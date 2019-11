DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

4 KARDEŞİN ÖLÜMÜNDE İLK TESPİT: ANTİDEPRESANLA İNTİHAR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL- Çağatay KENARLI - Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Fatih'te bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Polisin ilk tespitlerine göre, 4 kardeş çok sayıda antidepresan içerek intihar etti.

Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

EKİPLER MASKE TAKARAK EVE GİREBİLDİ

Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekipler uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin ilk tespiti, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek intihar ettiği yönünde. Kardeşlerin kesin ölüm nedeni Adli Tıp'taki inceleme sonrası belli olacak. Sabıkası bulunmayan 4 kardeşten birinin sara hastası olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Olayın meydana geldiği bina

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-AFAD ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Görgü tanığı ile röp

-Cenazelerin çıkarılışı

-Dairenin dışarıdan görüntüsü

-Dairede polislerin inceleme yapması

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

06.11.2019 - 03.04 Haber Kodu : 191106012

=================

2- FATİH'TE ÖLÜM EVİNDE ELEKTRİK FATURASI ŞOKU

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,

Fatih'te bir evde, 2'si kadın 4 kardeşin ölü bulunduğu evin 2 aydır fatura ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesildi.

Fatih'te iddialara göre antidepresan ilaçları içerek intihar eden 4 kardeşin evine gelen BEDAŞ ekipleri 2 aydır elektrik faturalarını ödemedikleri gerekçesiyle elektrikleri kesti. Cenazeler Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldıktan sonra polis ekipleri bir süre daha çalışmalarını sürdürmüş ve daha sonra evden kapıyı mühürleyerek ayrılmıştı. Saat 09.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan binanın birinci katına gelen BEDAŞ ekipleri 607,16 liralık elektrik faturasının 2 aydır ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesti.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Kapıdaki mühürün görüntüsü

-BEDAŞ görevlisi

-Elektriklerin kesilmesi

-BEDAŞ görevlisinin açıklamaları

-Bakkalın açıklamaları

-Evin dış görüntüsü

06.11.2019 - 10.25 - Haber Kodu : 191106035

========================

3- EMİNÖNÜ'NDE BALIK-EKMEK TEKNESİ ÇALIŞANLARINDAN MAHKEME KARARINA TEPKİ

Beyza Nur GÜLER-İdris TIFTIKCI/İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Eminönü'nde balık-ekmek satışı yapan teknelerin sözleşmelerin yenilenmeyeceğini bildirmesi üzerine tekne sahiplerinin açtığı davayı mahkeme reddetti. Karara balık-ekmek teknesi çalışanları tepki gösterdi. Yaklaşık 45 yıldır balık-ekmek teknesinde çalışan Tuncay Aydın, 150 kişiden fazla çalışan olduğunu belirterek "Başka ne iş yapacağız? Nereye gideceğiz? Yapacak işimiz yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Eminönü'nde balık-ekmek satışı yapan teknelerin sözleşmelerin yenilenmeyeceğini bildirmesi üzerine tekne sahiplerinin açtığı davayı İstanbul 4. İdare Mahkemesi, "incelenmeksizin" reddetti. Mahkeme, İBB'nin balık-ekmek satan esnafa gönderdiği, sözleşme sürelerinin 1 Kasım'da dolacağı ve sözleşmenin yenilenmeyeceğini içeren ihtarname ve tebligatın bir bildirim olduğunu, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. İBB yetkililerinin, mahkemenin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararının bu kararla ortadan kalktığını ve tahliye ile ilgili yasal sürecin kaldığı yerden devam edeceğini belirtmesinin üzerine balık-ekmek teknesi çalışanları mağdur olduklarını ifade etti.

"MAĞDUR DURUMDA KALACAĞIZ"

Balık- ekmek teknesi çalışanları, son karardan üzüntü duyduklarını, mağdur olduklarını, başka yapacak işleri olmadığını söylediler. Yaklaşık 45 yıldır balık-ekmek teknesinde çalışan Tuncay Aydın, "40 senedir bu işin içindeyim. Bundan önce babamız zaten 60 sene. Tarihi çok eski, babadan oğula, oğuldan toruna, çocuğa böyle gidiyor. Burada biz 40 senedir çalışmışız. Bu kadar millet var. Mağdur durumda kalacağız. Başka ne iş yapacağız? Nereye gideceğiz? Yapacak işimiz yok. Başkanımıza sesleniyoruz. Mağdur durumdayız. Depolarımızda stok balıklarımız var. Herkesin var. Onlar kalacak bu sefer. Bunlar ne olacak yani? Burada şu anda 150 kişiden fazla çalışan var. Akrabalarımız, kardeşlerimiz çalışıyor. Bunların çolukları çocukları varö şeklinde konuştu.

"TUTULMUŞ, SEVİLMİŞ, BENİMSENMİŞ BİR UYGULAMA"

Belediye ve balık-ekmekçilerin aralarında anlaşma sağlaması gerektiğini ifade eden vatandaşlardan Engin Demirateşli de, "Burada bir anlaşma sağlanması lazım diyorum. Çünkü tutulmuş, sevilmiş, benimsenmiş bir uygulama. Ne gibi sakıncaları var bilemiyoruz. Belediyenin de onu izah etmesi lazım. Aralarında bir uzlaşmaya gidilmesinden yanayızö dedi.

"HALK YÜRÜYEMİYOR, EZİYET ÇEKİYOR"

Eminönü'ndeki balıkçılara ekmek satışı yapmasına rağmen balık-ekmek teknelerinin yarattığı kalabalık nedeniyle kaldırılması gerektiğini savunan Feridun Göksel ise, "Bence kaldırılsın. Burası tatil olduğu zaman öyle yoğunluk oluyor ki, insanlar yürüyemiyor. Benim ekmeğim de gidecek ama gitsin önemli değil. Ben fırıncıyım, çoğuna ekmeği veren de benim ama kaldırılmasından yanayım. Halk yürüyemiyor, eziyet çekiyor. Kalabalıkta köprünün altından izdihamdan geçemezsiniz. Ben kaldırılmasından yanayımö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Balık-ekmek teknesi çalışanı ile röp.

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detay

06.11.2019 - 10.49 - Haber Kodu : 191106047

===========================

4- İRAN'DAN AVRUPA'DAKİ "ÖZEL MÜŞTERİ"LERE GÖRÜLMEK İSTENEN UYUŞTURUCUYA JANDARMA ENGELİ

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'da hazırlanıp Avrupa ülkelerine TIR'ın gizli bölmelerinde götürülmek isteyen 102 kilo eroin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beylikdüzü'nde oturan E.N. ve S.N.'nin İran'dan temin ettikleri uyuşturucuyu TIR'ın özel olarak hazırlattıkları gizli bölmelerinde Avrupa ülkelerine götüreceklerini tespit etti.

FARKLI GÜZERGAH KULLANILDI

Harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde uyuşturucu maddenin naklinde kullanılacak TIR'ı belirledi ve takibe aldı.

GİZLİ BÖLME VADİ VE AVCI'DAN KAÇAMADI

Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolunda ilerleyen TIR'ı durdurarak operasyon düzenledi.

Şüphelileri gözaltına alan jandarma ekipleri, dedektör narkotik köpekleri Vadi ve Avcı'nın da katılımıyla aracı didik didik aradı. Narkotik köpeklerinin şoför koltuğunun alt kısmında oluşturulmuş gizli bölmeye tepki vermesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştı. Gizli bölmede 199 pakette toplam 102 kilo eroin ele geçirildi.

ÖZEL MÜŞTERİLERE HAZIRLANMIŞ UYUŞTURUCU

Jandarma ekipleri, çeşitli sembol, figür ve mühür kullanılarak paketlenen uyuşturucuların Avrupa ülkelerindeki bazı özel müşterilere hazırlandığını belirledi.

Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerin yurt içi ve yurt dışında bağlantılı oldukları kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Tır'ın durdurulması

-Aramalar

-Ele geçirilenler

-Şüphelilerin görüntüsü

06.11.2019 - 09.59 - Haber Kodu : 191106023

======================

(Havadan görüntülerle)

5- BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜN SÜRPRİZ KONUKLARI

Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, BÜYÜKÇEKMECE Gölü bugünlerde, flamingolara ev sahipliği yapıyor. Dinlenmek, beslenmek ve su ihtiyacını karşılamak için sulak ve sığ alanları tercih eden sürpriz konuklar gölde renkli görüntüler oluşturdu.

"BURAYA GELMELERİNİN SEBEBİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ"

Yaklaşık, 40 yıldır Büyükçekmece Göl'ünü ve çevresini gözlemleyen Gönüllü Doğa Koruyucusu ve Kuş gözlemcisi Fikret Can, şunları söyledi:

"Bizim asıl işlevimiz, görevimiz göç izlemektir. Flamingo normal koşullarda, yerleşik bir türdür. Leylekgiller ailesindendir. Kanat açıklığı 1.60 metre, yetişkinlerinde pembe renk hakim olur. Çok güzel bir hayvan. İzmir, Gediz Deltası'nda ve Konya Tuz Gölü civarında çok ciddi popülasyonların ürediğini biliyoruz. Dünyada her yerde var. Amerika'da var, Afrika'da, Asya'da var. Demin söylediğim gibi, yaklaşık 50 yıla yakın burayı gözlemlerim. İlk flamingo gördüğüm 3 birey vardı, 2013 yılında. Bu giderek artıyor. Bu sene, burada en fazla sayı 51 tane gördük. Bugün 50 tane var. Küçükçekmece Gölü ile Büyükçekmece Gölleri arasında gidip geliyorlar, burada besleniyorlar. Kuşkusuz iklim değişikliğini kutuplarda, ekvatorda aramak gerekmiyor. Bunların buraya gelmesinin sebebi iklim değişikliği. Daha sıcak geliyor, besin de bulabiliyorlar. ve uzun süre kalıyorlar burada. Bilmiyorum, belki gelecekte, önümüzdeki yıllarda, mesela İzmir Belediyesi yanılmıyorsam çok güzel şeyler yaptı Gediz Deltası'nda. Orada büyük bir popülasyon ürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam 20 bine yakın yavru yetişiyor. Belki ileride burada da üreyeceklerdir."

"HER GEÇEN SENE NESİLLERİ AZALIYOR"

Leylekler gibi insanlara yakın yaşamayı seven bu türle ilgili Can, "Ama asla samimi olmayı sevmiyorlar. Yani bir mesafe koruyorlar bunlar aranıza. O mesafenin içine girdiğiniz zaman ya havalanıp uçup gidiyorlar ya da alanı terk ediyorlar. Güvendeler ama şöyle bir sıkıntı var ülkemizde ne yazık ki, yeteri kadar koruyamıyoruz. Alanlarını koruyamıyoruz. Her geçen sene nesilleri ne yazık ki azalıyor. Yani benim 60 yıl evvelki gördüğüm flamingo, turna, kınalı kekliklerin yüzde 1'ini bugün göremezsiniz. Bu bir döngü. İnsan işgal ettikçe, bunların yerini alıyorö ifadelerini kullandı.

"KIŞIN BİR GRUP HALİNDE BURADALAR"

Çevre sakinlerinden Yıldırım Özbaş, "Bundan 2-3 sene öncesine kadar yoktu ama son 2-3 seneden beri gözlemlediğimiz kadarıyla kışın bir grup halinde buradalar. Bizim burada dalyan dediğimiz bölgede, yaban hayatını kollamak için belediyenin yapmış olduğu bir program gibi bir şey var. Ondan ötürü herhalde rahat ediyorlar ki, flamingonun haricinde yeşilbaşlı ördek dediğimiz ördekler de mevcut. Kuğular var" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Flamingoların havadan görüntüleri

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Büyükçekmece Göl'ündeki flamingo görüntüleri

-Çevre sakini ve vatandaş röportajları

-Gönüllü doğa koruyucusu ve kuş gözlemcisi Fikret Can ile röp.

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay

06.11.2019 - 11.11 - Haber Kodu : 191106060

06.11.2019 - 11.08 - Haber Kodu : 191106057

====================

6- TURİSTLERİN İLGİSİ ARTTI, HER GEÇEN GÜN SAYILARI ARTIYOR

Semih ÇALIŞKAN - Ali ABLAY/ İSTANBUL, TÜRKİYE'de baklava daha çok bayram ve özel günlerde tüketilse de bu durum turistler için daha farklı. Özellikle son aylarda İstiklal Caddesi'nde tatlı satışı yapan işletmelerin ciddi oranda arttığı görülüyor. Bu işletmeleri en çok ziyaret edip, alışveriş yapanlar ise İstanbul'a gelen turistler. Başta Rusya, Katar, İsviçre, Yunanistan olmak üzere diğer birçok ülkeden İstanbul'a gezmeye gelen turistler ülkelerine dönerken tatlı almayı ihmal etmiyor. O tatlıların başında da lokum ve fıstıklı baklava geliyor. Demirören Haber Ajansı ekibi, İstanbul'un kalbi konumundaki İstiklal Caddesi'nde işletmecilere tatlıya olan talebi sordu, kente gelen yabancı ziyaretçilerle konuştu.

"YÜZDE 20'YE YAKIN BİR TALEP ARTIŞI OLDU"

İstiklal Caddesi'nde tatlı satışı yapan bir firma yetkilisi Sema Uysal son dönemde tatlı satışlarında yüzde 20 oranında artış yaşandığını kaydetti. Uysal, tatlı satışı yapan işletmelerin artması konusunda, "Nedeni talebin ve turist sayısının çok olması. Bu yüzden de artış muhakkak oluyor. Genelde karışık alıyorlar. Hepsinden tatmak için her tatlı çeşidini alıyorlar. En çok Arap ve Ruslar tercih ediyor. Araplar genellikle lokum, Ruslar ise baklava alıyor. Avrupalı turistler de alıyor ama genelde Araplar ve Ruslar daha çok alıyor. Yüzde 20'ye yakın bir talep artışı oldu. Fiyatlar da doğru orantıda arttı. Kaliteli baklava veya lokum almak istiyorlarsa bu fiyatlar gayet normal" diye konuştu.

"ARAP KÜLTÜRÜNDE BAKLAVA ZİRVEDE"

İstiklal Caddesi'nde tatlı satışı yapan bir işletmenin yetkilisi Fuat Akyüz ise ülkelere göre farklı tatlı satışları yapıldığını söyledi. "Ciddi anlamda turist sayısı artıyor" diyen Akyüz, "Şu anda belki de hemen hemen son dönemlerin zirvesindeyiz, diyebilirim. Arap dünyası için baklavada ciddi anlamda yoğun müşteri kitlemiz var. Arap dünyası dediğimiz müşterilerimiz daha çok baklavayı tercih ediyorlar. Uzak Doğu dediğimiz Çin, Kore, Japonya, daha çok lokum, draje, çay ve kahve çeşitlerimizi tercih ediyor. Arap kültüründe baklava zirvede. Uzak Doğu ise söylediğim gibi ticari ürün grubunda zirvede" ifadelerini kullandı.

"HERKES BURADA YER ARIYOR, BULAN DÜKKAN AÇIYOR"

Turistlerin artışıyla tatlı satışlarının arttığını ifade işletme yetkilisi Abidin Bacacı, şunları söyledi: "Avrupalı turistlerde geri döndükleri zaman hediye götürme kültürleri yoktur. Araplar ve Rusların geri dönerken hediye olarak lokum ve baklavaya ilgisi var. Hediyelik olarak alıp götürüyorlar. Bu da doğal olarak artışa neden oluyor. Araplar birinci, Ruslar ikinci sırada diyebiliriz. Taksim biliyorsunuz İstanbul ve Türkiye'nin merkezi gibi. Turistlerin en çok yoğun gezdiği yerler arasında İstiklal Caddesi var. Burası bir dünya markasıdır. Turistler buraya geldiği için rağbet çok olduğundan dolayı turistler lokum ve baklavaları geri dönüşte hediye olarak aldığından dolayı aslan payından bir pay kapmak için herkes burada yer arıyor. Bulan dükkan açıyor."

"İSTANBUL'A HER GELDİĞİMDE TATLI ALIYORUM"

Hem tatil yapmak hem de gezmek için Türkiye'ye gelen Nelli Melnıkov, Rusya'ya dönmeden önce İstiklal Caddesi'nden lokum alan turistlerden biri. Uçağının kalkmasına birkaç saat kala İstiklal Caddesi'nde lokum alan Melnıkov, Türk lokumunun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Aileme hediye amaçlı alıyorum. İstanbul'a her geldiğimde tatlı alıyorum. Lokum bizim için önemli. Zamanım olmadığı halde en son bunu alıyorum" diye konuştu.

"HERKES GERİ DÖNERKEN BİZE TÜRKİYE'DEN TATLI GETİRİN DİYOR"

Libya'dan İstanbul'a gelen Abdurauf Hawıg, "Arap tatlısı, Türk tatlısıyla farklı. Arap tatlısı parmaklara yapışmıyor. Türk tatlısı yapışıyor. Ama biz Türk tatlısını çok seviyoruz. Herkes geri dönerken bize Türkiye'den tatlı getirin diyor" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Lokum ve baklavalardan görüntüler

-Tatlı satan işletmelerden görüntüler

-Firma yetkilileriyle röportajlar

-Tatlı alan turistlerle röportajlar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

=====================

7- TRAFİKTE SOPALI KAVGA KAMERADA

İSTANBUL DHA

Başakşehir'de, yolda trafik tartışmasına giren iki sürücü arasındaki sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir'de kamyonet ile otomobil sürücüleri arasında iddiaya göre yol verme meselesinden tartışma çıktı. Yolun ortasında durdurdukları araçlarından iki sürücü, birbirleriyle kavga etmeyen başladı. Kavga sırasında kamyonet sürücüsü aracından aldığı sopayı otomobil sürücüsüne salladı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavganın ardından iki sürücü araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-CEP TELEFONU KAMERASI

-İki sürücünün kavgası

-Kamyonet sürücüsünün sopayla diğer sürücüye vurması

-Çevredekilerin sürücüleri ayrılması

-Sürücüleri araçlarına binerek ayrılmaları

06.11.2019 - 09.31 - Haber Kodu : 191106018

=====================

8- KİTAPLA ÖĞRENCİ DÖVEN ÖĞRETMENE 4 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Halil YILMAZ/ İSTANBUL, İSTANBUL'da 6 yaşındaki öğrencisine kitapla vurup, yüzüne dört dikiş atılmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Nadir D.'nin davasında karar çıktı. Mahkeme, Nadir D.'nin 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Esenler'deki bir ilkokulda 6 yaşındaki öğrencisi H.S.S.'yi dövdüğü iddiasıyla yargılanan öğretmen Nadir D.'nin davasında, mahkeme kararını açıkladı. Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, H.S.S.'nin annesi Songül S. ve tutuksuz yargılanan sanık 53 yaşındaki Nadir D. katıldı. Adli Tıp Kurumu'nun gönderdiği raporun okunmasıyla başlayan duruşma, şikayetçilerin rapora karşı beyan vermesiyle devam etti.

'KULLANILAN KİTAP SİLAH NİTELİĞİNDEDİR'

Beyanında şikayetçi olduğunu dile getiren Songül S. "Öğretmen olaydan sonra hiçbir pişmanlık göstermedi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.ö dedi. Söz alan Songül S.'nin avukatı Şahin Baran ise H.S.S.'nin yüzüne 4 dikiş atıldığını ve yara izinin geçmediğini belirterek, "Kullanılan kitap silah niteliğindedir, ayrıca sanık gözetimi altındaki çocuğa karşı suç işlemiştir. Bu nedenle en üst sınırdan cezalandırılmasını ve cezadan indirim yapılmamasını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme, sanık Nadir D.'nin "kasten basit yaralama" suçunu işlediğine hükmederek, 4 yıl 2 ay hapis cezası almasına karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatılıyor: İlkokul 1. Sınıf öğrencisi olan H.S.S. yere düşen kalemini almaya çalıştı. Bu sırada sınıf öğretmeni şüpheli Nadir D. dersi dinlemediği gerekçesiyle H.S.S.'nin sağ gözünün alt kısmına kitapla vurarak darp etti. Hastaneye götürülen H.S.S.'nin göz altına dikiş atıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan savcılık hazırladığı iddianamede, mağdurun sağ göz altında darbeye bağlı bir yaralanmanın olduğunun anlaşıldığını belirterek, şüphelinin yaşı küçük mağdura karşı kamu görevlisi sıfatından kaynaklı olarak nufüzunu kötüye kullandığını belirtti. İddianamede şüpheli öğretmen Nadir D.'nin "Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğa karşı silahla basit yaralamaö suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyordu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Arşiv

===================

9- PARAYI ALMAKLA SUÇLANINCA SOKAK ORTASINDA SOYUNDU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da 'Tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir işyerinden para alarak uzaklaştığı öne sürülen kadın yakalanınca soyundu.

İlginç olay, bir süre önce Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İki kadın bir manava gelerek alışveriş yaptıktan sonra bundan vazgeçtiğini belirterek iddiaya göre 'Tırnakçılık' yöntemi ile bir miktar parayı alarak uzaklaştı. İşyeri sahibi kasadaki parasının eksik olduğunu görünce polisi arayarak, kadının arkasından koşup yakaladı. Kadın suçlamayı duyunca paranın kendisinde olmadığını belirterek bir anda soyunmaya başladı. Üzerinde para olmadığını öne süren kadın çevredekilerin ve kendisinden parasını isteyen kişinin şaşkın bakışlarına aldırmayarak soyunmayı sürdürdü. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda gelen polislerin sokak ortasında herkesin önünde soyunan kadından giyinmesini istediği, kadın bu tutumunu sürdürdüğü görüldü. İşyeri sahibi parasını bu kadının aldığını polise söylerken kadın bunu yalanlayarak tekrar soyunmaya başladı. İşyeri sahibi kadının soyunmaşı sürdürmesi üzerine şikayetinden vazgeçti.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Mağdur, kadını durdururken

-Kadın soyunmaya başlarken

-Polis ekibi gelirken

-Kadın yeniden soyunmaya kalkarken

-Çevredekiler

06.11.2019 - 11.12 - Haber Kodu : 191106061