DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Şişli 'de 'Gece Kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri şüphe üzerine durdurdukları araçtaki gizli bölmedeki uyuşturucuyu böyle buldu. Araçtaki şüphelilerin 'arama yetkiniz yok' diyerek bekçilere karşı çıkmaya çalıştıkları öğrenildi.

Olay Şişli Kuştepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtan indirilen iki şüpheilinin üst aramasını gerçekleştiren bekçiler şüphelilerden birinin arka cebinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Bu sırada aracı aramak isteyen bekçilere şüpheliler 'yetkiniz yok' diyerek karşı çıktı. Mehmet B. (25) ve Sedat B. (35) isimli kardeş oldukları öğrenilen şüpheliler, gözaltına alınırken, araçta arama yapıldı. Aramada aracın teybinin arkasında bulunan gizli bölmeyi bulan ekipler burada iki torba içinde 185 adet satışa hazır kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Kuştepe Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan bekçilerin araçta yaptıkları aramalar sırasında ortaya çıkardığı araçtaki gizli bölme ve içindeki uyuşturucu maddelerin bulunması kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Bekçilerin gizli bölmeyi açması

-uyuşturucu maddelerin görüntüsü

-Şüphelilerin fotoğrafları

-Genel ve detaylar

04.02.2020 - 10.54 - Haber Kodu : 200204046

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13- LASTİĞİ PATLAYAN SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA GECE KARTALLARI KOŞTU

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi 'de, aracının lastiği patlayan ve lastik değiştirmesini bilmeyen vatandaşın imdadına Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler yetişti.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı 'nda, dün saat 03.00 sıralarında yaşlı bir vatandaşın kullandığı aracın sağ arka lastiği patladı. Sürücü, aracı sağa çekip yardım için beklemeye başladı. Bu sırada görevde olan ve oradan geçen bekçiler, vatandaşın yardımına koştu. Bekçilerden biri krikoyla aracı kaldırdıktan sonra bijon anahtarıyla vidaları çıkardı. Bekçi, patlak lastiği söküp, stepnedeki yedek lastiği otomobile taktı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerasından

-Bekçilerin lastik değiştirmesi

04.02.2020 - 09.35 Haber Kodu : 200204014

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14- SULTANGAZİ'DE MERDİVEN ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Haber: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de bir apartmana giren şüpheli ayakkabı, merdiven ve mont çaldı. Şüphelinin apartmana girişi ve çaldığı merdivenle uzaklaşması kameralara yansıdı.

Olay, Pazar günü öğle saatlerinde Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kapısı açık apartmana giren şüpheli, bir çift ayakkabı, iki mont ve merdiven çalarak, olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin kapısı açık apartmandan içeri girdiği, birkaç dakika sonra da merdiven, ayakkabı, montla dışarı çıktığı görülüyor. Şüphelinin çaldığı malzemelerle hızla olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin açık kapıdan apartmana girişi

-Çaldığı malzemelerle dışarı çıkması

- İstanbul