DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-GAZİOSMANPAŞA'DA KÖFTECİYE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR/

Gaziosmanpaşa'da köfteciye giren şüpheli iş yeri sahibini silahla bacağından vurarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pazariçi Mahallesi, İdris Köşkü Caddesi üzerinde bulunan bir köftecide saat 09.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi köfte salonunun içine girerek iş yeri sahibi Ferit Keskin'i ateş açtı. Silahla bacağından vurulan Keskin, saldırganı yakalamak için peşinden koştu. Keskin, yaralandığını fark edince geri döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahallede esnaf olan Mustafa Kahveci "Sabah 09.00 sıralarında geldi. Kahvede bir süre oturdu. İki dakika içerisinde ateş edip kaçtı. Bende ambulansı aradım" dedi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye götürdü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dükkana gelen bir şüpheli, köfteciye bir el ateş açıp, kaçıyor. Köfteci Ferit Keskin ve yanında bulunan çalışan saldırganın ardından koşarak, dışarıya çıkıyor. Saldırgan buradan hızla uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Saldırganın iş yerini girişi

-Saldırganın ateş edip kaçması

-Yaralının peşinden koşması

(AKTÜEL)

-İş yerinden görüntü

-Esnaf Mustafa Kahveci röp

-Genel ve Detaylar

22.08.2019 -11.10 Haber Kodu : 190822063

======================================



2-ŞİŞLİ'DE SÜRÜCÜSÜNÜ GASP ETTİĞİ TAKSİYLE KAÇTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/

Şişli'de taksi sürücüsü aracına yolcu gibi binen bir kişi tarafından gasp edildi. Taksinin direksiyonuna geçerek kaçan şüpheli, aracı Avcılar'da terk etti.

Olay, Şişli, Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Piyalepaşa Bulvarı'nda taksici Polat Öğüt'ün aracına binen kişi, Ataköy'e gideceğini söyledi. Öğüt, verilen adrese gitmek için yola çıktı. Taksiye binen kişi bir süre sonra Öğüt'e, Feriköy mezarlığına uğraması gerektiğini söyledi. Feriköy Mezarlığı'na geldiklerinde yanında bulunan bıçağı çıkaran kişi taksiciyi tehdit ederek cebinde bulunan 80 lira ve cep telefonunu gasp etti. Korkuyla araçtan dışarı çıkan Öğüt, çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli ise taksiyi çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, GPRS üzerinden takip ettikleri aracı kovalamaya başladı. Başakşehir'den Avcılar Tahtakale Mahallesi'ne giden şüpheli, Hanımeli Sokağı'nda bir caminin önünde aracı bırakarak, kaçtı. Araç üzerine inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BIÇAK ÇEKİP TEHDİT EDİYOR"

Gasp edilen Polat Öğüt'ün taksici arkadaşı Cüneyt Halıcıoğlu "Buraya arkadaşımızın yanına geldik. Arkadaşımız bir otel önünden iyi giyimli elinde pahalı telefon olan bir kişiyi aracına alıyor. Feriköy Mezarlığı'nda arkadaşıma bıçak çekip tehdit ediyor. Paralarını istiyor. Sonra bıçağı kendisine sallıyor. Arkadaşım can havliyle kendisini dışarı atmış. Sonrada arabayı alıp çekip gitmiş. Uyuşturucu bağımlısı, alkolik filan birisiymiş. GPRS'den takip edildi. Aracın burada olduğunu bulduk. Memur arkadaşlar ilgileniyorlar. Arkadaşın parası cep telefonu ve aracın anahtarını almış. Arabaya zarar vermiş. Çok şükür arkadaşımıza bir şey olmadı. Bende taksiciyim bu olaylarla hep karşılaşıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Taksiden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

-Gasp edilen Polat Öğüt'ün telefonla konuşması

-Taksici Cüneyt Halıcıoğlu röp

-Genel ve Detaylar

22.08.2019 -10.46 Haber Kodu : 190822052

================================================

3-MAĞAZAYI BÖYLE TALAN ETTİLER

- BAŞAKŞEHİR'DE MAĞAZADAKİ KIYAFETLERİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/

Başakşehir'de bir kadın giyim mağazasına kapalı kasa kamyonetle gelen 4 kişi, reyonlarda bulunan kıyafetleri ve kasadaki parayı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında Başakşehir 1. Etap Süleyman Çelebi Caddesi'nde bir kadın giyim mağazasında meydana geldi. Kapalı kasa bir kamyonetle mağaza önüne gelen yüzleri maskeli 4 kişi, ellerindeki levye ile kepengi kırarak içeri girdi. 3 kişi mağaza reyonlarında bulunan kıyafetleri araca taşırken bir kişi de araçta hazır bekledi. Kasada bulunan 2 bin lirayı da çalan şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Alarm sisteminden bir hareket olduğunu fark eden iş yeri sahibi mağazaya geldiğinde kıyafetler ve kasadaki paranın çalındığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"70 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"

Firma yetkilisi Gülin Yıldırım, "Sabah saatlerinde yüzleri maskeli 4 kişi tarafından mağazamız soyuldu. 3 kişi hızla mağazadaki ürünleri ve kasadaki parayı boşaltırken bir kişi de arabada ürünleri teslim aldı. Bir dakika elli saniye içinde olayı gerçekleştirip gözden kayboldular. 70 bin lira zararımız var" dedi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İşyerinin incelenen kamera görüntülerinde hırsızlık anının saniye saniye kameraya yandığı anlaşıldı. Görüntülerde, kapalı kasa kamyonetle gelen yüzleri maskeli kişilerin ellerindeki levye ile kapıyı kırıp içeri girdikleri, kıyafetleri ve kasadaki parayı çalıp araçlarına koyarak uzaklaştıkları görülüyor. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin kamyoneti mağazaya yanaştırması

-İçeriye girmeleri

-Kıyafetleri toplamaları

(AKTÜEL)

-Mağazadan görüntü

-Boş reyonlardan görüntü

-Firma yetkilisi röp

-Genel ve detaylar

22.08.2019 -09.50 Haber Kodu : 190822034

==========================================

4- ÜSKÜDAR'DA HIRSIZ-POLİS KOVALAMACASI KAMERADA

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Üsküdar'da bir marketten hırsızlık yapan şüpheli polisin kovalamacası sonrasında yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Üsküdar Güzeltepe Mahallesi, Anıtlar Sokakta bulunan bir markette 15 Ağustos'ta meydana geldi. Gece saat 04.30 sıralarında markete hırsız girdiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, marketten çıkan şüpheliyi kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli Erguvan Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli kaçarken iki polis memuru peşinden koşuyor. Polis memurları bir süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına alıyor.

Şüphelinin kaçtığı yolda ve üstünde yapılan aramalarda 1 tabanca ve 11 mermi, bin 40 lira para, kar maskesi ile eldiven ele geçirildi. Şüpheli Yücel B.(39)'nin yapılan sorgulamasında, 'Resmi belgede sahtecilik', Tehdit ve Yağma', 'Cinsel saldırı' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin kaçması

-2 polisin kovalaması

-şüphelinin yakalanması

-Genel ve detaylar

22.08.2019 -10.12 Haber Kodu : 190822042

=========================================



5- BÜYÜKADA'DA BİR AT DAHA BAYGINLIK GEÇİRDİ

İstanbul DHA

Büyükada'da faytonu çeken at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükada'da faytonu çeken at, bitkin düşüp yere yığıldı. Faytoncu işine devam edebilmek için atı çekerek yığıldığı yerden kaldırmaya çalıştı. Ancak yere yığılan at ayağa kalkamadı. Faytoncunun atı zorla kaldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

----------

-atı kaldırmaya çalışan faytoncu

22.08.2019 -10.48 Haber Kodu : 190822054

===================================

6-AZMİ İLE EVDE ENGELİNİ AŞAN KADER ARTIK ÜNİVERSİTELİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da doğuştan fiziksel engelli olduğu için yürüyemeyen 18 yaşındaki Kader Akhan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği destekle evinde ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra üniversiteye girmeyi de başardı. Akhan 300 puan alarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü'nün ön lisans öğrenimini kazandı.

Diyarbakırlı emekli inşaat işçisi Abdulhalim ile ev kadını Feriha Akhan'ın 3 çocuğundan biri olan doğuştan kalça çıkığı tespit edilen, Kader'in sol bacağı hiç tutmadı, sağ bacağına ise hafif basabildi. Doktorların yürüyemeyeceğini açıkladığı Kader Akhan, annesinin başvurduğu, bir televizyon programından gönderilen akülü tekerlekli sandalyesi ile gidip-geldiği Denizköşkler İlkokulu'ndan sonra Güngör Tekinel Ortaokulu'na devam etti. Akhan, 7'nci sınıfta 3 kez peş peşe ameliyata alınınca ilk dönem okula giremez oldu. Kader Akhan, zorlu geçen ameliyatların ardından ailesinin başvurusu üzerine aynı eğitim yılında 2'nci dönemden itibaren evinde eğitim görmeye başladı. 8'inci sınıfı da evine gelen öğretmenlerin verdiği derslerle tamamlayan Kader Akhan mezun oldu.

Ailesi, okumayı çok seven kızlarının ilkokul ve ortaokuldan sonra eğitim hayatının sona ereceği endişesine kapılırken, dönemin Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, DHA aracılığı ile, "Okula gidemeyen Kader, lise eğitimine de evinde devam edebilecekö açıklamasını yaptı. Girdiği sınavda Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazanan genç kızı o dönem ziyaret eden evinde ziyaret eden halen Muş Milli Eğitim Müdürü olan Emin Engin, "Hedeflerini büyüt, önündeki hedefler arasında liseyi bitirdikten sonra üniversite olmalıö tavsiyesinde bulundu. Öğretmenler, Kader Akhan'ın evine 4 eğitim yılında gelerek bire bir ders verdi.

Derslerinde başarılı olan Kader Akhan, bugüne kadar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 11 kez ameliyata alınan, yürüyemediği halde yüzünden gülümsemeyi eksik etmeden yaşama sımsıkı sarıldı. Akhan, bu yıl girdiği üniversite sınavında 300 puan alarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü'nün ön lisans öğrenimini kazandı. Umutlarını yitirmeden ilk, ardından orta öğretimini evinde tamamlayan Kader Akhan'ı mezun olduğu Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kasım Akyıldırım evinde ziyaret ederek kutladı. Akyıldırım, "Yılda 6 öğretmen, her yıl ortalama 12 dersi evde günde 3-5 saat verdi. Liseden 74.96'lık derece ile mezun oldu. Kendisine bundan sonra da başarılar diliyoruz. Kendisine güveniyoruz. Kendisini evde kapatmadı, biz de okul ve Milli Eğitim olarak kendisine her türlü desteği verdik"dedi.

Üniversite okuyacağı için çok heyecanlı görünen Kader Akhan, şunları söyledi:

"İlkokuldan sonra ortaokula gidip-geldim. Ameliyat olunca okula gidemedim, evde kapalı kaldım. Bugüne kadar 11 ayrı ameliyat geçirdim. Okumam gerektiğimi biliyordum. Milli Eğitim'e başvurduk. 7'nci sınıftan bu yana 6.5 yıl evde ders görüyordum. Üniversiteyi 11'nci sınıftan bu yana öğretmenlerimizin teşviki ile düşünmeye başladım. Daha iyisini kazanmak için de çaba harcayacağım. Buraya gelen öğretmenlerimden Allah razı olsun. Ayaklarına taş değmesin. İki yıllık ön lisanstan sonra lisans eğitimi için dikey geçiş sınavına girmeyi düşünüyorum."

Kızı ile gurur duyduğunu anlatan anne Feriha Akhan, "Allah devletten razı olsun. Kızım da azimli." diye konuşurken baba Abdulhalim Akhan, gece gündüz ders çalışan, okumayı çok seven kızının başarılarını sürdüreceğine inandığını ifade ederek, eğitim hayatında destek veren herkese teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:



Kader Akhan, ortaokulu bitirdiği dönemde çekilen görüntüler

Anne Feriha Akhan, kızına ortaokuldan sonra evde lise eğitimi verilmesini isterken

Dönemin Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Kader Akhan ile görüşerek evde eğitim göreceğini, hedefinin üniversite olması gerektiğini söylerken

Evde ders verilirken çekilen görüntüler

Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kasım Akyıldırım, liseyi bitiren öğrencisine diplomasını verirken

(AKTÜEL)

Kader Akhan, emeklerken ve evdeki eğitim ve yeni dönemde üniversite eğitimi ile ilgili konuşurken

Anne Feriha Akhan kızı ile ilgili konuşurken

Baba Abdulhalim Akhan, kızı ile ilgili konuşurken

Detaylar