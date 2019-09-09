Dha istanbul bülteni- 2

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1 saat önce

AVCILAR sahilinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

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AVCILAR sahilinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Suriyeli bir sığınmacıya ait olduğu belirlendi.
Olay, bu sabah saatlerinde sahilde denetim yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerinin, sahildeki kayalıkların arasında bulunan bir bisikleti görmeleri sonucu ortaya çıktı. Görevliler,  bisikletin kime ait olduğunu araştırırken sahildeki kayalıklar arasında denizde bir erkek cesedi  gördü. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve 112 ekiplerine bilgi verildi. Gelen polisler, bisikletteki çantada inceleme yaptı. Çantadaki kimliğin cesedi bulunan kişiye ait olduğu belirlendi.  Suriyeli sığınmacı olduğu belirtilen 45 yaşlarındaki kişinin cesedinin çıkarılması için Sahil Güvenlik'ten yardım istendi. Üzerinde kesici veya delici bir yara olmayan ve boğulduğu değerlendirilen kişiye ait ceset çıkarılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Görevliler kaymamak için botlarını giyerken
-Ceset çıkarılırken
-Bisiklet ve olay yeri inceleme görevlisi görüntü alırken

09.09.2019 - 10.22 - Haber Kodu : 190909032


- İstanbul
İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:23 Kaynak: DHA
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