarında kullanmak üzere almıştım. Ben bu silahla ne Mert Emre Karagöz'ü ne de başkalarını vurup öldürmeyi düşünmedim. Suç işlemek istemedim. Suç işleme kastım yoktur. Olay günü tesadüfen yolda yürüyen Mert Emre Karagöz'ü görünce arkadaşları ile yaptıkları aklıma geldi. Sinirlendim ve onu korkutmak istedim. Bu gayeyle yanına giderek ateş ettim. Nasıl olduğunu anlayamadım. Ben silah kullanmasını bilen birisi değilim. Çok pişmanım. Bir an düşüncesizce yaptığım hata neticesinde hayatımı kararttım. Adaletinize sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan sanık M.K. 'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık M.K.'nın suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğunun anlaşıldığını belirterek, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğunu dikkate alarak cezayı 20 yıla düşürdü. Sanık M.K.'ya "Haksız tahrik" ve "İyi hal indirimi" ise uygulanmazken, sanık M.K.'nın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

ANNE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Davanın ardından gözyaşı döken anne Nurgüzel Karagöz sanığın aldığı 20 yıl hapis cezasının az olduğunu belirterek, "Adalet bu değil. Benim masumumun kanı yerde kaldı. O bir kişiyi değil 5 kişiyi öldürdü. Beni öldürdü, ağabeyini öldürdü, ablasını öldürdü, babasını öldürdü. Hepimizi öldürdü. Ben pırlanta gibi üç tane evlat yetiştirdim. Bu adalet değil" diyerek karara tepki gösterdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 7 Kasım 2018 tarihinde sanık M.K.'nın ele geçirilemeyen pompalı tüfek ile aynı lisede okuduğu Mert Emre Karagözü'e uzak ve yakın olmak üzere toplam 3 kez atış yaptığı belirtiliyordu. Adli Tıp kurumu atışlardan iki adedinin öldürücü nitelikte olduğunu raporunda belirtirken, M.K.'nın tespit edilemeyen bir nedenden dolayı husumet beslediği ve yaptığı plan çerçevesinde satın aldığı pompalı tüfekle Mert Emre Karagöz'ü tasarlayarak öldürdüğü öne sürülüyordu. İddianamede "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak öldürme" suçundan sanık M.K.'nın olay tarihinde yaşı 18'den küçük olduğundan 24 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Anne Nurgüzel Karagöz'ün feryadı

-Arşiv görüntüler

-Genel ve detaylar

27.06.2019 - 11.29 - Haber Kodu : 190627057

