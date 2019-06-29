DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN BİNA ALEVLER İÇİNDE KALDI (1)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Bağcılar'da 5 katlı binanın ikinci kadında yangın çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Alevler üst kata da sıçrarken mahallede panik yaşandı. Alevlere itfaiye müdahale ederek söndürdü.

Görüntü Dökümü:

---------

-Alev alev yanan bina

-Yaşanan panik

-İtfaiyenin müdahalesi

============================

2- ESENYURT'TA "SİGARA" KURŞUNU: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL,

Esenyurt'ta Suriyeli iki kişi, sigara isteyen kişilere olumsuz yanıt verince silahlı saldırıya uğradı.

Olay Esenyurt Pınar mahallesinde saat 17.30 sırlarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Suriyeli iki kişi caddede yürürken, yanlarına gelen iki kişi sigara istedi. Ancak yanıt olumsuz olunca tartışma çıktı. Tartışma sonucu saldırganlar, Suriyeli 2 kişinin üzerine 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından vurulan yaralılar, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 3 boş kovan buldu.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Olay yerinde yatan yaralılar

-Vatandaşların yaralıların başında toplanması

-Polis ve sağlık ekipleri

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Yerdeki boş kovanlar

=============================

(ÖZEL)

3- GASPÇININ ELİNDEKİ POMPALI TÜFEĞİ ALDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, - SULTANGAZİ'de, biri pompalı tüfekli 2 kişi, evine doğru yürüyen Suriye uyruklu kişinin önünü keserek durdurdu. Pompalı tüfek zoruyla telefonu gasp edilen Suriyeli genç, gaspçıların elindeki silahı alarak, koşarak kaçmaya başladı. Gaspçılarla, genç arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda gaspçılardan biri genci arkasından tutarak yere düşürdü. Pompalı tüfeği alan gaspçı, koşarak arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan iki gaspçı ise olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkan Suriyeli bir genç, evine doğru yürümeye başladı. Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde bulunan boş bir arazide önü biri pompalı tüfekli yüzü maskeli iki kişi tarafından kesildi. Suriyeli gencin parasını ve cep telefonunu isteyen gaspçılar, gencin direnmesi üzerine pompalı tüfeği gence doğrulttu. Silah zoruyla gencin üzerinde bulunan telefonu alan gaspçılar, olay yerinden kaçmak istedi. Suriyeli genç, bir anlık dalgınlıktan yararlanarak gaspçının elindeki pompalı tüfeği aldı. Koşarak kaçmaya başlayan genç ile iki gaspçı arasında kovalamaca yaşandı.

ARKASINDAN TUTARAK YERE DÜŞÜRDÜ

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen kovalamaca, Esentepe Mahallesi 2849 sokakta sona erdi. Gaspçılardan biri, Suriyeli gence yetişti. Arkasından tutarak yere düşürdü. Elindeki pompalı tüfekle birlikte yere düşen genç, ayağından hafif şekilde yaralandı. Gaspçı ise, yere düşen pompalı tüfeği alarak, olayın yaşandığı boş araziye doğru kaçtı. Arkadaşıyla beraber izini kaybettirdi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YÜZÜNDEKİ MASKEYİ YARIYA KADAR AÇINCA YAKAYI ELE VERDİ

Çevredeki vatandaşlar Suriyeli gencin yardımına koştu. Bilgilendirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, bilgisine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Suriyeli genç ile gaspçılar arasında yaşanan kovalamaca da, yere düşen pompalı tüfeği alarak kaçan gaspçının kimliğini tespit etti. Kovalamaca sırasında yüzündeki maskeyi yarıya kadar açan gaspçının kimliğinin tespit edilmesinden sonra saklandığı yeri de tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Bir akrabasına ait bir evde saklandığı tespit edilen gaspçı diğer arkadaşıyla birlikte polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyon sırasında suç aleti pompalı tüfek ve gasp ettikleri cep telefonu da ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

---------

-GÜVENLİK KAMERASI

-Kovalamacadan görüntü

-Gaspçının genci düşürmesi

-Silahı alması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Yaralı genç

-Detaylar

========================

4- KAMYONUNUN ALTINI KONTROL EDERKEN BACAKLARINDAN OTOMOBİL GEÇTİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de kontrol amaçlı kamyonun altına giren şoförün bacaklarının üzerinden otomobil geçti. Acılar içinde kıvranan adam ayaklarının üzerinden geçen aracın sürücüsünden yardım istedi. Yardım istediği sürücü bu kez de geri geri gelerek hafriyat kamyonu sürücüsünün bacaklarını ikinci kez ezdi. Kamyon şoförü dehşeti yaşarken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Servet Hamza adlı hafriyat kamyonu şoförü, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan evinin önüne kamyonunu park etti. Kontrolleri yapmak amacıyla aracın altına giren Hamza'nın kamyon dışında kalan bacaklarının üzerinden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç geçti.

Talihsiz adam acılar içinde kıvranarak, ayaklarının üzerinden geçen sürücüden bağırarak yardım istedi. Ancak sürücü, bu kez de geri geri gelerek adamın ayaklarının üzerinden ikinci kez geçerek, ezdi. Daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin yardımı ile Servet Hamza oturtulduktan sonra polis ve 112 ekiplerine haber verildi. Sağlık durumu iyi olan ancak ayaklarının üzerine basamayan Servet Hamza, olay yerine gelen 112 ekibinin yapmış oldukları ilk müdahale sonrası Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"İLK BAŞTA YANLIŞLIKLA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Servet Hamza, olay yerine gelen polise verdiği bilgide, her gün rutin olarak çalıştığı şirkete ait olan hafriyat kamyonunu kontrol etmek için altına girdiğini söyledi. Olay öncesi de kontrol amaçlı kamyonun altına girdiğini, bir aracın ayaklarının üzerinden geçerek durduğunu belirten Hamza, polise, "İlk başta yanlışlıkla olduğunu düşündüm. Acıdan bağırarak yardım istedim. Ancak sürücü buna rağmen, bana yardım etmedi. Birkaç dakika sonrada geri geri gelerek ikinci kez ayaklarımın üzerinden geçti. Daha sonrada kaçmış. Bana komşularım ve çevredekiler yardım etti" dediği ifade edildi.

"AYNADAN BAKTI, GERİ GERİ GELDİ BİR DAHA EZDİ"

Servet Hamza'ya olay sonrası yardım eden bir komşusu da, "Adam geldi arabasını park etti. Çıkarken, geldi, vurdu. Baktı aynadan geri geri geldi bir daha ezdi adamı. İki defa ezdi. Ben komşuyum, karşıdan olayı gördüm. Yardım etmeye geldim" diyerek olayı anlattı.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Yerde yatan yaralı

-Yapılan müdahale

-Polislere olayı anlatması

-Ambulansa alınması

-Görgü tanığı ile röp

=========================

5- MEVLANAKAPI'DA KAZA ANI VE SÜRÜCÜNÜN KAÇMASI KAMERADA

İstanbul DHA- FATİH'te kaza sonrası üzerine gelen sürücüyü gören diğer aracın sürücüsü otomobilini bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Haziran'da Fatih Mevlanakapı 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Caddeye hızla çıkan otomobilin sürücüsü kazaya neden oldu. Kaza sonrası iki otomobilde de hasar meydana geldi. Caddeye hızla çıkarak kazaya neden olan sürücü, üzerine koşarake gelen diğer aracın sürücüsünü görünce otomobili bırakarak hızla kaçtı. Kaçan sürücü kaza sırasında çıktığı caddeye girerek gözden kayboldu. Kaza sonrası olay yerine polis gelerek tutanak tuttu. Kaza anı ve sürücünün kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Kaza anının görüntüsü

-Sürücünün diğer sürücüye yönelmesi

-Kaçan sürücüsü

-Detaylar

==============================

6- TELEFON HIRSIZLIĞI KAMERADA: "BANA BAKTI ÖPÜCÜK ATTI"

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL,

Esenyurt'ta bir esnafın telefonunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonu çalınan kişi, "Dışarı çıktığında da bana baktı öpücük attı" dedi.

Olay 23 Haziran Pazar günü Esenyurt'ta bir iş merkezinde yer alan dükkanda yaşandı. Bir kişi, iş merkezine müşteri gibi gelerek içeriye girdi. Bu sırada dükkanın sahibi İsmail Tinaj müşteriyle ilgilenmek için dışarı çıktı. Önce ortamı gözleyen hırsız, boş bir anda şarja takılı cep telefonunu çaldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde boşluktan faydalanan hırsızın telefonu alıp iş merkezinden çıktığı görülüyor. Hırsızın rahatlığı ve telefonunu çaldığı esnafla göz göze gelmesi kameralara yansıyor.

Adamı gördüğünde şüphelendiğini ifade eden iş yeri sahibi İsmail Tinaj, "Ben müşterilerle oyalanırken müşterilere mal satmakla uğraşırken o arada demek ki telefonu almış cebine koymuş. Tekrar dışarı çıktı dışarı çıktığında da bana baktı öpücük attı. Kendi kendime dedim ki hayırdır bu ne ayak? Şüphelendim bundan. Ondan sonra tekrar ben içeri girdim baktım telefon şarjda yok. Telefonu almış götürmüş. Meğer ki gerçekten bize öpücük atmış. 15 yıldır burayı işletiyorum ilk defa başımıza geldi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

Hırsızlık şüphelisinin Pasaja girmesi.

Telefonu koynuna sokup çıkması.

İşyeri sahibi ile göz göze gelmeleri.

(AKTÜEL)

-İsmail Tinaj ile röp.

-Genel ve detay görüntüler.

===================================

7 - KOT TAŞLAMA KUMU YÜKLÜ TIR'DA 753 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



İstanbul DHA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul'da Muratbey Gümrük Sahası'nda kot taşlama kumu taşıyan TIR'da, dedektör köpeği ile yapılan aramada 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nün cari teftişi sırasında Türkiye'ye kot taşlama kumu getiren TIR'ın taşıdığı yükün, uygunsuzluk nedeniyle getirildiği ülkeye geri gönderilmesine karar verildiği saptandı. Söz konusu dosya üzerinde Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemede, durumun şüpheli unsurlar barındırdığı kanaatine varılarak araç, x-ray taramasına sevk edildi. Taramada aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesinin ardından narkotik dedektör köpek eşliğinde fiziki arama yapıldı. Köpeklerin çuvallara aşırı tepki vermesi üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, her biri 1200 kilo kot taşlama kumu bulunan çuvalların içerisinde yapılan detaylı aramada; vakumlanarak gizlenmiş 114 pakette 753,25 kilo esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada suça iştirak ettikleri saptanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

---------

(Polis Kamerası)

TIR'da yapılan arama

Köpekle yapılan arama

Uyuşturucu zulalarının bulunması

Detaylar

===================

8-- ARNAVUTKÖY'DE VİLLAYA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, - ARNAVUTKÖY'de kiraladıkları bir villayı sahte içki imalathanesine dönüştüren 4'ü yabancı uyruklu toplam 7 kişi yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarları değerlendirerek sahte ve kaçak içki konusunda çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Arnavutköy'de bir villanın kiralanarak sahte içki imalathanesine çevrildiğini tespit etti. Fiziki ve teknik takibini tamamlayan polis ekipleri 14 Haziran'da villaya baskın düzenledi. Yapılan baskında villada bulunan Remzi Ç., Mustafa D., Musa B. ve Özbekistan uyruklu Mahmut M., Cesur K., Murat M. ve Aziz M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sahte içki imalathanesi olarak kullanılan villada yapılan aramalarda bin 169 şişe sahte ve kaçak içki, bin 280 litre metil alkol, bin 200 sahte bandrol, 4 milyon 640 bin etiket, 21 bin 100 şişe kapağı, 2 bin 250 boş içki şişesi, 4 litre anason yağı ve sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılık polisleri, şüphelilerin sahte içkileri pazarlamak için kullandığı kapalı kasa kamyonete de el koydu.

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan 4'ü yabancı uyruklu toplam 7 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçakçılık ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

---------

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin koşması

-Ekiplerin kolilenmiş içkileri bulması

-Boş şişelerin bulunması

-Villa'nın içinde yapılan aramalar

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar

============================

