DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Çin'den 5 uçak sabah saatlerinde İstanbul'a geldi

- Çin'den dönen Türkler;

"Pekin'e 10 senedir gidiyorum ve bu kadar sakin ve sessiz bir şehir olduğunu hiç görmedim"

"Son bir haftadır sokağa çıkmadık, otelde kaldık"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Çin'de hızla yayılan 'koronavirüs' salgını nedeniyle çeşitli şehirlerde farklı amaçlarla bulunan bazı Türkler, yaşadıkları endişe nedeniyle Türkiye'ye dönüş planlarını erkene çekti. Ticaret için Çin'in Tianjin şehrinde bulunan ve bu sabah uçakla İstanbul'a gelen Erdal Çevik, "Normalde bir ay daha kalacaktık ancak virüs nedeniyle acil dönüş yaptık. Endişelendiğimiz zamanlar oldu. Son bir haftadır sokağa çıkmadık, otelde kaldık" diye konuştu. Pekin'de yaşayan oğlunu ziyaret eden Afet Gümüşel ise "Pekin'e 10 senedir gidiyorum ve bu kadar sakin ve sessiz bir şehir olduğunu hiç görmedim" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül 'koronavirüsü'ne karşı İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara yönelik termal kameralı önlemler bugün de devam etti. Çin'den 2'si Pekin olmak üzere Xian, Guangzou ve Şangay'dan toplam 5 uçak sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Yolcuların çoğunluğu Çinli turistlerden oluşurken, bazı Türk vatandaşları da koronavirüs nedeniyle endişeye kapıldıkları için Türkiye'ye dönüş yaptıklarını söyledi. İstanbul'a gelen bazı Türk vatandaşları havalimanında basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı.

"NORMALDE BİR AY DAHA KALACAKTIK"

Pekin'den gelen Erdal Çevik, ticaret için Çin'in Tianjin şehrinde olduğunu ve koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını söyledi. Çevik, "Bizim bulunduğumuz sırada şehir hayalet şehir gibiydi. Yollar boşaldı, kimse dışarıya çıkmıyor. Herkes maske takıyor. Metro istasyonlarında büyük bir sessizlik var. Normalde bir ay daha kalacaktık ancak virüs nedeniyle acil dönüş yaptık. Endişelendiğimiz zamanlar oldu. Son bir haftadır sokağa çıkmadık, otelde kaldık" dedi.

"PEKİN'İN HİÇ BU KADAR SAKİN VE SESSİZ OLDUĞUNU GÖRMEDİM"

İki ay önce Çin'de yaşayan oğlu, gelini ve iki torununu ziyaret için Pekin'e giden Afet Gümüşel de koronavirüs nedeniyle ailesinin hiç dışarı çıkmadığını bütün önlemleri aldığını söyledi. Gümüşel, yaşadıklarını ve izlenimlerini şu şekilde anlattı: "Hijyen dahil bütün ihtiyaçlarımızı aldık. Biri 9 aylık, diğeri 4 yaşında iki torunum var. Onları da buraya getirmek istedik ama evde de önlem amaçlı bulunabilir dedik. Türk Büyükelçiliği de her zaman yanımızda oldu ve bizleri bilgilendirdi. Bu nedenle torunlarımızı getirmeye gerek kalmadı. Benim de sürem bittiği için dönmek zorunda kaldım. Oğlum, gelinim ve torunlarım Pekin'de kalmaya devam edecek. Ancak ilerideki duruma göre onların da gelme ihtimali olabilir. Bütün okullar bir süre kapalı olacak. Hani orada durmaktansa belki tatil amaçlı gelebilirler. Orada ilk zamanlarda Türk arkadaşlarımızla program yapıp geziyorduk. Fakat şu bir hafta içinde bu olay oldu. Her türlü önlemler alındı. Pekin'e giriş ve çıkışlar kapatılmış. Biz de önlemlerimizi aldık. Market alışverişlerimizi yaptık. Pekin'e 10 senedir gidiyorum ve hiç bu kadar sakin sessiz bir şehir olduğunu görmedim. Pekin'de yaşayanlar da bu alınan önlemlere uyuyor. Maskesiz kimse dışarı çıkmıyor."

"BİR HAFTA BOYUNCA OTELDEN ÇIKAMADIM"

Çin'de ticaret için bulunan Abdulkadir Değirmenci de Wuhan aktarmalı olarak önce Guangzhou'ya oradan da Pekin'e gittiğini, Wuhan Havalimanı'nda 3 saat bulunduğu için de daha sonraki seyahatlerinde sıkı kontrollerden geçmek zorunda kaldığını aktardı.

Değirmenci "Orada insanlar çok tedirgin. İnsanlar hiç dışarıya çıkmıyor. Sokaklar bomboş. Ben de planladığımdan iki gün önce döndüm. Aslında daha önce dönmek istedim fakat uçaklarda yer yok. Bilet değişikliği yapamadım. Ben de bir hafta boyunca otelden çıkamadım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda görevli Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı termal kameralı kontrollerde bugün de herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Yolcuların uçaktan çıkıp terminale girişleri

-Termal kameralı kontroller

-Ekrana yansıyan kamera görüntüsü

-Sağlık ekipleri

-Maske takan Yolcu ve THY ekipleri

-Erdal Çevik ile röp

-Afet Gümüşel ile röp

-Abdulkadir Değirmenci'nin açıklamaları

-Genel ve detaylar

30.01.2020 - 08.36 Haber Kodu : 200130025

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2- KORONAVİRÜS SALGINI İSTANBUL HAVALİMANI'NDA MASKE SATIŞLARINI ARTTIRDI

-Eczacı Nurcan Erkul

-"Kutu kutu maske alıyorlar"

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ÇİN'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten korunmak isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki eczanelerde koruyucu maske satışında artış yaşandı. Yoğun talep nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşanırken, bu zamana kadar 10 binin üzerinde maske satıldığı öğrenildi.

Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs nedeniyle Çin'den birçok sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda birçok önlem alındı. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı üzerine havalimanına kurulan termal kameralar ile Çin'in Pekin, Şanghay ve Guangzhou kentlerinden İstanbul'a gelen yolcuların taraması devam ederken, yolcular ise kendi önlemlerini alarak maske almaya yöneldi. İstanbul Havalimanı'nda bulunan eczaneler, başta ülkelerine dönen Çinliler olmak üzere birçok yolcunun koruyucu maske isteklerine cevap vermeye çalışıyor.

"KUTU KUTU MASKE ALIYORLAR"

Koruyucu maske satışlarında 10-15 günden beri ciddi bir artış gözlemlendiği belirten Eczacı Nurcan Erkul, "Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Koronavirüsten sonra Çin'e gidecek olanlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar. Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu. Bunun yüzde 50'si filtreli maskeler. Kalan yüzde 50 ise 3 katlı maskeler. Toptan isteyenler var şu anda. Maskeler ciddi anlamda sıkıntıya girdi. Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerler de alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve taleplere yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu. Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu. 2 katına çıkan rakamlara ulaşıldı. Bu maskeler virüslerden korumaz. Bizim önerimiz valfli maskelerin kullanılması, hava sirkülasyonu sağlayan. Sadece bir kullanımlık değil, bir kaç kez kullanılmaya müsaade eden maskelerin kullanılmasını daha sağlıklı buluyoruz. Çin'de maske probleminin ortaya çıktığını duyduk ve o ülkenin halkı da giderken ciddi rakamlarda maske alarak ülkesine geri dönüyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Eczaneye gelen Çinli yolculardan görüntüler

-Yolcuların maske satın alması

-Detay görüntüler

-Eczacı Nurcan Erkul röp.

30.01.2020 - 08.58 Haber Kodu : 200130026

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3- BEYOĞLU'NDA OTOMOBİLİNE BİNMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Zeki GÜNAL-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda otomobiline binmeye çalışan kişi silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Kamil K. hastaneye kaldırılırken saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olay, Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi, Uzun Bayır Sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkıp arabasına yönelen Kamil K. kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar aracına binmeye çalışan Kamil K.'nın bacağına isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

Olay yerinden detaylar

Polis ekiplerinden detay

Yaralının hastaneye getirilişi

Hastaneden detay

30.01.2020 - 10.09 Haber Kodu : 200130064

30.01.2020 - 10.43 Haber Kodu : 200130078

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4-558 YILINDAKİ İSTANBUL DEPREMİ'NİN İZLERİ BATHONEA'DA

-ÇÖKEN KUBBENİN ALTINDA İKİ KİŞİYE AİT İSKELETLER BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDU

-Doç. Dr. Şengül Aydıngün,

"Yaptığımız kazılarda temellerine kadar yıkılmış 6'ncı yüzyıl yapılarını gördük. Hatta çöken bir kubbenin altında iki kişiyi birbirlerine sarılmış halde bulduk. Kubbe taşlarının altında ezilerek kalmışlardı ve yanlarında da o dönemin sikkesi vardı"

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

Avcılar'da sürdürülen Bathonea Antik Liman yerleşimi kazılarında İstanbul'u 7 Mayıs 558 tarihinde vuran depremin izleri bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen kazılara, bu yıl yeniden başlandı. KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığındaki kazıların o yıllara ait izleri taşıması nedeniyle İstanbul'un tarihi kronolojisindeki bilinmeyen noktaların aydınlatılmasında önemli rol oynadığı biliniyor. Küçükçekmece Gölü havzasında yer alan Avcılar'daki Bathonea Antik Liman yerleşmesi kazıları hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Bathonea'da tarihin her döneminde yerleşim olduğunu söyledi. Aydıngün, "Burası çok önemli bir liman yerleşmesi; uluslararası bir aktarma limanı. Yapmış olduğumuz kazılar bize çok farklı bilgiler sağlıyor. Örneğin çok da güncel olan maalesef son günlerde yaşadığımız depremlerin izleri burada da görülüyor. Antik Çağ ve Orta Çağ yazarlarının söz ettiği depremin izlerini burada tespit ediyoruz. Örneğin 6'ncı yüzyılda Bizans İmparatoru Justinianus zamanında yaşanmış çok ciddi bir deprem var. Hatta Ayasofya'nın kubbesinin de yıkıldığı İmparator Justinianus'un döneminde yaşamış Prokopius adlı bir tarihçi bu deprem için, 'Küçükçekmece Gölü çevresinde bütün yapılar temellerine kadar yıkılmıştır' diyor. Gerçekten yaptığımız kazılarda temellerine kadar yıkılmış 6'ncı yüzyıl yapılarını gördük. Hatta çöken bir kubbenin altında iki kişiyi birbirine sarılmış halde bulduk. Kubbe taşlarının altında ezilerek kalmışlardı ve yanlarında da o dönemin sikkesi vardı. O yüzden bu dönemi rahatlıkla tarihleyebildik."

"11'İNCİ YÜZYILDAKİ DEPREMİN İZİ SARNIÇTA"

Doç.Dr. Aydıngün, şöyle devam etti:

"Bathonea kazıları sadece arkeoloji ve tarihe değil pek çok bulgusuyla pek çok bilim dalına da hizmet ediyor. Bunun dışında 11'inci yüzyılda İstanbul'da yaşanmış bir deprem var. Bu depremin izlerini de de yine kazı ekibimizde bulunan Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şerif Barış belirledi. Kazılarda bulduğumuz büyük bir sarnıç yapımız var. Prof. Dr. Şerif Barış, bu sarnıç yapısındaki kırılmalardan yola çıkarak bir deprem ve ardından oluşan heyelandan söz etti. Bathonea kazıları İstanbul tarihine jeolojik bakımdan da yaşanan acı olaylar bakımından da bilgileri aktarıyor bize."

Görüntü Dökümü:

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-Doç.Dr. Şengül Aydıngün'ün açıklaması

-Bathonea Antik Liman Yerleşkesi kazılarından görüntüler

-Kazıda bulunan birbirine sarılı iki kişinin iskelet fotoğrafı

-Kazı alanında bulunan depremin izini gösteren sarnıçtaki kırılma ve heyelan fotoğrafları

30.01.2020 - 11.17 Haber Kodu : 200130092

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5-KAZA YAPAN TRAMVAYIN ÖNÜNDE ÇEKTİRME YARIŞI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,- İSTİKLAL Caddesi'nde tramvay park halindeki otomobile çarptı. Vatandaşlar kazaya aldırış etmeden nostaljik tramvayın üstüne çıkıp fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren 106 yıllık nostaljik tramvaylardan biri arıza nedeniyle Tünel Meydanı'ndaki bakım atölyesinin önüne çekildi. Freni boşaldığı iddia edilen ve bir anda hareket eden tramvay az ileride park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Tramvayın çarparak bir kaç metre sürüklediği otomobil rayların sonundaki takoz ile tramvay arasında sıkıştı. Kaza sırasında otomobilin içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

KAZAYA ALDIRIŞ ETMEDEN ÇEKME YARIŞINA GİRDİLER

Otomobilin kurtarılması beklenirken bir çok kişi kazaya aldırış etmeden nostaljik tramvayın önünde ve üstüne çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştıkları görüldü. İki kadının ise kaza yerini kendilerine fon yaparak fotoğraf çektirmeleri dikkat çekti.

TRAMVAYIN FRENİ BOŞALMIŞ

Tramvayın çarptığı otomobilin sahibi Burak Can Genç "Aracım yukarıdaydı arkadaşlar daha sonra bulunduğu yerden alıp buraya park etmişler. Tramvay bakımdaymış, sanırım tramvayın freni boşalmış içinde personel olduğu söyleniyor. İçinde temizlik personeli mi vardı bilmiyorum. Yanlışlıkla frene basıp devreden çıkarmış sanırım freni ve tramvay gelmiş park halindeki aracıma çarpmış, sıkıştırmış durumda. Ben geldiğimde aracı bu şekilde gördüm" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Tramvayın çarptığı otomobil

-Takoz ile tramvay arasında ezilen otomobil

-Kaza yapan tramvayın önünde ve üstünde fotoğraf çektiren vatandaşlar

-Kazalı otomobil önünde fotoğraf çektirenler

Tramvayın çarptığı otomobilin sahibi Burak Can Genç ile röportaj

-Tramvayın geri çekilmesi

-Otomobildeki hasarın ortaya çıkması

-Genel ve detay görüntüler

30.01.2020 - 10.12 Haber Kodu : 200130065

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6- ÇATALCA'DA ÖLDÜRÜLEN IRAKLI İŞ ADAMININ CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

"Kardeşimin sadece birkaç kemiğini götüreceğim"

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, - İSTANBUL'da öldürülen Iraklı iş adamının cenazesini alan kardeşi, "Kardeşimin sadece birkaç kemiğini götüreceğim" dedi.

Türkiye'ye geldikten sonra 35 bin dolarını alan yabancı uyruklu beş kişi tarafından öldürülen Iraklı iş adamı Majid Kareem Tuama'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Cesedi 4 ay boyunca Çatalca'da ormanlık alanda kalan iş adamının vücudundan geriye sadece kemiklerinin kaldığı öğrenildi. DNA örneğiyle kimlik tespiti yapılan Iraklı iş adamının cenazesini teslim alan ağabeyi Mohammed Kareem Tuama, "4 ay 15 gündür İstanbul'dayım kardeşimi kaybettim. Asayiş Şube Müdürlüğü Irak ve Türkiye hükümetinden Allah razı olsun. Özellikle Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Kayıp Büro Amirliği'ndeki arkadaşlara da çok teşekkür ederiz iğneyle kuyu kazar gibi bir olayı çözdüler ve failleri de yakaladılar Allah onlardan razı olsun." dedi.

Tuama, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nden şunu istiyoruz daha fazla yabancılar, iş adamları buraya gelince biraz daha koruyup sahip çıksınlar bunu istiyoruz. Önce Allaha sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyoruz. Ben şimdi kardeşimin sadece birkaç kemiğini götüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti elinden geleni yaptı. Cenazeye bulmasaydım daha da iyiydi çünkü sadece kemik buldum. Kardeşimim bırakmadım 4 ay 15 gündür buradayım. Zaten yabancı yabancıya bunu yapıyor Türk bunu yapmaz" ifadesini kullandı

Görüntü Dökümü:

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Cenazenin çıkışı

İş adamının kardeşiyle röp

Adli Tıp'tan genel görüntü

-Olayla ilgili arşiv görüntüler

Genel ve detay görüntüler

30.01.2020 - 11.31 Haber Kodu : 200130097

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7-SULTANBEYLİ'DE ASKIDA KALAN SERVİS MİNİBÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul-DHA

Sultanbeyli Fatih Mahallesi'nde ilk yolcusunu almaya giden servis minibüsü geri manevra yaparken duramayarak yolun kenarında askıda kaldı. Minibüsü itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay saat 07.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Seyhan Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Bulut yönetimindeki 34 LYY 521 plakalı servis minibüsü ilk yolcusunu almaya gitti. Bulut, yolcusunu beklerken geri manevra yapmak istedi. Geri giden minibüs bir anda şarampolde askıda kaldı. Bulut durumu polis ve itfaiye ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri servis minibüsünü halat yardımıyla çekerek kurtardı.

İTFAİYE KURTARDI

Servis minibüsünün şoförü Murat Bulut "Geri manevra yaparken hava yağmurluydu fark edemedim. Çukura düşürdüm aracı. Aracımda hiç yolcu yoktu. İlk yolcuyu almaya gelmiştim. Bende de herhangi bir yaralanma yok." şeklinde konuştu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla askıda kalan servis minibüsü kurtarıldı. Minibüste herhangi bir hasar oluşmadığı için Bulut minibüsüyle olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Minibüsün kurtarılma anı

-Minibüs şöforü ile röp

-Genel ve detay görüntüler

30.01.2020 - 10.19 Haber Kodu : 200130068

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8-BEYLİKDÜZÜ'NDE GECE KULÜBÜ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Ersan SAN/ - BEYLİKDÜZÜ'nde bir gece kulübünde yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı kavganın şüphelilerinin gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Olay, geçen yıl Mart ayında Pınartepe Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde yaşandı. İddiaya göre, randevuları olmadığı halde gece kulübüne girmek isteyen 2 kişi ile onları içeri almayan kulübün güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. 2 kişi geldikleri otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. Yarım saat sonra geri gelen 2 kişi, gece kulübünün güvenlik görevlilerine silahlarla ateş etti. Açılan ateşe güvenlik görevlileri de karşılık verdi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek evlerine baskın düzenledi. 2 şüpheli olayda kullandıkları 2 tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin gece kulübünün önündekilerle tartıştıkları, bir süre sonra da iki grubun birbirleriyle silahlı çatışmaya girdikleri görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-İki grubun çatışma anı

30.01.2020 - 10.25 Haber Kodu : 200130069

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(Havadan görüntülerle)

9- NATALİA HER GEÇEN GÜN PARÇALANIYOR

- SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ŞİLE Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 13 ay önce karaya oturan Komor adaları bandralı Natalia adlı kargo gemisi aradan geçen günlerde dalgaların gücüne yenik düştü. Büyük bir bölümü dalgalar tarafından parçalanan geminin sadece güverte ve baş kısmı bütünlüğünü koruyor. Geminin önümüzdeki Mart ayından itibaren sökülmeye başlanacağı öğrenildi. Kazanın ardından başlatılan çalışmalarda gemideki yakıt boşaltılmış ardından geminin su altındaki bölümünün hasarının tespiti için dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarda yüzemeyeceğine karar verilmişti.

GEMİ KARAYA OTURMUŞ 16 PERSONEL KURTARILMIŞTI

Şile açıklarında 19 Aralık 2018'de, Natalia adlı kuru yük gemisi 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen gemi, sabah saat 09.00 sıralarında Karaburun mevkiinde karaya oturmuştu. Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı.

BİR DAHA YÜZDÜRÜLEMEYECEĞİ TESPİTİ YAPILDI

O tarihten bu yana karaya oturduğu yerde bulunan Natalia adlı kargo gemisini kurtarmak için bir süre çalışmalar yürütüldü. Gemideki yakıtın boşaltılmasının ardından dalgıçlar tarafından geminin su altında kalan kısımlarında detaylı inceleme yapıldı. Çalışmalar sonucu Natalia adlı kuru yük gemisinin omurgasında büyük hasar meydana geldiği ve bir daha yüzdürülemeyeceği tespit edildi.

KARADENİZİN HIRÇIN DALGALARI GEMİYİ PARÇALADI

Bu gelişme üzerine geminin çevresindeki çalışmalara son verildi, geminin üzerindeki elektronik cihazlar ve kullanılabilecek parçalar söküldü. Kazadan bu yana 13 ay içinde Natalia'nın enkazı Karadenizin hırçın dalgalarına yenildiği görüldü. Geminin özellikle orta bölümünde açık denize bakan bölümü tamamen parçalandı. Şu anda geminin güvertelerin bulunduğu arka kısmı ile burun kısmı bütünlüğünü koruyor.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA PARÇALANARAK KALDIRILMASI PLANLANIYOR

Karaya oturan geminin sökülerek oradan kaldırılması için yasal prosedürün tamamlanmak üzere olduğu, ihale sonucu söküm işini alan firmanın önümüzdeki Mart ayı içinde havalarında durumuna bağlı olarak geminin bulunduğu yerden kaldırılma işlemlerine başlayacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

30.01.2020 - 09.51 Haber Kodu : 200130053

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10- SULTANGAZİ'DEKİ 10 NUMARA YAĞ OPERASYONU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali ABLAY/ İSTANBUL, Sultangazi'de 10 numara yağ satışı yapılan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 33 bin litre 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon anları ise havadan görüntülendi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi, Cebeci Mahallesinde etrafı çevrilmiş olan arazide kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan kaçakçılık polisi, 23 Ocak günü operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı baskında variller içerisinde ve yer altına gömülmüş olduğu belirlenen 3 akaryakıt tankında 33 bin litre "10 numara yağ" olarak bilinen akaryakıt ele geçirildi. Arazide bulunan barakalarda yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve 67 mermi bulundu. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldılar. Öte yandan polisin düzenlediği operasyon havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyon anı havadan

-Aramaların yapılması

-Kazı çalışması

-Şüphelilerin yakalanması

30.01.2020 - 10.42 Haber Kodu : 200130077

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11- BYLOCK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL İSTANBUL merkezli 8 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün haberleşme ağı Bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Pazartesi günü operasyon düzenlemişti. Operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 4'ü kadın 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

30.01.2020 - 11.03 Haber Kodu : 200130089

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12- İSTANBUL'DA HAL ESNAFI, ELAZIĞ VE MALATYA'YA 3 TIR MEYVE VE SEBZE YARDIMI YAPTI

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK/ İSTANBUL, BAYRAMPAŞA Sebze ve Meyve Hali esnafı, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için 3 TIR dolusu sebze ve meyve yardımı yaptı.

İstanbul Halciler Derneği (HALDER) üyeleri ve hal esnafı sabah erken saatlerinde bağışlamak istedikleri ürünleri kendi kamyonetleriyle, elleriyle, halin girişinde hazır bekleyen TIR'lara yükledi. Hal çalışanları da esnafa yardım etti. Domates, biber, kabak, patlıcan, elma, portakal, mandalinanın aralarında bulunduğu sebze ve meyveler kasalarla TIR'lara yüklendi.

ESNAF YARDIM OLARAK YAKLAŞIK 100 TON MEYVE VE SEBZE TOPLADI.

İstanbul Halciler Derneği (HALDER) İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Dayan, "Ben insanlarımızın bu kadar sağduyu göstereceğini, bu kadar yardımsever olduğunu bilmiyordum. Biz 3 TIR dedik herhalde 5 TIR'lık malzeme gönderdiler buraya. Şu anda burada 100 ton malzeme var. Muz, elma, armut, portakal, salatalık, patlıcan, biber çeşitlerine kadar her şey varö dedi.

Hal esnafı yüzlerce kasa ürün bağışladı. Ürünleri ya kendileri taşıdılar ya da kamyonetleriyle getirdiler. Bağışladıkları ürünler ise görevliler tarafından tek tek sayılarak kaydedildi. Hal esnafı Mevlüt Akay, "38 parça malzeme, sivri, çarli, domates hepsinden gönderiyoruz. 500 kilo varö diye konuşu.

Hal esnafı Yaşar Çeliktenyıldız da, "Hemen hemen 100 kasa gönderdim. Gerekiyorsa daha da göndermeye hazırımö şeklinde konuştu. Sebze meyvenin her türlüsünü gönderiyoruz. Yeşillik hariç, dayanıklı malları gönderiyoruzö dedi.

Bir diğer hal esnafı Fahrettin Keleş ise "Biz 100-150 kasa ürün gönderdik. Hal esnafı olarak bugün en sevindiğimiz nokta; hem dükkan sahipleri olarak Elazığ ve Malatya'nın yanındayız, hem işçilerimizle. Bizim yanımızda çalışan işçi kardeşlerimiz de Elazığ ve Malatya'ya yardımda bulunduö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Dayan ile röportaj

Sebze ve meyvelerin görüntüsü

Hal esnafı ile röportaj

TIR'ın yüklenmesi

Meyve sebzelerin getirilmesi

Esnafın çalışmaları

Detaylar

30.01.2020 - 10.47 Haber Kodu : 200130080