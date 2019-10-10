Dha istanbul bülteni- 2

AVCILAR'da 2018 yılında 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nu (41) ruhsatsız silahla bir el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu (39) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hasan Deligözoğlu, önümüzdeki günlerde Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak

İddianameye göre, 25 Aralık 2018 tarihinde Avcılar'da meydana gelen olay şöyle oldu: Polise, silahlı kavga olayı olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Ayten Deligözoğlu'nu koridorda başından yaralanmış bir şekilde gördü. Ayten Deligözoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"SİLAHI KENDİSİNE DOĞRULTTU ENGEL OLMAYA ÇALIŞIRKEN SİLAH PATLADI"

Gözaltına alınan Hasan Deligözoğlu olay tarihinde arkadaşlarıyla alkol almak için dışarı çıktığını belirterek, "Eşim Ayten Deligözoğlu ile eve geldiğimde arkadaşlarımla dışarı çıkma konusunda tartışma yaşandık. Ayten, 'Gitme dediğim halde niye gittin, bıktım senden kendimi de seni de öldüreceğim' gibi sözler söyledi. Tartışma uzayınca ruhsatsız tabancayı Ayten Deligözoğlu eline alarak bana doğrulttu, ateş etmeye çalıştı ancak silah patlamadı. Sonrasında silahı kendisine doğrulttu, engel olmaya çalışırken silah patladı güvenliğe ambulans çağırmasını söyledim. Ayten'in öncesine dayalı psikolojik sorunları vardı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum' şeklinde ifade verdi. Hasan Deligözoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ABLAMA SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU"

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Ayten Deligözoğlu'nun kardeşi Medet Adıgüzel şunları söyledi:

"Hasan beni arayarak 'Ablan ölüyor' dedi. Telefondan çocukların sesi geliyordu. Olay yerine gittim. Evin giriş kapısı açıktı. Ablam kanlar içerisinde içeride yatıyordu. Ablamı alnından vurulmuş şekilde gördüm. Bir insanın kendini alnından vurması hayatın olağan akışına aykırıdır. Olay zamanında Hasan'ın cebinde 43 tane mermi çıktığını duydum. Ablamı o durumda görünce şoka girdik, ambulansı çağırdık. Biz de olayın etkisiyle Hasan ile kavga ettik. Sonrasında polisler geldi. Biz oradayken ambulansa haber verilmemişti, verilseydi belki ablam yaşıyor olabilirdi. Ablamın psikolojik rahatsızlığı yoktu. Hasan, ablama sürekli şiddet uyguluyordu. Ablamın intihar girişimi hiç olmamıştır. Yaklaşık bir sene önce Hasan yine ablamı dövüp eşyalarıyla birlikte dışarıya atmıştı. Ben geldiğimde ablamı güvenliğin yanında gördüm, perişan haldeydi. Ablamı alıp kendi evime götürdüm o esnada ablam bana 'Hasan beni dövdü ağzıma silah sokup, kafama silah dayadı' dedi. Ablamdan duyduğuma göre Hasan sürekli 'Çocuklarını sana göstermeyeceğim ve kardeşlerini öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulunuyormuş. Ablam birkaç kez şiddet olayları yüzünden geldiğinde çocukları için müşterek konuta geri dönmek istemiştir. Ben buna engel olmaya çalışsam da çocukları için evine dönmüştür. Şikayetçiyim" dedi.

"ATIŞ ARTIĞINA RASTLANMADI"

Savcılık hazırladığı iddianamede, maktül Ayten Deligözoğlu ve Hasan Deligözoğlu'nun her iki elinin iç ve dış kısımlarından atış artığına rastlanmadığının tespit edildiği belirtildi. Ateş eden el veya ellerin atıştan sonra yıkanması, silinmesi olay anından uzun süre geçmesi veya ellerin kanlı olması durumunda atış artıklarının elde hiç kalmadığı ya da çok az miktarda kalabildiği belirtilen iddianamede, silahın cinsine tutuluş şekline ve patlamanın tam olup olmamasınına bağlı olarak ateş eden ele atış artıklarının bulaşmayabileceği, toplu tabancaların ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olaylarda tetiği çeken ele atış artığı buluşma ihtimalinin az olduğu, eldivenli el ile yapılan atışlarda ele atış artığının bulaşmayacağının değerlendirildiği ifade edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, şüpheli Hasan Deligözoğlu'nun "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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10- THY, EYLÜL AYINDA 6,7 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Haber: Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları (THY), Eylül ayında toplam 6,7 milyon yolcu taşırken, yüzde 82,9'luk doluluk oranına ulaştı.

THY'nin 2019 yılı Eylül ayı trafik sonuçları belli oldu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında taşınan yolcu sayısının 6,7 milyon olduğu bildirildi. Dış hat doluluk oranının yüzde 82,5 olarak gerçekleştiği, iç hat uçuşların da yüzde 86,1'lik doluluk orana ulaştığı belirtilen açıklamada, dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 6,2, dıştan dışa transfer yolcular hariç, dış hat yolcu sayısında ise yüzde 5,5'lik artış gerçekleştiği kaydedildi.

Eylül ayında taşınan kargo ve posta hacmi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artış gösterdi. Kargodaki bu büyümeye yüzde 11,8 ile Afrika, yüzde 11,5 ile Kuzey Amerika, yüzde 11,4 ile Uzak Doğu ve yüzde 10,7 ile Avrupa'nın katkı sağladığı açıklandı.

2019 OCAK-EYLÜL İSTATİSTİKLERİ

Öte yandan bu yılın Ocak-Eylül arasında ilk dokuz aylık trafik sonuçları da belli oldu. Yapılan değerlendirmelere göre, 2019 yılının ilk dokuz ayında yolcu sayısı yaklaşık 56,4 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül 2019 döneminde yüzde 81,4 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,7 seviyesinde olurken, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86,4 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 3,9'luk artış yaşandı. 2019 yılının ilk dokuz ayında toplam taşınan kargo ve posta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artışla 1,1 milyon tona ulaştı.

- İstanbul