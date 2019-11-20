DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE TECAVÜZ GİRİŞİMİ DEHŞETİ

Mezarlıkta çığlık atan kadın, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından çırılçıplak bulundu

Kaçmaya çalışan şüpheli aracıyla kaza yaptı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Şişli'de bulanan Feriköy Mezarlığı'ndan kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaştı. Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen kadın polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olay saat 05.00 sıralarında Feriköy Mezarlığı'nda yaşandı. Mezarlığın yanında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları, mezarlıktan kadın çığlıkları geldiğini fark etti. Sesin geldiği yöne doğru hareket eden çalışanlar, yolun karşısında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadın olduğunu fark etti.

İSTASYONDA BULUNAN PERSONEL KIYAFETLERİ VERİLDİ

Kadını istasyon tarafına getiren çalışanlar, kadına akaryakıt istasyonunun personel kıyafetlerinden verdi. İsmi öğrenilemeyen kadın, Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

MEZARLIKTAN ÇIKAN OTOMOBİL TERKEDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Kadının akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından giydirildiği sırada, kadına tecavüz etmeye çalışan şüphelinin kullandığı iddia edilen otomobil mezarlıktan çıkarak, Sıracevizler Caddesi'nden Dolmabahçe-Bomonti Tüneli istikametine doğru hareket etti. Bariyerlere çarparak kaçan otomobil kısa sürede gözlerden kayboldu.

AKARYAKIT İSTASYONU MÜDÜRÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Akaryakıt istasyonu müdürü Cemal Bilge, "Çalışırken bir ses duyduk. Koştuk geldik, bir kadın tabelanın altında çırılçıplaktı. Elbise getirdik. Kadın 'imdat' diye bağırıyordu" dedi.

OTOMOBİL TERKEDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Mezarlıktan çıktıktan sonra bariyerlere çarparak ilerleyen şüpheliye ait olduğu öne sürülen otomobil, Sıracevizler Caddesi'nde bulunan Feriköy Mezarlığı girişinde terk edilmiş olarak bulundu. Polis şimdi her yerde şüpheliyi arıyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Mağdur kadının akaryakıt istasyonundan verilen kıyafetleri giymesi

-Akaryakıt istasyonu çalışanlarının kadını sakinleştirmeye çalışması

-Olay yerinden hızla kaçmaya çalışan otomobilin bariyerlere çarpması

-Olay yerine gelen polis ekipleri

-Sivil polislerle kadının konuşması (56. saniye)

-Şüpheliye ait olduğu iddia edilen otomobil

-Akaryakıt istasyonu müdürü Cemal Bilge ile röportaj

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2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE LİSELİ KIZIN DÜŞMESİNİN ARDINDAN YOLCU MİNİBÜSLERİNE DENETİM

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,

Küçükçekmece'de liseli bir kızın kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşmesinin ardından, trafik polisleri yolcu minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Olayın gerçekleştiği Kanarya Mahallesi ve çevresindeki denetimlerde polisler fazla yolcu alan minibüs şoförlerine ceza kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece'de liseli bir kızın kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşmesinin ardından yolcu minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan yolcu minibüsleri trafik polisleri tarafından kontrol edildi. İkitelli Caddesi'nde yapılan uygulamada minibüs sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Ayakta yolcu ve koltuk sayılarına bakılıp kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Durdurulan 24 minibüse cezai işlem uygulandı.

Görüntü dökümü:

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-Minibüslerin durdurulması

-Yolcu sayılarının kontrol edilmesi

-Ehliyet ve ruhsatın kontrol edilmesi

-Genel ve Detaylar

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

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GÜVENLİK KAMERASI'ndan olay anı

Olay yerinden görüntü

Vatandaşlarla röportaj

Diğer detaylar

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(yeni görüntülerle)

3- KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAPISI AÇIK İLERLEYEN MİNİBÜSTE DEHŞET ANLARI

- Tıka basa yolcu dolu minibüste ayakta yolculuk eden liseli kız, virajda açık kapıdan yola düştü.

İşlek yolda diğer araçların altında kalmaktan şans eseri kurtulan genç kıza hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ifadesinin ardından serbest kaldı.

Dehşete düşüren olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Küçükçekmece'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşen genç kız başından yaralandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakta yolcuların da bulunduğu yolcu minibüsü kapısı açık şekilde ilerliyordu. Bu sırada ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi genç kız sola dönüş yapan minibüsün açık kapısından yola düştü. Genç kızın minibüsten yola düştüğünü gören arkadaşları ve yolcular büyük panik yaşadı. İşlek yolda şans eseri genç kız diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu. Öte yandan kızın olayın gerçekleştirği yerin yakınında minibüse binme anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Minibüsten inen yolcular ile çevredekiler yerde yatan kızın yardımına koştu. Başından yaralanan genç kız için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

ÇEVRE SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTI

Olayı o sırada yine aynı minibüste olan kızından dinlediğini söyleyen Ramazan İnan,"Biz düştüğünü gördük. Sonra minibüs durdu" dedi.

İnan, kapı açık olunca tedirgin olduklarını belirterek, "Sıkıntılı bir durum bu. Minibüslerde yaygın. Bu tarz şikayetler çok oluyor. En azından yolcu alınınca kapı kapandıktan sonra minibüs hareket ederse daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Çevre sakinlerinden Ahmet Borya ise, "Kafasını yere çarpmıştı. Kan geldiğini gördüm. Açık olmaması lazım kapıların. Hiç kimse istemez açık halde yolculuk yapmak. Tutunuyorsun ama risk" şeklinde konuştu.

EK GÖRÜNTÜ

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-Düşen kız ve arkadaşının minibüse binmesi

-Farklı açıdan kızın düşmesi

-Minibüsün durması-İnsanların koşuşturması

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI'ndan olay anı

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Olay yerinden görüntü

Vatandaşlarla röportaj

Diğer detaylar

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4- İSPARK OTOPARKINDA DEĞNEKÇİLER YİNE GÖRÜNTÜLENDİ

İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA - İSPARK otoparklarını mesai dışında işgal eden değnekçiler dün gece yine görüntülendi. Defalarca polisin operasyonla gözaltına aldığı değnekçiler 108 lira ceza ile serbest bırakılıyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin iştiraklerinden İSPARK'ın il genelinde 33 ilçede 500'e yakın otoparkı bulunuyor. Bu otoparkların bir bölümünde mesai saatleri dışında görevli bulunmuyor. Mesai bitmesinin ardından görevlilerin ayrıldığı otoparklara 'değnekçi' adı verilen kişiler geliyor. Değnekçiler araç sürücülerini tehdit ederek ücret talep ediyor.

DHA'nın haberleri üzerine polis, bir çok kez operasyon yaparak değnekçileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 100'den fazla değnekçi 108 lira para cezası ile serbest kaldı.

Günlük gelirlerinin bir bölümüne denk gelen cezayı ödeyen değnekçiler tekrar İSPARK otoparklarını işgal ediyor.

Haliç'teki İSPARK'a ait Azapkapı metro istasyonu otoparkında değnekçiler kameralara yansıdı. Eğlence yerleri ve restoranlara yakın olması nedeniyle vatandaşların sık kullandığı otoparkta, değnekçiler kısa sürede çok sayıda sürücüden para aldı. Otopark görevlisi gibi sürücüleri araçlarını park edecekleri yeri gösteren değnekçiler, DHA kamerasını görünce uzaklaştı.

Otoparkı kullanan kadın sürücü, "10 lira, 20 lira ne kopartabilirse talep ediyorlar, bunu bir meslek haline getirmişler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Değnekçilerin görüntüsü

-Sürücüye park edeceği yeri göstermesi

-Para alması

-Uzaklaşması

-Otoparktan görüntü

-Kadın sürücü ile röp

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5 - ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de minibüsle motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, saat 12.45 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çift yönlü caddede giden motosiklet, karşı şeritten gelen minibüsün önüne kırmasıyla duramayarak minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını minibüse vurup savrulan motosiklet sürücüsü, ağır yaralanırken yine motosiklette bulunan arkadaşı kazayı kırıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ilk olarak ağır yaralı motosiklet sürücüsü Burkay Tulpar'ı hastaneye kaldırdı. Kazayı kırıklarla atlatan arkadaşı da başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Burkay Tulpar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Burkay Tulpar ve kaza sırasında arkasında bulunan arkadaşının kask takmadığı öğrenildi. Karşı şeritteki benzin istasyonuna dönmek için direksiyonu kırdığını söyleyen minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlikkamerası görüntüleri

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6 - - YAPTIĞI KAZA KASKININ KAMERASINA YANSIDI

- Motosiklet sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL

Eyüpsultan'dan bir motosikletin zincirleme kazaya karışan otomobile arkadan çarptığı anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Aktepe'ye yoldan geçen bir ambulansın sağlık ekibi ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götürdü.

KAZA ANI KAMERADA

Kask kamerasına yansıyan kaza geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Eyüpsultan'dan yola çıkan Mustafa Aktepe, TEM bağlantı yolu AKOM kavşağında önünde zincirleme kazaya karışan araca arkadan hızla çarptı. Aktepe düşerek yaralandı. Mustafa Aktepe'nin yardımına yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Aktepe tedavisinin ardından taburcu oldu.

"TEK ÇAREM ARACA ÇARPMAKTI"

Olayı anlatan Aktepe, "Takip mesafem azaldığında bir aracın ani fren yaptığını gördüm. Gece karanlığı olduğu için aracın fren lambaları tam belli olmuyordu. Kaza yeri belli olmuyordu. Daha sonrasında kaçacak nokta aradım fakat sağ AKOM kavşağına girmek istesem dubalara denk geliyordum, emniyet şeridine girmek istesem orada duran araç vardı, sol tarafa kaçmak istesem orada ticari taksi vardı. Fren yapsam mesafem kısaldığından dolayı uçma ihtimalim vardı. Tek çarem araca çarpmaktı. Aracın arka camından içeri girdim" dedi.

Motorunun serviste olduğunu belirten Aktepe, 6 bin TL'lik hasarının olduğunu da ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Motosiklet kask kamerasından görüntüler

-Kazazede röportajı

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7- AVCILAR'DA 4 KATLI BİNANIN İSKELESİNDE TEHLİKELİ ÇALIŞMA

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'daki araç trafiğine kapalı, gündüz saatlerinde yaya trafiğinin yoğun olduğu Marmara Caddesi'ndeki bir binanın dış cephesinde mantolama çalışması yapan işçilerin yerden metrelerce yükseklikte, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları yürekleri ağıza getirdi.

İşçiler, 4 katlı binanın ön cephesinde mantolama çalışması için iskelet kurmaya başladı. 4'üncü katın üstüne kadar sürdürülen iskelet kurma çalışmaları sırasında demir kalas ve tahtalar iple yukarı çekildi. İki işçi yerdeki arkadaşlarının bağladığı kalas ve demir tabakaları yukarı çekerek çalışacakları yerleri hazırlamaya başlarken, yoldan geçenler de işçilerin çalışmasını endişe ve şaşkınlıkla izledi. Tehlikeye aldırmayan işçiler, iskelede yürüyerek sağa sola giderken üst tarafta çalışacakları yerleri de hazırlamayı sürdürdü. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan sürdürülen bu tehlikeli çalışma sırasında zaman zaman mola veren veya arkadaşlarının yanına inmeleri gereken işçiler, zaman zaman kurdukları iskeledeki borulara tutundu. İskelenin kurulmasının ardından yoldan geçenlerin başına bir parça düşmemesi amacıyla örtü açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Avcılar'daki Marmara Caddesi'nden ve mantolama yapılan binadan görüntüler

-İskele üzerinde çalışan işçilerin tehlikeli hareketleri

-İşçiler iskeleye tahta/demir parçalarını çekerken

-İşçiler iskeleden inerken

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8- İSTANBUL'DA SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Ali ABLAY, İSTANBUL,

İstanbul Valiliği 2019'un ilk 10 ayında meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Geçen yılın aynı dönemine göre emniyet ve jandarma bölgesindeki suçlarda düşüş olduğu gözlemlendi.

İstanbul Valiliği, bu yılın ilk 10 ayında asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını açıkladı. İstanbul genelinde asayişin sağlanması, huzur ve güvenin tesisi için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın etkin mücadelesinin sürdüğü belirtildi. Gece gündüz denetimlerine devam eden ekiplerin 2019'un ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli başarı elde edildiği de vurgulandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı korumak ve asayişi sağlamak amacıyla özveriyle çalışan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizi tebrik ediyoruz. Suç ve suçlulara yönelik yürütülen çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri de yer aldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE JANDARMA KOMUTANLIĞI BÖLGESİNDE SUÇ ORANI AZALDI

Açıklamada, geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre bu yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü bölgesinde evden hırsızlık yüzde 28 düşerek, 16 bin 927'den 12 bin 144'e, iş yerinden hırsızlığın yüzde 18 düşerek 7 bin 559'dan 6 bin 218'e, araçtan hırsızlığın yüzde 32 azalarak 16 bin 251'den 11 bin 107'ye, araç hırsızlığının yüzde 33 azalarak 2 bin 891'den 1942'ye gerilediği belirtildi.

Açıklamada kapkaç ve narkotik suçlarında da düşüş olduğuna yer verildi. Kapkaç olaylarının yüzde 17 azalarak 1291'den 1074'e, narkotik olaylarının yüzde 24 gerileyerek 35 bin 65'den 26 bin 734'e düştüğü aktarıldı.

Jandarma bölgesindeki asayiş suçlarına da yer verilen açıklamada, evden hırsızlığın yüzde 15 azalarak 131'den 111'e, iş yerinden hırsızlığın yüzde 52 azalarak 138'den 66'ya, araçtan hırsızlığın yüzde 66 azalarak 71'den 24'e, araç hırsızlığının yüzde 33 azalarak 30'dan 20'ye, dolandırıcılığın yüzde 15 azalarak 27'den 23'e ve gasp olaylarının yüzde 38 azalarak 16'dan 10'a gerileme gösterdiği bildirildi.

Jandarma bölgesinde özellikle yankesicilik olaylarında yüzde 100 düşüş olduğu da belirtilirken 2018 yılının ilk 10 ayında 3 yankesicilik olayı yaşanırken bu yılın ilk 10 ayında yankesicilik olayı yaşanmadı.

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9- KADIKÖY'DEKİ ÇAKMAK HIRSIZLARI KAMERADA

*12 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİNİN 85 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Kadıköy'de tekel bayiinden 180 lira ve 83 çakmak çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden K.D.'nin 12 yaşında olması ve çeşitli suçlardan 85 suç kaydının olması dikkat çekti.

Kadıköy, Caferağa'da bulunan bir tekel bayiinden 15 Kasım saat 05.30'da hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerinde bulunan bir görgü tanığı, 3 kişinin tekel bayiinin camından atlayarak ellerinde kutularla kaçtığını polis ekiplerine aktardı. Olayın yaşandığını Caferağa Mahallesi'nde polis ekipleri arama başlattı. Ekipler, görgü tanığının verdiği eşkale uygun ve ellerinde kutu bulunan Mümin Mert P. (22), Ahmet İ.(18) ve 12 yaşındaki K.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 3 kişinin üzerinde yapılan aramada işyerinden alındığı düşünülen 180 lira ve 83 çakmak bulundu.

Şüphelilerden Mümin Mert P.'nin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten kaydı bulunurken, Ahmet İ.'nin 2 açıktan hırsızlık ve işyerinden hırsızlık kaydı olduğu anlaşıldı. 12 yaşındaki K.D.'nin ise çeşitli suçlardan toplam 85 kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.D. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Mümin Mert P. ve ve Ahmet İ. çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin tekelin camını zorlayarak açtıktan sonra uzaklaştığı gözüküyor. Bir süre sonra açtıkları camdan içeri giren şüpheliler tekelin kasasını karıştırıyor ve raflardaki çakmakları alıyor. Ardından da girdikleri camdan çıkan şüpheliler ellerinde çakmakların olduğu kutular ile uzaklaşıyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik Kamerası

-Şüphelilerin tekel beyinin camını açması

-Şüphelilerin içeri girmesi

-Kasanın karıştırılması

-Raflardan çakmakların alınması

-Camdan çıkışları

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10- KIŞ GELİYOR, ŞİFA DEPOSU SAKATATA TALEP ARTIYOR

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, KIŞ aylarının yaklaşmasıyla birlikte işkembe, kelle paça, ciğer gibi sakatat ürünlerine talep artıyor. Sakatat tüketmenin vücut sağlığına faydalarını anlatan İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Dizdar, sakatatı sadece yetişkinlerin değil, çocukların da tüketmesini önerdi. Kış aylarında kesim azlığı sebebiyle fiyatların yükseldiğini söyleyen İstanbul İşkembe Çorbacıları, Sakatatçılar, Kokoreççiler ve Tavuk Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fevzi Uluceviz ise "6 Mayıs'a kadar fiyatların düşmesi beklenmesin" diye konuştu.

İstanbul İşkembe Çorbacıları, Sakatatçılar, Kokoreççiler ve Tavuk Satıcıları Esnaf Odası tarafından üye iş yerlerine verilen fiyat listesine göre işkembe çorbası 17, tuzlama 18, ayak paça 20, kelle paça 25, baş 40, kokoreç 25, ciğer kebabı 25 liradan satılıyor.

Özellikle hastalıklardan korunmak için tüketilen sakatatın fiyatı kış aylalarında yükselişe geçiyor. Fiyatların yükselmesinin sebebinin kışın kesimlerin azalması olduğunu belirten İstanbul İşkembe Çorbacıları, Sakatatçılar, Kokoreççiler ve Tavuk Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fevzi Uluceviz, "Yazın fiyatlar daha düşük, kesim de daha fazla oluyor. Ancak Ekim ayından sonra kesimler azalıyor. Kesimlerin azalmasıyla birlikte fiyatların yükselmesi normal. Bu dönemde kesimleri yetmediği için sakatat etten de pahalı bir hammadde oldu. Kesim olmuyor. Yeterli ithalat yapılmıyor. Kışın 25 tondan 12,5 tona iniyor. 6 Mayıs'a kadar fiyatların düşmesi beklenmesin. Başın fiyatı 30-35 lira. Satanlar da 50-55 lira civarında satıyor. Soyulması, pişmesi, temizlenmesine bakılırsa yüzde 10 civarında kazançları oluyor. İşkembenin kilosu da şu an 13-15 lira" dedi.

"VÜCUDUNUZUN AYAKTA KALMASINI SAĞLAYAN MİKROORGANİZMA KAYNAĞI"

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Dizdar, sakatat tüketmenin vücut sağlığına faydalarını şöyle anlattı: "Paçanın bir özelliği var. Çok yoğun bir bağ dokusu içeriyor. Dolayısıyla siz bunu kemik suyu gibi uzun süre haşlayıp içerisinden bağ dokusunu çektiğiniz zaman çok şifalı, vücut için gerekli hammaddeyi meydana getiriyor. Siz bunu hazır alıyorsunuz. Bunu mesela etten bu kadar alamazsınız. Eti pişirdiğiniz zaman içerisinde çok fazla kolajen yoktur. İkincisi ciğer. Ciğer vücudun depo organı olarak kabul ediyoruz. Hatta bir miktar şeker karaciğerde toplanıyor. Dolayısıyla ciğer yerseniz vücudunuz için eksik olabilecek unsurları topluca almış oluyorsunuz. Ama iş işkembe ve kokorece gelince iş değişiyor. Çünkü bunların özellikleri kolajen kaynağı olması. O yüzden işkembeyi kıymadan yiyemiyorsun. Çünkü lastik gibi. Kıyıp yutabilir hale getiriyorsunuz. Benzer durum kokoreç için de geçerli. Bunlardan sadece kolajen, protein almıyorsunuz. Aynı zamanda vücudunuzun ayakta kalmasını sağlayan mikroorganizma kaynağı oluyor. 'İşkembenin, kokorecin içinde olanlar pişmeyle ölmüyor mu' diye soruyorlar. Bunlar ekstremofil denilen uç sıcaklıklarda basınçlarda yaşayabilen canlılar. Yani pişirmekle ortadan kaldırmıyorsunuz. Pişirirken sizin için zararlı olabilecekleri ortadan kaldırmış oluyorsunuz."

KIŞI RAHAT ATLAMAK İÇİN KELLE PAÇA

Dizdar, sözlerine şöyle devam etti: "Bunları düzenli olarak yerseniz. Bir miktar da C vitamini alırsanız vücudunuzun bağ dokusunu rahatlıkla yerine koyabiliyorsunuz. Kışı rahat atlatabiliyorsunuz. Hastalıktan iyileşirken bir anda canınız işkembe istiyor. Siz seviniyorsunuz iştahı yerine geldi diye ama özellikle işkembe istiyor canınız. Kırmızı etli hayvanın eti çok az çıkıyor. Ancak iskeleti kaynattığınız zaman inanılmaz jöle çıkıyor. Ekonomik olarak imkanı yetmeyenler için bir başka kaynak göstereyim o da hayvanın kuyruğu. Çünkü gerdanı kasap satıyor. Kuyruk kısmını yani pöç dedikleri kısmı sakatatçılar satıyor. Donduğu zaman hakikaten hiçbir şekilde dökülmeye jöleye sahip oluyor. Bütün vücudun iskelete dahil dokusu varsa. Bu kolajen üzerinde yaşıyor"

ÇOCUKLAR MUTLAKA TÜKETSİN

Sakatatı sadece yetişkinlerin değil, çocukların da tüketmesi tavsiyesinde bulunan Dizdar, "Çocukların kolajen ya da sakatat tüketmesinde bir sakınca olmadığı gibi karaciğeri mutlaka verecekler. Kuzu ciğeri alabilirler. Çocuk nasıl seviyorsa. Daha çok kızartmasını sever. Bunu bilsin veliler. Yağın içerisine batırıp çıkaracaklar. İçi pembe olacak şekilde kızaracak. Kemik suyuna çorbayı, paçayı içirebilirler. Bilakis alıştırsın. Çünkü kokuyor mantığı o zamanlarda gelişiyor. İşkembe çorbasını evde yapmakta zorlanan dışarıda rahatlıkla içebilirler. Bunları 1-2 haftada bir, ciğeri çocuklara yedirsinler" diye konuştu.

"İŞKEMBE SOĞUK ALGINLIĞINA BİREBİRDİRö

Bir restoranın usta aşçılarından Hüseyin Çizmeci ise "İşkembe soğuk algınlığına birebirdir. Kış geldiği zaman işkembe, kelle-paça içine bir de sarımsak girdiği zaman tam bir antibiyotiktir. Ramazan ayı bittikten sonra zam yaparız. Yazın düşer fiyatlar. Türkiye'de bir şeyin fiyatının düşmesi zor ama. 13 lira bir sene sonra 14 lira olur, sonra 14, 15 olur" dedi.

Restoran işletmecesi Tuncay Doğan da "Gözlere fer, dizlere derman, kalbe şifadır. Antibiyotik özelliği var. İnsanlar hep yaşlandıktan sonra 'bir çorba içelim, dizlerimiz ağrıyor' diyor. Ama bu çorbayı çocuklara da içirmek lazım. Kışın yoğun bir talep var. Tabii kışın fiyatlar artıyor. Yazın 10 liraya aldığın malzemeyi kışın 15 liraya alıyorsun. Kışın kesim az. Depolarda azaldığı için fiyat da artıyor" diye konuştu.

"HASTA OLDUĞUM ZAMAN İLK TERCİHİMDİR"

Restoranda çorba içen Niyazi Doğan "Kelle paça hasta olduğum zaman ilk tercihimdir. Bol sarımsaklı yediğim zaman ben o gün hastalıklardan kurtuluyorum" dedi. Samet Akgül de "Aileden gelen bir şey. Çok sağlıklı olduğu söylendiği için içiyoruz. Özellikle kelle paça çorbasının tadını çok seviyorum" diye konuştu.

Veysel Ağır ise işkembe çorbası içmek için kış aylarının gelmesini beklediğini belirterek, "İşkembeyi çok seviyorum. Yazın, 'kış gelsin de işkembe yiyelim' diyoruz. Özlemiyor değil insan. İşkembe çok başka bir şey. Özellikle sarımsakla tüketince çok güzel" ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-İşkembe, kelle paça çorbası pişerken detaylar

-Dr. Yavuz Dizdar Röp

-İşletme sahibi Tuncay Doğan ve şef Hüseyin çizmeci röp

-Vatandaş röp

-Fevzi Uluceviz röp

-Genel ve detay