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Dha istanbul bülteni- 2

2 saat önce

ESENYURT TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkiinde bir kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

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ESENYURT TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkiinde bir kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Sürücünün yara almadan kurtuduğu kazada, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Kaza 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Hadımköy gişeler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 AZ 3702 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer Yılmaz, önünde seyreden bir  başka kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyonet devrildi. Yaşanan kazada aracın sürücüsü Yılmaz, yara almadan kurtuldu.

OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza sonrası TEM otoyolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Trafik polislerinin vinç tarafından düzeltilen kamyoneti emniyet şeridine itmesi üzerine trafik tek şeritten devam etti. Devrilen kamyonetten yara almadan kurtulan Ömer Yılmaz, "Önümüzdeki kamyonete vurmamak için yavaşladım o daha yavaştı freni asılınca ön taraftan yapışmayalım diye baktım uzakta arabalar sola kırdım sendeleyince toparlayamadım.ö dedi.

Görüntü dökümü:
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-Yan yatan kamyonet
-Trafiğin tek şeritten akması
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Kamyonetin polis tarafından itilmesi
-Kamyonet sürücüsüyle röp.
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
TEM Otoyolu, İstanbul, Hadımköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:25 Kaynak: DHA
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