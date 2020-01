DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE D-100'DE OTOMOBİL BAŞIBOŞ ATLARA ÇARPTI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda başı boş gezen 3 ata otomobil çarptı. Atlardan biri otomobilin camından içeri girerken, diğer iki at yola savruldu. Kazada 3 at telef olurken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Büyükçekmece D-100 Karayolu Kumburgaz Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil Ankara istikametinde giderken aniden başıboş 3 at yola çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil atlara çarptı. Kazada iki at yol kenarına savrulurken, bir at ise otomobilin ön camından içeri girdi. Kazada 3 at telef olurken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın ön camından içeriye giren atı vinç yardımıyla çıkardı. Diğer iki at ise karayolları ekipleri tarafından yol kenarından kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Otomobilin ön camından içeriye giren at

-Yola savrulan iki at

-Ekiplerin çalışması

İtfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla atı otomobilden çıkarması

-Genel ve detaylar

28.01.2020 - 10.38 Haber Kodu : 200128051

=====================

2- 'MAHALLENİN GENÇ MAGANDALARI' POMPALIYLA BÖYLE ATEŞ ETTİ

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi 'de, sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş eden gençler, amatör kameraya yansıdı. O anları kaydeden mahalle sakinin, "Mahallenin gençlerine bak. Ellerinde pompalı sağa sola hava atıyorlar, havaya ateş ediyorlar" demesi dikkat çekti.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir grup genç, iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu bir sokağa geldi. Bir süre burada oyalanan gençlerden biri, doldur boşalt yaptıktan sonra ellindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. O esnada yanında bulunan arkadaşları yanından uzaklaştı. Ateş ettikten sonra yanından uzaklaşan arkadaşları tekrar, arkadaşının yanına gelerek elindeki pompalı tüfeği almaya çalıştı. Gruptan bir kişi arkadaşının elindeki pompalı tüfeği alarak, diğer arkadaşlarıyla birlikte sokaktan uzaklaştı. O anları kaydeden mahalle sakinin, "Mahallenin gençlerine bak. Ellerinde pompalı sağa sola hava atıyorlar, atış yapıyorlar" demesi dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

---------------

-Cep telefonu kamerası

-Toplanan gençler

-Birisinin doldur boşalt yapması

-Havaya ateş etmesi

-Sokaktan ayrılmaları

-Genel ve detaylar

28.01.2020 - 10.08 Haber Kodu : 200128041

========================

3- 4 ÜNİVERSİTEDEN FAYIN KALBİNDE İNCELEME

Haber: Beyza Nur GÜLER/ İstanbul, - ELAZIĞ depreminin ardından 4 üniversiteden bir araya gelen bilim insanları, bölgeye giderek fay üzerinde inceleme başlattı. Elazığ Sivrice'de cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem üzerine, daha önce Doğu Anadolu Fayı üzerinde çalışma yapıp uyarıda bulunan bilim adamları tekrar bölgeye gitti. Bilim insanları fayın kırılmasıyla oluşan yarıklarda inceleme yapıyor.

PROJE 2014'TEN BERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Doğu Anadolu Fayı, Palu ve Pütürge bölümleri üzerinde 2014 yılından beri devam eden proje kapsamında yapılan çalışmaları, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden bilim insanları birlikte yürütüyor. Elazığ'da meydana gelen depremin hemen ardından projeyi yürüten ekip, Elazığ'a giderek Doğu Anadolu Fayı'nda alan araştırmasına başladı.

ALANDA LAR ÇEKİLDİ

Deprem sonrası saha çalışmalarına Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Elemanı Dr. Mehmet Köküm, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyeleri Prof. Dr. H. Serdar Akyüz , Dr. Öğr. Üyesi. Cengiz Zabcı ve Araştırma Görevlisi Müge Yazıcı katıldı. Ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi saha çalışmaları kapsamında, 25 adet GPS noktasından veri topluyor.

Çalışmalar esnasında çekilen fotoğraflarda, depremle ilişkili yüzey deformasyonları, heyelanlar ve kaya düşmeleri olduğu görülüyor. Oluşan yarıklarda özel cihazlar ile ölçüm ve incelemeler yapılıyor.

Görüntü Dökümü:

------------

-Çalışmalar sırasında çekilen fotoğraflar

28.01.2020 - 10.10 Haber Kodu : 200128043

==========================

4- DEPREM ÇANTALARINA TALEP ARTTI; FİYATLAR 90 İLA 400 LİRA ARASINDA

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL,

Elazığ'daki depremin ardından depreme ve deprem sonrasında yapılacaklar konusundaki hazırlıklar akıllara geldi.

Vatandaşın deprem çantasına olan talebi de artarken, olası bir deprem durumunda kullanılacak çantanın maliyeti ise 90 ila 400 lira arasında değişiyor.

Ülkemizde ve tüm dünyada sıkça yaşanmaya devam eden depremler can almaya ve hasar vermeye devam ederken, depremden en az hasarı alabilmek için bazı tedbirler alınması gerekiyor. Bu tedbirlerden birisi de olası bir deprem sonrası, yardım ekipleri ulaşana kadar temel ihtiyaçlarımız için kullanabileceğimiz malzemelerin bulunduğu deprem çantası hazırlamak. İlk 72 saatte hayat kurtarabilecek bu çantanın bir kişi için maliyeti ise, içeriğine göre 90 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkabiliyor.

"DEPREM ÇANTASI FİYATLARI 90 İLA 400 LİRA ARASINDA"

İş güvenliği malzemeleri satan Furkan Başaran, "Deprem çantası fiyatları 90 ila 400 lira arasında değişiyor. İçine koyacağınız ekipmanlar bu fiyatı arttırıyor ya da azaltıyor. Bir kişinin ihtiyacı olan çantanın fiyatı 90 liradan başlıyor. 90 lira olanın içinde kibrit, çok amaçlı çakı, fener, düdük, ilkyardım seti, su, eldiven ve maske bulunuyor. Kişi deprem çantasına ne ilave etmek istiyorsa, o çantaya kullanabileceğini düşündüğü malzemeleri kendisi de ilave edebilir. Son kullanma tarihi olduğu için elimizde çok fazla stok tutamıyoruz" dedi.

"YOĞUN BİR SATIŞ VAR"

Başaran şöyle devam etti:

"Bu deprem olaylarında da çok hızlı bir tüketim meydana geldiğinden dolayı ürün bulmakta da zorlanıyoruz. Hazırlanma süreci zaman alabiliyor. Önce İstanbul'da olan deprem, ondan sonra Ankara'da olan deprem ve son olarak da Elazığ'da olan deprem sonrası yoğun bir rağbet var. Her gün bize hem internetten hem telefonlarla hem de dükkanımıza gelerek deprem seti soruyorlar. Yoğun bir talep var şu anda. Deprem olduğundan dolayı yoğun bir satış var, günde 20, 30, 50 arası değişebiliyor. Halk da gelip araştırıyor, alıyor veya buraya gelip, içeriğini öğrenip malzemeleri dışarıdan toparlayarak kendileri evde bir çanta haline getirebiliyorlar. Çantayı alanların da son kullanma tarihleri olduğundan dolayı, içindeki sağlık ekipmanlarını sürekli güncellemesi gerekiyor"

"ELAZIĞ DEPREMİYLE RAĞBET ÇOK ARTTI"

İş güvenliği malzemeleri satan Burak Akay ise, "İlk önce başlı başına bir ilkyardım setinin olması gerekiyor. En çok tozdan etkileneceğimiz için toz maskesinin olması gerekiyor. Yastığımız, battaniyemiz, içliğimiz, eldivenlerimiz, beremiz ve çorabımızın da olması gerekiyor. El fenerimizin muhakkak olması gerekiyor. Tek kullanımlık konservelerimiz, sularımız var. Baret ve yangına karşı korunak sağlamamız için ekstradan yangın battaniyemiz var. Acil durum düdüğümüzün de muhakkak olması gerekiyor. Tam paket olan deprem çantasını kullanıcılara sağlıyoruz. Son dönemde de, Elazığ depremiyle rağbet çok attı. En az 140 liradan başlayıp maksimum 250 liraya kadar çıkabiliyor. İki paket var; en düşük ve en yüksek. Şu paketimiz tam bir paket. Yeterince bir kişiyi dışarıda muhafaza edebilecek, kendini koruma altına alabilecek şekilde bütün ürünler mevcut. En düşük pakette de konserve, battaniye, su, el feneri ve ilkyardım çantası mevcut" dedi.

"İLK 72 SAATTE HAYAT KURTARACAK BİR MALZEME"

Akay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremden sonra telefonlarımız susmamaya başladı. Vatandaşlarımız deprem olduktan sonra daha çok tedbir almaya çalışıyorlar. Halbuki depremden önce tedbirimizi almamız gerekiyor ki depremde her zaman müdahale edebilecek malzemelerimizi elimizde tutalım. Bu durumda ilk 72 saat hayat kurtaracak bir malzemeye sahip oluyoruz" diye devam etti.

"ALIP HEMEN ÇIKABİLECEĞİMİZ BİR ÇANTAMIZIN OLAMASI GEREKİYOR"

Deprem çantası almaya gelen Burhan Günay, "Zor zamanlarda elimize alıp hemen çıkabileceğimiz bir çantamızın olması gerekiyor. İçerisine koyabileceğim ilkyardım çantası, battaniye, yastık, dışarıdan bizi koruyabilecek şeyler mevcut olan bir çanta arıyorum. O yüzden buraya geldim. Şu anda dolaşıyorum. Birkaç yerde baktım, içerisinde bu ürünler var. Aynı zamanda bazılarında yiyecek, içecek ihtiyaçlarımızı da giderecek ürünler gördüm. Böyle bir şey arıyorum, bunlardan bakıp alacağım. Şu anda 150 ile 300 lira arasında bir değişme var. Tabii ki uygun olanlarından bir tanesini evimde bulundurmak istiyorum" diye konuştu.

Deprem çantası için fiyat araştırması yapmaya geldiğini söyleyen Erol Aydınlı ise, "Deprem çantası yapmadım ama buraya hazırlık yapmak için geldim. Hem deprem çantası içerikleri hakkında bilgi almaya hem de fiyat araştırması yapmaya geldim. Fiyatların ortalama 90 lirayla 200 lira arasında değiştiğini gördüm. Ben ortalama 90 liralık bir set almayı düşünüyorum. İçinde düdük, el feneri, radyo, konserve gibi ürünler olan bir deprem çantası almayı düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Deprem çantasından ve malzemelerden detay görüntüler

-İş güvenliği malzemeleri satan Burak Akay ile röportaj

-İş güvenliği malzemeleri satan Furkan Başaran ile röportaj

-Deprem çantasından detay görüntüler

-Muhabir anonsu

-Burhan Günay ile röportaj

-Erol Aydınlı ile röportaj

-Genel ve detaylar

28.01.2020 - 11.25 Haber Kodu : 200128060

============================

5- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SAKA KUŞU KAÇAKÇISINA 95 BİN LİRA CEZA

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL, İSTANBUL Havalimanı'nda, yurt dışına valiz içinde saka kuşu kaçırmak isterken polis tarafından yakalanan Libya uyruklu yolcuya, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 95 bin lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya'ya gitmek üzere dün İstanbul Havalimanı'na gelen ve durumundan şüphelendikleri yolcuyu incelemeye aldı. Yolcunun valizinde yapılan kontrolde küçük karton kutular içine gizlenmiş 36 adet koruma altındaki saka kuşu bulundu.

5 KUŞ VALİZDE ÖLDÜ

İncelemede kuşlardan 5'inin öldüğü belirlendi. Polis , valizin sahibi Libyalı yolcuya işlem yapmak üzere terminaldeki polis merkezine götürdü. Olay üzerine bilgi verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri de İstanbul Havalimanı'na gelerek 31 sakayı teslim aldı.

SAKA KUŞLARI DOĞAYA BIRAKILACAK

Libyalı yolcuya ise 'koruma altındaki saka kuşunu yurt dışına kaçırmaktan' 21 bin 600 lira tazminat, çevre kanunu ve eko sistemi bozmaktan ise 73 bin lira olmak üzere toplam 94 bin 600 TL idari para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan saka kuşlarının, veteriner hekim tarafından yapılacak kontrol sonrası doğaya salınacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Polisin valizde inceleme yapması

-Valiz içinde küçük kutular

-Kutuların içindeki saka kuşları

-Kuşların ötmeleri ve gagalarını kutulardan çıkarması

-Valizin polis tarafından karakola götürülmesi

-Libyalı yolcunun götürülmesi

-Genel ve detaylar

28.01.2020 - 09.40 Haber Kodu : 200128034

======================

6- TAKSİCİLER YOL KESİP EVRAK KONTROLÜ YAPTI

İstanbul DHA

İstanbul'da turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı.

İddiaya göre, İstanbul'da bir turizm şirketine ait araç, Başakşehir 'den aldığı müşteriyi Sapanca 'ya götürmek üzere yola çıktı. Ancak aracın yolu bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi. Taksiciler şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engelledi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Taksicilerin o anlara ilişkin görüntüleri

28.01.2020 - 09.02 Haber Kodu : 200128021

========================

7- FATİH'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Ali ABLAY/ İSTANBUL, Fatih'te düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki ile içki yapımında kullanılan madde ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Fatih, Aksaray 'da 15 ocakta şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapan mahalle bekçileri, Türkmenistan uyruklu Ahmet H.(26)'yi durdurdu. Ahmet H.'nin elinde taşıdığı poşetten şüphelenen bekçiler, poşetin içinde 5 şişe sahte içki buldu. Şüphelinin sahte içkilerini nereden temin ettiğini öğrenen polis, adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Süleyman J.(23) ve Ovezgeldi N.(30) yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 54 litre sahte votka, 2 adet sahte votka, 2 adet 20 litrelik bidon, 46 adet yarım litrelik pet şişeler içinde metil alkol, 36 içki şişesi kapağı, şişe kapağı ısıtma cihazı, 471 sahte bandrol, 81 farklı marka etiket ve sahte içki satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 350 lira ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldılar.

Görüntü Dökümü

----------------

-Ele geçirilen içkiler

28.01.2020 - 10.09 Haber Kodu : 200128042

=======================

8- İSTANBUL'DA YAĞMUR

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cemal YURTTAŞ -Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara yağmur etkili oluyor. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar yağmurla karşılaşırken, Taksim Meydanı'nda ise çoğu kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyelerini açanlar da rüzgarın azizliğine uğradı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters döndü. Yağış Kartal 'da da ara ara etkili oldu.

Görüntü Dökümü:

-----------

Taksim Meydanı'ndan görüntü

Şemsiyesi olanların şemsiyelerini açarak yürümesi

Uçuşan şemsiyeler

Kartal'dan yağmur görüntüsü

Şemsiyeleri ile yürüyenler

Genel ve detaylar

28.01.2020 - 10.00 Haber Kodu : 200128037

28.01.2020 - 10.02 Haber Kodu : 200128038