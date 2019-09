Dha istanbul bülteni- 2

İSTANBUL'DA DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI

İstanbul DHA - - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda Suriye'de örgüt içinde 'kadı' görevinde bulunan ve bir çok kişinin infaz emrini verdiği, bunlardan da bir kısmını gerçekleştirdiği belirtilen M.E.B. yakalandı.

Suriyeli olduğu belirtilen M.E.B.'nin üzerinde sahte kimlik olduğu kaydedilirken örgüt içinde de farklı kod adları kullandığı tespit edildi. Terör örgütü içinde M.E.B'ye bağlı faaliyetler yürüten Arap ve Dağıstanlı kişiler de olduğu kaydedildi. Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen M.E.B tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

------

-ARŞİV

========================

(havadan görüntülerle)

2 - FSM KÖPRÜSÜ'NDE HAREKETLİ DAKİKALAR

- Şüphelilerin aracı ve köprüdeki trafik havadan da görüntülendi

Murat DELİKİLTAŞ-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde polis tarafından önleri kesilen hırsızlık şebekesi üyeleri, ortalığı birbirine kattı. Köprü üzerinde kurulan polis barikatını aşmak için araçlara çarparak kendilerine yol açmaya çalışan hırsızlardan biri arabadan atlayarak kaçarken, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, sabah saatlerinde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişte hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde ekipleri, bir süre önce, hırsızlık çetesi üyesi olduğu tespit edilen 5 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, bu sabah, Ataşehir'deki bir adresten çıkarak bir otomobile binen şüphelileri takibe başladı. Çete üyelerinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönelmeleri üzerine, şüphelilerin yakalanması için köprü trafiği durdurularak barikat kuruldu. Hırsızlık çetesi üyeleri, Baltalimanı ayağına geldikleri sırada polis barikatını fark edince, duran diğer araçlara çarparak kendilerine yol açmaya çalıştılar. Bu sırada, şüphelilerden biri araçtan inip ağaçlık alana kaçtı. Polis, diğer dört kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ağaçlık alana kaçarak izini kaybettiren diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Kesilen trafik

-Aracın görüntü

-Polislerin incelemesi

-Havadan görüntü araç ve yoğunluk (ek)

============================



3-- KAZADA ŞEHİT OLAN UZMAN JANDARMA YENİER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA

İstanbul Havalimanı yolunda, TIR'a motosikletiyle arkadan çarparak şehit olan Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında yapılan törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

İstanbul Motorize Jandarma Trafik timinde görev yapan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, dün İstanbul Havalimanı yolunda kullandığı motosiklet ile seyir halinde iken sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öne sürülen TIR'a arkadan çarptı. Arnavutköy Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında bu sabah askeri tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, şehidin eşi Fatma Yenier, ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Köroğlu, "Kendisine tevdi edilen emniyet ve asayiş görevini icra ederken elim bir olay neticesinde şehitlik mertebesine ulaşan muazzez şehidimiz Uzman Jandarma Dört Kademeli Ali Cenk Yenier'i edebi yolculuğuna uğurlamak, O'na son görevimizi ifa etmek üzere bir araya geldik. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bugün bu bayrak özgürce dalgalanıyorsa, vatan dediğimiz bu topraklarda insan olmanın onuruyla yaşıyorsak, bunları aziz şehitlerimize borçluyuz" dedi. Törenin ardından, Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier'in Türk Bayrağına sarılı tabutu memleketi Adana'ya götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Yenier, bugün, Yüreğir Asri Mezarlığı Şehitlik kısmında toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü:

---------------

-Törenden görüntüler

-Köroğlu'nun açıklaması

-Detaylar

=======================

4 - ESENLER'DE OTOMOBİLİN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞME ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Şahin BOZKURT İSTANBUL/DHA - Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki bir araca çarptı daha sonra apartman boşluğuna düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Esenler Fatih mahallesi 257. sokakta meydana geldi. Zeynep Maşoğlu direksiyon hakimiyetini kaybedince önce park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan otomobil, apartman boşluğuna düştü. Aracın içindeki iki çocuk, o sırada sokakta bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Zeynep Maşoğlu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan Maşoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı sokak üzerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın önce park halindeki bir otomobile çarptığı daha sonra da apartman boşluğuna düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

-Apartman boşluğuna düşen araç

-Olay yerindeki polis ve itfaiye ekipleri

-Otomobilin çarptığı park halindeki araç

=============================



5 - DEĞNEKÇİLERE İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 27 GÖZALTI



Ali AKSOYER- Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, İstanbul'da dün akşam ikinci kez İSPARK otoparklarındaki değnekçilere yapılan operasyonda 27 kişiye işlem yapıldı. Operasyonda 174 İSPARK otoparkının yanı sıra 185 otopark denetlendiği belirtildi. Dün yapılan ilk operasonda 25 kişiye işlem yapılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam 20.00 ile 23.00 saatleri arasında operasyon düzenlendi. İSPARK tarafından kullanılan otoparklarda görevlilerin ayrılmasından sonra "değnekçi" olarak adlandırılan kişiler tarafından işletildiği yönündeki şikayetlerin ardından ekipler 39 ilçede eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Üst üste yapılan operasyonların ikincisinde 27 kişiye işlem yapıldı. Şüpheliler karakollarda haklarında başlatılan işlmelerin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Operasyondan görüntüler

==========================

6- İSTANBUL'UN JAWS'LARI İLE DALIŞ KEYFİ

-İstanbul'da 20 farklı türden 70 köpekbalığının arasında dalış yapılıyor

-Ürkütücü görüntülerine rağmen İstanbul'un Jaws'ları yoğun ilgi görüyor

-Köpek balıklarıyla dalış yapmak için yurtdışından gelen turistler bile var

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, - Bin 500 türden 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, ziyaretçilerine okyanusa gitmeden köpek balıklarıyla yüzme keyfini yaşatıyor. 20 farklı türden 70 köpek balığının bulunduğu 7.5 metre derinliğindeki akvaryum, yurt dışından gelen dalgıçların da dalış rotası haline geldi.

Limon, hemşire, gitar, kum kaplanı, vatoz ve zebra köpek balığı. Okyanusun derinliklerinde görülebilecek bu canlılarla birlikte yüzmek mümkün. Dünyanın dört bir yanında yaşayan deniz canlılarının bir arada görülebildiği Florya'da bulunan İstanbul Akvaryum, köpek balıklarıyla dalış yaparak, 20 farklı türden 70 köpek balığını yakından görme keyfini yaşatıyor. Uzman ekipler eşliğinde gerçekleştirilen köpek balığı dalış aktivitesine, 14 yaş ve üzerinde dalışa engel herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan herkes katılabiliyor. Dalış sonrasında, katılan kişilere özel 'İstanbul Akvaryum Dalış Sertifikası' veriliyor.

OKYANUSTA BU KADAR CANLIYI BİR ARADA GÖREMEZSİNİZ

Yeni Zelanda, Maldivler ya da Güney Afrika'ya gitmeden birçok canlının tematik akvaryumda görülebileceğini anlatan İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, "Tematik akvaryumlar dalış ve macera turizmine alternatif olarak değerlendirilmesi gereken bir noktada. Ziyaretçiler burada dünyanın dört bir yanından gelen köpek balıklarıyla yüzme fırsatı yakalıyor. Yeni Zelanda, Maldivler ve Güney Afrika'ya gittiğinizde bu kadar çok canlı türüyle karşılaşmanız şansınıza kalıyor. Burada ise planlı bir dalış gerçekleştirerek hangi canlıları göreceğinizi bilerek akvaryuma giriyorsunuz. 4 milyon litrelik akvaryum tankında 20 türden 70 köpek balığı bulunuyor. Bu türler arasında Avrupa'da sadece İstanbul Akvaryum'da bulunan limon köpek balığı var. Bunun yanı sıra kum kaplanı köpek balığı ve vatoz köpekbalığını da burada görmek mümkün" dedi.

"DALIŞ TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR"

Hobi olarak dalış yapan yabancı ziyaretçilerin akvaryumu ziyaret ettiğini belirten Dilek Çapanoğlu, "Dalış turizmine katkılarına baktığımızda bu işi hobi olarak gerçekleştiren dalgıçlar da yurt dışından bize planlamalar dahilinde geliyorlar. Dolayısıyla turizme katkısı oldukça yüksek. Burada dalış yapmak isteyen ziyaretçiler 48 saat öncesinden rezervasyon yaptırıyor. Uygunluğa göre sizleri kabul ediyoruz. Buradaki dalışlarımız keşif dalışları kapsamında yapıldığından 2 eğitmen dalış yapacak kişiye eşlik ediyor. İçerde hangi canlıların olduğunun bilgisi de uzman ekip tarafından veriliyor" diye konuştu.

YILDA 25 TON BALIK TÜKETİLİYOR

Haftanın 2 günü köpekbalıklarını besleme etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Çapanoğlu, taze ve yağlı balıkları seven köpek balıklarının uzman ekipler tarafından çubuklu besleme yöntemiyle beslendiklerini belirtti. Çapanoğlu, akvaryumda bulunan canlıların yılda 25 ton taze besin tükettiğine de dikkat çekti.

14 YAŞ ÜSTÜ HERKES DALIŞ YAPABİLİYOR

Dalış etkinliğinin Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Dalış Amiri Abdullah Vice ise "Yönetmeliğe göre 14 yaş altındaki kişiler dalış yapamıyor. 14-18 arasındaki kişiler ailesinin izniyle dalış yapabiliyor. Yaşta üst sınırımız yok, herkese dalış yaptırıyoruz. Burada sportif ve eğlence amaçlı bir dalış gerçekleştiriliyor. Sualtında dalış yapacak kişiden sorumlu olan bir dalış liderimiz bulunuyor ve dalışı kişi yönetiyor. Onun yanında biz akvaryumda dalış yaptığımız için emniyeti sağlamak açısından bir dalış eğitmenimiz daha oluyor. Bu kişi dalış yapan kişinin sualtı videolarını çekiyor. Bir ekip olarak sualtında yaklaşık yarım saatlik bir dalışımız oluyor. Su tankında her alanı dolaşıyoruz. Kişiyi köpekbalıklarına fazla yaklaştırmıyoruz. Güvenlik dalış eğitmenleri tarafından sağlanıyor. Herhangi bir güvenlik riski olmuyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Muhabir anonsu (İlknur Sargut)

-Dalış alanından genel görüntü

-Dalış hazırlıkları

-Muhabir anonsu

-Ziyaretçilerin dalış yapması

-Dalgıçların akvaryumdan görüntüleri

-Köpekbalıkları ve diğer canlılardan detaylar

-Ziyaretçi detayları

-Akvaryum Müdürü Dilek Çapanoğlu röportajı

Dalış Amiri Abdullah Vice röportajı

-Köpekbalıklarının beslenme detayları

===========================

7- ÇOCUKLARI EVDE BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE; BU UYARILARA DİKKAT!

Çocukların yüzde 54'ü evde yaralanıyor

Evde yaralanmalara bağlı ölen çocukların sayısı, hastalıklara bağlı ölen çocukların sayısından daha fazla.

Uzmanlar, evdeki risklere karşı aileleri uyardı

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, - Açık pencereler, dolaplar, prizler evde çocukları bekleyen tehlikelerin başında geliyor. Türkiye'de 5 yaşından küçük çocuklardaki yaralanmaların yüzde 54'ü ise ev ve çevresinde gerçekleşiyor. Verilere göre, her yıl evde olan yaralanmalara bağlı hayatını kaybeden çocuk sayısı, hastalıklara bağlı yaşamını yitiren çocuk sayısından daha fazla.

Ev kazaları her yaş grubunda görülmesine karşın özellikle çocuklarda büyük risk oluşturuyor. Küçük çocuklar; zamanlarının çoğunu evde geçirmeleri, çevrelerini keşfetme ve öğrenme konusunda meraklı olmaları, devamlı hareket etmeleri, her şeyi ağzına götürme alışkanlıkları nedeniyle ev ortamında kazaya uğrama riski en yüksek grubu oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; Türkiye'de 5 yaşından küçük çocuklarda yaralanmaların yüzde 54'ü ev ve çevresinde gerçekleşirken, her yıl evde olan yaralanmalara bağlı hayatını kaybeden çocuk sayısı, lösemi ve menenjit gibi hastalıklara bağlı yaşamını yitiren çocuk sayısından daha fazla. Ayrıca, yaralanmaların yüzde 58'i de çocuk bir erişkinin yanındayken gerçekleşiyor.

Bu konuda ailelere büyük rol düştüğünü dile getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Feride Olcay, ailelere uyarılarda bulundu. Olcay, "Teknoloji ilerledikçe her şey çok daha kolay oldu. Gerek elektrik prizleri için, gerek çekmeceler, dolaplar, kapılar için çok basit mekanizmalı ekipmanlar var. Ailelerin bu ekipmanlardan muhakkak kullanmaları gerekiyor" dedi.

ÇOCUKLARI ELEKTRİKTEN UZAK TUTUN

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Feride Olcay, evin her köşesinde çocukların karşılaşabileceği risklerin olduğunun altını çizdi.

Evde karşılaşılan tehlikelerin başında elektrikten kaynaklı olan kazaların yaşandığını ifade eden Olcay, "Gerek elektrikli ev aletlerinden, evde kullanılan cihazlardan özellikle mutfakta ve salonda bulunan, bunun yanında elektrik prizlerinden kaynaklı çeşitli riskler çocuklar için evlerde karşımıza sıkça çıkmakta. Ailelerin basit mekanizmalı ekipmanlardan muhakkak kullanması gerekiyor" dedi.

DOLAPLAR MONTE EDİLMELİ

İş güvenliğinde de özellikle deprem olasılığına karşı evlerde kullanılan dolapların monte edilmesi gerektiğini söyleyen Olcay, "Eşyaların duvarlara monte edilmesini öneriyoruz. Hem depremden, hem de küçük çocukların üzerine düşme riskinden kaynaklı olarak bunların mutlaka duvarlara sağlam bir şekilde monte edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.



CAM KENARLARINA VE BALKONLARA DİKKAT!

İstatistiklere göre ev kazalarının büyük bir kısmını yüksekten düşmelerin oluşturduğunu belirten Olcay, "Camdan düşmeler, balkondan düşmeler yaşanabilir. Mutlaka camlara kilitler, balkonlara çıkmamaları için kapı kilitleri ile önlem alınabilir. Balkonlarda çocukların üzerine çıkması mümkün olacak bir yükselti, koltuk gibi eşyalar bulundurmamalarını öneriyoruz" dedi.

ÇOCUKLARI ISLAK ZEMİN VE KİMYASAL MADDELERDEN UZAK TUTUN

"Mutfakta ve banyoda ıslak zeminlere çok fazla dikkat etmek gerekiyor" diye konuşan Dr. Öğretim Üyesi Olcay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklar yetişkinler gibi değiller. Daha dikkatsiz oldukları ve daha hızlı hareket ettikleri için kaymalara, düşüp vücutlarında herhangi bir yerlerini yaralama konusunda maalesef önlerine geçemiyoruz. Annelerin banyo ve mutfaklarda yere bir şey döküldüğünde, ya da ıslandığında olabildiği kadar çabuk bir şekilde hemen zemini kurulayıp ıslak bırakmamalarını öneriyoruz. Diğer bir risk ise kimyasal maddelerden kaynaklanıyor. Tuz ruhu, çamaşır suyu gibi zehirli olan kimyasalları çocuklar bilmedikleri için bunları alıp içmeye çalışabiliyorlar. Olabildiği kadar burada annelere önerimiz; kimyasal maddeleri olabildiği kadar çocukların erişemeyecekleri yüksekliklere koymalarını tavsiye ediyorum. Gerek elektrik prizleri, gerek çekmeceler, dolaplar, kapılar için çok basit mekanizmalı ekipmanlar var. Ailelerin yine bu ekipmanlardan muhakkak kullanmaları gerekiyor"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çocuk odası detayları

Muhabir anonsu (Gökçe Karaköse)

Konsol kilidi detayları

Detaylar

Muhabir anonsu (Gökçe Karaköse)

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Feride Olcay röportajı

Mutfak detayları

Çocuk odası detayları

Priz- priz kilidi detayları

Dolap kilidi detayları

Güvenlik malzemesi detayları