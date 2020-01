DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Taşınırken hizmet aldığı nakliye firmasının mağdur ettiği kişilerin sayısı oldukça fazla.

Uzmanlar ise, hizmet alınacak firmanın yetkili olması ve taşınmadan önce sözleşme yapılması gerektiği konusunda tüketicilere uyarılarda bulunuyor.

Beyza Nur GÜLER- Buğra BENLİOĞLU-Osman BAKIR/İSTANBUL,

Tüketicilerin belki de en çok mağduriyet yaşadığı konulardan biri, evden eve nakliyat. Bir yerden başka bir yere taşınmak, anlaşılan fiyatın üzerinde fatura çıkartılması, hasar gören eşyalarınızın zararının temin edilmemesi ya da hırsızlık olayları gibi pek çok sorunu beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar ise, hizmet alınacak nakliye firmasının gerekli belgelere sahip olması, iyi araştırılması ve nakliyeden önce sözleşme yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Evden eve nakliye hizmeti alacak olan tüketicilere uyarılarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ev taşırken kişilerin sözlerine değil, sözleşmeye bakarak hareket etsinler. Aksi halde bu mağduriyet sona ermez. Ayrıca anlaşma yapacağı firma ile sözleşme yapmadan önce internet üzerinden bir zahmet araştırsın, baksın. O firma hakkında şikayet var mı?" dedi.

"EŞYALARIMI YENİDEN ALMAK ZORUNDA KALDIM"

İzmir'den İstanbul'a taşınırken neredeyse tüm eşyaları zarar gören Pelin Aydın, "İzmir'den İstanbul'a bir taşınmamız oldu. Firmayı ayarladım, eşyalarım İstanbul'a geldiği zaman maalesef paramparçaydı. Çoğunu değiştirmek zorunda kaldım. İşlerimin yoğunluğundan ötürü bir dava sürecine giremedim. Eşyaların araca yükleyen kişilerin farklı, İstanbul'da indiren kişilerin farklı olduğunu tespit ettik. Bütün eşyalarım komple zarar görmüştü. Genç odası takımı paramparçaydı, çamaşır makinamın kenarları ezilmiş, buzdolabımın üst kısmı deforme olmuştu. Eşyalarımın yarısı kullanılmaz durumdaydı. Bu sebepten çok büyük mağdur oldum ve bütün eşyalarımı değiştirmek zorunda kaldım. Benim gibi insanların mağdur olmaması için kesinlikle çok iyi araştırmalarını tavsiye ediyorum. Bana bir mail attılar, 'Pelin hanım eşyalarınızı sigortalatmamız gerekiyor, bunun karşılığında bir ücret ödemeniz gerekiyor' diye. Ben de poliçeyi istedim, bana gönderemediler yani büyük ihtimal eşyalarıma sigorta da yapmadılar" şeklinde konuştu.

"NAKLİYE FİRMASININ ADRESİ SAHTE ÇIKTI"

İnternet üzerinden bulduğu bir nakliye firması ile taşınan ve yaşadığı mağduriyet sonrası firmanın adresinin de sahte olduğunu öğrenen Mehmet Şahin ise, şöyle konuştu:

"Eyüp'ten Arnavutköy'e taşınmak istiyordum. Malum internet sitelerinden bir nakliye firması araştırdım. Tabii biraz bizim de bilgisizliğimiz, fatura kesiyorlar mı, kesmiyorlar mı, yerleri nerededir? Bu araştırmaları hiç yapmadım. Daha sonra önüme bir firma geldi, ben de aradım. Onlar da belirli bir gün ve saat verdiler ve eşyalarımı güvenle taşıyabileceklerini söylediler. 3-4 saatte işlerini bitirdiler ama eşyalarım zarar gördü. Büyük çizikler vardı eşyalarımda. Baktığımda 1000 TL gibi bir zarar vardı. 'Bunu telafi edecek misiniz?' dediğimde bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra, dediler. Bu süre gitgide uzadı. İki hafta sonra artık telefonlarımı açmamaya başladılar. Sonra telafi etmeyeceklerini söylediler. Normalde ben tüketici hakem heyetine gidebilirdim ama araştırdığımda elimde hiçbir şekilde fatura yok. ve sonra fark ettim ki bu firma sadece internet üzerinden iş yapıyor. Belirli bir ofisleri bile yok. İnternette yazdıkları adres de sahte bir ofismiş. Daha sonra bunu maliye kanalı ile araştırdığımızda fark ettik"

"TAŞINMA ÖNCESİ KEŞİF VE PLANLAMA ÖNEMLİ"

Taşınma öncesi taşınacak evde eşya keşfi yapılması ve buna göre bir planla taşımanın gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan bir nakliye ve depolama firması sahibi Fuat Çolakoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle talep üzerine gidilen bir sektördeyiz. Yani bu keşif sonrası karar verilebilecek, ancak bir envanter çıkarılıp, ne tür bir araç ile sevk edilecek, ne tür bir malzemeyle bu iş gerçekleştirilecek bunları tespit edip, tespit sonrası fiyat sunumu yapılmalı. Bunlara günümüzde çok fazla riayet eden firma yok. Telefon açıp 'Şu kadar eşyam var kaça taşırsınız?' diyorlar. Onlar da fiyat veriyorlar ve akabinde gelebilecek, 'Ben 3 bin liraya anlaştım ancak benden bir 3 bin lira daha istediler' durumu burada çıkıyor. Bizim eksper dediğimiz, taşınma öncesindeki keşif daha önemli. o yüzden biz hizmet almak isteyen insanlara bunları söylüyoruz. Kurumsal kimliğine inandığın bir firmanın, yönlendirdiği şekilde gitmek en mantıklısı. Hasar konusuna gelince tabii ki biz de hasarlar verebiliyoruz. Çok büyük konuşmuyoruz ya da çok iyi yapıyoruz diyemiyoruz. Herkes hata yapabilir neticede kul yapısı. Önemli olan bunun arkasında durmak ve zararını müşteriye temin etmektir, diye düşünüyorum. Bunun için kaşeli bir sözleşme imzalayabilirler 'Şu şahsı şuradan şuraya taşıyacağız, herhangi bir zayiat anında firmamız tarafından karşılanacaktır' diye teminat verebilir. Sigorta asla elde düşürülene all risk vermiyor."

BU BELGELERİN OLMASINA DİKKAT EDİN

Yetkili bir nakliye firmasının sahip olması gereken bazı belgeler olduğunu dile getiren Çolakoğlu, "Önce K3 belgesi olması lazım. Yeterlilik belgesi olması lazım, Türkiye nakliyeciler derneği ya da evden eve nakliyeciler derneğine üye olması lazım, bir kurumsallık aranıyorsa ve ben bir muhatap bulacağım denilecekse bunlar şart. ya da bir ticaret sicil kaydına bakılması, bir vergi levhası sorgulaması yapmak gerekiyor. ya da başında da dediğim gibi tavsiye ile tercih edilen firmalar daha sağlıklı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KİŞİLERİN SÖZLERİNE DEĞİL, SÖZLEŞMEYE BAKIN"

Bir nakliye firması ile anlaşırken mutlaka sözleşme yapılması gerektiğinin altını çizen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ev taşırken ortaya çıkan mağduriyetler gerçekten çok arttı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet ortamında birçok nakliye firması ilan veriyor ve anahtar teslim taşıma yapıyor. Böylelikle tüketici elini sürmeden anahtarını veriyor ve eşyaları toplanıp yeni evine istiflenmiş, montajı yapılmış şekliyle teslim ediliyor. Ama nerede? Çoğu zaman eşyalar kırılıyor, hatta kırılmakla kalmıyor çoğu kez hırsızlıkla da karşı karşıya kalınabiliyor. Tüketicilere tavsiyem, mutlaka yazılı sözleşme yapsınlar. Birçok nakliyat firması sigorta da yaptığını ifade ederek tüketicinin güvenini kazanıyor ama sigorta poliçesinin bir suretini almıyorlar. Poliçeyi alıp incelediğinde görecek ki, o poliçenin kendisine sağladığı bir güvence yok. O nedenle ev taşırken kişilerin sözlerine değil, sözleşmeye bakarak hareket etsinler. Aksi halde bu mağduriyet sona ermez. Ayrıca anlaşma yapacağı firma ile sözleşme yapmadan önce internet üzerinden bir zahmet araştırsın, baksın. O firma hakkında şikayet var mı?" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Eşya taşınma görüntüleri

-Muhabir anonsu(Beyza Nur Güler)

-Mağdurlar ile röp.

-Nakliyeci ile röp.

-Aydın Ağaoğlu ile röp.

-Genel ve detay

===============================

2 - KARA LİSTEDEKİ "SİLDENAFİL" KATKILI ÜRÜNLERE DİKKAT

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL, TARIM ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıkladığı listede yer alan ilaç etken maddesi bulunan çikolata ve enerji içeceklerinin saçtığı tehlikeye uzmanlar dikkat çekti. Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Ne yazık ki merdiven altı ürünlerinde ilaç etken maddelerinin miligramları kontrolsüz. Bazı ilaçları o kadar yüksek dozda yüklüyorlar ki, kullanan insanlarda ciddi komplikasyonlarla, aritmilerle, ani ölümler ile karşılaşıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyu ile paylaştığı listede içinde ilaç etken maddesi "Sildenafilö ilaç etken maddeli içecek ve çikolatalar da yer aldı. Bakanlığın açıklamasına rağmen birçok yerde bu tür ürünlerin satışı sürüyor. Uzmanlar satışı yasak olmasına rağmen rahatlıkla ulaşılan bu tür ürünlerin ölümcül tehlike taşıdığını belirtiyor.

"ANİ ÖLÜMLER İLE KARŞILAŞIYORUZ"

Bu maddelerin kontrolsüz alınmasının ani ölümlere neden olduğunu anlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun da şöyle konuştu:

"Ne yazık ki merdiven altı ürünlerinde ilaç etken maddelerinin miligramları kontrolsüz. Bazı ilaçları o kadar yüksek dozda yüklüyorlar ki, kullanan insanlarda ciddi komplikasyonlarla, aritmilerle, ani ölümler ile karşılaşıyoruz. Bir de bazı hastalarımız bunları bazı içeceklere katarak alıyor daha etkili olsun diye. O zaman kalbinde problem olan, ailesinde kalp rahatsızlığı olan insanlarda ciddi problemlerle karşımıza geliyor. Kalp krizleri ile ciddi aritmilerle geliyorlar ve ölüm vakaları görüyoruz. dolayısıyla tedbiri elden bırakmamamız lazım. O ilaçları illa kullanmanız gerekiyorsa, bakanlık onaylı ürünleri kullanmalısınız" ifadelerini kullandı.

"BU MADDELERE KARŞI TOLERANS GELİŞİYOR"

'Doktorunuza danışmadan cinsel uyarıcı ya da enerji içecekleri kullanmayın' uyarısında bulunan Prof. Dr. Boztosun, "Sizin önce kalbinizin kapasitesi değerlendirilsin, ondan sonra bu maddeleri kullanabilir misiniz, kullanamaz mısınız, kullanacaksanız hangi dozda kullanacaksınız. Bunlara doktor karar vermesi gerekiyor. Bir de bunları belli hastaların kesinlikle kullanmaması lazım. Bunlar öyle ilaçlar ki kullanıyorsunuz, alışıyorsunuz, gittikçe dozu artırıyorsunuz. Çünkü bunlar öyle ilaçlar ki, tolerans gelişiyor. Örneğin enerji içecekleri, önce bir şişe, sonra iki şişe, sonra ne yazık ki onu başka şeylere katarak içiyor. Özellikle bazı ilaçlar ile birlikte alınırsa, tansiyonu aniden düşürüp şok ile geliyor. Dolayısıyla ilaçların etkileşimlerine de bakmalıyız" dedi.

"ETİKETLERİNDE YAZMAMASINDA RAĞMEN İÇİNE KOYULUYOR"

İlaç etken maddelerinin herhangi bir gıda maddesinin içinde olmaması gerektiğini vurgulayan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Zozan Padel, "Herhangi bir gıda maddesinin, çikolatanın, enerji içeceğinin içinde olması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. İlaç olduğu için doktor kontrolünde, eczacının denetiminde kullanılması gereken maddelerdir çünkü bize üniversitede ilk öğrettikleri şey 'ilaç ile zehir arasındaki fark dozajıdır.' Aslında aldığımız her ilaç potansiyel bir zehir. Ne yazık ki marketlerde, akaryakıt istasyonlarında, bazı aktarlarda satılan enerji artıran gıdalara bakıldığında, etiketinde yazmamasına rağmen, içine bu maddelerin konduğunu görüyoruz. Bunlarla sürekli savaşıyoruz ama farklı bir isimde farklı bir şekilde yine çıkıyor. Yapılması gereken tek şey aslında halkın bilinçlendirilip bu tip yerlerden performans artırıcı herhangi bir yiyecek, içecek almaması" dedi.

"KALP, BÖBREK VE KARACİĞERLERDE SORUNLARA YOL AÇIYORö

Bu maddeleri içeren gıdaların tüketilmesinin iki temel soruna yol açtığını dile getiren Zozan Padel, şöyle devam etti:

"Birinci sorun bu tip ürünlerdeki dozajın kontrol edilmesi söz konusu değil. İkinci sorun da oluşabilecek yan etkiler. Bazı durumlarda bu ilaçların kullanılması zaten yasak. Bu ilaca ihtiyacı olmasına rağmen kullanmaması gerekenler de var. Enerji vereceği iddia edilen içeceklerin içinde çok fazla sayıda elektrolit var ama her şeyin olduğu gibi elektrolitlerin de bizim vücudumuzda dengede olması gerekiyor. Dolayısıyla bu elektrolitlerin bazılarının vücutta artması, bazı mekanizmaları harekete geçirir ve kalpte, böbreklerde, karaciğerde sorunlar meydana getirir. Dolayısıyla bu içecekler düzenli olarak her gün, her spordan önce gibi asla tüketilmemeli. Bunu alıp daha uzun süre spor yaptığınızda vücudunuzda aşırı zorlamaya bağlı da etkiler meydana geliyor. Kalpte büyüme gibi, akciğerlerde birtakım sorunlar meydana gelmesi gibi. 'Sağlıklı olacağım' diye spor yaparken, sağlığından olmaması gerek insanların."

"CEZAİ YAPTIRIMLAR ARTMALI"

Cezai yaptırımlar yetersiz olduğu için üretici firmaların farklı isimlerle yeniden aynı ürünleri ürettiğini söyleyen Padel, "Bu tip ürünlerin zaten ruhsatını alırken 'içine ilaç etken maddesi koyacağız' demiyorlar. Dolayısıyla bir gıda gibi izin alıyorlar ancak denetimler sırasında yakalanana kadar bu ürünleri satıyorlar. Yaptırımlar ne yazık ki çok az. Parasal ve ürünlerin toplanılması gibi yaptırımlar var. Dolayısıyla da cezai yaptırımların mutlaka artırılması lazım" dedi.

"ÇİKOLATALARA KARŞI ÇEKİMSER BİR TAVRIM VAR"

Bazı vatandaşlar da enerji içeçecekleriyle ilgili düşüncelerini anlattılar. Çok sık olmasa da uzun yola giderken enerji içeceği içtiğini ancak çikolataları tüketmeyi tercih etmediğini dile getiren Alpaslan Yazıcı, "Aslına bakarsanız enerji içeceklerine karşı çok duyarlı değilim, kalp ritmini etkilediğini, kalbe zarar verdiğini düşünüyorum. Ama bazı markalara karşı da bir nebze aşinayım. Uzun yola giderken 'vücut direncimi artırsın' diye kullanabiliyorum. Nitekim kimi zaman spordan önce de kullanabiliyorum ama onun haricinde gündelik hayatımda kullanmıyorum. Yani çikolatalara gelince, onlara karşı uzak duruyorum nerede yapılmış, hangi şartlarda yapılmış, ne kadar sağlıklıdır bilmediğimiz için onlara karşı çekimser tavrım var. Tercih etmiyorum" şeklinde konuştu.

"SAĞLIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Çiğdem Arten ise, "Aslında hiç kullanmıyorum, zaten bu tarz yapay şeylerin çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Daha önce de haberlerde böyle birkaç vakaya rastlamıştık diye hatırlıyorum. Birtakım yan etkileri oluyor o yüzden tercih etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Cinsel güç artırıcı çikolata operasyon görüntüler

-Prof. Dr. Bilal Boztosun ile röp.

-Ecz. Zozan Padel ile röp.

-Vatandaşlar ile röp.

-Muhabir Anonsu(Beyza Nur Güler)

-Genel ve detay

=======================

3- YAŞLI KADININ DÜŞTÜĞÜ CADDEDE ARAÇLAR ÇEKİLMEYE DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy'de, çekici tarafından kaldırılan araçtan yaşlı kadının düşerek yaralandığı caddede hatalı park yapan araçların çekilmesine devam ediliyor.

Kadıköy Acıbadem Caddesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü otobüs durağının yakınında hatalı park halinde bulunan bir otomobili çekmek isteyen çekici operatörü ve trafik polisi, araç içinde bulunan Leyla Çetinkal isimli yaşlı kadını fark etmedi. Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldığı sırada paniğe kapılan yaşlı kadın, aracın kapısını açtı. Aşağı inmek isteyen talihsiz kadın yere düşerek yaralandı. Olayın yaşandığı Acıbadem Caddesi'nde hatalı park yapan araçların çekiciyle kaldırılmasına devam edildi. Hatalı park yapan araçlar çekiciden inen trafik polisinin içini kontrol edilmesi sonrası çekildi.

TRAFİK DÜZENİNİ ENGELLEYEN ARAÇLAR ÇEKİLMEYE DEVAM EDİLİYOR

Geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan yeni mevzuata göre; ana arterlerde park yapılması yasak olan noktalara park etmiş araçların trafik düzenini ve güvenliğini engellemediği takdirde çekilmeyeceği sadece fotoğraflama yöntemi ile cezai işlem uygulanacağı açıklanmıştı. Fakat ana arter üzerinde ikinci sıraya park etmiş araçlar, engelli park alanlarına park etmiş araçlar, otobüs duraklarının 15 metre sağına ve soluna park etmiş araçlar, okul ve yaya geçitlerine park etmiş araçlar, kamu kurum ve kuruluşlarının giriş çıkışlarına park etmiş araçlar, kavşak içlerine ve tünel girişlerine park etmiş araçlar, köprü üzeri ve altına, yangın musluklarına 5 metre yakınına park edilmiş araçlar ve trafiğin genel güvenliğini tehlikeye sokan araçlar Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na bağlı araçlar tarafından çekilmeye devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Yaşlı kadının düştüğü aracın park halinde olduğu otobüs durağı önü

-Cadde üzerinden genel trafik görüntüsü

-Otobüs durağına ve yakınına park etmiş araçlar

-Otobüs durağına park etmiş araç yüzünden durağa giremeyen otobüs

-Durağa park eden aracın içini kontrol eden trafik polisi

-Durağa park eden bir aracın çekilmesi

-Caddede ikinci park sırası yapan araç

-Yaya geçidine park etmiş araç

-Genel ve detay

-Muhabir anonsları (Gamze Şimşek)

===============================

4- METROBÜSE KAÇAK BİNMEK İSTEYEN ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Esenyurt'ta metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, dün, Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında yaşandı. Sabah saatlerinde mendil satmak için evlerinden çıkan çocukların D100 Karayolunda seyir halindeki araçların arasına dalarak, metrobüs durağına kaçak girme anları kameralara yansıdı. Çocukların, duraklardaki güvenlik görevlilerine yakalanmamak için D100 Karayolunda seyir halindeki araçları aştıktan sonra demir çitleri tırmanarak metrobüs durağına ulaştıkları görüldü. Trafiği tehlikeye düşüren çocuklara sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

AYNI DURAKTA METROBÜSE KAÇAK BİNMEK İSTEYEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saadetdere Metrobüs Durağında, 1 Mayıs 2018 tarihinde metrobüse kaçak binmek isteyen çocuk demir çitleri aştıktan sonra metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü:

------------

-Demir çitlere tırmanan çocuklar

-D100 Karayolunu aşarak durağa ulaşan çocuklar

-Sürücülerin korna çalarak tepki göstermesi

-Saadetdere Metrobüs Durağından detaylar

-Genel ve detaylar

============================

5- ZİHİNSEL ENGELLİ KADINA TECAVÜZ İDDİASI: SANIKLAR BERAAT ETTİ

Halil YILMAZ/İSTANBUL,

Bağcılar'da 30 Eylül 2018 tarihinde yüzde 70 oranında zihinsel engelli Ayşe M.'ye (44) cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan Müslüm D. (28), Gökhan Ö. (28) ve Yasin C.'nin (25) davasında karar çıktı. Mahkeme suçun unsurları oluşmadığından üç sanığın da beraatine karar verdi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz yargılanan sanıklar Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün fiilin gerçekleştiği sırada mağdurun zeka geriliğini bildiklerine dair dosyada delil olmadığını, bu konuyla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alındığını ve sanıkların bu durumu bilmelerinin mümkün olmadığını ifade etti. Mütalaada mağdur Ayşe M. ile sanıklar Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün cinsel birliktelik fiilini zorla gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluşmadığını gerekçe gösterilerek, Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün beraatleri talep edildi. Savcı, sanık Yasin C. İçin de suçun unsurları oluşmadığını ifade ederek beraatini istedi.

"Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçundan da yargılanan Müslüm D. ve Gökhan Ö. hakkında ise savcı, mağdurun rızasıyla içeri girdiklerini ve mağdurun zeka geriliğini bilmelerinin mümkün olmayacağını dile getirerek sanıkların bu suçtan da beraatini istedi.

MAĞDURUN DURUMUNU BİLMİYORDUM

Müslüm D. son sözü sorulduğu sırada "Mağdurun durumunu bilmiyordum. Kendisini ilk kez o gün gördüm. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanıklar Gökhan Ö. ve Yasin C. de beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun unsurları oluşmadığından 3 sanığın da beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU

Bağcılar'da 30 Eylül 2018 tarihinde apartmanın 5. katında örtü silkeleyen zihinsel engelli 44 yaşındaki Ayşe M.'ye kapıyı açtırtıp cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Müslüm D.(28) ve Gökhan Ö.(28) tutuklandı. Olay günü arkadaşlarının peşinden giden ancak daireyi bulamayan Yasin C. (25) serbest kaldı. Yapılan incelemelerde mağdurun iç çamaşırında Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün DNA profiline rastlandı. İki şüpheli hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla ve "Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede sanıkların arkadaşı olan Yasin C.(25) hakkında da nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten 8 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca iddianamede Ayşe M.'nin yüzde 70 oranında orta derecede mental retardasyon rahatsızlığı bulunduğu ve IQ'sunun 43 olduğu kaydedildi.

Görüntü dökümü:

--------------

-ARŞİV

======================

6- BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Ali AKSOYER - İSTANBUL,

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olan, İstanbul ve çevre illere hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. 2 bin 682 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti vermeye başlayacak olan hastanenin bu yılın ortalarına doğru açılması planlanıyor. 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ile İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilecek 2 bin 40 sismik izolatörle, "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak. Hastane deprem izolatörleri sayesinde, yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini, aksamadan yerine getirmeye devam edecek. Başakşehir Şehir Hastanesi, 2 bin 354 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşacak. Ana hastane, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulu 6 adet bloktan oluşacak.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Hastaneden detay görüntüler

-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Havadan görüntüler

-Detay görüntüler

=======================

7- ARNAVUTKÖY'DE OTO TAMİRHANESİNDE SAHTE İÇKİ ÜRETMİŞLER

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,

Arnavutköy'de sahte içki üretilen biri oto tamirhanesi 2 adrese yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca piyasaya sürülmeye hazır 6 bin 700 kilogram sahte içki ele geçirildi.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde deterjan üretimi yapılan bir iş yerinde alkol damıtma cihazı olduğunu fark eden polis ekipleri, iş yerini izlemeye aldı. Titiz bir takip sonucu iş yerine giren çıkan araçları takip eden ekipler aynı iş yerindeki araçların farklı zamanlarda İslambey Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesine malzeme götürdüğünü tespit etti. Her iki iş yerinde yapılan baskın sonucu deterjan imalatı yapılan ve oto tamirhanesi olarak kullanılan iş yerlerinde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edildi.

OTO TAMİRHANESİNDE SAHTE İÇKİ ÜRETİMİ

Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 6 bin 700 kilogram sahte içki, alkol damıtımda kullanılan çeşitli büyüklüklerde ısıtma kazanı ve damıtılan alkol ürünün soğutulmasında kullanılan içi su dolu variller, çok sayıda plastik bidon ele geçirildi. Her iki iş yerinde sahte içki üretimi yaptığı şüphesi ile 6 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

--------------

-Oto tamirhanesi

-Malzemelerin çıkarılması

==========================

8- İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 şüpheli

gözaltına alındı. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Aralık ile 14 Ocak tarihleri arasında Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy ilçelerinde belirlediği adreslere uyuşturucu operasyonları düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 70 kilogram eroin, 182 kilo 500 gram skunk ve kenevir, 50 kilo 500 gram ecstasy hap, 2 kilogram kokain, 24 kilogram metamfetamin, 1 kilo 500 gram captagon hap, 67 kilogram sıvı kimyasal madde, 3 kilogram katı kimyasal madde, 3 tabanca, 31 mermi, 5 hassas terazi, ambalajlama makinesi ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan bir çok malzeme ele geçirilirken 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Polis kamerası

-Operasyon görüntüleri

==========================

9- ATAŞEHİR'DEKİ YOL KAVGASININ ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, ATAŞEHİR'de yol kavgasında bir otomobili kurşunlama ve sürücüsü Şeref Ertuğ Ertuğrul'u bıçakla yaralama iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerden biri müştekilerin aracına doğru silahla ateş ettiğini diğeri de Şeref Ertuğ Ertuğrul'u bıçakla yaraladığını kabul etti.

Ataşehir'de yol kavgası nedeniyle bir otomobili kurşunladıkları ve sürücüsü Şeref Ertuğ Ertuğrul'u yaraladıkları gerekçesi ile gözaltına alınan Medet Alicem P. ve Tolga B., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Medet Alicem P., "Mala zarar verme" ve "Silahla Tehdit" suçlarından, Tolga B.'de, "Silahla tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiler.

MÜŞTEKİLERİN ARACINA SİLAHLA ATEŞ ETTİĞİNİ KABUL ETTİ

Mahkemedeki sorgusunda TEM'de seyir halinde iken müştekinin içinde bulunduğu aracın kendi araçlarına çarptığını söyleyen Medet Alicem P., "Daha sonra bizi durdurmaya çalıştılar. Emniyet şeridinde durdum. Müştekiler yanıma geldi. Müştekilerden birisi gelip kapıyı açtı bana vurdu. O sırada belimde bulunan ruhsatsız tabancayı yere düşürdüm. Daha sonra elime aldım kullandım. Ancak şahıslar gitmişlerdi, araçlarına tahminen 7-8 el ateş ettim. Camları kırıldı. Bundan önce bu şahıslar benim üzerimdeyken Tolga B., bu şahıslardan birisini yaralamış. Ben de olay esnasında yaralandım. Tolga'nın söylediğine göre beni yaralayan şahıs Tolga'nın bıçakladığı şahıs. Olaydan sonra oturduk bira içtik. Müştekinin telefonunu ve cüzdanını almadım. Olay nedeniyle ben de kendilerinden şikayetçi oldum" dedi.

MÜŞTEKİYİ BIÇAKLA YARALADIĞINI KABUL ETTİ

Şüpheli Tolga B.'de mahkemedeki sorgusunda müştekilerin içinde bulunduğu aracın içinde bulundukları ve diğer şüpheli Medet Alicem P.'nin kullandığı araca çarptığını, çarpışma nedeniyle durduklarını ve müştekilerin yanlarına geldiğini söyledi.

Tolga B. sorgusunda, "Alicem'i darp etmeye başladılar. Ben de güvenlik amacıyla yanımda bulundurduğum çakıyı çıkardım ve şahıslardan birisinin bacağına salladım. Şahsın bacağında kanlar akıyordu. Boğuşma esnasında diğer şahıstan yere silah düştü. Silahı Alicem aldı ve araca doğru 7-8 el ateş etti ancak şahıslara isabet etmedi" dedi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Mahkeme şüpheli Medet Alicem P.'nin, "Mala zarar verme" ve "Silahla tehdit", Tolga B.'nin de "Silahla tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü dökümü:

----------------------

-ARŞİV

========================

10- ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL

Fatih'te iki iş yerinden çelik kasa çalarak kayıplara karışan 4 şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelilerin çelik kasayı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Fatih'te iki iş yerinde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 4 şüphelinin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı takip sonucu adreslerini tespit ettiği şüphelileri adreslerine yaptığı operasyon sonucu 7 Ocak Salı günü yakaladı.

Şubede sorgulanan Sedat K.(39)'nın 7 adet suç kaydı, Mehmet D.(18)'nin 14 adet suç kaydı, Bedrettin S.(37)'nin 14 adet suç kaydı, İsmail Ç.(22)'nin 3 adet suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin 6 gün içerisinde Fatih'te girdiği iki iş yerinden çaldıkları çelik kasaların içinde 85 bin lira nakit para, 3 bin 200 dolar, 800 euro ve 3 adet tablet olduğu belirtildi. Dört hırsızlık şüphelisinin çalıntı otomobil ve Eyüp Sultan'da çaldıkları çalıntı plaka ile hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin Fatih'te bulunan iş yerine çalıntı otomobilleriyle geldikleri ve içeri girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çaldıkları çelik kasayı sürüyerek iş yerinden çıkarttıkları ve otomobil bagajlarına yükledikleri anlar görüntülere yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------

(Güvenlik kameraları)

-Şüphelilerin otomobilleriyle iş yerlerine gelmesi

-Şüphelilerin iş yerine girerek çelik kasayı sürükleyerek çıkarma anı

-Şüphelilerin çaldıkları çelik kasayı otomobillerinin bagajına yüklemesi

(Aktüel)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

======================

11- BEYKOZ'DA EV VE İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ali ABLAY/İSTANBUL, BEYKOZ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken 3'ü tutuklandı.

Beykoz'da 24 Ekim'de Görele Mahallesindeki bir evden 155 bin lira, 20 Aralık'ta ise Yavuz Selim Mahallesindeki bir iş yerinden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Mağdurların başvurması üzerine, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kiralık bir araçla hırsızlık yapacakları yerlere gittiklerini belirledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Emrah T. (21), Uğurca E. (21), İbrahim G. (21) ve Enes K. (20)'yı Sultanbeyli'deki evlerinde 7 Ocak günü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, inci kolye, 5 kol saati, kapüşonlu kazak ve şapka ele geçirdi.

Şühpeli Emrah T.'nin hırsızlık ve kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenilirken, Uğurca E.'nin uyuşturucu madde kullanma, 17 hırsızlık, mala zarar verme, 4 yaralama, hakaret ve kapkaç suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerden İbrahim G.'nin ise 5 uyuşturucu madde kullanma, mala zarar verme, 10 hırsızlık ve kasten yaralamadan suç kaydı olduğu tespit edilirken, Enes K.'nın 3 hırsızlık, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığının ihlalinden suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Emrah T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Uğurca E., İbrahim G. ve Enes K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

----------------------

Şüphelilerin kullandığı kiralık araç

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

=======================

12- FATİH'TE PAZARDA KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA MONTUNU GİYDİRDİ

*Zabıta montunun içinde ısınan çocuk uyumaya başladı.

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Fatih'te pazarda kaybolan 3 yaşındaki çocuk zabıta ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Bir zabıta memuru, ağlamaktan bitkin düşen ve üşüyen çocuğa üzerinden çıkardığı montu giydirdi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında yaşandı. Fatih Belediyesi motosikletli zabıta ekibi, Balat'taki ünlü Çarşamba pazarı çevresinde devriye gezerken, ağlayan bir çocuğu gördü. Ağlamaktan bitkin düşen 3 yaşındaki çocuğa zabıta ekibi önce su içirip sakinleştirdi. Bir zabıta personeli, üşümesin diye montunu çıkarıp çocuğa giydirdi. Çocuk ısınınca zabıtanın kucağında uyudu. Zabıta ekipleri, bir süre sonra ulaştıkları ailesine çocuğu teslim etti.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Pazarda ağlarken bulunan çocuk

-Zabıtanın üstündeki montunu çıkarıp çocuğu sarması

-Çocuğun ailesine teslim edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

==========================

13- ARNAVUTKÖY'DE SAHİPSİZ YARALI ATLARA KADINLAR SAHİP ÇIKIYOR

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de bahar ve yaz aylarında çalıştırılan, kış aylarında ise sokağa terk edilen atların içler acısı hali yürekleri burktu. Ayaklarındaki yaralar, açlık ve soğuktan dolayı düştükleri yerden kalkamayan atların yardımına mahalledeki kadınlar koştu. Günlerdir ot ve su vererek hayatta tutmaya çalıştıkları yaralı atların içler acısı haline üzüldüklerini söyleyen yardımsever kadınlar, yetkililere ve hayvan severlere yardım çağrısında bulundu.

Bakımsızlık, açlık ve soğuk nedeniyle bitkin düşen atlar yardım bekliyor. Bahar ve yaz aylarında çeşitli işlerde çalıştırılan, kış aylarında ise adeta sokağa terk edilen atlar açlık ve soğuk tehdidi ile karşı karşıya. Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki çimenlik alanda günlerdir düştüğü yerden kalkmaya çabalayan ancak başarılı olamayan atların yardımına mahalledeki kadınlar koştu. Açlık ve susuzluğun yanı sıra soğuk havanın da etkisiyle iyice bitkin düşen atlara ot ve su veren kadınlar, hayvan severlerin ve yetkililerin dikkatini çekmeye çalıştı.

Ayaklarındaki yaralar nedeniyle ayağa kalkamayan atlara günlerdir ot ve su taşıyarak atları hayatta tutmaya çalıştıklarını söyleyen mahalle sakini Selma Bostancı, "Yaklaşık 3 aydır bu hayvanlar böyle başıboş bir şekilde dışarıdalar. Son 1 haftadır da bu boş arsanın içerisinde yatmış ayağa kalkamıyorlar. Kime yardım etmiyor. Biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama nereye kadar. 1 haftadır bu hayvanlar burada yatıyorlar. Soğuktan şiştiler. Ayrıca sokak köpekleri de gelip saldırarak ayaklarını iyice parçaladılar. Biz adeta nöbet tutuyoruz köpekler saldırmasınlar diye" dedi.

Görüntü dökümü:

----------

-Yerde yatan atlar

-Detay ve genel görüntüler

-Yardımsever kadın ile röp.