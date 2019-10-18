DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

İSTANBUL VALİLİĞİ: 34 BİN 397 KAÇAK GÖÇMEN GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNE SEVK EDİLDİ

İstanbul DHA

İstanbul Valiliği, 34 bin 397 kaçak göçmenin geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, işyeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimleri devam etmektedir" denildi.

Bu kapsamda 12 Temmuz - 16 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar şöyle açıklandı:

1- Düzensiz göçle gelen 34 bin 397 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.

2- İlimizde kayıtsız 5 bin 945 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri'ne sevk edilmiştir.

3- Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için Rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir. Bu dönemde 53 bin 077 işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Rehberlik ziyaretlerimiz, 30 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek olup, 1 Kasım 2019 tarihinde denetimlere başlanacaktır.

4- 12.07.2019 - 16.10.2019 tarihleri arasında mevzuata uygun olmayan 4371 işyeri tabelasının 3320'si uygun hale getirilmiştir.

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2- MAHKEMEDEN BOOKİNG.COM KARARI

"Haksız rekabet oluştu"

Özden ATİK/ İstanbul, DHA - TÜRKİYE'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan Booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek Booking'in haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi. Mahkeme, Booking.com'un haksız rekabete neden olan sözleşmedeki aykırılıkları gidermesi halinde ihtiyati tedbirin kaldırılmasına da hükmetti. 500 bin TL teminat yatırması halinde www.booking.com'a erişilebilecek.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki duruşma, davacı TÜRSAB avukatları ile davalı Booking.com avukatları katıldı. Hakim Ebubekir Uslu, taraflarına ihtiyati tedbir kararına karşı son diyeceklerini sordu.

BOOKİNG AVUKATLARI DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Davacı TÜRSAB avukatları, davanın kabülünü talep ettiler. Davalı Booking avukatları ise davanın reddini talep etti. Davaya katılanlardan Ramada'nın avukatı, "İhtiyati tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz. 2.5 yıl süren tedbir nedeniyle müvekkilim otelin zararı 2 milyon euro'dan fazladır" dedi. Otel İmbat A.Ş. ve Oden İnş. avukatları ise ihtiyati tedbirin kaldırılmasını, davanın reddini ve tedbir nedeniyle uğradıkları zararlara ilişkin yasal haklarını saklı tuttuklarını belirttiler.

MAHKEME: HAKSIZ REKABET OLUŞTU

Mahkeme, davayı kabul ederek haksız rekabetin oluştuğuna karar verdi. Davalı Booking.com'un faaliyetlerinin "Seyahat acenteliği" faaliyeti olduğunu tespitine karar veren mahkeme, davalıların vergi ödemeyerek, iş yeri açmak için gerekli izinleri almayarak "Dijital ve sabit işyeri" açma yoluyla faaliyette bulunarak ve idari ve hukuki denetimlerden kaçınarak denetlenmelerini engellemek suretiyle iş şartlarına uymadığına hükmetti.

"EN İYİ FİYAT" REKLAMLARI KALDIRILACAK

Davalı Booking.com'un otellerle imzalamış olduğu sözleşmelerde, "En iyi fiyat garantisi" "Minimum tahsisat", "Geniş MFN", "Fiyat Kontenjan Paritesi"ne ilişkin haksız rekabete neden olan hükümlerin sözleşmelerden çıkarılmasına karar verdi. www.booking.com adresli internet sitesinden "En iyi fiyat", "En düşük fiyat" ve benzeri şekilde haksız rekabete neden olan reklamların kaldırılmasına ve tüm online uygulamalardan da kaldırılmasına hükmedildi. Mahkeme, davalıların faaliyetlerinin "Seyahat acenteciliği" olduğundan idari yaptırımların uygulanması için karar örneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderilmesine de hükmetti.

500 BİN TL TEMİNAT YATIRILIRSA BOOKİNG.COM'A YENİDEN ERİŞİLEBİLECEK

Mahkeme, TÜRSAB tarafından 500 bin TL teminat yatırılarak booking.com internet adresinin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbirin ise "haksız rekabete neden olan eylemlerin faaliyetin tamamen sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte olmaması, haksız rekabete neden olan aykırılıkların giderilmesi yoluyla engellenebileceği gözetilerek ölçülülük ilkesi gereğince davalı Booking.com tarafından mahkeme kasasına 500 bin TL nakdi teminatın veya kesin-süresiz teminat mektubunun yatırılması halinde ihtiyati tedbirin kaldırılmasına da hükmetti. Tarafların, bu karara iki hafta içerisinde istinafa itiraz hakları bulunuyor.

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3 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ KAPATAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kapatan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran Bülent A. (45) araçtan inerek silahını başına dayadı. Bülent A.'nın eylemi nedeniyle köprü çift yönlü olarak yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı.

Alkollü olduğu belirlenen Bülent A.'nın poliste verdiği ifadede ABD Başkanı Trump ve terör örgütlerine kızdığı için eylem yaptığını söylediği öğrenildi. Daha önce kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıca madde kullanma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit, basit yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan Bülent A. Çengelköy Polis Merkezi'nden adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bülent A.'nın adliyeye sevki

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4- JANDARMANIN NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Z.F.İ. ve İ.T. adlı kişilerin Ortadoğu ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine çıkaracağı bilgisi alındı. Takip edilen şüphelilerin bir TIR'a uyuşturucu yüklediğinin belirlenmesi üzerine operasyon başladı.

Şüphelilerin geçiş güzergahında önlem alan Jandarma, operasyonda drone de kullandı. Şüphelilerin kullandığı TIR, Yavuz Sultan Selim geçtikten hemen sonra durduruldu. Şüphelilerin yere yatırılarak gözaltına alınırken narkotik dedektör köpeği "Vadi"nin de katılımıyla araçta arama yapıldı. Narkotik köpeklerinden ve X-Ray cihazlarının tespitinden korunmak için dorsenin taban kısmına kurşun döküldüğü fark edildi. Kurşun kaplamaları söken jandarma ekipleri, gizli bölmede 75 kilo eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyonun görüntüleri

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5- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONLARI: 8 GÖZALTI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün akşam saatlerinde düzenlediği 2 ayrı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nde (DGH) kaydı bulunan şüphelilerin önümüzdeki günlerde siyasi parti binaları ve market zincirlerine yönelik silah, el yapımı patlayıcı, molotofkokteyli, havai fişekli ve ses bombasıyla saldırılar yapabileceğini değerlendirerek çalışma başlattı. TEK ekipleri tespit edilen şüphelilere yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 şarjör, 11 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

BARIŞ PINARI HAREKATINI PROTESTO EDEREK, TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI

TEM ekiplerinin yaptığı ikinci operasyon ise, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sosyal medyadan terör örgütüne destek paylaşımları yaparak terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı 2 operasyonda gözaltına alınan 8 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

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6- İSTANBUL'DA LÜKS ARAÇLI DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MAGANDALAR YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL,

BAŞAKŞEHİR'de düğün konvoyu ile trafikte terör estiren magandalar bulundukları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri geçen cumartesi günü evlenen arkadaşları ile lüks araç ve motosikletle oluşturdukları konvoyla tura çıkan, ardından Başakşehir'de yolu trafiğe kapatan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden şüphelilere ulaşan polis ekipleri 34 MZ 0590 plakalı araç sürücüsü F.S., 34 AHM 237 plakalı araç sürücüsü G.G.,

34 ADR 11 plakalı araç sürücüsü A.U., 34 EU 3290 plakalı araç sürücüsü U.K., 06 BM 0005 plakalı araç sürücüsü E.Ö.Z.'yi bulundukları adreslerde gözaltına aldı.

G.G.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26/2 (Mezuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak) bin 2 TL para cezası, A.U. ve U.K'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 23/3-C-1 (Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak) maddesinden 412 TL para cezası verildi.

E.Ö.Z.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (Her hangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesine istinaden 5 bin 10 TL, 34/A (Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak) 235 TL toplam 5 bin 245 lira idari para cezası kesildi ve sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu.

Sürücü F.S.'ye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (Her hangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesine istinaden 5 bin 10 TL para cezası uygulandı.

Sürücü belgesi 60 gün süre ile el konuldu.

Sürücüler E.Ö.Z. ve F.S. Türk Ceza Kanununun 179/2 ( Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli Adli işlem yapılmak üzere Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

Görüntülerdeki drift yapan motosikletçiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

-Araçlardan görüntü

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

-Magandaların yolu trafiğe kapatması

-Trafikte tehlikeli hareketler yapmaları

-Konvoydan görüntüler

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7- MALTEPE'DE AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA... İÇİNDE BEBEĞİN DE BULUNDUĞU ARAÇTAN BÖYLE ÇIKTILAR

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

Maltepe'de çöp konteynerina çarparak yan yatan otomobilde bulunan biri bebek 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların yardımı ile yan yatan otomobilden çıkarılan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza anı ve aracın içindekilerin vatandaşlar tarafından çıkartılması kameraya yansıdı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza 3 Ekim'de Maltepe Cevizli Mahallesi Tugay Yolu'nda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek için direksiyon kırdığı görülüyor. Bu esnada karşıdan gelen otomobil sürücüsü çarpmamak için direksiyonu sağa kırdığı ve kontrolü kaybederek yol kenarındaki çöp konteynerine çarptığı ve yan yattığı görülüyor.

Kazayı gören vatandaşların yardıma koşması ile araç içerisinde bulunan biri bebek 3 kişi yan yatan otomobilden çıkarıldı. Hafif yaralanan 3 kişinin tedavileri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldı.

Kazanın yaşandığı noktada esnaf olan ve kazayı görüp yardıma koşanlardan biri olan Serdar Gedik yaşananları şu şekilde anlattı; "Sesle çıktık dışarıya, çok büyük bir ses geldi. Çöpün üstünden aracın geldiğini gördüm, araç yan yatmıştı zaten, sonra gittik arkadaşlarla baktık orada can çekişiyorlardı resmen, bağırıyorlardı. Bebek vardı arabada, annesi ve kayınvalidesi sanırım. Kayınvalidesini arabanın arkasından ben çıkardım. Burada bu kazalardan çok oluyor. Sağlık durumları iyiydi, bebek uyuyordu, uyur vaziyette çıkardık arabadan. Daha sonra ambulans geldi onlar da kontrollerini yaptı, bir sıkıntı yaşanmadı ama daha kötü şeyler yaşanmadan tedbir alınması lazım."

KURTARMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazanın yaşanmasından hemen sonra yardıma koşan vatandaşlar tarafından otomobil içinde sıkışan biri bebek 3 kişinin kurtarılması cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Kurtarma anı cep telefonu kamerası

-Kazanın yaşandığı caddeden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

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8- AVCILAR'DA CAMİ MİNARESİNDE İKİNCİ PARÇA DA SÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL,

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde minarelerinden biri yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin ikinci minaresi için başlatılan söküm çalışmasının ikinci gününde minareden ikinci parça da söküldü.

26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir bölümü yıkılmış ve geçtiğimiz günlerde yıkılan minare tamamen sökülmüştü. Caminin diğer minaresinin, yapılan kontrollerinde risk oluşturduğu tespit edilmiş ve sökümüne karar verilmişti. Dün ilk aşaması tamamlanan ve külah kısmı sökülen cami minaresinde söküm çalışmaları bugün de devam etti. Ekipler sabah saatlerine cami çevresinde güvenlik önlemi alarak söküm çalışmalarına tekrar başladı. Söküm ekipleri minarenin ikinci kısmını da iç taraftan keserek vinç yardımıyla yere indirildi. Çalışmaların ikinci gününde ikinci bölümü de sökülen minarede ki çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Camiden görüntü

Ekiplerden görüntü

Söküm anından görüntü

diğer detaylar

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9 - ESKİ EŞİNİ YAĞ İLE YAKAN KİŞİYE 23 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de resmi nikahsız olarak yaşadığı eski eşi Kübra T.'yi (28) bıçakla yaraladıktan sonra üzerine sıcak yağ döktüğü belirtilen Ersin Ü.'nün (40) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DEHŞET İDDİANAMEDE ANLATILDI

Küçükçekmece'de 15 Eylül'de meydana gelen olay iddianameye göre; resmi nikahsız olarak 2015 yılından beri birlikte yaşamaya başlayan ve 2 çocukları olan Kübra T. ile Ersin Ü. arasında 9 ay önce geçimsizlik başladı. Kübra T. de Halkalı'ya taşındı. Olay günü Ersin Ü. saat 21.30'da Kübra T. uyurken salonun açık olan camından içeri girdi. Ersin Ü., yanına geldiği Kübra T.'nin boynuna bıçağı tutarak 'Beni nasıl polise ihbar edersin' dedi ve ardından Kübra T.'yi sol dizinden yaraladı. Kübra T. evde keskin bir yanık kokusu hissedip, duman gördü ve çığlık atmaya başladı. Ersin Ü. de camı kapatarak Kübra T.'yi yatak ile duvar arasına boğazını sıkarak sıkıştırdı. Ersin Ü. önceden hazırladığı sıcak çaydanlığın içerisinde bulunan sıcak yağı da Kübra T.'nin yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtı. Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden 8 Ekim 2019 tarihli raporda eylem nedeniyle Kübra T.'nin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu kaydedildi. Savcılık, Ersin Ü.'nün husumetli olduğu Kübra T.'nin evine geceleyin onun izni olmaksızın bıçaklı bir vaziyette geldiğini, çaydanlık içerisinde yağ kaynatıp müştekiyi bıçakladığı ve kızgın yağı herhangi bir hedef gözetmeksizin müştekinin üzerine rastgele döktüğünü belirtti. Ersin Ü.'nün olay yerinden uzaklaştığını belirten savcılık, Ersin Ü.'nün eyleminin canavarca bir hisle öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşıldığını belirtti.

ŞÜPHELİNİN 23 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Küçükçekmece Başsavcılığı, şüpheli Ersin Ü.'nün "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 14 yıldan 23 yıla kadar hapsini talep etti. Küçükçekmece Başsavcılığı, ilgili Türk Ceza Kanunu (TCK) maddeleri uyarınca Ersin Ü. hakkında iddianame hazırlanması için fezlekeyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladıktan sonra mahkemeye gönderecek. Dava kabul edilirse Ersin Ü. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

-Arşiv (19 Eylül)

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10- BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE BALTAYLA GELEN SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Haber : Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA

Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen ve 40 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Sedat Güç (28) "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan

4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraatine karar verildi.

"SANIK ELİNDE BALTA İLE GELDİ"

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Sedat Güç hazır bulundu. Duruşmada adliyede çalışan 2 güvenlik görevlisi tanık olarak dinlendi. Güvenlik görevlisi L.A. "Olay günü halk girişinde görevliydim. Sanık öğlen saatlerine doğru elinde balta ile geldi. Yanımdaki polisle birlikte baltayı aldım. Zorluk çıkarmadı. 'Neden balta ile geldin?' diye sorudum. 'Adaleti sağlamaya geldim' dedi. Giriş o esnada kalabalıktı. İnsanlarda o esnada bir panik oluştuğunu görmedim" dedi.

"PANİK ORTAMI OLUŞTUĞUNU GÖRMEDİM"

Diğer güvenlik görevlisi M.Ç. de "Sanığı ben kapıda karşıladım. Baltayla görünce durdurdum. 'Neden bu şekilde geldin?' dedim. Oduncu olduğunu söyledi. Ben de polis memurlarına haber verdim. Polis gelince 'Adaleti sağlayacağım' dedi. Bu sözü herkesin duyacağı şekilde söylemedi. Sadece yakınındakiler duymuş olabilir. Çevrede birçok insan vardı. Sanığın hareketi ve konuşmaları nedeniyle panik ortamı oluştuğunu görmedim" diye konuştu.

SANIK: PİŞMANIM

Sanık Sedat Güç ise "Ben çok üzgünüm. Yapmamam gereken birşeydi. Daha önce beni polisler darp etmişti. Ceza almıştım, evime olay günü tebligat geldi. Karardan dolayı üzüldüm. Darp edildiğim halde ceza almıştım.Bunun etkisi ile adliyeye geldim. Oduncu olduğum ve balta ile çalıştığım için balta ile adliyeye geldim. Benim başka bir maksadım yoktu. Adaletinize güveniyorum. Pişmanım" dedi.

SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, eylemin suçu oluşturacak mahiyette ve ağırlıkta olmadığı, çevredeki insanlarda panik yaratmadığı, sanığın da böyle bir kastının bulunmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Sedat Güç'ün "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV