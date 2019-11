DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-TAKSİM'DE O KÖPEK YİNE ISIRDI

* Taksim Meydanı'nda bir sokak köpeği son bir ayda kendisini sevmek isteyen turistlerin de aralarında bulunduğu 30'a yakın kişiyi ısırdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Taksim Meydanı'nda sokak köpeğinin ısırdığı kişi kolundan yaralandı. Esnaf son 1 ayda yaklaşık 30 kişiyi ısıran köpeğin yetkililerce alınmasını istiyor.

Taksim Meydanı'nı yıllardır kendine mesken edinen sokak köpeği son zamanlarda saldırganlaşmaya başladı. Son olay ise dün yaşandı. Son bir ayda 30'a yakın kişiye saldırdığı belirtilen köpek bugün de yoldan geçen bir kişiyi kolundan ısırdı. Kolundan yaralanan vatandaşa ilk olarak esnaf yardımcı olmaya çalıştı daha sonra taksiye binen yaralı imkanlarıyla hastaneye gitti. Saldırgan olduğunu bilmeyen ve kendisini sevmek isteyen kişileri ısıran köpek son bir ay içinde yaklaşık 30 kişiyi ısırdı. Çevredeki esnaf köpeğin daha fazla kişiye zarar vermemesi için yetkililer tarafından buradan alınmasını istiyor.

"HER GÜN BİRİNİ ISIRIYOR"

Turizmci Vesim Kır, "İşyerim burada olduğu için ben bu olayın çoğuna şahit oluyorum. Hemen hemen her gün görüyorum. Son bir aydır bu köpek en az 30 insanı ısırdı. Bu benim kendi gözümle gördüklerim, iki gün önce bir turisti ısırdı. Ambulans geldi, adam yerde baygın haldeydi çok kan kaybetti. İnsanlar toplandı, polis geldi sonra herkes dağıldı ama bu köpek yine burada. Her gün ortalama 1-2 kişiyi ısırıyor. Bu olayla ilgili hiç bir yetkili ilgilenmiyor. Ben de bir hayvanseverim ama bu köpek her gün birini ısırıyor. Burası İstanbul'un kalbi. Çoğunlukla turistlerin olduğu bir bölge. Köpeğin saldırgan olduğunu bilen yerli vatandaşlar uzaktan geçiyor ama bilmeyen turistler sevmek istiyor ama köpek ısırıyor. Bu köpeğe yetkililerin müdahale etmesi gerekiyor. İnsanlara zarar veremeyeceği bir yere götürülmeli. Ben her gün görüyorum ama hiç bir şey yapamıyorum. Vicdanen de rahatsız oluyorum. Bu köpek burada çok ciddi sıkıntılar çıkarıyor yetkililerden ricamız lütfen ilgilensinler. Burada tedirginiz köpeği görünce yolumuzu değiştiriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

(CEP TELEFONU)

-Köpeğin ısırdığı kişi

-Vatandaşların kolundan yaralı kişiye yardım etmeye çalışması

-Köpeğin ısırdığı kişinin kolundaki yara

(AKTÜEL)

-Köpekten görüntüler

-Vesim Kır ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

09.11.2019 -11.36 Haber Kodu : 191109058

===============================================

2-SAHTE BİLEZİĞİ GERÇEĞİYLE DEĞİŞTİRDİ; YAKALANINCA BAYILMA NUMARASI YAPTI

Ersan SAN - İSTANBUL, -ESENYURT'ta yabancı uyruklu çift, kuyumcuya girerek el çabukluğuyla sahte bilezikle gerçek bileziği değiştirdi. Kuyumcunun dikkati sayesinde yakalanan dolandırıcı kadın bayılma numarası yaparken tüm yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt'ta bir kuyumcuda meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dolandırıcı çift, kuyumcunun önüne gelerek yaklaşık 6 bin liralık bir bileziği gözlerine kestirdi. İçeri girerek bilezik almak istediklerini söyleyen ikiliye kuyumcu istedikleri bileziği verdi. Dolandırıcı kadın bileziği bileğine taktı ve koluna takılı diğer taklit bileziği kolundan çıkardı. Bu sırada görevliden başka bir bilezik isteyen dolandırıcılar kuyumcuyu oyaladı. Kadının kolundan çıkardığı taklit bileziği yanındaki adam görevliye verdi.

BAYILMA NUMARASI YAPTI

Kuyumcu bileziği eline aldığında durumdan şüphelendi. Kadının kolunu kontrol eden kuyumcu gerçek bileziği buldu. Yakalandığınca paniğe kapılan kadın dolandırıcı bayılma numarası yaptı. Yaşanan olayı anlatan kuyumcu Serdar Bektaş 10 senelik kuyumcu olduğunu söyleyerek, " 2 kişi geldiler önce vitrinden baktılar. Elindeki sahte altınla aynısı dükkanda varsa kuyumcuya öyle giriyorlar. Bileziklere bakmak istediklerini söylediler. Bilezik modelini verdim bayanda koluna taktı. Taktı çıkardı bir kaç kere korkuyordu galiba. Sonra başka bir model istedi. Elime aldığımda sahte olduğunu anladım. Sonra polisi aradık gereken yapıldı. Fiyatı 6 bin liraydı" diye konuştu.

CÜZDAN DA ÇALMIŞLAR

Öte yandan aynı çiftin bir başka kuyumcudan da tezgah üzerinde bulunan bir cüzdanı çalma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay anı güvenlik kamera görüntüleri

-Kuyumcu ile röportaj

-Kuyumcunun Çektiği cep telefonu görüntüleri

-Cüzdan çalma anı kamera görüntüleri

09.11.2019 -10.33- Haber Kodu : 191109031

=========================================

3-ATAŞEHİR'DE KIZININ KAZADA YARALANDIĞINI ÖĞRENEN ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ATAŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet duvara çarparak dururken, kazada kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan genç bir kız yaralandı. Kızının yaralandığı öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu.

Kaza saat 09.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi, Çevreyolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Onur Başsöz'ün kullandığı 34 VM 3384 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Hidayet Aslan'ın kullandığı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet, duvara çarparak dururken, otomobilde bulunan genç kız araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan kızı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

GÖZÜ YAŞLI ANNE: YAVRUM NEREDE?

Kaza haberini alarak olay yerine gelen genç kızın annesi sinir krizi geçirdi. "Yavrum nerede" diye ağlayan anneyi çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bir araca bindirilen anne kızın kaldırıldığı hastaneye götürüldü.

Kazayı gören Mecit Tiryaki, "Camdaydım. Sesi duyunca hemen yardıma koştum. Aracın direksiyonu kitlenmiş herhalde, arkadan kamyonete çarptı. Genç kızımız yaralandı. Hemen ambulansla hastaneye götürüldü" dedi.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Yaralanan kamyonet sürücüsünün görüntüsü

-Araç sürücüsünün görüntüsü

-Görgü tanığı röp

-Annenin kaza yerine gelmesi

-Sinir krizi geçirmesi

-ağlaması

-Vatandaşların sakinleştirmeye çalışması

-Genel ve detay görüntüler

09.11.2019 - 10.50 Kodu : 191109038_

========================================

4 DEHŞET İDDİANAMESİ HAZIRLANDI; MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

Halil YILMAZ/ İstanbul, DHA - BAHÇELİEVLER'de imam nikahlı eşi Najiha Arabzaı'yı (24) öldürüp yüz derisini yüzen, parmaklarını ve kulaklarını kesen Zıvar Gol Ravan (28) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Ravan'a müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

İstanbul Bahçelievler'de 2 Nisan 2019 tarihinde günlük kiralanan bir dairede, yatağın altında kadın cesedi bulundu. Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü cesedin 24 yaşındaki Afgan uyruklu Najıha Arabzai'ye ait olduğunu tespit etti. Cinayet büro dedektiflerinin çevredeki güvenlik kayıtlarını incelemesi sonucu, eve taksiyle gelen bir erkeğin büyük bir valiz taşıdığı görüldü. 28 yaşındaki Afgan uyruklu Zivar Gol Ravan, polis ekiplerince yakalandı. Ravan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mustafa K. isimli kişinin 2 Nisan 2019 tarihinde polisi arayarak 'temizlemeye geldiği evin koltuğunun altında ceset' var diyerek ihbarda bulundu. İhbar sonucu olay yerine gelen polis ekipleri, maktulün başından çöp poşeti geçirilmiş olduğunu, cesedin yüz kısmının tamamen çürüdüğünü ve tanınmaz hale geldiğini belirledi. Kamera kayıtları incelendiğinde yabancı kişinin, biri büyük olmak üzere 3 valizle, söz konusu eve geldiğinin anlaşıldığı belirtildi. 4 Nisan 2019 tarihinde yakalanan şüpheli Zıvar Gol Rahan, Afganistan vatandaşı olduğunu ve cesedin eşi Najıha Arabzaı'ya ait olduğunu söyledi.

Şüpheli Gol Ravan, Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde Najıha Arabzaı'nin uzaktan akrabası olduğunu belirterek, "Kendisi ile 2018 yılında tanıştık. Evlenmek istedik ancak ailelerimiz evliliğe karşı çıktı. Karşı çıkmaları sonucu 20-25 gün önce evlenmek için İstanbul'a gelerek imam nikahı kıydık. Hıbbetullah H. isimli kişi ile beraber kalmaya başladık. Eşimin telefonuna bir erkekten mesaj geldiğini ve eşimin müstehcen fotoğraflar gönderdiğini gördüm. Eşim odaya girince mesajları sordum, o da bir daha yapmayacağını söyledi. Bu tartışmamızdan sonra Najıha'nın aynı kişi ile mesajlaştığını ve fotoğrafları tekrar gönderdiğini gördüm. Najıha'nın sosyal medya hesabından Ahmed isimli bu kişiye mesaj atarak kendimi tanıttım ve bir daha eşimi rahatsız etmemesini söyledim. Bu kişi beni arayarak eşimi 1,5 yıldır tanıdığını ve eşim ile birlikte olduğunu söyledi" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ÖLDÜKTEN SONRA VALİZE KOYDUM

Sosyal medyadan konuştuğu kişinin kendisine eşinin müstehcen fotoğraflarını ve arkadaşlık isteği gönderdiğini aktaran şüpheli Ravan, Najıha Arabzaı'nin Ahmed adlı kişiyle Fransa'ya kaçacağını iddia etti. Ravan'ın, "Elbiselerini toplamaya başladı. Ben 'Seni çok seviyorum, beni bırakma, yarın sabah yine konuşuruz şimdi uyuyalım' dedim. Ancak elbiselerini toplayıp kapıya yöneldi. Ben de kendimi kaybederek boğazına sarıldım. Odadaki çekyatın üzerine düştü. Yere düşünce de eşarbı ile boğazını sıktım, nefesi kesildi. Öldüğünü anlayınca pişman oldum. Sabah olunca evden çıktım telefonumu satıp valiz aldım. Tekrar kaldığımız eve geldim. Ölen eşimi valizin içine koydum ve taksi ile Şirinevler'e giderek günübirlik ev tuttum" dediği öğrenildi.

YÜZ DERİSİNİ SOYDUM, TUVALETE ATTIM, SİFONU ÇEKTİM

Cesedi valizden çıkararak banyoya götürdüğü söyleyen şüpheli Ravan'ın, seyyar satıcıdan çakı aldığını aktararak, "Önce 10 parmağını kestim. Kesme sebebim polisin parmak izinden bulamasıydı. Kulaklarında belirgin küpe izleri vardı. Bu sebeple kulaklarını da kestim. Yüzü tanınmasın diye de yüz derisini soydum. Bu parçaları tuvalet deliğine atarak sifonu çektim. Ellerini kafasına bağladım. Sonra oda içerisinde bulunan büyük yatağın baza kısmına yerleştirip üstüne diğer yatağı koydum. Sonra Yunanistan'a kaçmayı düşündüm. Pişmanım" dediği kaydedildi. İddianamede şüpheli Gol Ravan'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Arşiv

09.11.2019 - 11.13 Kodu : 191109043

===================================

5-BAĞCILAR'DA 2 KONTEYNER ALEV ALEV YANDI

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Bağcılar'da inşaat şirketine ait 2 konteyner alev alev yandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan inşaat şirketine ait konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm konteyneri sardı. Alevler kısa sürede yanındaki konteynere de sıçradı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------

(CEP TELEFONU)

-Alev alev yanan konteynerler

-Çevrede toplananlar

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

09.11.2019 - 11.13 Haber Kodu : 191109044

===============================

6- BAŞAKŞEHİR'DE MEYVE SUYU YÜKLÜ KAMYONET DEHŞET SAÇTI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA - BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet yokuş aşağıya kayarak 3 araca çarptı.

Olay sabah saatlerinde Başakşehir Altınşehir kavşağında meydana geldi. Mehmet Garip, meyve suyu yüklü kamyonetiyle yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet önce başka bir kamyonete daha sonra park halindeki iki otomobile çarptı. Kamyonet çarpmanın şiddetiyle devrildi. Kasada bulunan meyve suyu dolu kutular yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Mehmet Garip ambulansla hastaneye kaldırıldı. Garip'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ve yola savrulan meyve suyu kutuları sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çekiciyle götürülürken yola savrulan meyve suyu kutuları temizlik görevlileri tarafından toplandı.

Olayı gören Hüseyin Aras, "Araç yukarıdan hızlı bir şekilde geliyordu. Freni patladığını sonradan öğrendik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------

-Freni patlayan kamyonet

-Kamyonetin çarptığı araçlar

-Yola saçılan meyve suyu kutuları

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detay görüntüler

09.11.2019 - 11.37 Haber Kodu : 191109059