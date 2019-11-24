DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ BÜYÜKADA'DAN AYRILMA ANI

- Büyükada'daki evden eşiyle birlikte çıktı, elektrikli araçla iskeleye doğru ilerlediler.

Elektrikli aracı evin bahçıvanı kullanıyordu.

İngiliz Le Mesurier, ertesi gün Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulundu.

Elif YAVUZ - İstanbul DHA - KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinden Karaköy'e dönerken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

BAHÇIVANIN KULLANDIĞI ARAÇLA İLERLEDİLER

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, Karaköy'deki ofisinin önünde 11 Kasım'da ölü bulundu.

Le Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evinden, 9 Kasım'da ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Le Mesurier'in 9 Kasım cumartesi günü saat 18.07'de eşiyle birlikte evlerinden çıktığı görülüyor. James Gustaf Edward Le Mesurier ve İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber, evdeki görevlilerin kullandığı elektrikli araca biniyor. Çift, araçta bulunan biri kadın, iki görevliyle birlikte iskeleye doğru ilerliyor. Elektrikli aracı kullanan kişinin evin bahçıvanı olduğu öğrenildi. Çift daha sonra Karaköy'deki ofise geçti. Le Mesurier'in 11 Kasım'da sabaha karşı cansız bedeni bulundu.

EŞİ İFADESİNDE O GÜNÜ ANLATMIŞTI

Emma Wingber, emniyete verdiği ifadede sağlık kuruluşlarına yakın olmak amacıyla Karaköy'e döndüklerini ifade etmişti.

Wingber'in, "Son dönemlerde aşırı stres nedeniyle uyku ve psikolojik ilaç kullanmaya başladı. 2-3 gün önce Adalar'da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla home ofis olarak kullandığı bu adrese geldik" ifadelerine yer verdiği öğrenilmişti.

Görüntü Dökümü:

----------

GÜVENLİK KAMERASI

-Evden çıkışları

-Elektrikli araçla ilerlemeleri

--------

-Arşiv görüntü

24.11.2019 - 10.31 - Haber Kodu : 191124017

=======================

2- ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ AYVAZ KORKMAZ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Ali ABLAY-Ersan SAN/İSTANBUL,

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gizlendiği villada yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1998'de işlenen bir cinayete ilişkin hakkında arama kararı bulunan eski suç örgütü elebaşı Ayvaz Korkmaz'ı yakalamak için çalışma başlattı. 1990'lı yılların sonunda işlenen birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olduğu belirlenen ve 'çete soruşturması' kapsamında uzun süredir aranan suç örgütü elebaşı Ayvaz Korkmaz'ın Büyükçekmece'de bir villada olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda Korkmaz ve villada beraberindeki kızı ve Korkmaz'ın en yakınındaki isimlerden çeşitli mahkemelerce aranan M.A. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ayvaz Korkmaz, kızı ve adamı, poliste sorguya alındı. Yeraltı örgütleri arasındaki pek çok kanlı hesaplaşmada adı sıkça duyulan çete lideri, geçmiş yıllarda gerçekleşen 5 cinayet ile 10 silahlı yaralama olayının doğrudan faili, çok sayıda cinayetin de 'azmettiricisi' olmakla suçlanırken, operasyona gerekçe gösterilen soruşturmanın, 1998 yılında işlenen çifte cinayetten sorumlu tutulduğu ve "tasarlayarak adam öldürme suçundan" kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası olduğu kaydedildi.

Ayvaz Korkmaz ve M.A.'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Korkmaz'ın emniyetten çıkışı

-Araca bindirilmesi

-Aracın ayrılması

24.11.2019 - 11.27 - Haber Kodu : 191124052

=======================

3- ÜNLÜ İŞ ADAMININ LÜKS ARACIYLA ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA

- Beşiktaş'ta lüks aracıyla kaza yaptı.

Önce bir araçla sonra trafik levhasının bulunduğu direğe çarpan iş adamı Sacit Naşit Batllo kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Haber - Kamera : Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ÜNLÜ İş adamı Sacit Naşit Batllo'nun lüks aracıyla karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beşiktaş, Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah Adnan Saygun Caddesi'nde seyir halinde olan işadamı Sacit Naşit Battlo, trafik ışıklarını geçtiği esnada karşı şeritten gelen otomobile çarparak trafik levhasına savruldu. Ünlü işadamının otomobiline trafik levhasının bulunduğu direk ok gibi saplandı. İşadamı, kazayı yara almadan atlatırken lüks otomobili ise hasar aldı. Yaşadığı kısa süreli şoku atlatan işadamı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

KAZAYA SİNYALİZASYON HATASININ NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Trafik ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken kazaya karışan sürücülerinde ifadelerine başvurdu. Cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarında sinyalizasyon problemi yaşandığını belirten çevrede sakinleri benzer kazaların daha önce yaşandığını aktardı. Meydana gelen trafik kazasıyla trafik ışıklarının arızalanarak çalışmadığı da görüldü.

TRAFİK DİREĞİ OLMASAYDI LÜKS OTOMOBİL BENİM ÜZERİME UÇMUŞTU

Lüks otomobilin üzerine doğru uçtuğunu ancak trafik direğinin kendisini kurtardığını belirten Cüneyt Şengeldiler, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Bir anda ses geldi ve araç üzerime uçtu. Arada trafik direği vardı. O beni kurtardı. Lüks araba hızlıydı. Ona yeşil yanıyordu. Sanırım birden fırlayınca üzerime savruldu. Verilmiş sadakamız varmış. Beni direk kurtardı" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ünlü işadamının karıştığı trafik kazası çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Caddede seyir halinde olan işadamının ilk olarak karşı şeritten gelen otomobile çarptığı ardından yol kenarında bulunan trafik levhasına savrulduğu görüldü.

Zincirleme trafik kazasına karışan 3 otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------

Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kazaya karışan otomobillerden detaylar

-Ünlü işadamın Batllo'dan detay

-Kazaya karışan sürücüyle röportaj

-Araçların otoparka çekilmesi

-Fotoğraf çekenler

24.11.2019 - 09.54 - Haber Kodu : 191124017_

==================

4- ZEYTİNBURNU'NDA UYUYAN KOCASINI BALTA İLE ÖLDÜRDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda sabaha karşı yabancı uyruklu bir kadın, uyuyan kocasını balta ile öldürdü. Olayın ardından komşusuna giden kadın polis çağırmasını istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayeti işleyen kadını gözaltına aldı. Evde bulunan çocuklar ise polis eşliğinde çocuk büro amirliğine götürüldü.

Olay Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesi'nde sabah saat 05: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Fazilet Ö. isimli kadın salonda uyuyan ve eşi olduğu öğrenilen Hasan Ö.'ye balta ile baş kısmına vurdu. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan adam ağır yaralandı.

POLİS ÇAĞIRMASI İÇİN KOMŞUSUNDAN YARDIM İSTEDİ

Olay sonrası bir alt komşusuna inen Fazilet Ö., olayı anlatarak komşusundan eve polis çağırmasını istedi. Komşusu da hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Hasan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken cinayeti işleyen Fazilet Ö.'yü de gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Cinayeti işleyen Fazilet Ö.'nün polise verdiği ilk ifadede "11 yıldır kahrını çekiyorum" dediği öğrenildi.

POLİS ELLERİNDEN TUTARAK GÖTÜRDÜ

Cinayetin işlendiği evde ve başka odada uyudukları öğrenilen aileye ait iki çocuk da polis ekiplerince evden çıkarıldı. Polis memuru çocukların ellerinden tutarak ekip aracına bindirdi. Evden çıkarılan çocuklar Zeytinburnu Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

POLİS EVDE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri cinayet sonrası evde detaylı olay yeri çalışması yapmak için eve girdi. Evdeki tüm delilleri tek tek toplayan polis ekipleri komşulardan da olay hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı

Ek görüntü

///////////////////

-Cenazenin çıkarılması

-Araca konması

-Aracın ayrılması

Görüntü Dökümü:

------------------------

Olayın meydana geldiği ev

Polisin cinayeti işleyen kadını gözaltına alması

Evden çıkarılan çocukların görüntüsü

Polis memurunun çocukların ellerinden tutması

Polis ekiplerinin ola yeri çalışması

Cinayetin işlendiği bina ve dairenin görüntüsü

Genel ve detaylar

Editörün bilgisine: Fazilet Ö., Hasan Ö. (Özbek)

24.11.2019 - 07.23 Haber Kodu : 191124011

24.11.2019 - 10.14 - Haber Kodu : 191124026

===============

5- RUS İSTİHBARAT VE ARAŞTIRMA GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN/İSTANBUL, RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait Yug sınıfı BSF Hidrografik araştırma istihbarat gemisi 'Donuzlav' saat 08.00 sıralarından Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan gemide çok sayıda askeri personelin olduğu görüldü.

Araştırma ve istihbarat toplama gemisinin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görülürken bazı askerlerin de boğaz kıyısını izlediği görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Rus gemisinden genel görüntü

-Rus askeri gemiden detay görüntüler

-Geminin boğazdan geçiş görüntüsü

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

24.11.2019 - 11.36 - Haber Kodu : 191124058

===================

6- DİREKSİYON BAŞINDA UYUYAN SÜRÜCÜ DOLMABAHÇE SARAYI'NIN DUVARINA ÇARPIYORDU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta direksiyon başında uyuyakaldığı bildirilen sürücü, Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu. Otomobil saraydaki Camlı Köşk'ün dış duvarındaki sütunlara çarpmadan, yoldaki basamaklara çarparak durdu.

Kaza, Dolmabahçe Caddesi üzerinde 07.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ABP 873 plakalı otomobille Beşiktaş yönüne ilerleyen Suriye uyruklu sürücü, direksiyon başında uyuyakaldı. Kontrolden çıkan otomobil, Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısının ilerisinde yaya yoluna girdi. Camlı Köşk'ün dış duvarındaki sütunlara çarpmayan otomobil, tretuvarın üstüne çıktı ve yaya yolundaki basamaklara çarparak durabildi.

Kazayı görerek yardıma koşan Murat Şahin "Yoldan geçiyorduk, kazayı gördük ilerden dönerek geri geldik. Polisler geldi, onları durdurduk. Olaya müdahale ettiler. Şoför 'uyuyakaldım ben' dedi. Tek başınaymış. Kazada yaralanan yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Otomobilden genel ve yakın detaylar

-Caddeden detay görüntü

-Otomobil sürücüsünden detay görüntü

-Dolmabahçe sarayından detay görüntü

-Vatandaşlardan detay görüntü

-Murat Şahin ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

24.11.2019 - 10.14 - Haber Kodu : 191124027

==================

7- SARIYER'DE KAYGAN YOLDA ZİNCİRLEME KAZA

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, SARIYER'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazada, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinde 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer yönüne ilerleyen bir ambulansın yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun ortasında kısa süreli durması nedeniyle, arkadan gelen araç sürücüleri solundan geçmek istedi. İki otomobil sürücüsü ambulansın solundan geçerken, hızını alamayan bir panelvan bu otomobillere arkadan çarptı. İlk kazanın ardından arkadan gelen iki otomobil ve bir motosiklet de panelvanla çarptı. Kaza nedeniyle trafik dururken, bir otomobil sürücüsü yavaşlamak için frene bastığı sırada, bir taksi sürücüsü de otomobile arkadan vurdu.

Panelvan, 6 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada, bir otomobil sürücüsü kaşından hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle, Hacı Osman Bayırı Sarıyer yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü Kadir Çakır, kazanın ambulansın durmasının ardından yaşandığını ifade ederek "Önümdeki araçlar durunca ben de yavaşladım. Arkamdaki araç bana vurdu, ben önümdekine vurdum. Ben de yere devrildim. Kazaya 6-7 araç karıştı. Öndeki ambulansın durmasıyla arkadaki araçlar yavaşlayamadı. Yerler de kaygandı, yağmur nedeniyle. Ambulans kaza yapmış, öndeki araçlar da yavaşlayınca arkadaki araçlar duramadı. Onlar ona çarptı, o ona çarptı, hepsi birbirine çarptı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Zincirleme kazaya karışan araçlardan genel ve yakın detaylar

-Caddeden detay örüntü

-Kazaya karışan sürücülerden detay görüntü

-Oluşan trafikten genel ve yakın detaylar

-Kazaya karışan Kadir Çakır ile röportaj

24.11.2019 - 11.15 - Haber Kodu : 191124048_

====================

8- TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLKOKULUNUN ÖĞRETMENLERİNE 'KİŞİSEL BAKIM ODASI'

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - ÖĞRENCİ sayısı bakımından Türkiye'deki 45 ilçe nüfusundan fazla olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda görev yapan 147 öğretmen için iki ayrı kişisel bakım odası oluşturuldu. Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay, öğretmenlerin kendilerini rahat ortamda hissetmelerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Avcılar'da yoğun göç alan Yeşilkent Mahallesi'ndeki tek ilkokul konumundaki Leyla Bayram İlkokulu'nda sabahçı öğrencilerin çıkış, öğlencilerin ise derse giriş saatlerinde bazı velilerin de gelmesi ile büyük bir kalabalık oluşuyor. Bölgedeki öğrenci yükünün hafifletilmesi amacıyla yapımına başlanan ilkokulun önümüzdeki eğitim yılına yetiştirilmesine çalışılırken, Leyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Akçay, 147 öğretmenin rahat ortamda eğitim hizmeti vermeleri için çaba harcadıklarını söyledi. Okul Müdürü Akçay, erkek ve kadın öğretmenlerin sabah erken saatte okula gelmeleri, akşam eğitimin sonunda eş-dost ziyaretlerine gidebileceklerini göz önüne alarak, iki ayrı 'Kişisel bakım odası' oluşturdu. Özellikle kadın öğretmenlerin kullandığı odaya kişisel bakım malzemeleri yerleştirildi. Öğretmenlerden Meriç Harmandal, ilkokuldaki kişisel bakım odasının Türkiye'de ilk olduğuna inandığını belirterek, "Burası Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu. öğrenci mevcudumuz 5 bin. Müdürümüz öğretmenlerimizin rahatlığı için bu odayı hazırlamış. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay, DHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "O mutluluk halkalar halinde tüm okula dağılıyor. Öğretmenlerimiz uzun süre okulda kalıyorlar. Bu süre içerisinde böyle bir kişisel bakım odası ile ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini düşündük. Gün içerisinde ihtiyaçlarını karşılayabileceği tek kullanımlık malzemeler getirdik. Öğretmenlerimiz rahat huzurlu keyifli görev yapmalarını istedik. Öğretmenlerimiz için yaşamsal bir alan oluşturduk. Onların mutlu olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Öğretmenlerimizin burayı aktif olarak kullandığını görmek sevindirici. Bağışçılarımız sayesinde okul bütçesinden tek kuruş harcamadan bu odayı hazırladık. Öğretmenlerin mutluluğunu görünce biz de mutlu oluyoruz."

Görüntü Dökümü:

-----------

Leyla Bayram İlkokulu ve öğrencilerinin drone ile görüntüleri

Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğretmenler odasından görüntüler

Leyla Bayram İlkokulu'ndaki kişisel bakım odasına giden öğretmen Meriç Harmandal (Odaya giderken ve içeri girerken)

Öğretmen Harmandal ile röportaj

Kişisel bakım odasından görüntüler

Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay ile röportaj

24.11.2019 - 10.59 - Haber Kodu : 191124042

==================

9- SEREBRAL PALSİ HASTASI EBRAR YAŞAM MÜCADELESİNİ KİTAPLAŞTIRDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi'de 1,5 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu Serebral Palsi hastalığına yakalanarak tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Ebrar Öcal, yaşama olan inancını hiçbir zaman bırakmadı ve hayat mücadelesini "Sevginin Gücü" isimli kitapta topladı. Öcal, kitabından elde edilecek gelirle ayağı kaldıran akülü tekerlekli sandalye almayı hedefliyor.

Sultançiftliği Mahallesi'nde oturan Ebrar Öcal (27), 1,5 yaşındayken geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Serebral Palsi hastalığına yakalandı. Yüzde 80 bedensel engeli nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Öcal, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite okumaya karar verdi. Önce Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Öcal, şimdi ise Radyo Televizyon Programcılığı Bölümünde ikinci üniversitesini okuyor.

En büyük hayali "yürümek" ve "haber spikeri" olmak olan Ebrar Öcal, kendi hayat hikayesini bir kitapta topladı. Yaşadığı zorlukları ve mutlulukları "Sevginin Gücü" isimli kitabında bir araya getiren Öcal, kitabının satışından elde edilecek gelirle ayağı kaldıran akülü tekerlekli sandalye almayı hedefliyor.

İnsanların bakışları ve kendisine yöneltilen sorulardan rahatsızlık duyduğunu belirten Ebrar Öcal, "Kitabımda kendi hayatımı konu edindim. Yaşadığım zorlukları, yaşamış olduğum mutlulukları bütün her şeyi dile getirmeye çalıştım. Çünkü insanların bakışları ve soruları beni oldukça rahatsız ediyordu. ve böyle bir çalışma yapma gereği duydum. Kitabım için 10 senemi verdim. Ortaya çok güzel bir yapıt çıktı. Bu zamana kadar hiç yürümedim. İlk baskısı yaklaşık olarak bin 20 adet basıldı. Kitabım biraz satıldı ama istediğim miktara ulaşamadım. Kitabımın gelirleriyle ayağı kaldıran akülü tekerlekli sandalye almak istiyorum. Alacağım cihaz 40 bin lira civarında. Bunu da alın terimle almak istiyorum. Kimseden maddi para yardımı olarak değil de, kitaplarımın gelirleriyle yapmak istiyorum. O cihazı alabilirsem ev işlerini yerine getirebileceğim, yemek yapabileceğim, anneme babama bağımlı bir şekilde yaşamayacağım. İlk üniversitem 4 yıllık kamu yönetimiydi. İkinci üniversite olarak şu anda radyo televizyon programcılığı okuyorum. Gayet de başarılı bir öğrenciyim. En büyük hayalim haber spikerliği yapmak. İnşallah hedefimi de ulaşacağım" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Ebrar Öcal'ın evde detay

-Kitap ile detay

-Ebrar Öcal ile röp.

24.11.2019 - 10.00 - Haber Kodu : 191124021