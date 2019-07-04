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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 saat önce

ŞİŞLİ'de otomobilin altına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2, System.String[]

ŞİŞLİ'de otomobilin altına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yaralı kedi, araç sahibi tarafından veterinere götürüldü.

Büyükdere Caddesi üzerinde sabah saatlerinde aracıyla seyir eden Canberk Okutay, diğer araçların korna çalması ve uyarılarıyla aracının altında bir kedi olduğunu öğrendi. Hemen aracını yol kenarına park eden sürücü, kediyi aracın altından çıkarmaya çalıştı. Kriko ile aracı kaldıran Okutay, kediyi sıkıştığı yerden kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Seyrantepe itfaiye ekibi, kediyi kurtarmak için hava yastığı ile otomobili kaldırdı. Kedi  yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yol kenarına alınan kediye su veren itfaiye erleri kedinin yaralı olduğunu fark etti. Bir kutuya konulan kediyi araç sahibi Canberk Okutay, veterinere götürdü.  Okutay, "Ben aracımla ilerliyordum. Diğer sürücüler arkadan korna çalarak beni uyardı. Ben de aracımı durdurarak baktım. Aracın altında bir kedi var. İtfaiyeyi aradım. Kedi yaralı olduğu için en yakın veterinere götürüyorum.İnşallah sahiplenirim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Aracın altında sıkışan kedi

-İtfaiye ekibinin kediyi kurtarma çalışmaları

-Kedinin kurtarılması

-Kediye su verilmesi

- Araç sürücüsü ile röp.

-Yaralı kedinin sıkıştığı araçla veterinere götürülmesi

-Genel ve detaylar
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:28 Kaynak: DHA
İstanbul, İtfaiye, Araç, Güncel
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