Dha istanbul bülteni 2

SULTANGAZİ'DE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK ANNESİNİ DÖVEN BABASINI ÖLDÜRDÜ

- Babasını bıçaklayarak öldüren İbrahim D.'nin "Annemi kurtarmak için böyle bir şey yaptım. Daha öncesinde de babam evde birçok kez şiddet uygulamıştı. Annemin dişini kırıp, elini bardakla kesmişti. Bana karşı da küçükken birçok kez şiddet uygulamıştı" dediği öğrenildi.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de 16 yaşındaki İbrahim D., annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf D.(39), 16, 8 ve 3 yaşlarındaki üç çocuğunun gözü önünde tartıştığı eşine şiddet uyguladı. Evde bulunan 16 yaşındaki İbrahim D., mutfaktan bıçak alarak annesini darp eden babasını bıçakladı. Karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Yusuf D., evden çıkarak kaçmaya çalıştı. Kanlar içerisinde kalan Yusuf D., fazla uzaklaşamadan yere yığıldı. 'Ambulans' diye bağırarak yardım isteyen Yusuf D.'nin yardımına komşuları ve eşi koştu. İbrahim D., ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yusuf D., ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kısa bir süre sonra İbrahim D.'yi Mescid-i Selam tramvay durağında suç aletiyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

"AMBULANS' DİYE BAĞIRDIĞINI DUYDUM"

Olay anını anlatan Yusuf D.'nin komşusu Mahmut Dere, "İş çıkışı akşam saatlerinde dükkanı kapattığımızda bir vatandaşın 'ambulans, ambulans' diye bağırdığını duydum. Dışarı çıktığımda baktım bizim karşı komşumuz. O anda göbeğini tutuyordu. Biz yetiştiğimizde yere yığıldı. Baktığımızda karnından bıçaklanmıştı. İç organları dışarı çıkmıştı. Bir havluyla tampon yapmaya çalıştık. Ambulans çağırdık. Ambulans gelene kadar biz müdahale ettik. Bilinci yerindeydi, konuşuyordu. Ambulans aldı hastaneye götürdü. O esnada eşi geldi. Eşine olayın nasıl olduğunu sorduk. Bize 'eşim bana yumruk attı. Çocuk da 'anneme niye yumruk atıyorsun?' deyip babasını bıçakladığını söyledi" dedi.

"BİR BAYAN ÇIĞLIĞI DUYDUM"

Ailenin bir başka komşusu da, "Bir kadın çığlığı duydum. Çığlığı duyduğumda camdan baktığımda kocası kucağında yatıyordu ve 'oğlum kocasını bıçakladı' diye bağırıyordu, yardım istiyordu. Kadıncağız çığlık çığlığa bağırıyordu" diye konuştu.

"ANNEMİ KURTARMAK İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İbrahim D., burada verdiği ifadede "pişman" olduğunu söyledi. İbrahim D., mahkemede verdiği ifade de "Babam sinirlenerek anneme iki üç tane sert yumruk attı. Bir tanesi omzuna, iki tanesi kafasına geldi. Sonra yumruk atınca araya ben girdim. Evde bu esnada 3 ve 8 yaşındaki kardeşlerim vardı. Ben araya girince babam, 'sen karışma. Yoksa seni de, anneni de, kardeşlerini de öldürürüm' dedi. Sonra annemin boğazını tutarak boğmaya çalıştı. Bende bunun üzerine mutfaktan bıçak alarak, babama doğru bıçağı salladım. İki kere vurdum. Bıçak darbelerinin ikisi de karnına geldi. Babam bunun üzerine kaçtı. Sanırım sokakta düştü. Ancak ben böyle yapmak istememiştim. Annemi kurtarmak için böyle bir şey yaptım. Daha öncesinde de babam evde birçok kez şiddet uygulamıştı. Annemin dişini kırıp, elini bardakla kesmişti. Bana karşı da küçükken birçok kez şiddet uygulamıştı. Babamla aramız normaldi. Ne iyi ne de kötüydü. Bu durum sebebiyle çok üzgünüm ve pişmanım. Serbest bırakılmamı talep ederim" dediği öğrenildi

İbrahim D., 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği sokak ve ev

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Genel ve detaylar

-İbrahim D. ve Yusuf D.'nin fotoğrafı

12.10.2019 - 10.21 Haber Kodu : 191012028

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2- "1234 ÇETESİ" YAKALANDI... POLİSTEN APARTMAN SAKİNLERİNE UYARI

Ali AKSOYER/İSTANBUL- İSTANBUL'da diafonlarında değiştirilmemiş şifre kullanan apartmanlara girerek hırsızlık yapan 6 kişilik hırsızlık şebekesi yakalandı. Yetkililer vatandaşları, "1234" olan diafon ilk şifrelerinin mutlaka değiştirilmesi konusunda uyardı.

Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler'de birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelilerin diafona şifre girerek rahatlıkla apartmanlara girdiğini tespit etti. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma sırasında hırsızlık meydana gelen apartmanların hepsinin "1234" olan girildiğinde apartman kapılarının açılmasını sağlayan diafon şifrelerini kullandığını tespit edildi.

Polis kamera görüntülerini kullanarak kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler önceki gün yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı ziynet eşyası ve kol saati ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yağma, otodan hırsızlık gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede şüphelilerin apartmanları gezerek diafonlara 1234 şifresini girdikleri açılan kapılardan içeri girdikleri belirlendi. Şüphelilerin kapılarını kilitlemeyen ev sahiplerinin kapılarını röntgen filmi yada eski kredi kartlarını kullanarak kolaylıkla açtıkları öğrenildi. Yapılan çalışmada 100 bin lira nakit para çalan şüphelilerin, evlerden aldıkları ziynet eşyalarının büyük bölümünü de kuyumculara sattıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin G., Veysel A., E.G. ve T.B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin apartmanlara girişi

-Adliyeye sevkleri

12.10.2019 - 11.07 Haber Kodu : 191012048

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(havadan görüntüyle)

3-KARTAL LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİ BİNASINA TAŞINIYOR

Ali AKSOYER - Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA - Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınma işlemi başladı. Hastane Başhekimi Recep Demirhan taşınma işleminin 12 gün içinde tamamlanacağını söyledi.

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyonu Birimi tarafından inşa edilen ve Mart ayında açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari birimleri ve bazı polikliniklerinde hizmet verilmeye başlanmıştı. Tam kapasite ile faaliyete geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan planlama doğrultusunda; acil servis, yoğun bakım üniteleri ve yatak servisleri dahil diğer tüm birimlerin yeni hastane binasına taşınma işlemi bu sabah saat 08.00'de başladı. Sağlık hizmetlerinin acil birimler dışındaki bölümlerde aksamadan devam edeceği belirtilirken, Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil Servisi ve ilgili birimlerinde 12 Ekim 2019 Cumartesi günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında (12 saat süreyle) Erişkin Acil Servisi, 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 08.00'den 15 Ekim 2019 Salı günü saat 08.00'e kadar (24 saat süreyle) hizmet verilemeyeceği açıklandı.

Taşınma sürecinde personel ve ekipman planlamaları yapılırken, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve 112 ambulans servisinden yardım alındı. İl Sağlık Müdürlüğünce herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde gerekli tedbirler alındı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasında 192 poliklinik, 43 ameliyathane, 129 yoğun bakım ünitesi ve 1.105 yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti sunacak.

BAŞHEKİM: 12 GÜN İÇERİSİNDE KOMPLE YENİ BİNAYA TAŞINMIŞ OLACAĞIZ

Hastane Başhekimi Recep Demirhan yaptığı açıklamada "Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu gün yeni yapılan binasına taşınıyor. 1105 yataklı, 47 ameliyathaneli, 199 yoğun bakım yataklı yeni hastanesine taşınıyor. Taşınma süresince İl Sağlık Müdürlüğü'nün çok büyük destekleri var. Şu an 13 ambulans ile hastaları periyodik olarak yeni binamıza taşıyoruz. Malzemelerimiz ve ameliyathanelerimiz de taşınıyor. Bunların hepsi bir iş akış planıyla gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 12 gün içerisinde komple yeni binaya taşınmış olacağız. " dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Eşyaların dışarıya çıkarılması

-Hastaların sevk edilmesi

-Başhekimle röportaj

-Genel ve detaylar

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Havadan eski ve yeni bina

12.10.2019 - 10.43 Haber Kodu : 191012037

12.10.2019 -10.52 Haber Kodu : 191012041

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4- AVCILAR'DA YIKILAN MİNARENİN GERİ KALAN KISMI KALDIRILIYOR (1)

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Silivri açıklarında meydana gelen deprem sırasında Avcılar'da yıkılan cami minaresinin geri kalan bölümü 200 tonluk vinç yardımıyla sökülüyor.

Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden birisinin üst bölümü yıkılmıştı. Minarenin geri kalan kısmını sökmek için bugün 200 tonluk vinç kuruldu. Avcılar merkezden D-100 yan yol istikametine bağlanan yol trafiğe kapatıldı. İşçiler minarenin geri kalan kısmının yerinden sökmek için çalışmalara başladı. Minarenin geri kalan kısmının kaldırılmasının akşama kadar süreceği tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü:

Yola kurulan 200 tonluk vinç

-Minaresi yıkılan camii

-Alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntüler

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5-ŞARKISINDA SİGARA KELİMESİ GEÇEN SILA'YA PROFESÖRDEN SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL

Prof. Dr. Orhan Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 'Karanfil' adlı şarkısında geçen 'bi sigara yak' sözlerinin sigarayı özendirici nitelikte olduğunu gerekçe göstererek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek suç duyurusunda bulunan Prof. Dr. Orhan Kural, dilekçesinde, Sıla Gençoğlu'nun 'karanfil' adlı şarkısında 'bi sigara yak' sözünün 5 kez tekrarlandığını ve şarkının youtube da 15 milyonun üzerinde dinlendiğini belirterek, "Özellikle gençler arasında sevilen ve örnek alınan sanatçının hayranları genelde orta ve lise eğitimindeki çocuklardır. Beğenenlerden yüzde 5'inin bilinçaltına etkili olarak sigaraya başlamasına neden olması halinde kanına girdiği öğrenci ve genç sayısı ortalama 750 bin civarında olacaktır." dedi.

"CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİ"

Dilekçede şarkının internet ortamından kaldırılması gerektiğini belirten Kural, "Kamu sağlığının zarar görmemesi için bu tür sigaraya teşvik etme gayesinde olan paylaşım sahiplerinin bu paylaşımı kaldırmaları ve paylaşımda bulunan kişi hakkında ise caydırıcı cezalar verilmelidir" ifadelerini kullandı.

"KAFALARINA SİGARAYI YERLEŞTİRİYOR"

Suç duyurusunun ardından avukatıyla birlikte açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Kural, "Bu kadar hassas olduğumuz bir konuda neden bir sanatçı baştan sona 'bi sigara yak' desin. Bunu 15 milyon kişi izlemiş, çoğu genç bunların. Kafalarına sigarayı yerleştiriyor. Zaman içinde çocuk, merakla sigaraya başlıyor. Bunlar çok büyük menfaatler karşılığında yapılıyor. Çok üzüntülüyüm. Bunun için suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu. Kural'ın avukatı Uğur Demircan ise, "Televizyonda sigaralı sahneleri kesen ve bunları engelleyen bir yasa var. Fakat bir şarkıcının, şarkısında 5 kere 'bi sigara yak' demesiyle ilgili bir yaptırım olmalı. Onun için sigara ile mücadeleye ilişkin mevzuatımızda bir takım düzenlemeler var. Bu düzenlemeler çerçevesinde suç duyurusunda bulunduk. Savcılık olayı soruşturacak, gerekli olan cezayı vereceği kanaatindeyiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kural'ın ve avukatın açıklaması

-Genel ve detaylar

12.10.2019 - 10.17 Haber Kodu : 191012027

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6- ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 2 aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Arnavutköy Eski Edirne Caddesinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçların sürücüleri sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu yaralı sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapatılan Eski Edirne Caddesi'nin Arnavutköy yönü, belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Ekiplerin çalışması

-Hasar gören araçlar

12.10.2019 -09.59 Haber Kodu : 191012026