DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

BAŞAKŞEHİR'DE HURDALIKTA YANGINHaber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN - İstanbul DHA- BAŞAKŞEHİR'de hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.Başakşehir'de bulunan hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği hurdalıktaki yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

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2- MAÇKA PARKI'NDA GENÇ KADINA KAPKAÇ ŞOKU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,-ŞİŞLİ, Maçka Parkı'nda bir kadın kapkaça uğradı.

Maçka Parkı, Taşkışla çıkışında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Taşkışla çıkışındaki merdivenlerde yürüyen genç bir kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kadının el çantasını çalan kişi Maçka Parkı içinden Dolmabahçe istikametine kaçarak izini kaybettirdi. Olayın ardından çığlık atarak yardım isteyen kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. Polise olayla ilgili bilgi veren kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÇANTAYI ALAN KİŞİ AĞAÇLARIN ARASINDAN KAÇTI

Olayın görgü tanığı Ercan Şahin, "Kadın merdivenlerden çıkarken, ağaçların arasından gelen bir kişi çantasını alarak, kaçtı. Kadın bağırdı, çığlık attı. Çantayı alan kişi Maçka Parkı içinden ağaçların arasından kaçtı. Biz gelene kadar kapkaççı kaçmıştı. Diğer arkadaşlar kapkaççının peşinden koştu ama yakalayamadılar. Ben o sırada uzaktaydım." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kapkaça uğrayan kadının polis aracına bindirilmesi

-Polis aracının gidişi

-Olay yerinden görüntü

-Görgü tanığının olayı anlatması

-Genel ve detaylar

19.07.2019 - 09.49 Haber Kodu : 190719011

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3-ESENYURT'TA YOL VERME TARTIŞMASINDA İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta, yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kalabalık iki grubun kavgasını polis güçlükçe ayırdı.

Olay, Selahaddin Eyyübi Mahallesi 1519 Sokak üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 29 AJ 566 plakalı otomobilin sürücüsü ile 34 JZ 0605 plakalı otomobilin sürücüsü arasından yol verme meselesinden tartışma çıktı. Sürücülerin birbirlerine küfür etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınları da dahil olunca kavga bir anda büyüdü. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine zırhlı araçla ekipler de geldi. Polis kavgayı güçlükle ayırdı. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kask kamerasından kavga anı

-Polisin kavgayı ayırması

-Detaylar

19.07.2019 -09.56 Haber Kodu : 190719016

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4-ARNAVUTKÖY'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de hızla ilerleyen sürücü, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon kırınca kaldırıma çıkarak bir ağaca çarptı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen 34 BJ 3811 plakalı otomobilin sürücüsü, kavşağa kontrolsüz girerek önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı. Kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken o sırada kaldırımda yürüyen bir kadın kazadan kıl payı kurtuldu. Otomobilde hasar meydana gelirken kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Kavşaktan dönen otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil

-Otomobilin kaldırıma çıkarak ağaca çarpması

-Kaldırımda yürürken kıl payı kurtulan kadın

-Çevredekilerin kazanın ardından toplanması

AKTÜEL

-Olay yeri

-Kaza yapan araç

19.07.2019 -10.00 Haber Kodu : 190719021

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5- GAZİOSMANPAŞA'DA CİP MİNİBÜSE ÇARPTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA- GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip kontrolden çıkarak, park halindeki panelvan minibüse çarptı. Kazada sürücünün yanındaki bir kişi yaralandı. Trafik polislerinin yaptığı alkol testinde sürücü 1.88 promil alkollü çıktı.

Kaza, Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Oğuz Demirci aracının kontrolünü kaybederek yol kenarında park halindeki panelvan minibüse çarptı. Kazada panelvan minibüsün önündeki 2 otomobilde de daha hasar meydana geldi. Cip sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki kadın yaralandı. Kazanın gürültüsüne uyanan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, araçta bir süre inceleme yaparken, polis ekipleri de sürücüye alkol testi yaptı. Alkol testinde sürücü Oğuz Demirci 1.88 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, alkollü sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken polisin kaza ile soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği yer

-Kazaya karışan araçlar

-İtfaiye ve polisin çalışması

-Araçların çekilmesi

-Genel ve detaylar

19.07.2019 -09.41 Haber Kodu : 190719010

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6-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇOK SAYIDA SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

-ABD'den İstanbul'a gelen yolcunun valizinde yapılan aramada 80 adet silah aksam ve parçası ele geçirildi.

İSTANBUL,-İSTANBUL Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda ABD'den Türkiye'ye gelen uçakta seyahat eden Libya uyruklu yolcunun valizinde 80 adet silah aksam ve parçası ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı başta olmak üzere Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında ABD'den Türkiye'ye gelecek uçakta seyahat eden Libya uyruklu bir yolcu, şüpheli olarak değerlendirildi. Hava Takip Sistemiyle takibe alınan uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından şüpheli yolcu gözlem altına alındı. Havalimanını terk etmek üzere çıkış kapısına yönelen yolcu, valizleri ile birlikte gümrük kontrolüne sevk edildi. Yolcunun İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince açılan valizlerinde 52 adet uzun namlulu otomatik silah şarjörü, 4 adet silah sürgüsü, 9 adet silah namlusu, 13 adet poşet içinde silah yedek parçası, 2 adet silah içliği olmak üzere toplam 80 adet silah aksam ve parçası ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak adli makamlarca yürütülen soruşturmaya devam edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin valizi açmaları

-Valizden çıkan silah parçaları

19.07.2019 -10.57 Haber Kodu : 190719038

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7- AVCILAR'DA İNTİHAR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Avcılar'da bir kişi kendini evindeki doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre 36 yaşındaki Hasan Bolat imam nikahlı olduğu öğrenilen eşiyle Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Aydın Sokak üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında yaşıyordu. Sabah saatlerinde duş almak için yataktan kalkan Bolat kendisini doğalgaz borusuna astı. Bir süre sonra uyanan eşi Bolat'ı yerde hareketsiz şekilde görünce büyük şok yaşadı. Kadın durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de daire içerisine girerek, incelemelerde bulundu. Bolat'ın kendini iple doğalgaz borusuna astığı ve ipin kopması sonucu yere düştüğü öğrenildi. Haberi alarak, eve gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaktan görüntü

-Binadan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Diğer detaylar

19.07.2019 -10.20 Haber Kodu : 190719025