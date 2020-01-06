DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Kandilli Rasathanesi tarafından alınan 'Erken Uyarı Sistemi'nin 26 Eylül'de 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nde neden devreye girmediğinin açıklanmasını istedi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2, System.String[]
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Kandilli Rasathanesi tarafından alınan 'Erken Uyarı Sistemi'nin  26 Eylül'de 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nde neden devreye girmediğinin açıklanmasını istedi.

Dr. Gündoğdu, Türkiye'de deprem gerçeğinin çok çabuk unutulduğunu, Silivri'deki deprem ardından, Kaymakamlık, Emniyet, sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirildiğini, ancak beklenmedik deprem ile ilgili yeterli değerlendirmelerin yapılmadığını savundu. Dr. Oğuz Gündoğdu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"KANDİLLİ'DEKİ SİSTEMDEN, ERKEN UYARI VERİLEMEDİ"

"O ters bir fay. 'Artçılar belli bir doğrultuda gidiyor mu?' konusu  önemli. Halen izliyoruz. Ani bir sapma var mı, ani suskunluk var mı? Şu anda normal seyrinde gidiyor. Zaman içerisinde azalarak normal seyrinde devam ediyor. Bu deprem daha büyüyebilirdi. Ben o depremden sonra çok korktum. Çünkü; orası Kuzey Anadolu Fay hattına yakın bir yer. İyi bilinen bir yer. İlk günler anormallikler gösterdi. Ancak, birkaç artçı ardından normale döndü. Bu beklenen deprem değildi. 5.8 büyüklüğündeki Silivri depremi hasar verdi. Yapısal bakımdan kötü durumda olduğumuz ortaya çıktı. Örneğin okullara hasar verdi. Bunu gizleyemezsiniz. Ne kadar hazırlıksız olduğumuz görüldü. Kandilli'nin aldığı erken uyarı anlamında sismograflar koydular. Bunlar güya sinyali 7-8 saniye alacak, erkenden elektrik, gazlar kesilecekti. Amaç buydu ama  bir yerde bile elektrik kesilmedi. Başarısız bu sistem ama hiç kimse bunu soru haline getirmedi. Nerede kabahat var? Sinyali mi alamadılar, sinyal sisteminde arıza mı oldu?  Ne olduysa; bir şeyler oldu. Telefonların işlemez hale gelmesinin dışında her şey normaldi. Ama bu kötü bir şey. Erken uyarı verilmedi, verilemedi." Dr. Oğuz Gündoğdu bunun yanı sıra İstanbul'daki ilçelerde daha önce mevcut olan Afet Koordinasyon Merkezleri'nin kaldırılmasının büyük yanlışlık olduğunu öne sürerek şöyle devam etti: "Olası büyük depremde ilk 3-4 gün yardıma koşacak arama-kurtarma ve ilk yardım konusunda eğitimli, mahalle gönüllü kuruluşlarıdır.  Bu merkezlerin en kısa sürede yeniden kurulmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği deprem çalıştayında gündeme getirdik. Ancak, bir gelişme olmadı. Geçmişte buralarda bir çok çalışmalar yapıldı. Bunlar bir an önce tekrar açılmalı. Sivil toplum örgütleri çok önemli. Çünkü olası depremin ilk 3-4 gününde hiç kimse yardım beklemesin. Benim de başında olduğum sivil toplum örgütü var. Mahalle Afet Gönüllüleri (Magder) gibi çalışmalar öne alınmalı. Siteleri koruyan, ilk günde yangınları söndüren, ilk yardım kursu alan bu insanlar olacaktır. İlk deprem olduğunda bunlar güvenliği  sağlayacak. Bunu önerdik. Henüz bir haber gelmedi."

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Dr. Oğuz Gündoğdu'nun açıklamaları


- İstanbul
Oğuz Gündoğdu, İstanbul, Gündoğdu, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi
Yusuf Güney'den Şahan Gökbakar'a Sibel Ünli tepkisi: Her şeyi devletten beklemeyin İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi Bakırköy'deki dehşetin avm kamerasına yansıyan yeni görüntüsü

Son Dakika Haberleri
17:56 Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
17:55 Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (5) - Son Dakika
17:55 TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2) - Son Dakika
17:51 Tosya'da yoğun kar yağışı başladı - Son Dakika
17:50 Başkan Yüce, "Sakarya'nın ulaşımı Türkiye'de örnek model olacak" - Son Dakika
17:48 Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 18:01:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]