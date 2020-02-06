DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de Trabzon- Fenerbahçe derbisinin ardından yüksek sesle müzik dinleyerek kutlama yapan gençlerden Ahmetcan Avşar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Şaban E.(43) polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YÜKSEK SES NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Büyükçekmece 'de 2 Şubat'ta meydana gelen olayda Ahmet Can Avşar ve yanında bulunan arkadaşları, boş bir arsada otomobillerinin önünde yüksek sesle müzik dinlenerek eğlenirken, sesten rahatsız olarak balkona çıkan bir kişiyle tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre karşılıklı küfürleşmenin ardından balkondaki kişi, pompalı tüfeğini çıkararak gençlere doğru ateş açtı. Gençlerden Ahmetcan Avşar tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan Ahmetcan Avşar tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada balkondan ateş şüphelinin Şaban E. olduğu tespit edildi. Olaydan sonra Bursa 'ya kaçtığı öğrenilen şüphelinin peşine düşen polis, önceki gün bir eve yaptığı baskında Şaban E.'yi gözaltına aldı.

KORKUTMAK İÇİN ATEŞ AÇMIŞ

İstanbul 'a getirilen Şaban E. olayla ilgili sorgulandı. Şaban E.'nin evinin önünde gençlerin sürekli gürültü yaptığını söyleyerek korkutmak için havaya ateş açtığını söylediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı Büyükçekmece adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-ARŞİV

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15- BEYKOZ'DAKİ SİLAHLI KAVGANIN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, ( DHA ) BEYKOZ7da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat dün gece 02.30 sıralarında Çubuklu Mahallesi, Engürü Bağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, silahına sarılan saldırgan iki kişiyi yaralayarak kaçtı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şafak Ö. ve Ensar A. ile Efe Kürşat A. (19), Kenan B. (20) ve Erdi B. (28) isimli kişilerin aralarında yaşandığı öğrenilen tartışmanın ardından Efe Kürşat A.'nın Şafak Ö. ve Ensar A.'yı silahla yaraladığı bildirildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların ilk ifadelerinde ise kendilerine saldıran kişileri daha önceden tanıdıkları ve olay öncesinde Kenan B. ile Erdi B.'nin alkollü olduklarını, aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı kavga etmeyi başladıkları, Efe Kürşat A.'nın ise kendilerine silah çekerek ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheli Efe Kürşat A. (19), Kenan B. (20) ve Erdi B. (28) yaşanan silahlı kavga hakkında çalışma başlatan emniyet ekiplerince olaydan kısa bir süre sonra Beykoz , Çubuklu Mahallesinde yakalanarak gözaltına alınırken, saldırıda kullanılan silah Efe Kürşat A.'nın üzerinde ele geçirildi. Efe Kürşat A.'nın kasten yaralama ve tehdit suçlarından kaydı olduğu öğrenilirken, Kenan B.'nin kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan, Erdi B.'nin ise kasten yaralamadan suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Kenan B. ve Erdi B. adli makamlarca serbest bırakıldı. İki kişiyi yaralayan Efe Kürşat A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

- İstanbul