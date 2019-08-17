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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

54 dakika önce

Kandilli Rasathanesi Deprem Simülasyon TIR'ı ile Avcılar'da vatandaşlara deprem anı yaşatıldı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2, System.String[]

Kandilli Rasathanesi Deprem Simülasyon TIR'ı ile Avcılar'da vatandaşlara deprem anı yaşatıldı. Avcılar Meydanı'na yerleştirilen TIR'ın içinde eğitmenler vatandaşlara deprem anında kendilerini nasıl korumaları gerektiğini öğretti. Daha sonra simülasyon aracı içinde kurulan düzenekle birlikte, araç içindeki vatandaşlara 6 büyüklüğünde deprem yaşatıldı.
Simülasyon eğitimine giren vatandaşlardan Nihan Polat, "Sabit bir yerde durmayı biliyordum ama başımı nasıl koruyacağımı öğrendim. O anı tekrardan yaşadım. Bir korku panik oldu ama geçti" dedi. Hakan Koca ise, "Depremi yaşadığım için aynısını yaşadım. O zamanlar ne yapacağımızı bilmiyorduk. Sağa, sola kaçıyorduk. Ama bu eğitimden sonra ne yapacağımızı biliyoruz. Gayet başarılıydı" diye konuştu.
Ayhan Balta ise, "1999 depremini İstanbul'da yaşayıp gören insanlardanım. Bence hemen hemen aynı olmuş. O zamanlar bilmediğimiz için bir an önce çıkış arardık. Şimdi kendimizi nasıl koruyacağımızı öğrendik" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-TIR'dan genel ve detaylar
-Deprem simülasyon anı
-Röportajlar



- İstanbul
Kandilli Rasathanesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:08 Kaynak: DHA
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