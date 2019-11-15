DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1-BAKIRKÖY'DE 3 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU: ÖLÜMLERDE SİYANÜR ŞÜPHESİ

- ANNE YARDIM ÇAĞIRMAK İSTEMİŞ

Müslim SARIYAR - Alper KORKMAZ - Serdar ALTINTEPE - Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK- İstanbul DHA

BAKIRKÖY'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Acı olay bu sabah 06.45'te Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak Numara 6'daki apartmanın 4'ncü katındaki 8 numaralı dairede yaşandı. Apartman sakinleri, dairenin açık olan kapısı önünde, anne Zübeyde Delen (38)'in cansız bedenini görüp, polisi aradı. Hemen eve gelen polis, daireden gelen yoğun koku üzerine AFAD'a bilgi verdi.

Polis bina ve çevresinde önlem alırken, gelen AFAD (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyip içeri girdi. Ekipler evin salonunda yerde, Kapalıçarşı'da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin cansız bedenini buldu.

Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu. Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45'te155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir " denildi.

Cesetler Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken evde AFAD ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Ekipler

-Maske takan ekipler

-Detaylar

15.11.2019 - 09.45 Haber Kodu : 191115029

15.11.2019 - 09.54 Haber Kodu : 191115032

15.11.2019 - 10.22 Haber Kodu : 191115051

15.11.2019 - 10.37 Haber Kodu : 191115058

15.11.2019 - 10.42 Haber Kodu : 191115060

15.11.2019 - 10.52 Haber Kodu : 191115062

15.11.2019 - 11.30 Haber Kodu : 191115082

15.11.2019 - 11.30 Haber Kodu : 191115083

15.11.2019 - 12.06 Haber Kodu : 191115106

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2- BAKIRKÖY'DE BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber: Özden ATİK/ İstanbul,DHA

Bakırköy, Osmaniye Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde biri çocuk, üç kişinin ölü olarak bulunmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, saat 06.45 sıralarında 155 Polis hattına ihbar yapıldığı ve Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta üç kişinin ikametgahlarında cansız olarak bulunduğunun bildirildiği kaydedildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak ölenlerin cesetlerinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan soruşturma esnasında bu aşamada elde edilen tespitler doğrultusunda ikametgahında ölü olarak bulunan A.D.'nin babası ve Z.D.'nin eşi konumunda bulunan B.D.'nin, Kuyumcukent'teki iş yerinde altın ticareti ile uğraştığı ve bir takım internet siteleri üzerinde kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı, girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği değerlendirilmiştir. Olay yerinde AFAD ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Soruşturma işlemleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" denildi.

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3- BAKIRKÖY'DE 3 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU: CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDA

Ersan SAN- BAKIRKÖY'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

Acı olay bu sabah 06.45'te Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak Numara 6'daki apartmanın 4'ncü katındaki 8 numaralı dairede yaşandı. Apartman sakinleri, dairenin açık olan kapısı önünde, anne Zübeyde Delen (38)'in cansız bedenini görüp, polisi aradı. Hemen eve gelen polis, daireden gelen yoğun koku üzerine AFAD'a bilgi verdi. Polis bina ve çevresinde önlem alırken, gelen AFAD (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyip içeri girdi. Ekipler evin salonunda yerde, Kapalıçarşı'da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin cansız bedenini buldu. Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu. Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından cenazeler içeriden çıkarıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Adli Tıp Kurumu

-Adli Tıp Kurumu'na giren umke aracı

-Polis aracı

-Genel ve detaylar

15.11.2019 - 12.03 Haber Kodu : 191115104

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4- BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖLEN AİLEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - - Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu. Kerimoğlu, "İlk bilgiler ışığında söylüyorum beyefendi kendini zehirledi, diğerlerine solunum yoluyla sirayet etti. Sağlıklı bilgileri otopsi sonrasında yetkili kurumlardan alırız" dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokaktaki 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği eve geldi. Kerimoğlu yetkililerden bilgi aldıktan sonra 1'i çocuk 3 kişinin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kerimoğlu şunları söyledi:

"İntihar eden hanımefendi kapıdan çıkmaya gayret etmiş. Zannedersem siyanürün çok ağır koku üzerinden de insan hayatını tehdit eden etkisi var. Evdeki eş yani beyefendi intihar etti ama çocuğuna ve eşine de zannedersem o ağır siyanür kokusunun etkisiyle bir zehirlenme oldu. Çünkü hanımefendi evden çıkmaya çalışmış, apartmandaki diğer komşular bunu fark etmiş ve polise haber vermişler. Kesin olmamakla birlikte ağır borç batağında olan eş kendisini zehirledi, eşi ve çocuğu da siyanür etkisiyle onlar da buna maruz kaldılar. Çünkü eşi hanımefendi son bir gayretle evden çıkmaya teşebbüs etmiş."

"APARTMAN BOŞALTILDI, KARANTİYA ALINDI"

"Cenazeler alındı, ailenin diğer fertleri de hastaneye nakledildi" diyen Kerimoğlu, "Apartman boşaltıldı, karantinaya alındı. Siyanür sadece içeni değil, aynı ortamda bulunanların solunum sistemiyle de zehirlenmeye etki eden bir zehirli madde. Dolayısıyla apartmanı boşalttık ve orada bir karantina başlattık. Komşulardan hastaneye giden yok ama psikolojik olarak ağır travma altında olan aile fertlerinin diğerlerini gönderdik. Başka bir zehirlenme vakası yok. İlk bilgiler ışığında söylüyorum beyefendi kendini zehirledi, diğerleri de solunum yoluyla onlara da sirayet etti. Sağlıklı bilgileri otopsi sonrasında yetkili kurumlardan alırız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakırköy Bld. Bşk. Bülent Kerimoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar

15.11.2019 - 11.50 Haber Kodu : 191115092

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5- SİNAGOG SALDIRILARINDA ÖLENLER ANILDI

Haber-Kamera: Özgür EREN

Beyoğlu'nda Neve Şalom Sinagogu'na yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 28 kişi, Şişhane'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törenle anıldı.

Saldırının 16'inci yıl dönümünde saat 09.23'te Şişhane Meydanı Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Ak Parti Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve ölenlerin yakınları katıldı. Hayatını kaybedenler için anıtın önünde saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Karagüler, "Bundan önceki yaptığımız anmalarda hep barış ve kardeşliğe vurgu yaparken terörü hep lanetledik. Çünkü terör barış ve kardeşliğin yüreğine saplanan bir hançerdir. Terörü besleyen ve terörü işleyenler ise bu hançeri besleyen cellatlardır. Tek amaçları ise karanlık, kirli emellerini gerçekleştirmektir. Bizler her yıl bu meydanda bir araya gelerek barış ve kardeşliği haykırıyoruz" diye konuştu. Konuşmalarından sonra kalabalık, patlamanın olduğu yere yürüyüp kırmızı karanfiller bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Anmaya katılanlardan genel ve yakın detaylar

-Kalabalığın ellerindeki karanfillerden detay görüntü

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Grubun patlamanın olduğu yere yürümesi

-Patlamanın olduğu yere kırmızı karanfil bırakılması

15.11.2019 -11.06 Haber Kodu : 191115068

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6-OKULLARDA İLK ARA TATİL DÖNEMİ BAŞLADI

İdris TİFTİKCİ 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili başladı. 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak karnesiz tatil öncesi Beşiktaş'taki öğrenciler tatil heyecanı yaşadı.

Bu yıl ilk kez 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Karnesiz tatilde 18 milyon öğrenci bir hafta sürecek tatil boyunca hem renkli etkinliklere katılıp eğlenecek hem de uygulamalı eğitimler sayesinde bilgi edinecek. Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat ilkokulu öğrencileri de ara tatile girme heyecanını yaşadılar.

Görüntü Dökümü:

Öğrencilerden detay

öğrencilerle röp

Sınıftan detay

Genel ve Detaylar

15.11.2019 - 11.09 Haber Kodu : 191115070

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7-İSTANBUL'DA SAHTE PARA OPERASYONU

Ali ABLAY-Çağatay KENARLI, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polis ekipleri piyasaya sürülmek için bekleyen 15 bin dolar ve 128 bin lira ele geçirilirken, şebekenin piyasaya sürdüğü toplam 335 bin liraya el konuldu.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek, sahte para basarak piyasaya süren bir şebekenin peşine düştü. 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyen ekipler sabah saatlerinde İstanbul, Adana ve Mardin'de 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 21 kişiyi yakalamak için yapılan baskınlara Özel Harekat ekipleri, Polis Helikopteri de katıldı. Yapılan baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 kişinin ise polis ekipleri tarafından aranması devam ediyor. Öte yandan aynı şebekeden 5 kişinin ise daha önce sahte para basmak ve piyasaya sürmek suçunda tutuklandığı şuanda cezaevinde oldukları ortaya çıktı.

İZMİR'DE PİYASAYA SÜRÜLECEK PARALARA DA EL KONULDU

Polis ekipleri yaptığı baskınlarda İstanbul ve Adana'dan İzmir'e yollanarak piyasaya sürülmesi için hazırlanan 100 dolarlık banknotlar halinde 15 bin dolar ve 100 liralık banknotlar halinde toplam 128 bin liralık sahte banknot piyasaya sürülmeden ele geçirdi. Şebeke üyelerinden ele geçirilen diğer sahte paraların da İzmir'de piyasaya sürüleceği öğrenildi.

ŞEBEKEDEN TOPLAM 335 BİR LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şebekeye yönelik yaklaşık 1 ay içerisinde yaptığı ara operasyonlarda toplam 335 bin lira sahte para ele geçirdi. Gözaltına alınan 15 kişi hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak' ve 'Parada sahtecilik' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Paralardan görüntü

-Genel ve detaylar

15.11.2019 -12.08 Haber Kodu : 191115108