DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1-KAĞITHANE'DEKİ FECİ KAZA KAMERADA

- RESTORAN ÇALIŞANLARI KIL PAYI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber-Kamera: Özgür EREN/

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önündeki araca ardından da park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında restoran çalışanı oldukları öğrenilen bir kadınla motokurye canlarını son anda kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre 34 BVC 819 plakalı araç sürücüsü cadde üzerinde hızla ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki 34 BPT plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil daha sonra park halindeki otomobile de çarparak yan yatmasına neden oldu. Otomobil 2 araca daha çarparak dururken, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Kazada caddede bulunan restoranda çalışan ve molaya çıktığı öğrenilen bir kadın kaldırımda telefonuyla uğraşırken, üzerine gelen yan yatan otomobilden kıl payı kurtuldu. Yine aynı restoranda çalışan motokurye de kaldırımda üzerine gelen araçtan son anda kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken kaza nedeniyle 1 şerit trafiğe kapandı. Gürültüyü duyup dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere götürdü.

"BURADA BU AKŞAM 4-5 TANE ÖLÜ DE OLABİLİRDİ"

Kaza sırasında restoranda yemek yiyen araç sahipleri araçlarının hurdaya döndüğü görünce şok geçirdiler. Uzun süre şoku üzerlerinden atamayan araç sahiplerini yakınları teselli etmeye çalıştı.

Cadde üzerinde restoran sahibi Adem Delice "Biz Türk milleti olarak gösterişi ve hızı seviyoruz. Bazı müşterilerimiz restorana yemek yemek için geliyor araçlarını yol üstüne bırakıyorlar. Ben bizim arkadaşlara da dedim ' buraya motosiklet bırakmayın diye. Gündüzleri bu caddeden çok hızlı hafriyat kamyonları geliyor. Bu direğin yanında bizim çalışanımızı Allah kurtarmış ve bizim diğer motosikletçi arkadaşımız. Aracı parçalanan araba yolda birisiyle yarışıyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Park halindeki bir arabayı direk ile duvar arasına sokuyor. Bir tane müşterimiz eşiyle yemek yemeğe gelmiş. Daha arabasını yeni almış. Haberi yoktu, yemek yerken biz bulduk haber verdik. 4-5 tane araç burada paramparça oldu. Ben burada yetkililerden şunu istiyorum, Allah göstermesin burada bu akşam 4-5 tane ölü de olabilirdi. Trafik ışıkları ya da set yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılmasının ardından kapalı olan şerit trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaza anı

-Kaldırımdakilerin son anda kurtulmaları

(AKTÜEL)

-Olay yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Çevrede korkuya kapılanlar

-Görgü tanığı röp

-Genel ve detaylar

07.11.2019 - 09.45 Haber Kodu : 191107041

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2- ZEYTİNBURNU'NDA KAVGA: EŞİNİ, OĞLUNU VE DAMADINI VURDU

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ/İSTANBUL,

Zeytinburnu'ndaki aile içinde çıkan kavgada silahını çeken kişi, eşini, oğlunu ve damadını yaraladı.

Olay saat 07.30 sıralarında Telsiz Mahallesi'nde 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre damat aile apartmanını üzerine geçirdi. Bu yüzden bir süredir bir süredir aile arasında tartışma yaşıyordu. Sabah saatlerinde tartışma tekrar başladı. Mustafa Meriç Nursavaş silahını çekerek oğlu Ayhan Nursavaş'ı karnından, damadı Rami Altan'ı bacağından, eşi Fikriye Nursavaş'ı ise elinden silahla yaraladı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Nursavaş'ı silahıyla birlikte yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karnından vurularak ağır yaralanan Ayhan Nursavaş'ı hastaneye kaldırırken, diğer yaralılar bina önünde ambulans beklediler. Kan kaybeden ve hafif şekilde yaralanan anne Nursavaş ve damat Altan gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Esnaf Davut Şahin sabah saatlerinde yaşanan silahlı kavganın dairenin tapusu yüzünden olduğunu söyledi. 5-6 el silah sesi duyduğunu ifade eden Şahin, "Daireyi damadının üstüne yapmasından dolayı bir tartışma çıkıyor. 5-6 el silah sesi duydum" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıların sokakta beklemesi

-Yaralıların polisle konuşması

-Yerdeki silahtan görüntü

-Ambulansın gelmesi

-Yaralıların ambulansa gitmesi

-Davut Şahin röp

07.11.2019 -10.00 Haber Kodu : 191107043

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3-BAŞAKŞEHİR'DE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPAN ARAÇ TAKLA ATTI

- Kazada makas iddiası

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL

Başakşehir'de arıza yaptığı için emniyet şeridinde beklediği iddia edilen panelvan minibüse arkasından gelen lüks otomobil çarparak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, TEM Altınşehir Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Danacı'nın kullandığı 69 BN 159 plakalı panelvan minibüs, arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdu. 34 BMA 53 plakalı otomobilin sürücüsü Cemal Sancak emniyet şeridindeki araca çarparak, takla attı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, bariyerlerin üzerinden çimenlik alana savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazanın olduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri Cemal Sancak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafifi şekilde yaralanan Sancak'ın hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Abdullah Danacı'nın polis ekiplerine verdiği ifadede "Cemal Sancak'ın, trafikte makas atıp zikzaklar çizerek, çok hızlı gitti" dediği öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan araç

-Kazadan detaylar

07.11.2019 - 10.35 Haber Kodu : 191107031

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4- PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜNDEN AKAN YAĞ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL-DHA

Pendik'te rögar kapağına çarptıktan sonra karteri delinen İEET otobüsünden yola akan ağ nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 09.00 sıralarında Çınardere Mahallesi, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Harun Demirel'in kullandığı İETT otobüsü yol üzerindeki rögar üzerinden geçerken, rögar kapağı yerinden oynayarak otobüsün karterine çarptı. Durumu anlayan sürücü 100 metre ilerde otobüsü durdurdu. Karterden yola yağ akması nedeniyle yol kayganlaştı. Kayganlaşan yolda sürücülerinin hakimiyetlerini kaybettiği 5 kaza taptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

KAPAK YERİNE TAKILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler rögar çevresine dubalarla koyarak güvenlik önlemi alırken kumlama çalışması yaptı. Polis ekipleri de yolu tek şeritten vererek önlem aldı. Ekiplerin çalışmasının ardından çıkan kapak yerine takıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Ahmet Akça, "Otobüsün karteri delinmiş yola hep yağ akmış. Fark etmedik frene bastım ama duramadım. Yolun karşısına geçtim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsün görüntüsü

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-sürücüler ile röp

-Kumlama çalışmasından görüntü

-Otobüs sürücüsü ile röp

-Trafik

-Rögardan görüntü

-Çıkan kapağın yerine takılması

-Genel ve detay görüntüler

07.11.2019 -11.06- Haber Kodu : 191107069

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5-ZEYTİNBURNU'NDA FİLİPİNLİ TURİSTİN CEP TELEFONUNU GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Zeytinburnu'nda kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Filipin uyruklu bir turisti önce darp sonra turistin cep telefonunun gasp etti. Olay, Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde 25 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Filipin uyruklu Moqtar B.'yi darp ettikten sonra cep telefonunu gasp etti. Moqtar B. polis ekiplerine olayla ilgili şikayetçi oldu. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin 24 yaşındaki Şahin T. olduğunu tespit etti. Ekipler aynı gün yaptığı operasyonda şüpheli Şahin T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Şahin T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü dökümü

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-Şüphelinin Filipinli Moqtar B.'ye yumruk atması

-Şüpheli Şahin T.'nin adliyeye sevk edilmesi

07.11.2019 - 10.05 Haber Kodu : 191107044

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6-OTOMOBİLLE PARKTAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ: ÇOCUKLARA ÇARPTIĞIMI FARK ETMEDİM

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, DHA

Sarıyer'de 4 ay önce, kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek daldığı çocuk parkında 2 yaşındaki bir çocuğun ölümüne, 7 yaşındaki bir çocuğun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Edinç hakim karşısına çıktı. Sanık Edinç, "Önüme bir köpek çıktı, ona vurmamak için aracı kırdım. Ben parkta çocuklara çarptığımı fark etmedim" dedi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Edinç getirildi. Çocuk parkında hayatını kaybeden Nur Deniz Türk'ün (2) ailesi ve yaralanan Elif'in Erdoğan'ın (8) annesi Arzu Erdoğan "şikayetçi" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

"ÖNÜME KÖPEK ÇIKTI, ARACI KIRDIM "

Sanık Hüseyin Edinç savunmasında, "Olay günü 1,5 kutu bira içmiştim. Akşam 17.00-18.00 sıralarında evime gitmek üzere dışarı çıktım. Kontrol edemeyecek şekilde sarhoş değildim. 60-70 kilometre hızla giderken, önüme bir köpek çıktı. Ona vurmamak için aracı kırdım. Aracı durduramayarak bir çocuk parkına girdim. Korkuluklara çarparak durdum. Ben o parkta çocuklara çarptığımı fark etmedim. Birileri gelerek beni darp ettiler. Olaydan sonra bir çocuğun hayatını kaybettiğini, diğerinin yaralandığını öğrendim. Bende şeker hastalığı var" dedi.

"RAMPADAN AŞAĞI ZİKZAKLAR ÇİZEREK BİR ARACIN GELDİĞİNİ GÖRDÜM "

Olay günü çocuk parkına kızı Elif'i götüren anne Arzu Erdoğan ise kazayı gördüğünü belirterek, "Ben parka çocuklarımı götürmüştüm. Kızım yanımda oynuyordu. Rampadan aşağı zikzaklar çizerek bir aracın geldiğini gördüm. Ama kaçamadım. Kızım arabanın altında kaldı. Ben şoka girdim. Daha sonra ambulansla hastaneye gittik. Kızım iyileşti ancak ruhsal olarak durumun şokunu atlatamadı. Şikayetçiyim " dedi. Çocuk parkında hayatını kaybeden Nur Deniz Türk'ün ailesi ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek "Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dediler.

KAZADA YARALANAN 8 YAŞINDAKİ ELİF: ARABA ŞİMŞEK GİBİ GELİYORDU

Kazada yaralanan Elif Erdoğan ise duruşmada psikolog eşliğinde ifade verdi. Mağdur çocuk, "8 yaşındayım. Olay günü parkta oynuyordum arkadaşlarımla. Araba görmüştüm. Arabanın altında kaldım. Elim kanadı, kulağım kesildi. Araba şimşek gibi geliyordu. Yaralandım" dedi.

"ARABALARDAN KORKUYOR"

Elif Erdoğan'ın barodan atanan avukatı, sanığın yüksek promil alkollü olduğunu belirterek, "Mağdur Elif psikolojik olarak yıpranmıştır. Kulağında kalıcı hasar vardır. Parka gidemiyor. Okula giderken arabalardan korkuyor. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

TANIKLAR DİNLENDİ

Olay günü çocuk parkı çevresinde bulunan tanıklar duruşmada dinlendi. Tanıklar, parka dalan aracın hızının yüksek olduğunu belirtti. Tanıklardan Yasin Gök, "İşten geliyordum. Hüseyin Edinç'in kullandığı araç son gazla bir aracı solladı. Sollarken el işareti yaptı. Araç doğrudan çocuk parkının içine girdi. Araba altında bir çocuk gördüm, öteki çocuğun da feci şekilde sıkıştığını can verdiğini gördüm." dedi.

SANIK AVUKATI: OLAYDA KUSURLU TARAF BELEDİYEDİR

Sanık Hüseyin Edinç'in avukatı ise, "Müştekiler ile müvekkilim aynı semtte oturmaktadır. Birbirlerini tanıyorlar. Müvekkilim bugüne kadar bir karıncayı dahi incitmemiştir. Önceden sabıkası yoktur. Olayın olduğu yer çok dik bir rampa, sürati kesebileceğimiz bir bariyer yok. Olayda kusurlu taraf belediyedir. Olayın olduğu yerde keşif talep ediyoruz. Aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Yeniden rapor istiyoruz. Müvekkilimin sağlık sorunları var bir veya birden fazla adli kontrolle tahliyesini talep ediyoruz " dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık avukatının olay yerindeki keşif talebini reddetti. Heyet, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya göndererek, sanığın tutukluluğuna devam kararı verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 31 Temmuz 2019 tarihinde Sarıyer'de meydana gelen olayla ilgili soruşturmada, çocuk parkında 2 yaşındaki Nur Deniz Türk ile 8 yaşındaki Elif Erdoğan'ın parkta oyun oynadıkları belirtildi. Sanık Hüseyin Edinç'in dik bir yokuş olan Sezer Sokak'tan aşağıya inmekte olduğu sırada, aracın kontrolünü kaybettiği, parka dalan aracın Nur Deniz Türk'ün ölümüne, Elif Erdoğan'ın da yaralanmasına neden olduğu ifade edildi. İddianameye göre, sanık Hüseyin Edinç'in alkol ölçümünde 1,26 promil alkollü ve kaza tespit tutanağına göre kusurlu olduğu belirtildi. Savcılık, alkollü olmasına rağmen araç kullanan şüpheli Hüseyin Edinç'in "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" ve "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmak" suçlarından 4 yıldan 28 yıla kadar hapsini talep etti.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

07.11.2019 - 10.14 Haber Kodu : 191107048

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7- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TAKSİCİ ARACINDA BULDUĞU PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,

İstanbul Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Ahmet Cihan Ay (35), arabasında bulduğu, içinde 128 bin lira değerinde döviz olan çantayı sahibine teslim etti. Genç taksici, benzer şekilde 5 yıl önce de arabasında bulduğu ve Türkiye'ye yatırım için gelen bir Iraklı'ya ait olan, yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde döviz bulunan çantayı sahibine teslim etmişti. Örnek davranışlarıyla takdir toplayan Ay, havalimanı taksicileri tarafından bir kez daha 'ayın şoförü' seçildi.

Evli ve 3 çocuk sahibi, taksi şoförü Ahmet Cihan Ay, dün Irak'ın Erbil şehrinden gelen makine mühendisi Hakan Gölkaya'yı İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden aracına aldı. Üsküdar'a müşterisini bırakan Ay, dönüşte aracın arka tarafından bir çanta olduğunu fark etti. Bunun üzerine Ay, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi yöneticileriyle irtibata geçerek, araçta bir çantanın unutulduğunu bildirdi. Aynı dakikalarda çantasını unuttuğunu anlayan Hakan Gölkaya da taksiciye ulaşmak için havalimanını aradı. Taksiciler kooperatifinden müjdeli haberi alan Gölkaya, çantasını almak üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Gölkaya'ya, içinde 128 bin Türk Lirası'na karşılık gelen döviz ile bir adet diz üstü bilgisayar bulunan çantası teslim edildi.

"YOLCULUK TELAŞIYLA ÇANTAYI ARABADA UNUTMUŞUM... BÜTÜN SENENİN EMEĞİYDİ"

İş için gittiği Erbil'den biriktirdiği para ile İstanbul'a dönen Gölkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bindiği taksi ile ablasını ziyaret etmek üzere Üsküdar'a gittiğini söyledi. Gölkaya, "Türkiye'ye 4 valiz, bir çanta ile geldim. Taksiden 4 valizi aldım ancak yolculuk telaşıyla çantayı arabada unutmuşum" dedi.

İçi döviz dolu çantayı eksiksiz olarak kendisine ulaştıran taksiciye çok teşekkür eden Gölkaya, "Çantamda yüklü bir para vardı. Bütün senenin emeğiydi. Ayrıca bilgisayarım da vardı ve bilgasayarın içinde de önemli bilgiler vardı. Çantayı unuttuğumu farkedince hemen havaalanını ve taksicileri aradım. İlk başta biraz korktum. Sonra oradan beni arkadaşlara yönlendirdiler. Çantanın bulunduğunu öğrencince en kısa sürede teslim ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"HELAL SÜT EMDİĞİMİZ İÇİN PARAYI TESLİM ETTİK"

Ahmet Cihan Ay da bugün yaşanan olayla ilgili "Üsküdar'a bıraktıktan sonra dönüşte köprüyü geçerken arka koltukta çantayı farkettim. Hemen başkanımızı aradım ve durumu bildirdim. Kendisi de zaten burayı aramış. Çantayı teslim ettik" ifadelerini kullandı. İnsani görevlerini yapmaktan dolayı her zaman, mutluluk duyduğunu kaydeden Cihan Ay, 6 yıllık taksicilik yaşamında benzer bir olayı 2014 yılında da yaşadığını belirterek, "Iraklı iki kardeşi almıştım (Atatürk Havalimanı). İçinde 1 milyon avro olan çantalarını arka koltukta unutmuşlardı. Sonra otele gidip çantayı teslim etmiştim. Ben şoför olarak çalışıyorum ve teslim ettiğim o parayı ömrüm boyunca toplayabileceğimi sanmıyorum. Helal süt emmiş birinin toplayabileceği bir para değil; taksici olarak. Ama biz helal süt emdiğimiz için parayı teslim ettik. O para ile fotoğraf çektirmiştim. Parayı kendisine teslim ettiğim için de mutlu olmuştum." dedi.

ÇEYREK ALTIN İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Öte yandan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da, kooperatif olarak örnek davranış sergileyen Ahmet Cihan Ay'ı tebrik etti. Genç taksiciyi, 'ayın şoförü' ilan ederek, kooperatif adına bir adet çeyrek altın hediye eden Can, "Yolcumuzun durak taksisine binmesinin önemi fazlasıyla ortaya çıktı. Arkadaşımız bu parayı buldu ve yolcumuza teslim ettik. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz ve kendisini ayın şoförü olarak ilan ettik" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çantadaki paraların sergilenmesi

-Taksici ile paranın sahibinin buluşması

-Paranın teslim edilmesi

-Ayın şoförü seçilen Taksiciye çeyrek altın hediye edilmesi

-Taksici ile müşterisinin sohbeti

-Hakan Gölkaya ile röp

-Taksici Cihan Ay ile röp

-Fahrettin Can'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

07.11.2019 - 10.48 Haber Kodu : 191107061

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(havadan görüntülerle)

8- İSTANBUL ORMANLARI SONBAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL,

İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul'un ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Mevsimin sonbahar olmasıyla ormanlar sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ağaç yapraklarında ortaya çıkan farklı renk tonları eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Görüntü dökümü:

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-Polonezköy Tabiat Ormanı drone görüntüsü

-Beykoz Cumhuriyet Köy drone görüntüsü

07.11.2019 -09.35 Haber Kodu : 191107034_

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9-KÜÇÜKÇEKMECE'DE ZİHİNSEL ENGELLİ GENCİ ÖLDÜREN SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Halil YILMAZ - İstanbul DHA - 16 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz'ü 25 yerinden bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanık Ferhat Çendik, ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında yüzde 53 zihinsel engelli raporu olan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ü Küçükçekmece'de 25 yerinden bıçakladığı iddiasıyla yargılanan 47 yaşındaki Ferhat Çendik'in ilk duruşması Bakırköy Adliyesi'nde görüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya; öldürülen gencin babası Sezer Öz ile ananesi Hatice Akkaya ve tutuklu yargılanan Ferhat Çendik katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından başlayan duruşma, şüpheli sanık Çendik'in savunması alındı.

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIM"

Tekstil işiyle uğraştığını ve 2 çocuk babası olduğunu dile getiren şüpheli sanık Ferhat Çendik, alt komşusu ve ev sahibi olan Hatice Akkaya'nın olay günü kendisine "Biz köye gidiyoruz. Torunumu tren istasyonuna gönder" dediğini iddia etti. Çendik "Ben dışarda uyuşturucu madde kullandım. Öğleden sonra eve döndüm. Yusuf'un kapısını çaldım. Açtı. 'Oğlum sen daha gitmedin mi' dedim. 'Gitmedim abi boş ver. Bütün eşyayı bana taşıttıracaklar, gitmek istemiyorum' dedi. Ben de 'O iş öyle olmaz hazırlan' diyerek içeri girdim. Yusuf hazırlanırken cebimde kalan uyuşturucu maddeyi tekrar kullandım. Kendimden geçmişim" diye konuştu.

"KENDİ EVLATLARIM NEYSE YUSUF OYDU"

Sanık Çendik, "Kendime geldiğimde elim katlanmış bıçak elime çakılı vaziyetteydi. Yusuf ölmüştü. Saat daha 18.00 olmamıştı. Dışarı çıkıp merdivenlere oturdum. Hatice abla beni aradı, 'Oğlum saat 6'ya geliyor çocuğu gönder artık' dedi. 'Ben dışardayım müsait değilim' dedim. Ne yapacağımı düşündüm. Teslim olursam çocuklarım mağdur olur diye düşündüm eve tekrar girdim. Hırsızlık süsü vermek istedim. Sonra evi dağıttım. İki televizyon ve bir cep telefonunu aldım. Maktulü 5 yıldır tanıyordum. Kendi evlatlarım neyse Yusuf oydu. Kıyafetlerimi götürüp yaktım. İç çamaşırımı da Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere polislere teslim ettim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Hayatım da bitti." dedi.

"MEĞERSE ÖLDÜRMÜŞ ÇOCUĞU"

Mahkeme maktulün anneannesi Hatice Akkaya'ya söz sırası verdi. Akkaya sanığın söyledikleri her şeyin yalan olduğunu iddia etti. Akkaya, "O gün ben köye gidecektim. Ferhat bize geldi. Yukarda bir dolap var çekelim dedi Yusuf'a. Torunumla ikisi sanığın evine çıktı. Torunum geldiğinde 'Anane ben gelmek istemiyorum' dedi. Bu onun beynini yıkamış, ne dediyse. Ben de 'Geleceksin' dedim. Ben 'Hastaneye MR çektirmeye gideceğim seninle istasyonda buluşalım' dedim. 'Tamam anneanne geleceğim' dedi ama Yusuf gelmedi. Ona da bilet almıştım oysa. Ben de gelmeyeceğini düşünerek trene bindim. Gece 23.00 sıralarında sanığı aradım. 'Çocuğun başına bir iş gelebilir' dedim. O da bana 'Tamam' dedi. Meğerse öldürmüş çocuğu. Ertesi gün eve gelince Yusuf yerde yatıyordu. Üstü giyinikti. Paspas atılmıştı üstüne. Ben çocuğumu buna emanet etmedim yalan söylüyor. Yusuf liseye başlayacaktı o yüzden köyden dönmüştük. Ne istedin bu masumdan? Sen benim evime niye giriyorsun? 16 senemi vermişim ben ona" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki celsede tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, eksik evrakların da tamamlanması için duruşmayı ileri tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saat yaklaşık 21.00'da şüpheli Ferhat Çendik'in Ahmet Yusuf Öz ile ilgilenmek için daireye gittiği ve burada maktulün 25 yerinden bıçaklandığı ifade edildi. Bunun yanı sıra evde hırsızlık gerçekleştirilmiş şüphesi yaratmak için şüpheli sanık Çendik tarafından ev eşyalarının dağıtıldığı ve televizyon ile evde bulunan cep telefonun çalındığı ve söz konusu eşyaların satıldığı tespitine yer verildi. İddianamede Çendik'in "çocuğu kasten öldürmek", "bıçak işe diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma" ve "gece vakti bina içinde muhafa altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

07.11.2019 - 10.53 Haber Kodu : 191107064