Dha istanbul bülteni-2

(Havadan görüntülerle)

1-MALTEPE'DE OKULUN ÇATISI UÇTU: 6 ARAÇ HASAR GÖRDÜ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü.

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Olayda park halindeki 6 araç zarar görürken, sokak trafiğe kapandı.

Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle yol üzerinde bulunan 6 aracın üzerine uçtu. Araçlarda hasar meydana geldi. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Polis ve zabıta ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları devam ederken, araçların üzerine devrilen çatı havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ//

-okulun havadan çekilen görüntüleri

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-Uçan çatının görüntüsü

-Çatı altındaki araçlardan görüntü

-Polis ve zabıta ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

05.10.2019 -09.54 Haber Kodu : 191005037

05.10.2019 - 10.29 Haber Kodu : 191005050

05.10.2019 - 10.51 Haber Kodu : 191005054

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(havadan görüntülerle)

2-MALTEPE'DE BİNANIN ÇATISI UÇTU: 5 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de şiddetli rüzgar nedeniyle, bir binanın çatısı uçtu. Galeride park halinde bulunan 5 otomobil çatıdan düşen parçalar nedeniyle zarar gördü.

Maltepe'de saat 03.00 sıralarında şiddetli rüzgar etkili oldu. Zümrütevler Mahallesi Nazım İlker Sokak'ta bulunan altı katlı binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan bazı parçalar, sokakta bulunan bir galerideki 5 otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobiller zarar gördü. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar olay sonrası panikle dışarı çıkarken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye erleri, merdivenle binanın çatısına çıkarak tehlike yaratabilecek parçaları topladı.

GALERİ SAHİBİ KONUŞTU

Galeri sahibi Serhat Cansız olayla ilgili, "Doğal afet başımıza geldi. Rüzgardan ötürü binanın çatısı uçmuş ve arabanın üzerine düşmüş. Allah beterinden saklasın. Arabalar kötü durumda. Toplam 5 arabanın üzerine çatı düşmüş. Bir tanesi zaten paramparça, bir tanesinin önü yok, tavanı yok. Diğerlerinin de üzerinden geçmiş gitmiş. Bir tane araç zaten perte geçti, diğerlerinde de zarar on, on beş bin (TL) var. Halledeceğiz artık" dedi.

HASAR GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada gündüz havadan çekilen görüntüler hasarın boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde çatının bir bölümünün uçtuğu ve bina önündeki araçlara zarar verdiği görülüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLER

-Havadan görüntüler

-Binadaki hasar

-Araçlardaki hasar

////////GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Binadan detaylar

-Yere düşen tahta parçaları

-Zarar gören otomobiller

-Dükkan sahibiyle röp.

-Genel ve detaylar

05.10.2019 - 05.25 Haber Kodu : 191005018

05.10.2019 - 09.52 Haber Kodu : 191005036

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3- SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Sarıyer Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sarıyer istikametine giden Nilsu Kılıç'ın kullandığı 35 GC 3051 plakalı otomobil yağış nedeniyle virajı alamayarak, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırımdaki elektrik direğine çarpan otomobil daha sonra yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin de duramaması nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından Nilsu Kılıç ise kısa süreli şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"EL FRENİNİ ÇEKEREK DURMAYA ÇALIŞTIM AMA DURAMADIM"

Yağışın etkisiyle duramadığını söyleyen bir sürücü, "Ben duramadığım için yoldan çıktım. Yağışın da etkisi var ben el frenini çekerek durmaya çalıştım ama kaydı duramayarak kaza yaptım" dedi.

"YOLUN ISLAK OLMASI NEDENİYLE DİĞER ARAÇLAR DA DURAMADI"

Kazaya karışan başka bir sürücü ise, "Kazaya neden beyaz araç virajı alamayarak kaldırımdaki elektrik direğine vurarak yan dönüyor. Diğer arabalar ona çarpmamak için frene basınca yolunda ıslak olması nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişi yaralandı ama yaralının ciddi bir durumu yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Polis ve ambulanstan görüntü

-Sürücüler ile röp

-Kazaya neden olan aracı kullanan Nilsu Kılıç'ın görüntüsü

-Yolda oluşan trafik

-Genel ve detaylar

05.10.2019 - 09.25 Haber Kodu : 191005030

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4- MALTEPE'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Maltepe'de gece saatlerinde yaşanan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrilerek, apartmanın bahçesindeki otomobilin üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilin üzerine düşen ağacı testereyle keserek aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ağacın kesilmesi

-Aracın çıkarılması

-Araç sahibi ile röp

-Genel ve detay görüntüler

05.10.2019 -09.33 Haber Kodu : 191005031

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5-BAĞCILAR'DA RÜZGAR AĞAÇ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL,

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle Bağcılar'da ağaçlar devrildi. Yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul'da gece saatlerinde itibaren etkili olan yağış sabah saatlerinde de devam etti. Bağcılar'da yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ağacın bir dalı kaldırıma devrildi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ağaç altlarına sığınarak, bazı vatandaşlar ise koşarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle yolda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde kaldırma devrilen ağaç dalını itfaiye ekipleri keserek yol kenarına kaldırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Yağmurdan genel ve detay görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Ağaçtan ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Eminönü alt geçit ve çevresinden görüntü

-Diğer detaylar

05.10.2019 - 09.24 Haber Kodu : 191005029

05.10.2019 -10.20 Haber Kodu : 191005049

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6- ESENYURT'TA İSKİ'NİN ÇALIŞMA YAPTIĞI SOKAK YAĞMUR SONRASI ÇAMUR ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/

Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışma yaptığı yolda yağmurun etkisiyle sökülen taşlar ve toprak mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı.

Olay, Pınar Mahallesi 1222 Sokak'ta meydana geldi. Gece saatlerinde yağış sebebiyle, İSKİ'nin çalışma yaptığı sokakta yumuşayan toprakta kayma meydana geldi. Kayma sonucu, çöken yolda park halinde duran 22 AR 013 plakalı minibüsün bir lastiği çukurda kaldı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Cevdet Aytekin, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Askıda kalan minibüsü kurtarmak için olay yerine çekici çağrıldı. Ayrıca sokak üzerinde farklı noktalarda da çökmelerin yaşandığı görüldü.

Minibüsün sahibi Cevdet Aytekin, "Akşam buraya park ettim. Yağmur yağarken arabam çökmüş. Şuan mağdurum ne belediye ne İSKİ ilgilenmiyor. Burada çalışan İSKİ. Benimle ilgilenmiyorlar" dedi.

Öte yandan dün de Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1211 Sokak'ta yapılan İSKİ çalışması sırasında bir işçi toprak altında kalarak yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Çökmelerin meydana geldiği sokak

-Askıda kalan aracın görüntüsü

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Aracın sahibi ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

05.10.2019 - 11.24 Haber Kodu : 191005069

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7-BAŞAKŞEHİR TEM YANYOLDA KAZA SONRASI KAMYONET DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/İstanbul,

Başakşehir'de arkasından gelen aracın çarptığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yan yattı.

Kaza saat 08.00 sıralarında TEM Altınşehir yan yolda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 06 YGY 64 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden 59 TR 731 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yolda ters dönerek yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yan yatan kamyon

-Kazaya karışan ticari araç

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Genel ve detay görüntüler

05.10.2019 -09.38 Haber Kodu : 191005032

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8- EYLÜL MİRA BEBEĞE ÇAMAŞIR SULU İŞKENCE DAVASINDA ANNE İFADE DEĞİŞTİRDİ

*Mahkemede ifadesini değiştirip, suçlamaları reddeden anne,

"Öyle bir psikolojideydim ki cezaevini kaçış yolu olarak gördüm. Orada kendimi kurtarabileceğimi düşündüm. Ancak ben hiçbir çocuğuma zarar vermedim"

*Sanığın cezai ehliyeti bakımından rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA

Avcılar'da, 1 buçuk yaşındaki öz kızı Eylül Mira'nın vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip, farklı bölgelerine çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiği iddia edilen Ezgi Korucu (28)'nun 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğunun ölmesi amacıyla yaptığını söyleyen tutuklu sanık Ezgi Korucu, ilk duruşmada ifadesini değiştirdi. Çocuğuna zarar vermediğini savunan sanık Ezgi Korucu "Kızım doğduğundan beri hastanededir, dünya kadar kan alınıyor, kendisine çamaşır suyu enjekte etsem bu ortaya çıkardı. Cezaevine girmek için akla gelecek bütün şeyleri söyledim. O beyanları da verdiğim için şu anda çok pişmanım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuklarımın yanında olmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanığın cezai ehliyeti bakımından rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ezgi Korucu hazır bulundu. Eylül Mira bebeğin babası Eray Korucu'nun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen Avukat Büşra Öztürk de duruşmaya katıldı. Sanık Anne Ezgi Korucu "Böyle bir suçla karşınızda olduğum için özür dilerim" diyerek savunmasına başladı. 12 yıllık evli olduğunu, bu evliliğinden 3 çocuğu olduğunu, cezaevindeyken eşinden boşandığını söyleyen Ezgi Korucu, "Eylül, 2 Kasım 2017 tarihinde dünyaya geldi. Hamileyken yapılan testlerde kızımın down sendromlu ve özürlü olduğunu belirttiler. Daha sonra yapılan araştırmalarda kızımda hiçbir özür çıkmadı. Bu sırada ben zaten 8 aylık hamileydim. Kızımı doğduğunda kucağıma bile almadan akciğerinde sorun olduğunu, nefes bile almadığını söyleyerek yoğun bakıma aldılar. Kızım, yaklaşık bir ay kadar yoğun bakımda kaldı. Taburcu olup eve geldikten sonra kızımda ara ara kanamalar başladı. İstanbul'da hastane hastane teşhis için gezdirdim. Bakırköy'de hemotoloji bölümünde yatarken bizi takip eden doktor çok nadir olarak rastlanan bir hastalığın tam teşhis konulamadığı için adına 'Glasman' denilen bir hastalık olduğunu söyledi. Her tarafında kanamalar olabileceği gibi vücudunda ödemler olabileceği belli yerlerinde çatlamalar olabileceğini, kanamalar engellenmezse ölümle sonuçlanabileceği ancak bebeklerin yaşını doldurduktan sonra kendiliğinden bunu atabileceği söyledi. Doktorun tayini çıktı, bizi Kanuni Hastanesi'ne sevk etti" dedi.

"KIZIMA TAM TEŞHİS KONULAMADI"

Kızına tam tanı koyulamadığını belirten sanık Korucu, "Kızımı Cerrahpaşa Tıp Fakültesine götürdüm. Burada tedavi altına alındı. Tam teşhis koyamadılar. Daha önce bazı doktorların başına bu tarz olaylar gelmiş, bu nedenle benden şüphelenmişler. Polis çağrıldı. Karakolda bir gün nezarethanede kaldım, savcılığa, ifade verdikten sonra serbest kaldım. 15-20 gün sonra kızımda yine benzer kanamalar başladı. Kızımı Kanuni Hastanesi'ne götürdüm. Doktor tahlillerde hiçbir şey netleştiremedi. Bu nedenle eşimi arayarak 'Bizim başımızdan böyle olaylar geçiyor, anneyi hastaneden uzaklaştır' demiş. Bu nedenle kızımın yanın görümcem ve annem geldi, bir ay kaldı" ifadelerini kullandı.

"CEZAEVİNE GİRMEK İÇİN AKLA GELECEK BÜTÜN ŞEYLERİ SÖYLEDİM"

"Doktorların kanıt olmadan beni suçlamaları ve 12 yıllık eşimin de buna inanması psikolojimi bozdu" diyen sanık Korucu, şöyle devam etti:

"Zaten maddi ve manevi sıkıntıdaydım. Üçüncü çocuğumdu. Eşimle ara ara tartışıyorduk. Boşanacaktık ancak çocuklar nedeniyle yapamadık. Eşim bana inanmıyordu. Doktorlara inanarak 'Sen mi yaptın, sen yapıyorsun!' şeklindeki sözler ile üzerime geliyordu. Çocuğuma teşhis konulamaması ve bu olaylar nedeniyle tamamen yıkıma uğradım. Psikolojim bozuldu. 9 Şubat 2019 tarihinde markete gidiyorum diyerek karakola gittim. Doktorların kanıtsız üzerime geldiği için ve kızıma da teşhis konulamadığından o laflardan uzaklaşabilmek için karakolda kızıma ben zarar veriyormuşum gibi ifadeler vererek cezaevine girmemi sağladım. Öyle bir psikolojideydim ki cezaevini kaçış yolu olarak gördüm. Orada kendimi kurtarabileceğimi düşündüm. Ancak ben hiçbir çocuğuma zarar vermedim. Kızım doğduğundan beri hastanededir, dünya kadar kan alınıyor, kendisine çamaşır suyu enjekte etsem bu ortaya çıkardı. Cezaevine girmek için akla gelecek bütün şeyleri söyledim. O beyanları da verdiğim için şu anda çok pişmanım. Çocuklarımı okula başladı ancak yanlarında yokum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Keşke karakola da bu şekilde ifadeler vermeseydim. Çocuklarımın yanında olmak istiyorum Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

MÜŞTEKİ BABA: BİLE İSTEYE YAPMIŞSA ŞİKAYETÇİYİM

Müşteki baba Eray Korucu da olayla ilgili kendisinin gözüyle gördüğü bir şey olmadığını belirterek, "Eşim önce başka ifade vermiş, şimdi de başka ifade veriyor. Bu tarz işkencelere çocuğum maruz kalmışsa cezasını çeksin. Ancak yapmadıysa, da çocuklar her gün 'Anne!' diye ağlıyor. Onların yanında olmasını isterim. Ben de şu anda ortada kaldım. Ben ilk ifadesini, okuduktan sonra boşanma davası açtım. Bile isteye yapmışsa şikayetçiyim. Olayın ortaya çıkmasını istiyorum. Allah'a havale ettim. Çocuğuma böyle bir şey yapılmışsa adaletin bu olayı ortaya çıkarmasını ve cezasını çekmesini istiyorum" şeklinde konuştu. Soru üzerine baba Eray Korucu, "Eşim cezaevine girdikten sonra çocukta kanamalar ve diğer hastalıklar devam etmedi. Doktora kontrol için götürdük. Doktor, 'Yapılacak bir şey yok, zaten deri altına enjekte olduğu için oradan çekme şansımız yok' dedi. Zaten son dönemde kanama olmuyordu. Ancak vücudu şişiyordu. Şu anda çocuğum iyi, ancak sağ elini tam olarak oynatamıyor" diye cevap verdi.



CEZAİ EHLİYETİ BAKIMINDA RAPOR ALINACAK

Sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek cezai ehliyeti bakımından rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti, Eylül Mira bebeğinde Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edilerek rapor alınmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumu İkinci İhtisas Kurulu'nun raporuna yer veriliyor. Eylül Mira bebeğin vücudundaki travmatik değişimlerin sayısı, dağılımları ve sağ kolda saptanan fonksiyonel kayıp hep birlikte değerlendirildiğinde küçüğün kötü muameleye maruz kaldığının kabulünün gerektiği belirtilen raporda, yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı ifade ediliyor. Ezgi Korucu'nun 9 Şubat 2019'da polise verdiği ifadesine de iddianame yer veriliyor. Ezgi Korucu suçunu itiraf ederek, kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğun ölmesi amacıyla yaptığını ancak ikametinde tek olarak yaşamadığı için ailesinin ve eşinin baskısıyla kızını hastaneye götürerek tedavisini yaptırdığı da iddianamede yer alıyor. İddianamede Ezgi Korucu'nun "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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05.10.2019 -09.04 Haber Kodu : 191005028



