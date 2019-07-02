DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1 - İMAMOĞLU: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEBİNDE BULUNACAĞIM

Haber -Kamera: Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebinde bulunacağını söyledi.

Ekrem İmamoğlu seçimlerden sonra siyasi parti ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yaptı. İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından karşılandı. Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Beylikdüzü'nde belediye başkanı olduğum dönemde, görev aldığım an itibarıyla hemen ilk yaptığım şey, tüm siyasi partileri ziyaret etmekti. Çünkü, siyasi partiler bir şekilde toplumun bütününü temsil ediyor. Bilmediğiniz, tahmin etmediğiniz, kesimlerin duyguları, düşünceleri oraya gidiyor. Bu, noktada özellikle siyasi partilerin, kendi refleksleri, size gelmese de, sizi ziyaret etmese de, ben ziyaretlerime devam ettim. 'Ben gittim, onlar gelmedi. Ben bir daha gitmem' diye asla böyle bir tavrım olmadı. İlçemde böyle davrandım. Gerçekten toplumsal bütünlük ve toplumun size inancı bakımından şehrin, emin insanı hüviyeti açısından çok değerli bir atmosferi sağlamış oldu" dedi.



"BUGÜN CHP'DEYİZ. DİĞER PARTİLERDEN DE RANDEVU TALEPLERİMİZ VAR"

İmamoğlu "Kendi mensubu olduğum partimdeyim. İl başkanımı ziyaret ediyorum. Ama bugünkü ziyaretimin biraz daha, siyasi partileri bakışımızın bir başlangıç ziyareti. Bu talebimizi ilk etapta Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilerden talepte bulunarak yola çıktık. Bugün CHP'deyiz. Diğer partilerden randevularımız, girişimlerimiz var. Girişimlerimizin devam ettiği partilerimiz var. Bu bağlantı ve diyalog devamlı olsun. Bu uygulananın örnek olduğunu düşünüyorum. Asla vazgeçmeyeceğimiz bir uygulama olacak. Kim ne düşünürse, ne yaparsa yapsın, önemsediğim yok. Ben şahsen toplumun adına doğru adım atıyorsak gerisini düşünmenin önemli olmadığını hissediyorum. Bu bağlamda İl yönetimiyle bir değerlendirme yapacağız. Partimden bulunmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Bu vesileyle Canan Kaftancıoğlu'na ve İl yönetimine teşekkürlerimi sunacağım" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, "AKP ve MHP'den randevu aldınız mı?" şeklindeki soruya "MHP'den henüz dönüş almadık. AK Parti bize randevu vermedi. Ama girişimlere devam edeceğiz" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI'NDAN RANDEVU TALEBİNDE BULUNACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebi bulunacağını belirten İmamoğlu, "Kendileri bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Randevu talebinde bulunacağım. Ondan sonra da bu ziyarette kendisi de uygun olursa davet de ederim. Yurt dışında olduğu için henüz davetimi yapmadım. Televizyon yoluyla yaptım, fakat fiili olarak randevu talep etmedim ama şimdi edeceğim. Ülkenin hangi kamu kurumu olursa olsun, fikirsel farklılıklarımız da olsa, hangi siyasi parti olursa olsun, hizmet etme konusundaki ziyaretlerimize, samimi çabamıza devam edeceğiz. Bundan sakınmayacağız" şeklinde konuştu.

"BİNALİ BEY'İ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE AĞIRLAMAK İSTİYORUM"

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın çay davetiyle ilgili soruya ise "Binali Bey'le ilgili de şöyle; bu olay, televizyonda geçen bir çay davetiydi. 'Sizi çaya davet ediyorum' dedi ve televizyon programı bitti. 'Ben sizi çaya davet ediyorum' derseniz, bu eksik bir davettir. Net bir yere davet olmayınca ben, meydanlarda bu davetin netleşmesini talep ettim. Hatta, 'Lütfen seçim gününe kadar olsun, sonra anlamı olmaz. Buna seçim günü de dahil. Oyumuzu kullanır, sonra oturur bir yerde çayımızı içeriz, haber bekliyorum' diye, İstanbul'un her yerinden bağıra çağıra söyledim bunu. Daha ne yapabilirim, bilmiyorum. Ama bana bir geri dönüş olmadı. Sonrasında, 'Ben çay davetimi yaptım ama Ekrem Bey yoğundur, şimdi işleriyle uğraşacak' diye bir ifadesi oldu. Ben, o çay davetinin süresinin dolduğunu düşünüyorum. Şimdi ben onu kahveye çevirdim ve İBB'nin Saraçhane binasına kendilerini davet ediyorum. Hem kahve içelim hem ağırlayalım hem İstanbulla ilgili düşüncelerini alalım. Biz ne yapacağımızı anlatalım. Kendilerini layıkıyla ağırlamak istiyorum. Kahve ikram etmek istiyorum. 40 yıl hatırı olsun. Onu yaşayalım istiyorum. Ben bunun üzerine çıkacağım diyorsa, beni yemeğe davet etsin, yemekte o zaman giderim kendisine" dedi.

Kaftancıoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bugün belediye başkanımızın bizleri ziyareti çok kıymetli. Bildiğim kadarıyla tüm siyasi parti başkanlıklarına ziyarette bulunacak kendileri. Bu siyasetin normalleşmesi ve aslından bundan sonra devam etmesi anlamında daha da kıymetli. Yaklaşık 18 aydır il başkanıyım. İsterdim ve arzu ederdim ki, belediye başkanımızdan önceki belediye başkanlarımızda da benzer ziyaretlerimiz olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP İl başkanlığını ziyareti

İmamoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu tarafından karşılanması

Canan Kaftancıoğlu'nun Seçim çalışmalarında gelen hediye ve mektupları İmamoğlu'na vermesi

İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu'na hediye vermesi

Kaftancıoğlu'nun konuşması

İmamoğlu'nun konuşması

İmamoğlu'nun soruları cevaplaması

İmamoğlu'nun CHP İl Başkanlığında partlilerle buluşması

Genel ve detaylar



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2- İSTANBUL'DA TURİSTLERİ DOLANDIRAN TAKSİCİLERE YAPILAN OPERASYON KAMERADA

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL- İSTANBUL'da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla "Son Durak" ismi verilen operasyonla gözaltına alınan 25 taksi şoförü adliyeye sevk edildi. Şüphelilere nitelikli dolandırıcılık ve iki ayrı gasp konusundan işlem yapıldığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan taksiler ise plaka sahiplerine teslim edilecek.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından turistlerin, taksi şoförleri tarafından dolandırılma olayları üzerine 4 ay önce operasyon başlatılmıştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis 25 taksi şoförünü gözaltına almıştı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE GASP SUÇLARINDA İŞLEM YAPILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Şüpheli taksi şoförlerinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin yolu uzatarak normalde 40-50 lira ücreti olan yerler için 1000-1500 lira aldıkları, sahte ve eksik para üstü verdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ayrıca para vermek istemeyen iki ayrı turistin elinden parasını gasp ettikleri, mağdurları yol ortasında bırakarak kaçtıkları öğrenildi.

YAKALANMA ANLARINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin yakalanma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taksiyi takip eden polis ekiplerinin trafik sıkıştığı anda araçlarından inerek şoförü araçtan indirerek gözaltına alınma anları görüldü.

Poliste işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 'taksicilik yapabilir' belgelerinin iptal edileceği, Emniyet Müdürlüğü otoparkında tutulan kullandıkları taksilerin ise plaka ve araç sahiplerine verileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Yapılan operasyon

-Taksicilerin taksilerinin yanında gözaltına alınması

-Emniyetin otoparkındaki taksiler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

02.07.2019 - 11.45 - Haber Kodu : 190702068

02.07.2019 - 11.48 - Haber Kodu : 190702069

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3- JANDARMADAN 3 İLDE RUHSATSIZ SİLAH SATIŞI OPERASYONU

Hakan KAYA- İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız silah satışı yapan 6 kişi yakalandı.

ÇİĞKÖFTE KUTUSUNDAN SİLAH ÇIKTI

Jandarma ekipleri, kaçak silah satışı yaptığı belirlenen şebekeyi takibe aldı. Yapılan incelemeler sonucu şebekenin Adıyaman, Bursa ve İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, ilk olarak Adıyaman'da ikamet eden H.D.'yi elindeki silahı Bursa'da satmaya giderken yakaladı. Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, çiğköfte kutusu içine saklanmış halde 1898 yapımı Nagant marka bir silah buldu.

SUİKAST SİLAHI DA VAR

Ardından geniş çaplı operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri, İstanbul ve Bursa'da bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, binlerce fişek ve av fişeği, tabanca şarjörleri ile tabanca kılıfları ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalar arasında Uzi suikast silahının da bulunması dikkat çekti. Şüphelilerin, olası bir baskında rahat kaçabilmek için bina girişlerine kamera koyduğu tespit edildi. Yakalanan 6 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken rüşvet iddiasıyla 4 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

-Ele geçirilen silahlar

-Şüphelilerin adlliyeye sevki

02.07.2019 - 09.23 - Haber Kodu : 190702016

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4 - FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 40 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Özden ATİK- İSTANBUL DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

15 ilde başlatılan operasyon operasyonlarda, 1 albay, 1 yarbay, 3 yüzbaşı, 6 üsteğmen, 1 teğmen, 22 astsubay, 3 uzman ve 3 askeri öğrenci olmak üzere bazıları muvazzaf ve bazıları da ihraç olmak toplamda 40 asker hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv

02.07.2019 - 10.10 - Haber Kodu : 190702029

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5 - SOSYAL MEDYADA SURİYELİ PROVOKASYONUNA 2. OPERASYON

Çağatay KENARLI İSTANBUL, - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün, sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyon yapanlara yönelik yaptığı operasyonlarda 11 kişi daha gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada başlıklar açarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere 30 Haziran'da operasyon düzenlenmiş ve 5 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'İkitelli Gençlik Grubu' isimli 58 kişinin bulunduğu bir whatsapp grubu üzerinden olayları büyütmeye çalıştığı tespit edilen 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri dün düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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6- FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR

- METROBÜSLERDEKİ SABAH YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Haber-Kamera: - Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-Çağrı ÇALIŞKAN- İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.

FSM'deki çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 40 olarak ölçüldü. Çalışmaları nedeniyle 6 gündür FSM'de 4 şerit trafiğe kapalı.

Öte yandan Altuniza'de de metrobüs duraklarındaki sabah yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-FSM'deki çalışmalar

-Oluşan yoğunluk

-HAVADAN görüntüyle köprü ve çevresindeki yoğunluk

-15 Temmuz Şehitler köprüsündeki yoğunluk

-Metrobüslerdeki yoğunluk

02.07.2019 - 09.07 - Haber Kodu : 190702014

02.07.2019 - 09.38 - Haber Kodu : 190702022

02.07.2019 - 09.39 - Haber Kodu : 190702023_

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7- BAYRAMPAŞA'DA BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ

*Alarmın çalması üzerine paniğe kapılan soyguncu yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Bayrampaşa'da bankaya giren kişi soygun girişiminde bulundu. Güvenlik görevlisinin silahını da alan soyguncu, alarmın çalması üzerine paniğe kapılıp kaçtı.

Olay, Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen eli silahlı bir kişi bankayı soymak istedi. Bankadan içeri giren soyguncu silah tehdidi ile güvenlik görevlisinin silahını aldı. Banka çalışanlarının alarma basması üzerine paniğe kapılan soyguncu olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri bankada incelemelerde bulundu, kamera görüntülerini inceledi. Polis ekiplerinin eşkalini belirlediği kişinin yakalanması için başlattıkları çalışmalar sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Bankadan görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Görevlilerden görüntü

-Genel ve detaylar

02.07.2019 - 11.19 - Haber Kodu : 190702060

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8- BÖYLE OLUR MODİFİYE ARAÇ TUTKUNUNUN 'TAKI'SI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

İstanbul'da yaşayan modifiye araç tutkunu Hulusi Demir, hafta sonu yapılan düğününde ilginç anlar yaşadı. Demir'in kendi gibi modifiye tutkunu arkadaşları egzoz ve çelik jant taktı.

Düğün salonuna modifiyeli araçlarla konvoy yaparak gelen gençler takı töreninde de Hulusi Demir'e bir sürpriz hazırladı. Modifiye araç tutkunu Demir'e takı töreninde abart egzoz ile çelik jant taktı. Salonda renkli görüntüler oluşurken gelin ile damada başka bir arkadaşının takı yerine biberon taktığı görüldü. Bu anlara şahit olan davetliler de alkış tutarak gelin ile damadın mutluluğuna ortak oldu. Hulusi Demir, takı töreninin ardından "Ne diyeceğimi bilemiyorum, çok şaşkınım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Düğün konvoyundan görüntü

Gelin ve damattan görüntü

Takı töreninde takılan otomobil jantı ile egzozu

Damada biberon takılması

Genel ve detaylar

02.07.2019 - 11.30 - Haber Kodu : 190702062

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9- TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA UNUTULAN EŞYALAR SATILDI

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,

İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarında unutulan ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar açık artırmayla satıldı.

Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü'ne ait binada yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, tablet bilgisayarlar, fotoğraf makineleri, kol saatleri, güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. Açık artırma usulüyle satılan eşyalar, toplu ihalede 81 bin TL veren kişinin oldu.

İETT Bulunmuş Eşya Bürosu Sorumlusu Esra Polat, yolcular tarafından unutulan ve kaybedilen eşyaların kendilerine ulaştırıldığını söyledi. Unutulan eşyalarını sınıflandırıldığını belirten Polat, "'Süre dolunca da sahibine teslim edilemeyen tüm eşyaları ayrıştırıyoruz. Sonra da satılacak durumda olanlar açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. Biz bu işi her yıl yapıyoruz. Bu yıl toplu satış yaptık ve 81 bin liraya ürünlerin hepsi satıldı." dedi.

Görüntü dökümü

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-Unutalan eşyalardan detay

-Esra Polat açıklaması

-Genel ve Detaylar

02.07.2019 - 11.22- Haber Kodu : 190702061

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10- BU HASTANEDE YILDA 50 BİN SEVİMLİ DOST SAĞLIĞINA KAVUŞUYOR

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Oktay Düzgün, yılda yaklaşık 50 bin hasta hayvanı tedavi ettiklerini, bunun büyük bölümünü de pet hayvanların oluşturduğunu söyledi.

Prof. .Dr. Düzgün, doğum, cerrahi ve dahiliye gibi ana branşları bulunan Avcılar'daki üniversite kampüsündeki hastane polikliniğinde 7-24 hizmet verildiğini, günde 150-200 hasta hayvana müdahale edildiğini, yoğunluğa rağmen daha fazlasını da kabul edebileceklerini söyledi. Aynı zamanda Veterinerlik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Düzgün, muayene ve tedaviler için tam donanıma sahip olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Radyogiagnostik görüntüleme ünitemizde dijital röntgen, 1.5 Tesla MR ve yenilediğimiz ileri teknolojiye sahip 16 kesit multislice 3 boyutlu görüntü verebilen yeni bilgisayarlı tomografi cihazımız ile hafta içi hafta sonu fark etmeksizin 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyoruz. Dahiliye kliniğinde; kardiyoloji, dermatoloji, üroloji, ekdokronoloji, gastroenteroloji, cerrahi kliniğinde ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, onkoloji, KBB, nöroşirurji, göz hastalıkları ve doğum kliniğinde jinekolojik ve meme hastalıkları gibi dallarda hizmet sunuluyor. Toplumumuzda, hayvan sevgisi her geçen gün arttığı için hasta potansiyeli de orantılı olarak artmaktadır. Hasta potansiyelimizin önemli bölümünü pet hayvanlar oluşturuyor. Bunların yanı sıra büyük ve egzotik hayvanlara da hizmet veriyoruz. Hastanemizdeki en büyük bölümümüz ise; radyodiagnostik görüntüleme ünitemizdir. Bu ünitemizde röntgen, ultrasonografi, endoskopi, bilgisayarlı tomografi ve MR yer alıyor. Eski tomografi cihazımızı yeniledik. 16 slice bilgisayarlı tomografimiz ile anestezi altında 1 dakika içerisinde hasta hayvanın tüm vücudunun 3 boyutlu tomografisini alabiliyoruz. 1.5 Tesla MR cihazımız ile de hastamızın görüntülerini yüksek kalitede kesitler alarak 3 planda değerlendirebiliyoruz. Bu görüntüleri CD ortamına kaydederek ve raporlayarak hasta sahibimize vermekteyiz. Arzu ederlerse kendi hekimlerine de konsültasyon hizmeti (Birkaç uzman hekimin birlikte hastalığa tanı koyması) vermekteyiz. Bu hizmetimizi 7/24 sağlamaktayız."

Prof. Dr. Oktay Düzgün, büyük bölümü kedi ve köpek olan hastaların yanı sıra kanatlı hayvanların da eksik olmadığı hastanede, zaman zaman doğada bulunan yaralı veya hasta yaban hayvanların da görevliler tarafından getirildiğini söyledi. Prof. Dr. Düzgün, "Bu tür hayvanlara da ameliyathanelerimizde birbirinden zorlu ameliyatlar da titizlikle yapılıyor. Şunu da belirtmek isterim ki İstanbul'da hastanemiz öncelikli tercih edilmektedir. Yoğun hasta sayımız nedeniyle hayvan sahiplerimizin daha konforlu hizmet alabilmesi için yakın tarihte internet üzerinden de randevu sistemine geçeceğiz Bunun günlük getirilen vakaların yanı sıra hasta sahipleri için çok büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Hastanede tedavi gören hayvanlar (İğne, serum yapılan hayvanlar, MR çekilen köpek vs.)

-Başhekim hastane ve kliniklerle ilgili bilgi verirken

-Hastaneye gelen hasta yakınları ile röportajlar

-Bir görevli ileri teknoloji MR cihazının çalışması ile ilgili bilgi verirken

-Hastane binasının dıştan görüntüsü

-Bölümlerden görüntüler

-Ameliyathanede ameliyat edilen hayvanlardan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

02.07.2019 - 11.42 - Haber Kodu : 190702065

